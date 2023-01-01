Бонды и облигации: в чем разница между финансовыми инструментами

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Инвесторы, желающие разобраться в тонкостях финансовой терминологии

Люди, интересующиеся международными и российскими рынками облигаций

Профессионалы в области финансов, включая аналитиков и консультантов Финансовая терминология способна запутать даже опытных инвесторов. Один из классических примеров — кажущаяся разница между бондами и облигациями, которую обсуждают на форумах, в чатах трейдеров и на консультациях с финансовыми советниками. Многие инвесторы уверены, что это разные инструменты с уникальными характеристиками и профилями риска. Но так ли это на самом деле? 🤔 Сегодня разбираемся в нюансах терминологии, которая может существенно повлиять на ваши инвестиционные решения и понимание рынка фиксированного дохода в 2025 году.

Бонды и облигации: терминологические различия

Начнем с главного: бонд (bond) и облигация — это один и тот же финансовый инструмент. Разница только в происхождении термина. "Bond" — английское слово, которое в русском финансовом лексиконе переводится как "облигация". Представьте, что вы говорите о "смартфоне" и "умном телефоне" — суть одна, только название разное. 📱

Однако терминологическая путаница возникает не просто так. В российской финансовой практике часто используют оба термина, иногда придавая им слегка разные оттенки:

Термин "бонд" чаще применяют к международным долговым ценным бумагам

Термин "облигация" традиционно используется для описания отечественных инструментов

В профессиональной среде трейдеров термин "бонд" звучит более современно и "по-западному"

В нормативных документах и официальных источниках доминирует слово "облигация"

Независимо от терминологии, суть этого финансового инструмента неизменна: это долговая ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между эмитентом (заёмщиком) и инвестором (кредитором). Инвестор предоставляет эмитенту деньги на определённый срок, а эмитент обязуется вернуть инвестору номинальную стоимость облигации и выплатить доход в виде процентов (купонов).

Критерий Бонд Облигация Происхождение термина Английский (bond) Русский Юридическое определение в РФ Отсутствует в законодательстве Определено в ФЗ "О рынке ценных бумаг" Принцип работы Долговая ценная бумага с фиксированным доходом Долговая ценная бумага с фиксированным доходом Популярность термина В международной практике, среди трейдеров В российском законодательстве и практике

Александр Воронов, старший инвестиционный советник Однажды ко мне обратился клиент, который настаивал на том, что хочет инвестировать именно в "бонды", а не в "облигации", считая их более надежными и прибыльными. Мне пришлось провести целый ликбез, объясняя, что это один и тот же инструмент. Когда я показал ему портфель из российских корпоративных облигаций и еврооблигаций (те самые "бонды"), он был удивлен, что годами оперировал некорректными представлениями. В результате мы сформировали сбалансированный портфель из различных типов облигаций, что позволило ему достичь стабильной доходности на уровне 9-10% годовых при умеренном риске.

Основные характеристики бондов на международных рынках

На глобальных финансовых площадках бонды (или международные облигации) представляют собой тщательно структурированные финансовые инструменты с четко определенными параметрами. В 2025 году мировой рынок облигаций составляет около 128 триллионов долларов, значительно превышая капитализацию фондового рынка. 💰

Ключевые характеристики международных бондов:

Номинальная стоимость (Face Value) — исходная сумма долга, которая возвращается инвестору при погашении.

— исходная сумма долга, которая возвращается инвестору при погашении. Срок до погашения (Maturity) — период, по истечении которого эмитент обязан выплатить держателю номинальную стоимость.

— период, по истечении которого эмитент обязан выплатить держателю номинальную стоимость. Купонная ставка (Coupon Rate) — процент от номинала, который эмитент выплачивает инвестору периодически (обычно раз в полгода).

— процент от номинала, который эмитент выплачивает инвестору периодически (обычно раз в полгода). Текущая доходность (Current Yield) — отношение купонного дохода к текущей рыночной цене.

— отношение купонного дохода к текущей рыночной цене. Доходность к погашению (Yield to Maturity) — полная доходность при условии удержания облигации до погашения.

Международный рынок бондов характеризуется высоким уровнем стандартизации. Так, S&P, Moody's и Fitch присваивают облигациям рейтинги, которые отражают кредитоспособность эмитентов и вероятность дефолта. Бонды инвестиционного уровня (от BBB- и выше по шкале S&P) считаются относительно безопасными, в то время как "бросовые облигации" (junk bonds) имеют более высокую доходность, но и значительно больший риск.

Типы бондов на международных рынках:

Тип бонда Особенности Типичная доходность в 2025 г. Государственные (Treasury Bonds) Выпускаются правительствами, максимальная надежность 2-4% годовых Корпоративные (Corporate Bonds) Выпускаются компаниями, доходность зависит от кредитного рейтинга 4-8% годовых Муниципальные (Municipal Bonds) Выпускаются местными органами власти 3-5% годовых Высокодоходные (High-Yield Bonds) Низкий кредитный рейтинг, высокий риск дефолта 7-12% годовых Облигации развивающихся рынков (Emerging Market Bonds) Выпускаются в странах с развивающейся экономикой 5-9% годовых

Особенность международных бондов — их доступность для глобальных инвесторов. Например, еврооблигации (Eurobonds) выпускаются в валюте, отличной от валюты страны-эмитента, что позволяет диверсифицировать валютные риски.

Особенности облигаций в российской финансовой практике

В российской финансовой системе облигации занимают особое место. Отечественный рынок облигаций, хотя и уступает западным аналогам по объему, демонстрирует устойчивый рост и к 2025 году достиг отметки в 41 трлн рублей. 📈 Для российских инвесторов облигации часто становятся первым шагом от банковских депозитов к инструментам фондового рынка.

Российский рынок облигаций имеет свои уникальные черты:

Доминирование облигаций федерального займа (ОФЗ) в структуре рынка

Растущая доля корпоративных облигаций от эмитентов первого и второго эшелона

Активное развитие сегмента высокодоходных облигаций ("ВДО")

Особая роль институциональных инвесторов (банки, пенсионные фонды)

Сильное влияние ключевой ставки ЦБ РФ на доходность инструментов

В отличие от международной практики, где доминирует термин "bond", в России традиционно используется термин "облигация", закрепленный в Федеральном законе "О рынке ценных бумаг". Тем не менее, в профессиональной среде нередко можно услышать слово "бонд", особенно когда речь идет о зарубежных инструментах.

Ирина Соколова, портфельный управляющий В 2022 году мне довелось работать с семьей, которая продала бизнес и хотела вложить средства в "максимально надежные инструменты". Изначально они рассматривали только валютные депозиты, но после блокировки международных расчетов встал вопрос о диверсификации. Мы обратили внимание на рублевые облигации. "А почему не бонды?" — поинтересовался глава семьи, считая, что это какой-то особый класс активов. Объяснение, что это одно и то же, вызвало у них недоумение. После консультации мы разработали структуру портфеля из 40% ОФЗ, 40% облигаций первого эшелона и 20% высокодоходных облигаций, что позволило получать около 12% годовых при приемлемом уровне риска. Два года спустя этот консервативный подход полностью оправдал себя, сохранив и приумножив капитал семьи.

Основные типы облигаций, представленные на российском рынке:

Облигации федерального займа (ОФЗ) — государственные ценные бумаги, выпускаемые Минфином РФ

— государственные ценные бумаги, выпускаемые Минфином РФ Корпоративные облигации — ценные бумаги, эмитентами которых выступают компании

— ценные бумаги, эмитентами которых выступают компании Муниципальные облигации — долговые инструменты, выпускаемые региональными и местными властями

— долговые инструменты, выпускаемые региональными и местными властями Еврооблигации (еврооблигации российских эмитентов) — облигации, выпускаемые в иностранной валюте

— облигации, выпускаемые в иностранной валюте Биржевые облигации — облигации с упрощенной процедурой эмиссии и размещения

Российский рынок облигаций отличается также наличием специфических инструментов, таких как облигации с амортизацией долга (когда номинал погашается частями), структурные облигации (доходность которых привязана к различным базовым активам) и облигации с плавающей ставкой купона (привязанной к ключевой ставке ЦБ или инфляции).

Сравнение доходности и рисков между бондами и облигациями

Поскольку бонды и облигации — это по сути один и тот же инструмент, сравнивать их доходность и риски в прямом смысле некорректно. Однако мы можем сравнить характеристики различных типов этих ценных бумаг, которые в разных контекстах могут называться либо бондами, либо облигациями. 🔍

Доходность облигаций/бондов зависит от множества факторов:

Кредитный рейтинг эмитента (чем выше надежность, тем ниже доходность)

Срок до погашения (долгосрочные облигации обычно предлагают более высокую доходность)

Макроэкономические показатели (инфляция, ключевая ставка)

Валюта выпуска (учитывая валютные риски)

Ликвидность инструмента на вторичном рынке

Важно понимать, что инвестор может получать доход от облигаций двумя способами: через купонные выплаты и за счет изменения рыночной стоимости облигации (если инвестор продает облигацию на вторичном рынке до погашения).

Тип инструмента Средняя доходность (2025) Уровень риска Ликвидность ОФЗ 8-9% годовых Низкий Высокая Корпоративные облигации 1-го эшелона 9-11% годовых Умеренный Высокая Корпоративные облигации 2-го эшелона 11-13% годовых Средний Средняя Высокодоходные облигации 13-17% годовых Высокий Низкая Еврооблигации российских эмитентов 5-7% годовых (в валюте) Средний Средняя/низкая Казначейские облигации США (US Treasuries) 3-4% годовых (в долларах) Очень низкий Очень высокая

Риски, связанные с инвестированием в облигации, можно классифицировать следующим образом:

Кредитный риск — вероятность неисполнения эмитентом своих обязательств

— вероятность неисполнения эмитентом своих обязательств Процентный риск — риск снижения рыночной стоимости облигации при росте процентных ставок

— риск снижения рыночной стоимости облигации при росте процентных ставок Инфляционный риск — снижение реальной доходности из-за инфляции

— снижение реальной доходности из-за инфляции Валютный риск — актуален для облигаций, номинированных в иностранной валюте

— актуален для облигаций, номинированных в иностранной валюте Риск ликвидности — сложность продажи облигации по рыночной цене

— сложность продажи облигации по рыночной цене Риск досрочного погашения — некоторые облигации могут быть отозваны эмитентом до срока погашения

Интересно, что в периоды рыночной турбулентности облигации и акции часто демонстрируют отрицательную корреляцию: когда акции падают, облигации могут расти в цене, что делает их хорошим инструментом диверсификации инвестиционного портфеля.

Как выбрать инструмент для вашего инвестиционного портфеля

Выбор между различными типами облигаций (или бондов, если предпочитаете этот термин) для вашего инвестиционного портфеля должен основываться на четком понимании ваших финансовых целей, горизонта инвестирования, отношения к риску и текущей рыночной ситуации. 📊

Алгоритм выбора облигаций для портфеля:

Определите инвестиционные цели — сохранение капитала, получение регулярного дохода или умеренный рост Оцените свою толерантность к риску — насколько вы готовы к колебаниям стоимости портфеля Установите инвестиционный горизонт — краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (1-3 года) или долгосрочный (более 3 лет) Учтите налоговые аспекты — в России существуют льготы по налогообложению для определенных типов облигаций Оцените ликвидность — насколько быстро вы сможете продать облигации в случае необходимости

В зависимости от вашего инвестиционного профиля, можно рассмотреть следующие стратегии:

Для консервативного инвестора: 70-80% ОФЗ, 20-30% корпоративных облигаций первого эшелона

70-80% ОФЗ, 20-30% корпоративных облигаций первого эшелона Для умеренного инвестора: 40-50% ОФЗ, 40-50% корпоративных облигаций первого и второго эшелонов, 10% высокодоходных облигаций

40-50% ОФЗ, 40-50% корпоративных облигаций первого и второго эшелонов, 10% высокодоходных облигаций Для агрессивного инвестора: 20-30% ОФЗ, 40-50% корпоративных облигаций второго эшелона, 20-30% высокодоходных облигаций

При выборе конкретных облигаций стоит обращать внимание на следующие параметры:

Кредитный рейтинг эмитента — проверяйте рейтинги от ведущих агентств (АКРА, Эксперт РА для российских эмитентов)

— проверяйте рейтинги от ведущих агентств (АКРА, Эксперт РА для российских эмитентов) Купонная доходность — сравнивайте с безрисковой ставкой и оценивайте премию за риск

— сравнивайте с безрисковой ставкой и оценивайте премию за риск Дюрация — показатель чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок

— показатель чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок Ликвидность на вторичном рынке — проверяйте среднедневные объемы торгов

— проверяйте среднедневные объемы торгов Особые условия выпуска — наличие оферт, амортизации долга, возможность досрочного погашения

Важно помнить, что даже среди облигаций с одинаковым кредитным рейтингом могут существовать значительные различия в доходности из-за разной ликвидности, срока до погашения и других факторов.

При текущей рыночной конъюнктуре (2025 год) следует учитывать динамику ключевой ставки и инфляционные ожидания. В периоды снижения ставок выгодны длинные облигации с фиксированным купоном, а при росте ставок — короткие облигации или облигации с плавающим купоном.