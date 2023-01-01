Биржевой сленг трейдеров: полный словарь жаргона с примерами

Для кого эта статья:

Начинающие трейдеры и инвесторы.

Люди, желающие углубить свои знания о финансовых рынках.

Студенты и профессионалы, интересующиеся финансовым анализом и трейдингом. Вы когда-нибудь пытались понять, о чём говорят трейдеры, когда упоминают "кенгуру-рынок", "голубые фишки" или "убить медведя"? Мир биржевой торговли — это своего рода секретный клуб со своим закодированным языком, который может поставить в тупик даже опытного финансиста. Биржевой сленг формировался десятилетиями и стал не просто набором жаргонизмов, а мощным инструментом быстрой коммуникации и даже психологическим оружием на рынке. Владение этим особым языком — ваш пропуск в мир профессиональных трейдеров! 🚀

История формирования биржевого сленга трейдеров

Биржевой сленг не появился вчера — он эволюционировал вместе с самими рынками, начиная с 17-го века, когда первые организованные биржи начали свою работу. Достаточно вспомнить знаменитую тюльпаноманию в Нидерландах 1637 года, когда появились первые термины для описания спекулятивных пузырей. 📈

Исторически, большинство биржевых терминов зарождалось в двух местах:

На торговых площадках в процессе живого общения между трейдерами

В брокерских компаниях, где формировался профессиональный жаргон

До эпохи цифровых технологий биржевые торги проводились в специальных помещениях — торговых ямах, где брокеры кричали и использовали жесты, чтобы сообщать о своих намерениях купить или продать. Именно в этой хаотичной среде родились многие жаргонные выражения, которые требовались для быстрой и эффективной коммуникации.

Исторический период Ключевые термины Происхождение XVII-XVIII вв. "Быки", "медведи" Лондонская фондовая биржа XIX век "Голубые фишки" Покерные фишки синего цвета имели самую высокую стоимость XX век (1920-е) "Черный вторник", "маржин-колл" Великая депрессия в США Конец XX века "Квант", "арбитраж" Развитие компьютерной торговли 2000-е и далее "HODL", "лось", "туземун" Криптовалютное сообщество, онлайн-форумы

С появлением электронной торговли многие термины трансформировались, а новые продолжают появляться в онлайн-сообществах трейдеров. Особенно активно биржевой сленг развивается в мессенджерах и социальных сетях, где финансисты обмениваются опытом и идеями.

Алексей Воронин, биржевой историк

Когда я начинал работать на Московской бирже в начале 2000-х, меня буквально оглушил поток непонятных слов. "Шорт", "лонг", "плечо", "стакан" — всё это звучало как иностранный язык. Помню день, когда я впервые услышал фразу "Рынок пробил уровень поддержки, медведи идут в атаку". Мой более опытный коллега смеялся над моим недоумением: "Ты должен не только понимать эти термины, но и думать на этом языке, если хочешь выживать здесь". Через полгода я уже свободно оперировал десятками специфических выражений и осознал их настоящую ценность — экономия времени в ситуациях, когда каждая секунда может стоить тысячи долларов.

Интересно, что многие устоявшиеся биржевые термины связаны с животными: "черные лебеди" (непредвиденные события), "единороги" (стартапы стоимостью более $1 млрд) и, конечно, классические "быки" и "медведи". Этот зоологический подход к описанию рыночных явлений отражает стремление трейдеров упрощать сложные концепции через понятные образы. 🦢

Повседневный сленг трейдеров: от "быков" до "медведей"

В ежедневном общении трейдеры используют особый набор терминов, который позволяет им моментально передавать сложные концепции единым словом или фразой. Давайте разберем самые важные из них, без понимания которых вы будете выглядеть полным новичком в торговом сообществе. 🐻 vs 🐂

"Бык" (bull) — трейдер, рассчитывающий на рост рынка. Покупает активы, чтобы продать их дороже позднее.

— трейдер, рассчитывающий на рост рынка. Покупает активы, чтобы продать их дороже позднее. "Медведь" (bear) — трейдер, ожидающий падения рынка. Продает активы сейчас, чтобы выкупить их дешевле позднее.

— трейдер, ожидающий падения рынка. Продает активы сейчас, чтобы выкупить их дешевле позднее. "Лось" (moose) — крупный убыток по позиции.

— крупный убыток по позиции. "Туземун" (to the moon) — стремительный рост цены актива «до луны».

— стремительный рост цены актива «до луны». "Киты" (whales) — крупные игроки рынка, способные своими действиями влиять на цены.

Рынки описываются трейдерами через особый сленг, который ярко характеризует их состояние:

Тип рынка (сленг) Описание Характерное поведение трейдеров "Бычий" (bullish) Растущий рынок с положительным трендом Активные покупки, удержание длинных позиций "Медвежий" (bearish) Падающий рынок с отрицательным трендом Короткие продажи, закрытие длинных позиций "Боковик" (sideways) Рынок без явного направления движения Скальпинг, торговля в диапазоне "Кенгуру-рынок" Рынок с резкими скачками цены в обоих направлениях Осторожность, увеличенные стоп-лоссы "Ракета" (rocket) Стремительно растущий актив FOMO, массовые покупки "Нож" (falling knife) Актив в свободном падении Избегание покупок, ожидание дна

Особенно колоритен сленг, описывающий психологические состояния трейдеров:

"FOMO" (Fear Of Missing Out) — страх упустить выгоду, часто приводящий к необдуманным решениям.

— страх упустить выгоду, часто приводящий к необдуманным решениям. "Бриллиантовые руки" (diamond hands) — способность удерживать позицию несмотря на временные колебания рынка.

— способность удерживать позицию несмотря на временные колебания рынка. "Бумажные руки" (paper hands) — склонность к паническим продажам при малейшем движении против позиции.

— склонность к паническим продажам при малейшем движении против позиции. "HODL" — искаженное "hold" (держать), означающее долгосрочное удержание актива независимо от кратковременных колебаний.

— искаженное "hold" (держать), означающее долгосрочное удержание актива независимо от кратковременных колебаний. "Трейдер-обезьяна" — непрофессиональный трейдер, действующий эмоционально и импульсивно.

Для обозначения торговых стратегий трейдеры также используют специфические термины: "скальпинг", "свинг-трейдинг", "позиционная торговля", "трендследование". Каждый из этих подходов имеет свои особенности, риски и временные рамки.

Технический жаргон: как трейдеры описывают графики

Анализируя ценовые графики, профессиональные трейдеры используют сотни специализированных терминов. Этот технический жаргон позволяет точно описывать формации на графиках и прогнозировать дальнейшее движение цены. 📊

Начнем с базовых элементов графического анализа:

"Свечи" — японские свечи, отображающие диапазон движения цены за определенный период.

— японские свечи, отображающие диапазон движения цены за определенный период. "Доджи" — свеча с почти одинаковой ценой открытия и закрытия, сигнализирующая о нерешительности рынка.

— свеча с почти одинаковой ценой открытия и закрытия, сигнализирующая о нерешительности рынка. "Пин-бар" — свеча с длинной тенью, указывающая на отбой цены от уровня.

— свеча с длинной тенью, указывающая на отбой цены от уровня. "Молот" и "Повешенный" — свечные модели, сигнализирующие о потенциальном развороте тренда.

— свечные модели, сигнализирующие о потенциальном развороте тренда. "Бычья/Медвежья поглощающая" — комбинация свечей, где вторая свеча полностью "поглощает" предыдущую.

Продвинутые паттерны и формации описываются ещё более специфическим сленгом:

Марина Соколова, трейдер-аналитик

Я работала с клиентом, который потерял значительную часть депозита, пытаясь торговать по сложным техническим системам, но не понимая базовой терминологии. Он путал "голову и плечи" с "двойной вершиной", не различал "флаги" и "вымпелы". В результате его входы в рынок были несвоевременными, а стопы — неправильно расставленными. Мы начали с азов — я составила для него глоссарий из 50 ключевых терминов с иллюстрациями и примерами из реальных графиков. Через три месяца он не только восстановил депозит, но и вышел в стабильную прибыль. "Это как изучить новый язык, — сказал он мне, — после достижения критической массы словарного запаса ты начинаешь думать на нём".

Отдельный пласт технического жаргона связан с линиями тренда и важными уровнями:

"Поддержка" (support) — ценовой уровень, от которого цена ранее отбивалась вверх.

— ценовой уровень, от которого цена ранее отбивалась вверх. "Сопротивление" (resistance) — уровень, который цена с трудом преодолевает вверх.

— уровень, который цена с трудом преодолевает вверх. "Пробой" (breakout) — движение цены через важный уровень сопротивления или поддержки.

— движение цены через важный уровень сопротивления или поддержки. "Ретест" — возвращение цены к пробитому уровню для проверки его в новом качестве.

— возвращение цены к пробитому уровню для проверки его в новом качестве. "Фейковый пробой" (false breakout) — ложное движение цены через уровень с последующим возвратом.

Трейдеры любят использовать образные выражения для описания определенных ценовых движений:

"Голова и плечи" — паттерн разворота тренда, визуально напоминающий голову и плечи человека.

— паттерн разворота тренда, визуально напоминающий голову и плечи человека. "Двойная вершина/дно" — формация, указывающая на потенциальный разворот при формировании двух максимумов или минимумов на одном уровне.

— формация, указывающая на потенциальный разворот при формировании двух максимумов или минимумов на одном уровне. "Флаг" и "вымпел" — фигуры продолжения тренда, напоминающие соответствующие объекты.

— фигуры продолжения тренда, напоминающие соответствующие объекты. "Клин" — сужающаяся формация, сигнализирующая о предстоящем движении цены.

Индикаторы технического анализа также имеют свой сленг:

"Скользяшки" — скользящие средние различных периодов.

— скользящие средние различных периодов. "Крокодил" — индикатор Alligator Билла Уильямса с тремя линиями разного цвета.

— индикатор Alligator Билла Уильямса с тремя линиями разного цвета. "Стохастик" — осциллятор, измеряющий импульс цены.

— осциллятор, измеряющий импульс цены. "MACD" — индикатор схождения-расхождения скользящих средних.

— индикатор схождения-расхождения скользящих средних. "Боллинджер" или "полосы Боллинджера" — каналы волатильности.

Понимание этих терминов не просто помогает общаться в профессиональной среде, но и формирует особое мышление, необходимое для успешного технического анализа. 🧠

Биржевой сленг для обозначения торговых ситуаций

Торговые ситуации на рынке бывают настолько специфичными, что для их описания трейдеры придумали особые термины, позволяющие мгновенно передать всю полноту картины одним словом или фразой. Знание этих терминов — ключ к расшифровке реальных рыночных событий и процессов. 💼

Начнем с терминологии, связанной с типами сделок:

"Лонг" (long) — покупка актива в расчете на рост цены.

— покупка актива в расчете на рост цены. "Шорт" (short) — продажа актива в расчете на падение цены.

— продажа актива в расчете на падение цены. "Скальп" — краткосрочная сделка с целью получения небольшой прибыли.

— краткосрочная сделка с целью получения небольшой прибыли. "Свинг-трейд" — среднесрочная сделка продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель.

— среднесрочная сделка продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель. "Усреднение" — добавление к позиции при движении цены против нее для снижения средней цены входа.

Особый сленг существует для описания рыночных движений и их характеристик:

"Гэп" (gap) — ценовой разрыв между закрытием предыдущей сессии и открытием следующей.

— ценовой разрыв между закрытием предыдущей сессии и открытием следующей. "Флэт" (flat) — период бокового движения цены без выраженного тренда.

— период бокового движения цены без выраженного тренда. "Консолидация" — сужение торгового диапазона перед новым сильным движением.

— сужение торгового диапазона перед новым сильным движением. "Шпиль" (spike) — резкий кратковременный скачок цены с последующим возвратом.

— резкий кратковременный скачок цены с последующим возвратом. "Стрелка" (shooting star) — резкий рост с последующим падением, образующий на графике свечу с длинной верхней тенью.

Для описания критических ситуаций трейдеры используют следующие термины:

"Сквиз" (squeeze) — ситуация резкого движения цены, вынуждающая трейдеров закрывать убыточные позиции.

— ситуация резкого движения цены, вынуждающая трейдеров закрывать убыточные позиции. "Шорт-сквиз" (short squeeze) — резкий рост цены, заставляющий шортистов закрывать позиции, что ещё больше усиливает рост.

— резкий рост цены, заставляющий шортистов закрывать позиции, что ещё больше усиливает рост. "Стоп-хант" (stop hunting) — преднамеренное движение цены, направленное на активацию значительного количества стоп-лоссов.

— преднамеренное движение цены, направленное на активацию значительного количества стоп-лоссов. "Ловушка для быков/медведей" (bull/bear trap) — ценовое движение, заманивающее трейдеров в убыточные позиции.

— ценовое движение, заманивающее трейдеров в убыточные позиции. "Маржин-колл" (margin call) — требование брокера внести дополнительные средства при падении баланса ниже критического уровня.

События, влияющие на рынок, также имеют свой сленг:

Термин Значение Типичная реакция трейдеров "Чёрный лебедь" (black swan) Непредсказуемое событие с серьезными последствиями Паника, быстрый выход из рынка, поиск защитных активов "NFP" (Non-Farm Payrolls) Выход данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США Сокращение позиций перед данными, активная торговля после "FOMC" (Federal Open Market Committee) Заседание комитета ФРС США по определению процентной ставки Снижение объемов перед заседанием, всплеск волатильности после "Дивгэп" (dividend gap) Снижение цены акций на размер выплаченных дивидендов Позиционирование до даты закрытия реестра, арбитражные стратегии "Мертвая кошка" (dead cat bounce) Временный отскок цены после сильного падения Осторожные покупки, подготовка к возможному продолжению падения

Отдельного внимания заслуживает сленг, связанный с эмоциональными состояниями рынка:

"Жадность" (greed) — состояние рынка, когда преобладают необоснованные покупки и оптимизм.

— состояние рынка, когда преобладают необоснованные покупки и оптимизм. "Страх" (fear) — состояние рынка, когда доминируют панические продажи.

— состояние рынка, когда доминируют панические продажи. "Эйфория" — крайняя степень бычьего настроения, часто предшествующая развороту тренда.

— крайняя степень бычьего настроения, часто предшествующая развороту тренда. "Капитуляция" (capitulation) — массовая сдача позиций проигрывающей стороной, часто знаменует окончание тренда.

— массовая сдача позиций проигрывающей стороной, часто знаменует окончание тренда. "Паника" (panic) — хаотичные продажи практически по любым ценам.

Финансовый сленг в трейдинге: справочник новичка

Для начинающего трейдера освоение финансового сленга становится настоящим испытанием. Это как выучить новый язык, где каждое слово имеет свой контекст и вес. Данный раздел — ваш базовый справочник, с которого стоит начать погружение в мир биржевого жаргона. 📚

Самые распространенные финансовые термины, с которыми сталкивается каждый новичок:

"Волатильность" (volatility) — мера колебаний цены актива, важнейший параметр для оценки риска.

— мера колебаний цены актива, важнейший параметр для оценки риска. "Ликвидность" (liquidity) — объем и скорость, с которыми актив можно купить или продать без значительного влияния на его цену.

— объем и скорость, с которыми актив можно купить или продать без значительного влияния на его цену. "Спред" (spread) — разница между ценой покупки и продажи актива.

— разница между ценой покупки и продажи актива. "Комиссия" (fee) — плата брокеру за совершение сделки.

— плата брокеру за совершение сделки. "Плечо" (leverage) — заемные средства, используемые для увеличения размера позиции.

Для понимания позиций и ордеров необходимо знать следующие термины:

"Ордер" (order) — поручение брокеру на совершение сделки.

— поручение брокеру на совершение сделки. "Лимитный ордер" (limit order) — поручение купить или продать актив по цене не хуже указанной.

— поручение купить или продать актив по цене не хуже указанной. "Рыночный ордер" (market order) — поручение купить или продать актив по текущей рыночной цене.

— поручение купить или продать актив по текущей рыночной цене. "Стоп-лосс" (stop loss) — ордер, ограничивающий убытки при движении цены против позиции.

— ордер, ограничивающий убытки при движении цены против позиции. "Тейк-профит" (take profit) — ордер для фиксации прибыли при достижении целевой цены.

Специфические выражения, относящиеся к анализу рынка и принятию решений:

"DD" (Drawdown) — просадка, максимальное снижение капитала от достигнутого пика.

— просадка, максимальное снижение капитала от достигнутого пика. "ROI" (Return On Investment) — доходность инвестиций в процентном выражении.

— доходность инвестиций в процентном выражении. "Риск-менеджмент" (risk management) — система управления рисками в торговле.

— система управления рисками в торговле. "Диверсификация" (diversification) — распределение средств между разными активами для снижения общего риска.

— распределение средств между разными активами для снижения общего риска. "Корреляция" (correlation) — статистическая взаимосвязь между движениями различных активов.

Типы анализа и их характеристики:

Тип анализа (сленг) Фокус внимания Используемые инструменты "Технарь" (технический анализ) Ценовые графики, объемы, паттерны Индикаторы, линии тренда, поддержка/сопротивление "Фунда" (фундаментальный анализ) Экономические показатели, новости, отчеты Финансовые отчеты, мультипликаторы (P/E, P/B), новостные источники "Сентимент" (анализ настроений) Психологическое состояние участников рынка Индекс страха и жадности, опционные уровни, позиционирование крупных игроков "Квант" (количественный анализ) Математические модели, статистика Алгоритмы, программирование, большие данные "Маркет-тайминг" (выбор момента) Определение оптимального времени для сделки Сезонность, циклы, временные паттерны

В мире криптовалютного трейдинга сформировался свой пласт сленга:

"HODL" — (Hold On for Dear Life) стратегия долгосрочного удержания криптовалюты.

— (Hold On for Dear Life) стратегия долгосрочного удержания криптовалюты. "Коин" (coin) — криптовалюта, особенно имеющая собственный блокчейн.

— криптовалюта, особенно имеющая собственный блокчейн. "Токен" (token) — цифровой актив, выпущенный на существующем блокчейне.

— цифровой актив, выпущенный на существующем блокчейне. "Майнинг" (mining) — процесс создания новых монет с использованием вычислительных мощностей.

— процесс создания новых монет с использованием вычислительных мощностей. "ICO" (Initial Coin Offering) — первичное размещение монет, аналог IPO в криптомире.

Полезно также знать сленговые обозначения распространенных торговых стратегий:

"Высокочастотка" (HFT) — высокочастотная торговля с минимальным временем удержания позиций.

— высокочастотная торговля с минимальным временем удержания позиций. "Скальпинг" (scalping) — стратегия получения множества мелких прибылей за короткий период.

— стратегия получения множества мелких прибылей за короткий период. "Трендследование" (trend following) — стратегия, основанная на следовании за установившимся трендом.

— стратегия, основанная на следовании за установившимся трендом. "Контртренд" (counter-trend) — стратегия, основанная на торговле против текущего тренда.

— стратегия, основанная на торговле против текущего тренда. "Арбитраж" (arbitrage) — одновременная покупка и продажа одного актива на разных рынках для получения прибыли от разницы в цене.

Психологические аспекты торговли также имеют свой сленг:

"Тильт" (tilt) — эмоциональное состояние, при котором трейдер теряет объективность и принимает иррациональные решения.

— эмоциональное состояние, при котором трейдер теряет объективность и принимает иррациональные решения. "Рентген" (second-guessing) — чрезмерный анализ и сомнения после принятия торгового решения.

— чрезмерный анализ и сомнения после принятия торгового решения. "Месть рынку" (revenge trading) — попытка отыграться после убыточной сделки путём совершения рискованных операций.

— попытка отыграться после убыточной сделки путём совершения рискованных операций. "Зона комфорта" (comfort zone) — привычные условия торговли, выход из которых вызывает дискомфорт.

— привычные условия торговли, выход из которых вызывает дискомфорт. "Выгорание" (burnout) — состояние психологического истощения после периода интенсивной торговли.

Для новичка важно не просто запоминать термины, но и понимать контекст их использования, поскольку многие слова приобретают особый смысл именно в определенных рыночных ситуациях. 🎯