Ценные бумаги с фиксированным доходом: что это такое и их виды

Для кого эта статья:

Инвесторы, стремящиеся к стабильности и предсказуемости своих вложений

Новички и профессионалы, интересующиеся инвестициями в ценные бумаги с фиксированным доходом

Финансовые консультанты и аналитики, желающие углубить свои знания о рынке облигаций Пока одни инвесторы гонятся за высокой доходностью акций, принимая на себя значительные риски, другие предпочитают стабильность и предсказуемость. Именно поэтому ценные бумаги с фиксированным доходом остаются фундаментальным элементом любого сбалансированного инвестиционного портфеля. Эти финансовые инструменты обеспечивают регулярный поток платежей и возврат вложенного капитала в определенный срок — что особенно ценно в периоды рыночной турбулентности. В 2025 году, когда волатильность рынков продолжает удивлять даже опытных инвесторов, понимание механизмов работы облигаций и других инструментов фиксированного дохода становится не просто полезным навыком, а необходимостью. 💼

Что такое ценные бумаги с фиксированным доходом

Ценные бумаги с фиксированным доходом — это финансовые инструменты, которые предоставляют инвестору заранее определенные выплаты на протяжении установленного периода времени. По сути, приобретая такую ценную бумагу, вы становитесь кредитором для эмитента — будь то государство, муниципалитет или корпорация. Вы одалживаете им свои деньги, а они обязуются вернуть вам основную сумму (номинал) в определенную дату и выплачивать проценты по фиксированной ставке. 📈

Ключевая особенность этих инструментов — предсказуемость денежного потока. В отличие от акций, где размер дивидендов может меняться или вовсе отсутствовать, облигации и другие ценные бумаги с фиксированным доходом гарантируют регулярные выплаты, что делает их привлекательными для консервативных инвесторов и тех, кто стремится к стабильному пассивному доходу.

Алексей Сорокин, инвестиционный консультант Помню клиента, который категорически отказывался включать в портфель что-либо кроме акций технологических компаний. "Зачем мне эти скучные облигации с их мизерной доходностью?" — спрашивал он. Весной 2022 года, когда рынок акций резко обвалился, его портфель потерял почти 40% стоимости за месяц. Параллельно у меня был клиент с 50% капитала в государственных и корпоративных облигациях. Его общие потери составили всего 12%, а купонные выплаты продолжали поступать по расписанию. Первый клиент вернулся через полгода с просьбой реструктурировать портфель и добавить "те самые скучные облигации". Сейчас соотношение у него 60/40 в пользу акций, и он спит гораздо спокойнее.

Основные преимущества ценных бумаг с фиксированным доходом:

Предсказуемость дохода — заранее известны размер и даты выплат

Регулярность поступлений — купонные платежи по строгому графику

Возврат номинала — в дату погашения инвестор получает обратно вложенные средства

Более низкая волатильность по сравнению с акциями

Приоритет при банкротстве эмитента — держатели облигаций получают компенсацию раньше акционеров

Однако у этих инструментов есть и определенные недостатки, которые необходимо учитывать:

Ограниченный потенциал роста — доходность, как правило, ниже, чем у акций в долгосрочной перспективе

Кредитный риск — вероятность дефолта эмитента

Процентный риск — при повышении рыночных ставок стоимость облигаций с фиксированным купоном снижается

Инфляционный риск — фиксированные выплаты могут обесцениваться при высокой инфляции

Тип инвестора Рекомендуемая доля ценных бумаг с фиксированным доходом в портфеле Предпочтительные инструменты Консервативный 70-80% Государственные облигации, муниципальные облигации Умеренный 40-60% Корпоративные облигации инвестиционного уровня, структурные ноты Агрессивный 10-30% Высокодоходные корпоративные облигации, конвертируемые облигации Пенсионный 50-70% Государственные облигации, корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом

Основные характеристики облигаций и их доходность

Облигации — наиболее распространенный тип ценных бумаг с фиксированным доходом. Понимание их ключевых характеристик помогает оценить потенциальную доходность и риски инвестиций. Рассмотрим основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе облигаций для своего портфеля. 🔍

Номинал — сумма, которую эмитент обязуется вернуть держателю облигации при погашении. Обычно облигации выпускаются с номиналом 1000 рублей, 1000 долларов или 1000 евро, в зависимости от валюты выпуска.

Купон — периодические процентные выплаты по облигации. Купонная ставка может быть фиксированной на весь срок обращения или плавающей, привязанной к определенному рыночному индикатору (например, ключевой ставке центрального банка).

Срок обращения (срок до погашения) — период времени от выпуска до погашения облигации. По этому критерию облигации делятся на:

Краткосрочные — до 1-3 лет

Среднесрочные — от 3 до 10 лет

Долгосрочные — свыше 10 лет

Цена облигации часто выражается в процентах от номинала. Например, цена 102% означает, что облигация торгуется по цене 102% от номинала (или 1020 рублей при номинале 1000 рублей).

Кредитный рейтинг — оценка кредитоспособности эмитента, присваиваемая рейтинговыми агентствами (S&P, Moody's, Fitch). Чем выше рейтинг, тем ниже вероятность дефолта эмитента, но и ниже предлагаемая доходность.

Марина Ковалева, независимый финансовый советник В 2023 году ко мне обратилась семейная пара, накопившая 1,5 миллиона рублей. Они планировали через 3 года использовать эти деньги для первоначального взноса по ипотеке и боялись рисковать. Мы сформировали "лестницу облигаций" — портфель из государственных и корпоративных бондов с разными сроками погашения. Треть облигаций погашалась через год, треть — через два, остальные — к концу трехлетнего периода. Это позволило не только защитить капитал от инфляции, но и увеличить его на 18% за весь период без риска потери основной суммы. Купоны реинвестировались, а погашенные облигации заменялись новыми, сохраняя структуру "лестницы". Когда пришло время вносить первоначальный взнос, у них оказалось на 270 тысяч рублей больше, чем планировалось изначально, что позволило уменьшить сумму ипотечного кредита.

Говоря о доходности облигаций, необходимо различать несколько ключевых показателей:

— отношение годового купонного дохода к номиналу облигации, выраженное в процентах Текущая доходность — отношение годового купонного дохода к рыночной цене облигации

— отношение годового купонного дохода к рыночной цене облигации Доходность к погашению (YTM) — совокупная доходность облигации при условии ее удержания до погашения, учитывающая как купонный доход, так и разницу между ценой покупки и номиналом

Формула для расчета простой доходности к погашению выглядит следующим образом:

YTM = (C + (N – P) / t) / ((N + P) / 2)

Где:

C — годовой купонный доход

N — номинал облигации

P — цена покупки облигации

t — количество лет до погашения

На доходность облигаций влияют следующие ключевые факторы:

Изменение процентных ставок в экономике (при повышении ставок цены облигаций падают, доходность растет)

Кредитное качество эмитента (чем выше риск дефолта, тем выше предлагаемая доходность)

Срок до погашения (обычно долгосрочные облигации предлагают более высокую доходность)

Ликвидность облигации на вторичном рынке

Налогообложение (некоторые виды облигаций имеют налоговые льготы)

Тип доходности Формула расчета Когда применяется Купонная доходность Годовой купон / Номинал × 100% Для быстрой оценки уровня регулярных выплат Текущая доходность Годовой купон / Текущая цена × 100% Для оценки текущего дохода от облигации Доходность к погашению Сложная формула, учитывающая все выплаты и цену Для полноценной оценки инвестиционной привлекательности Доходность к оферте Аналогично YTM, но до даты возможного выкупа Для облигаций с офертой (правом досрочного погашения)

Государственные и корпоративные облигации: отличия

Государственные и корпоративные облигации представляют собой два основных класса инструментов с фиксированным доходом, каждый со своими особенностями, преимуществами и потенциальными рисками. Понимание различий между ними критически важно для построения сбалансированного инвестиционного портфеля. 🏛️ 🏢

Государственные облигации выпускаются правительствами стран для финансирования бюджетного дефицита и государственных программ. В России к ним относятся:

ОФЗ (Облигации Федерального Займа) — основной инструмент госдолга РФ

ГСО (Государственные Сберегательные Облигации) — для институциональных инвесторов

ОФЗ-н ("народные облигации") — специально разработаны для частных инвесторов

Корпоративные облигации выпускаются компаниями для привлечения заемного капитала. Они могут быть классифицированы по различным критериям:

По кредитному качеству: инвестиционного уровня (ВВВ- и выше) и высокодоходные/спекулятивные (ниже ВВВ-)

По отраслям: облигации финансового сектора, нефтегазовые, телекоммуникационные, ритейл и т.д.

По типу купона: с фиксированным купоном, плавающим купоном, с нулевым купоном (дисконтные)

Ключевые отличия государственных и корпоративных облигаций:

Уровень риска. Государственные облигации, особенно развитых стран, считаются практически безрисковыми инвестициями, поскольку государство имеет возможность повышать налоги или эмитировать национальную валюту для выполнения своих обязательств. Корпоративные облигации всегда несут риск дефолта, зависящий от финансового состояния компании. Доходность. Из-за более высокого риска корпоративные облигации обычно предлагают более высокую доходность по сравнению с государственными. Это так называемая "премия за риск". Ликвидность. Государственные облигации, особенно ОФЗ, имеют высокую ликвидность и большие объемы торгов. Корпоративные облигации могут быть менее ликвидными, особенно выпуски небольших компаний. Налогообложение. В России купонный доход по некоторым ОФЗ и корпоративным облигациям, выпущенным после 2017 года, освобождается от НДФЛ при определенных условиях.

При выборе между государственными и корпоративными облигациями инвесторы должны учитывать следующие факторы:

Склонность к риску и инвестиционные цели

Горизонт инвестирования

Желаемая доходность

Потребность в ликвидности

Налоговые соображения

Оптимальный подход для большинства инвесторов — включение в портфель как государственных, так и корпоративных облигаций с разными сроками погашения, что обеспечивает диверсификацию как по кредитному риску, так и по процентному риску.

Альтернативные виды бумаг с фиксированным доходом

Помимо классических облигаций, рынок ценных бумаг с фиксированным доходом предлагает инвесторам широкий спектр альтернативных инструментов, которые могут быть использованы для диверсификации портфеля и решения конкретных инвестиционных задач. Каждый из этих инструментов обладает своими уникальными характеристиками и профилем риск/доходность. 📑

Векселя — долговые ценные бумаги, удостоверяющие безусловное обязательство векселедателя выплатить определённую сумму в установленный срок. Особенности:

Более простая процедура выпуска по сравнению с облигациями

Возможность передачи другому лицу посредством индоссамента

Обычно краткосрочные (до 1 года)

Часто используются в корпоративном финансировании и внешнеторговых операциях

Депозитные сертификаты — ценные бумаги, выпускаемые банками и подтверждающие сумму вклада и право вкладчика на получение этой суммы с процентами по истечении срока. Характеристики:

Выпускаются банками с целью привлечения дополнительных средств

Могут быть именными или на предъявителя

Обычно имеют фиксированную процентную ставку

Срок действия от 1 месяца до нескольких лет

Ипотечные ценные бумаги (MBS, ИЦБ) — долговые ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотечных кредитов. Они позволяют инвесторам получать доход от ипотечных платежей без непосредственного кредитования заёмщиков:

Обеспеченность реальными активами (недвижимостью) снижает риск

Денежный поток формируется из платежей по ипотечным кредитам

Возможность досрочного погашения заёмщиками создаёт риск реинвестирования

В России выпускаются в виде ипотечных облигаций и ипотечных сертификатов участия

Конвертируемые облигации — гибридные ценные бумаги, которые могут быть обменены на определенное количество акций эмитента по заранее установленной цене:

Сочетают стабильность облигаций с потенциалом роста акций

Обычно предлагают доходность ниже, чем у обычных облигаций из-за опциона конвертации

Предоставляют защиту от падения цены акций при сохранении потенциала роста

Более сложны для оценки из-за встроенного опциона

Структурные ноты — сложные финансовые инструменты, сочетающие элементы облигаций с производными финансовыми инструментами:

Могут предлагать защиту капитала с потенциалом дополнительной доходности

Доходность часто привязана к определённому активу или индексу

Высокая степень кастомизации под нужды конкретного инвестора

Требуют более глубокого понимания финансовых инструментов

Инструмент Уровень риска Потенциальная доходность Ликвидность Векселя Средний-высокий Средняя Низкая-средняя Депозитные сертификаты Низкий (до суммы страхования вкладов) Низкая-средняя Средняя Ипотечные ценные бумаги Средний Средняя Средняя-высокая Конвертируемые облигации Средний Средняя-высокая Средняя Структурные ноты От низкого до высокого От низкой до высокой Низкая

При выборе альтернативных инструментов с фиксированным доходом критически важно оценивать не только потенциальную доходность, но и связанные с ними риски. В 2025 году многие инвесторы используют эти инструменты для диверсификации классического портфеля облигаций, особенно в условиях волатильности процентных ставок. 🔄

Стратегии инвестирования в ценные бумаги с купонами

Грамотно выстроенная стратегия инвестирования в инструменты с фиксированным доходом может не только обеспечить стабильный денежный поток, но и защитить портфель от рыночных колебаний. В 2025 году, когда рынки продолжают демонстрировать повышенную волатильность, эффективные стратегии управления фиксированным доходом приобретают особое значение. 🛡️

Стратегия "лестницы облигаций" (Bond Ladder) — один из наиболее популярных подходов, особенно среди консервативных инвесторов. Суть стратегии заключается в равномерном распределении средств между облигациями с последовательными сроками погашения.

Инвестор приобретает облигации с погашением через 1, 2, 3, 4 и 5 лет По мере погашения каждой облигации средства реинвестируются в новые 5-летние выпуски Такой подход снижает процентный риск и обеспечивает регулярный доступ к ликвидности

Преимущества стратегии "лестницы":

Снижение риска реинвестирования — средства реинвестируются постепенно, а не единовременно

Повышенная ликвидность — часть портфеля регулярно высвобождается

Усреднение процентных ставок во времени

Стратегия "штанги" (Barbell Strategy) предполагает распределение инвестиций между краткосрочными и долгосрочными облигациями, избегая среднесрочных выпусков. Например:

50% средств в облигации со сроком 1-2 года

50% средств в облигации со сроком 10-30 лет

Эта стратегия позволяет сочетать ликвидность краткосрочных инструментов с более высокой доходностью долгосрочных облигаций, одновременно снижая чувствительность к колебаниям среднесрочных ставок.

Стратегия "пули" (Bullet Strategy) — концентрация инвестиций в облигации с одинаковым сроком погашения, соответствующим конкретному финансовому горизонту инвестора. Эффективна при наличии конкретной цели с четким сроком (например, оплата образования ребенка).

Кредитная диверсификация — распределение инвестиций между облигациями различного кредитного качества:

Государственные облигации (низкий риск, низкая доходность)

Корпоративные облигации инвестиционного уровня (умеренный риск, средняя доходность)

Высокодоходные корпоративные облигации (высокий риск, высокая доходность)

В 2025 году особое значение приобретает инфляционная защита, которую можно обеспечить через:

Инвестирование в облигации с защитой от инфляции (ОФЗ-ИН в России)

Использование облигаций с плавающей ставкой, привязанной к рыночным индикаторам

Сокращение дюрации портфеля (средневзвешенного срока погашения) в периоды роста инфляционных ожиданий

Активное vs. Пассивное управление: инвестор должен определить, будет ли он активно торговать облигациями, стремясь извлечь выгоду из изменения процентных ставок и кредитных спредов, или предпочтет стратегию "купить и держать" до погашения. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки:

Активное управление: потенциально более высокая доходность, но требует значительных временных затрат и экспертизы

Пассивное управление: более низкие транзакционные издержки, меньше времени на управление, предсказуемый денежный поток

Оптимальная стратегия инвестирования в ценные бумаги с фиксированным доходом должна учитывать индивидуальные финансовые цели, горизонт инвестирования, толерантность к риску и макроэкономические перспективы. Для большинства частных инвесторов оптимальным является сочетание нескольких стратегий. 📊