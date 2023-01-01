Американские биржи: полный гид по NYSE, NASDAQ и AMEX для инвесторов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие инвесторы, желающие разобраться в фондовом рынке США

Опытные трейдеры, ищущие стратегические подходы к торговле на американских биржах

Инвесторы из России, рассматривающие возможность доступа к международным финансовым рынкам Американские биржи — настоящий Олимп для инвесторов со всего мира, где ежедневно заключаются сделки на триллионы долларов. NYSE, NASDAQ и AMEX формируют финансовый ландшафт, без понимания которого сложно представить серьезную инвестиционную стратегию. В 2025 году эти площадки не просто остаются центрами мировой торговли — они трансформируют правила игры, создавая новые возможности даже для тех, кто инвестирует из России. Готовы проникнуть в святая святых мирового финансового рынка? 💼📈

Американские биржи: что нужно знать начинающему инвестору

Фондовый рынок США — крупнейшая финансовая экосистема мира, рыночная капитализация которой достигает $50 триллионов. Для начинающего инвестора это одновременно и выдающаяся возможность, и сложный лабиринт с неочевидными правилами. 🗽

Американские биржи работают по схеме, отличной от российских торговых площадок. Прежде всего, торговая сессия в США длится с 9:30 до 16:00 по нью-йоркскому времени (EST), что соответствует 17:30-00:00 по московскому времени. Также существует предторговая сессия (4:00-9:30) и постторговая сессия (16:00-20:00), где ликвидность ниже, но возможностей больше.

Алексей Соколов, управляющий активами хедж-фонда

Мой клиент Михаил впервые вошёл на американский рынок в 2023 году. Перед этим он торговал только российскими акциями через Московскую биржу. Первое, что его поразило — разница в ликвидности. «На MOEX я мог влиять на котировки даже небольшими объёмами, а здесь мои ордера просто растворяются в огромном потоке заявок», — рассказал он мне после нескольких недель торговли. Михаил сделал типичную ошибку — начал применять те же стратегии, что работали в России. Только после того, как он адаптировался к специфике американских бирж — начал учитывать квартальные отчёты компаний, следить за решениями ФРС и использовать возможности расширенных торговых сессий — его доходность выросла с отрицательных значений до стабильных +18% годовых.

Для успешного старта на американских биржах важно понимать ключевые особенности:

Американские биржи регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и FINRA, что обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов

Минимальный порог входа составляет от $1 (можно покупать дробные акции через многие брокерские платформы)

Налогообложение зависит от договора об избежании двойного налогообложения между США и страной инвестора

Основная валюта торгов — доллар США, что создаёт валютные риски для инвесторов из других стран

Доступны тысячи инструментов: акции, ETF, облигации, опционы, фьючерсы

Параметр Американские биржи Московская биржа Рыночная капитализация (2025) ~$50 трлн ~$0,8 трлн Количество торгуемых компаний Более 6000 Около 270 Средний дневной объём торгов $150-200 млрд $2-3 млрд Волатильность рынка Средняя Высокая Доступность для иностранцев Высокая Ограниченная

Важно отметить, что интернационализация финансовых рынков привела к тому, что американские биржи стали своеобразным индикатором мировой экономики. Когда чихает Уолл-стрит, простужается весь мир — эта фраза не теряет актуальности и в 2025 году.

Три кита фондового рынка США: NYSE, NASDAQ и AMEX

Фондовый рынок США опирается на три основные биржевые площадки, каждая из которых имеет свою специфику, историю и особенности листинга. Понимание различий между ними даёт инвестору существенное преимущество. 🏛️📊

New York Stock Exchange (NYSE) — старейшая и крупнейшая фондовая биржа в мире, основанная в 1792 году. Расположенная в сердце финансового квартала Нью-Йорка, NYSE долгое время была символом американского капитализма и мощи. В 2025 году здесь котируются акции более 2300 компаний с совокупной капитализацией около $30 триллионов.

Специализация: традиционные «голубые фишки», устоявшиеся компании с многолетней историей

Особенность торговли: гибридная система, сочетающая электронные торги и работу маркет-мейкеров

Требования к листингу: строгие — минимальная рыночная капитализация $100 млн, прибыль до налогообложения $10 млн за последние 3 года

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) — вторая по величине биржа США, основанная в 1971 году как первая электронная торговая площадка. В 2025 году NASDAQ остаётся предпочтительным местом для листинга технологических компаний и инновационных стартапов.

Специализация: технологические компании, биотехнологии, инновационные бизнесы

Особенность торговли: полностью электронная система, высокая скорость исполнения ордеров

Требования к листингу: более гибкие, чем на NYSE — минимальная капитализация $75 млн, без требований к прибыльности

American Stock Exchange (AMEX), которая сейчас является частью NYSE и называется NYSE American — третья по значимости биржа США, исторически фокусировавшаяся на компаниях с меньшей капитализацией и альтернативных инвестиционных продуктах.

Специализация: малые и средние компании, ETF, структурированные продукты

Особенность торговли: электронная система с элементами гибридной модели

Требования к листингу: наиболее либеральные — минимальная капитализация $50 млн, гибкие требования к финансовым показателям

Сравнение ключевых характеристик бирж:

Характеристика NYSE NASDAQ NYSE American (AMEX) Год основания 1792 1971 1908 (как AMEX) Капитализация рынка (2025) ~$30 трлн ~$20 трлн ~$350 млрд Количество листингованных компаний ~2300 ~3400 ~350 Характерные компании JPMorgan Chase, Coca-Cola, Boeing Apple, Microsoft, Amazon, Tesla Небольшие растущие компании, ETF Модель торговли Гибридная Электронная Электронная с гибридными элементами

Интересный факт: к 2025 году границы между биржами стали более размытыми благодаря развитию технологий и унификации торговых систем. Многие брокеры предлагают доступ ко всем трём площадкам через единый интерфейс, что упростило процесс выбора для инвесторов. 🔄

Особенности торговли на разных американских биржах

Торговля на американских биржах имеет свои нюансы, которые важно учитывать при формировании инвестиционной стратегии. Каждая площадка обладает уникальными особенностями, влияющими на поведение торгуемых на ней инструментов. 🕰️📱

На NYSE торги проходят с участием назначенных маркет-мейкеров (DMM — Designated Market Makers), которые обеспечивают ликвидность и стабильность цен. Это приводит к меньшей внутридневной волатильности акций, что делает NYSE привлекательной для долгосрочных инвесторов и институциональных игроков.

Особенности торговли на NYSE:

Наличие "торговых пауз" при резких колебаниях цен

Более высокие комиссионные сборы по сравнению с NASDAQ

Наличие единой аукционной системы для определения цен открытия и закрытия

Высокая активность в последние 30 минут торговой сессии (15:30-16:00 EST)

Более предсказуемое ценообразование благодаря работе маркет-мейкеров

NASDAQ, напротив, полностью электронная биржа, где цены формируются через систему автоматического мэтчинга заявок. Это приводит к более высокой волатильности и скорости исполнения ордеров, что делает NASDAQ привлекательной для активных трейдеров и алгоритмических стратегий.

Особенности торговли на NASDAQ:

Более низкие комиссии за сделки

Высокая ликвидность технологических акций

Расширенные часы торговли (с 4:00 до 20:00 EST)

Выраженное влияние технологических новостей и отчетов

Высокая корреляция между компаниями одного сектора

Мария Волкова, инвестиционный стратег

В 2024 году я работала с клиентом, который хотел создать высокотехнологичный портфель с акциями из сектора искусственного интеллекта. Мы решили разделить инвестиции между компаниями NASDAQ и NYSE. Результаты показали яркую разницу в поведении активов: бумаги с NASDAQ демонстрировали на 40% большую волатильность, но и потенциальная доходность была выше. Особенно заметной стала разница во время выхода квартальных отчетов — акции на NASDAQ реагировали мгновенно и резко, в то время как схожие компании на NYSE показывали более сглаженные ценовые движения. Этот опыт научил нас важному принципу: для быстрых спекулятивных стратегий лучше выбирать NASDAQ, а для долгосрочных инвестиций с меньшим риском — NYSE. В итоге мы скорректировали стратегию, разместив 60% долгосрочного капитала в бумагах NYSE и оставив 40% для активной торговли на NASDAQ.

NYSE American (бывшая AMEX) специализируется на компаниях с меньшей капитализацией, что создаёт особую динамику торгов:

Высокая волатильность и спреды между ценами покупки и продажи

Более низкая ликвидность, особенно в периоды рыночного стресса

Большее влияние новостного фона на котировки

Возможность значительных ценовых движений при небольших объемах торгов

Повышенные требования к риск-менеджменту

Время торгов на американских биржах также является важным фактором для трейдеров из других часовых поясов. В 2025 году продолжается тенденция к расширению торговых часов, что даёт дополнительные возможности инвесторам по всему миру.

Стоит отметить, что в 2025 году сохраняется тренд на унификацию правил торговли между биржами, однако исторические различия в характере торгуемых инструментов по-прежнему делают каждую площадку уникальной для определённых типов стратегий. 📊

Как получить доступ к фондовому рынку США из России

Для российских инвесторов доступ к американским биржам в 2025 году остаётся одним из приоритетных вопросов. Несмотря на определённые геополитические сложности, существует несколько надёжных способов получить доступ к торговле акциями и другими инструментами на NYSE, NASDAQ и AMEX. 🌐💻

Основные каналы доступа к американским биржам для российских инвесторов:

Международные брокеры, работающие с российскими клиентами

Зарубежные брокерские счета, открытые при наличии второго гражданства или ВНЖ

Российские брокеры, предоставляющие доступ к иностранным площадкам

Инвестиционные фонды, ориентированные на американский рынок

Структурные продукты и ноты, привязанные к американским активам

При выборе способа доступа важно учитывать как юридические аспекты, так и практические соображения — комиссии, скорость исполнения ордеров, доступный функционал торговых платформ.

Способ доступа Преимущества Недостатки Комиссии (2025) Международные брокеры (Interactive Brokers, Saxo Bank и др.) Прямой доступ, широкий выбор инструментов, надежность Сложная верификация, высокий порог входа $0.005 за акцию, мин. $1 Зарубежные счета через ВНЖ/гражданство Полный доступ, налоговые преимущества Сложность открытия, необходимость второго гражданства Варьируются в зависимости от брокера Российские брокеры с доступом к СПБ Бирже Простота открытия счёта, поддержка на русском Ограниченный выбор бумаг, более высокие комиссии 0,05-0,1% от суммы сделки ETF на российских площадках Простота, диверсификация, низкий порог входа Ограниченный выбор, премия к СЧА 0,05% + 1-2% комиссия фонда Структурные продукты Защита капитала, доступ к сложным стратегиям Низкая ликвидность, сложная структура 1-3% от суммы инвестиций

В 2025 году процесс открытия счета у международных брокеров для российских инвесторов включает несколько этапов:

Подготовка документов: паспорт, подтверждение адреса, налогового резидентства Заполнение W-8BEN формы для получения налоговых льгот по соглашению об избежании двойного налогообложения Прохождение процедуры KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) Пополнение счета через международные платежные системы или SWIFT-перевод Установка и настройка торговой платформы

Важно: российским инвесторам следует учитывать валютный контроль и налоговые обязательства. C 2025 года действуют обновленные правила декларирования зарубежных счетов и доходов, полученных от операций на иностранных биржах. 📝

Что касается налогов, то при корректном оформлении документов (форма W-8BEN) налог на дивиденды от американских компаний для российских резидентов составляет 10% вместо стандартных 30%, благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения. При этом с полученной прибыли от операций с ценными бумагами необходимо самостоятельно уплатить в России НДФЛ по ставке 13% (для доходов до 5 млн рублей) или 15% (для доходов свыше 5 млн рублей).

Одно из ключевых преимуществ доступа к американским биржам — возможность торговать в расширенные часы (pre-market и after-hours), что особенно удобно для российских инвесторов с учетом разницы во времени. В 2025 году некоторые брокеры предлагают полноценную торговлю почти 24 часа в сутки для наиболее ликвидных акций, что открывает новые возможности для реализации торговых стратегий. ⏰🌎

Стратегии инвестирования на американских биржах

Американские биржи предоставляют широкий спектр возможностей для реализации различных инвестиционных стратегий. В 2025 году особенно актуальны подходы, учитывающие технологическую трансформацию и глобальные экономические тренды. 📊💡

Рассмотрим наиболее эффективные стратегии для разных типов инвесторов:

Долгосрочное стоимостное инвестирование (Value Investing) — поиск недооцененных компаний с сильными фундаментальными показателями, особенно актуально для NYSE

— поиск недооцененных компаний с сильными фундаментальными показателями, особенно актуально для NYSE Рост (Growth Investing) — фокус на компаниях с высоким потенциалом роста выручки и прибыли, преимущественно на NASDAQ

— фокус на компаниях с высоким потенциалом роста выручки и прибыли, преимущественно на NASDAQ Пассивное инвестирование через ETF — диверсифицированные вложения в индексные фонды, доступные на всех трёх биржах

— диверсифицированные вложения в индексные фонды, доступные на всех трёх биржах Дивидендная стратегия — формирование портфеля из акций компаний с историей стабильных дивидендных выплат, чаще на NYSE

— формирование портфеля из акций компаний с историей стабильных дивидендных выплат, чаще на NYSE Секторальное инвестирование — концентрация на перспективных отраслях (искусственный интеллект, возобновляемая энергетика, биотехнологии)

— концентрация на перспективных отраслях (искусственный интеллект, возобновляемая энергетика, биотехнологии) Моментум-стратегии — инвестирование в акции с сильной положительной динамикой, особенно эффективно на волатильном NASDAQ

В 2025 году для российских инвесторов особенно важно учитывать валютные риски и геополитические факторы при формировании портфеля на американских площадках:

Диверсификация по секторам и валютам для снижения систематических рисков Хеджирование валютных рисков через фьючерсы на курс доллара или валютные пары Использование защитных активов (золото, государственные облигации США) для балансировки портфеля Применение стоп-лоссов и тейк-профитов для контроля рисков Регулярный ребалансинг портфеля для поддержания оптимальной структуры активов

Практические рекомендации по инвестированию на американских биржах в 2025 году:

Тип инвестора Рекомендуемая биржа Оптимальные инструменты Горизонт инвестирования Консервативный NYSE Дивидендные акции, ETF на индекс S&P 500, облигации 5+ лет Умеренный NYSE + NASDAQ Сбалансированный портфель акций и ETF, REIT 3-5 лет Агрессивный NASDAQ + NYSE American Акции роста, технологические ETF, опционные стратегии 1-3 года Трейдер Все площадки Высоколиквидные акции, опционы, фьючерсы День-неделя Начинающий NYSE ETF, "голубые фишки", дробные акции 3+ лет

Особое внимание в 2025 году стоит уделить анализу макроэкономических показателей США и решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам — эти факторы оказывают значительное влияние на динамику американских бирж. 🏦📉

Технологический аспект инвестирования также важен: использование алгоритмического анализа, скрипт-трейдинга и искусственного интеллекта для отбора акций становится неотъемлемой частью успешного инвестирования на американских биржах. Многие брокеры в 2025 году предлагают интегрированные инструменты аналитики, которые помогают инвесторам принимать более обоснованные решения.

При выборе инструментов для инвестирования полезно обращать внимание на относительные показатели: P/E (цена/прибыль), P/S (цена/продажи), ROE (рентабельность собственного капитала). Для компаний NASDAQ средние показатели P/E в 2025 году составляют около 25-30, тогда как для NYSE этот показатель ближе к 18-22, что отражает разную природу компаний на этих площадках. 📈