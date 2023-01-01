Чем займ отличается от кредита кратко – 5 главных различий

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, испытывающие финансовые затруднения и нуждающиеся в срочных денежных средствах

Читатели, интересующиеся финансовыми продуктами и стремящиеся улучшить свои финансовые знания

Потенциальные заемщики, желающие разобраться в различиях между займами и кредитами перед принятием решения Запутались в финансовых терминах? Не понимаете, брать кредит или оформить займ? 💼 Эта дилемма часто возникает при срочной потребности в деньгах. Хотя многие считают эти понятия взаимозаменяемыми, между ними существуют принципиальные различия, которые могут серьезно повлиять на ваш кошелек и финансовое благополучие. Разберемся в ключевых отличиях займа и кредита, чтобы вы могли принять правильное решение, не тратя часы на изучение финансовой терминологии.

Заем или кредит: 5 главных различий простыми словами

Многие путаются в понятиях "займ" и "кредит", зачастую используя их как синонимы. Однако между ними существуют фундаментальные различия, которые могут существенно повлиять на ваше финансовое положение. Давайте разберём основные отличия простыми словами 👇

Критерий Заем Кредит Кто выдаёт Физические лица, МФО, ломбарды Исключительно банки Что передаётся Деньги или имущество Только деньги Проценты До 1% в день (365% годовых) В среднем 15-30% годовых Сумма Обычно до 100 000 рублей От 50 000 до миллионов рублей Требования Минимальные (часто паспорт) Строгие (справки, поручители)

Основное отличие заключается в том, кто предоставляет средства. Кредит — это банковский продукт, регулируемый строгими правилами банковского законодательства. Займ может предоставить практически любое физическое или юридическое лицо, включая МФО, ломбарды или даже друзей.

Виктор Соколов, финансовый консультант Недавно консультировал клиента, который решил купить телевизор за 40 000 рублей. Ему предложили два варианта: потребительский кредит в банке под 22% годовых или быстрый займ в МФО под "всего 1% в день". Клиент склонялся к займу, думая, что 1% — это мало. Когда я пересчитал это в годовые проценты (365%), он был поражен! За год такой займ обошелся бы ему в 146 000 рублей процентов — почти четыре стоимости телевизора. В итоге он выбрал кредит, переплатив за год около 8 800 рублей — в 16 раз меньше.

Вторая ключевая разница — предмет договора. При кредитовании банк предоставляет исключительно денежные средства. В случае займа можно получить не только деньги, но и другие вещи, определенные родовыми признаками, например, строительные материалы, зерно или топливо.

Также отличаются и правовые основы: кредиты регулируются банковским законодательством, а займы — Гражданским кодексом РФ и специальными законами о МФО.

Разница в процентах и суммах: что выгоднее для вас

Процентные ставки и доступные суммы — вот где различия между займом и кредитом становятся особенно ощутимыми для кошелька. 💰 Это ключевые параметры, влияющие на стоимость заимствования и ваше долгосрочное финансовое благополучие.

Кредитные ставки обычно колеблются от 8% до 30% годовых (зависит от типа кредита)

обычно колеблются от 8% до 30% годовых (зависит от типа кредита) Ставки по займам в МФО могут достигать 1% в день, что эквивалентно 365% годовых

могут достигать 1% в день, что эквивалентно 365% годовых Ломбардные займы обычно предлагаются под 100-200% годовых

обычно предлагаются под 100-200% годовых Займы у частных лиц могут иметь любые ставки по договоренности

Что касается сумм, банки обычно неохотно выдают кредиты менее 50 000 рублей, считая их нерентабельными. Верхняя граница кредита ограничена только вашей платежеспособностью и может достигать миллионов рублей. Займы в МФО редко превышают 100 000 рублей, хотя для постоянных клиентов лимиты могут постепенно увеличиваться.

Финансовый продукт Типичная сумма Ставка (годовых) Переплата на 100 000 ₽ за год Потребительский кредит 50 000 – 3 000 000 ₽ 12-30% 12 000 – 30 000 ₽ Ипотека От 500 000 ₽ 8-12% 8 000 – 12 000 ₽ Микрозайм (МФО) 5 000 – 100 000 ₽ 150-365% 150 000 – 365 000 ₽ Ломбардный займ До 80% от стоимости залога 100-200% 100 000 – 200 000 ₽

Для кратковременных займов в МФО действует специальное ограничение: общая сумма процентов не может превышать первоначальный долг более чем в 1,5 раза. Это может снизить эффективную ставку, если вы планируете погасить займ быстро.

Обеспечение и требования: чем займ отличается от кредита

Банки и МФО значительно различаются по строгости требований к заемщикам. Это отражается как в списке необходимых документов, так и в скорости принятия решения. 📝

Для получения банковского кредита обычно требуются:

Паспорт гражданина РФ

Справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка)

Документы, подтверждающие трудовую занятость

Хорошая кредитная история

В некоторых случаях — поручители или залог

Для оформления займа часто достаточно:

Только паспорта

В некоторых случаях второго документа (СНИЛС, водительские права)

Заполнения короткой анкеты

Существенное отличие заключается также в обеспечении: многие кредиты требуют залога или поручительства, особенно если речь идет о крупных суммах. Ипотека всегда обеспечена залогом недвижимости, автокредит — залогом автомобиля. Большинство займов в МФО выдаются без обеспечения, что частично объясняет высокие проценты по ним — МФО закладывают в ставку повышенный риск невозврата.

Марина Ковалева, кредитный эксперт Однажды ко мне за консультацией пришла семейная пара. Им срочно требовалось 300 000 рублей на лечение родственника. В банке им отказали из-за небольшой просрочки по кредиту два года назад. Они рассматривали вариант взять несколько займов в разных МФО, что привело бы к катастрофической переплате. Я посоветовала альтернативное решение: взять кредит на супруга, у которого была чистая кредитная история, под залог их автомобиля. Процентная ставка составила 18% годовых вместо 180% в МФО, что сэкономило семье около 400 000 рублей за год. Этот случай отлично иллюстрирует, насколько важно понимать требования к обеспечению и думать не только о скорости получения денег.

Некоторые МФО предлагают займы под залог недвижимости — такие продукты внешне похожи на банковскую ипотеку, но имеют значительно более высокие ставки и менее стандартизированные условия. Эксперты рекомендуют крайне осторожно относиться к таким предложениям, так как многие заёмщики теряли недвижимость из-за несоразмерно малых долгов.

Сроки и скорость получения: ключевые отличия

Временной фактор часто становится решающим при выборе между кредитом и займом. Тут речь идет как о скорости получения денег, так и о сроках, на которые можно взять средства. ⏱️

Скорость одобрения займа : от 15 минут до нескольких часов

: от 15 минут до нескольких часов Скорость одобрения кредита : от 1 дня до 2 недель (зависит от типа кредита)

: от 1 дня до 2 недель (зависит от типа кредита) Типичные сроки займа : от 1 дня до 12 месяцев

: от 1 дня до 12 месяцев Типичные сроки кредита: от 3 месяцев до 30 лет

МФО и другие организации, предоставляющие займы, делают ставку на скорость обработки заявки и выдачи денег. Многие из них работают по принципу "деньги за 15 минут", что привлекает клиентов в экстренных ситуациях. Банки, напротив, тратят значительно больше времени на проверку заемщика, оценку его платежеспособности и подготовку документов.

Сроки возврата также существенно различаются. Займы обычно краткосрочны — от нескольких дней до года. Классические "займы до зарплаты" рассчитаны на 1-2 недели. Кредиты могут быть как краткосрочными (кредитные карты, потребительские кредиты), так и долгосрочными (ипотека до 30 лет).

Это отличие напрямую влияет на размер ежемесячного платежа. При одинаковой сумме платеж по займу МФО будет значительно выше из-за короткого срока и высокой ставки. Например, займ 50 000 рублей на 6 месяцев под 1% в день приведет к ежемесячному платежу около 16 000 рублей, а кредит на ту же сумму на 3 года под 20% годовых — всего около 1 900 рублей в месяц.

Важно также понимать, что для займов характерна возможность продления срока — но это обычно сопровождается дополнительными комиссиями и увеличением общей стоимости заимствования. В банковских кредитах чаще предусмотрена возможность реструктуризации или рефинансирования на более выгодных условиях.

Заемщик и кредитор: правовые аспекты разных договоров

С юридической точки зрения, договоры займа и кредита имеют существенные различия, которые влияют на права и обязанности сторон. ⚖️ Эти нюансы могут оказаться критически важными при возникновении спорных ситуаций.

Кредитный договор регулируется как Гражданским кодексом (ГК РФ), так и специальным банковским законодательством. Он всегда должен заключаться в письменной форме, независимо от суммы. Нарушение этого требования делает договор недействительным.

Договор займа регулируется преимущественно ГК РФ (глава 42, параграф 1). Примечательно, что займ между физическими лицами на сумму менее 10 000 рублей может заключаться в устной форме, что создает дополнительные риски доказывания его условий в случае споров.

Кредиторы – исключительно кредитные организации с банковской лицензией

– исключительно кредитные организации с банковской лицензией Займодатели – любые физические или юридические лица, включая МФО, ломбарды, КПК

– любые физические или юридические лица, включая МФО, ломбарды, КПК Заемщиками (как и кредитополучателями) могут быть как физические, так и юридические лица

Важное правовое различие касается момента заключения договора. Кредитный договор считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем существенным условиям. А договор займа является реальным – он считается заключенным только после фактической передачи денег или имущества заемщику.

С точки зрения защиты прав потребителей, банковские кредиты обычно предоставляют заемщикам больше гарантий. Центральный банк строго регулирует деятельность банков, устанавливая множество ограничений и требований по раскрытию информации. МФО и другие небанковские организации также регулируются, но менее строго.

В случае просрочки платежей отличаются и методы взыскания долгов. Банки обычно действуют через суд, а затем через судебных приставов. МФО нередко прибегают к услугам коллекторских агентств, известных своим агрессивным подходом к взысканию.