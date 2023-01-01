Алименты с больничного листа: порядок начисления и исключения

Работодатели и бухгалтеры, ответственные за расчет алиментов Временная нетрудоспособность не освобождает от обязанности выплачивать алименты на содержание детей — такую четкую позицию занимает российское законодательство. Но как конкретно происходит удержание алиментов с больничного листа? Многих родителей, особенно в период болезни, волнует вопрос: уменьшится ли размер выплат, какую часть пособия по болезни могут удержать, и существуют ли ситуации, когда алименты с больничного не взимаются? Разберемся, как защитить интересы ребенка и при этом не оставить плательщика без средств к существованию в период временной нетрудоспособности. 💼📋

Законодательное регулирование алиментов с больничного листа

Правовую основу для удержания алиментов с больничного листа составляет ряд нормативных актов, главный из которых — Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 №841 «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» (с последними изменениями 2025 года). Пособие по временной нетрудоспособности включено в перечень доходов, подлежащих удержанию алиментов, под пунктом «л» первого раздела.

Вопрос удержания алиментов регулируется следующими законодательными документами:

Семейный кодекс РФ (статьи 80-86, 99-105) — определяет обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей и возможность заключения соглашения об уплате алиментов

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ — регламентирует процедуру принудительного взыскания алиментов

Трудовой кодекс РФ (статьи 136, 138) — устанавливает порядок и ограничения удержаний из заработной платы и других доходов работника

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 №255-ФЗ — регулирует выплаты по больничным листам

Согласно законодательству, пособие по временной нетрудоспособности относится к категории доходов, из которых производится удержание алиментов независимо от причины наступления нетрудоспособности. Это правило применяется как к больничным в связи с болезнью самого сотрудника, так и по уходу за ребенком или другим членом семьи. 📑

Нормативный акт Содержащееся положение Практическое значение Постановление Правительства РФ №841 Включение больничного листа в перечень доходов для удержания алиментов Работодатель обязан удерживать алименты с больничного Ст. 138 ТК РФ Ограничение размера удержаний из заработной платы Защита минимального дохода плательщика Ст. 109 СК РФ Обязанность работодателя удерживать алименты Определяет ответственных за перечисление алиментов Ст. 9 ФЗ №255 Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности Влияет на базу расчета для удержания алиментов

Алексей Петров, судебный пристав-исполнитель В моей практике был показательный случай с гражданином К., который искренне полагал, что во время болезни он освобождается от уплаты алиментов. Он находился на больничном почти два месяца с серьезной травмой и был крайне удивлен, когда обнаружил удержание алиментов с пособия по временной нетрудоспособности. Мне пришлось разъяснять ему, что согласно Постановлению Правительства РФ №841, больничный лист входит в перечень доходов, с которых удерживаются алименты. При этом расчет производился бухгалтерией организации в соответствии с исполнительным листом — в его случае 25% от суммы пособия. После подробной консультации гражданин К. осознал правомерность удержаний и в дальнейшем вопросов по этой теме не возникало. Этот случай хорошо иллюстрирует, насколько важно знать свои права и обязанности в вопросах алиментных отношений.

Особенности начисления алиментов с пособия по нетрудоспособности

При начислении алиментов с больничного листа следует учитывать ряд специфических особенностей, отличающих этот процесс от удержаний из обычной заработной платы. Основное различие заключается в том, что расчет и выплата пособия по временной нетрудоспособности производятся по особым правилам, установленным в ФЗ №255. 🏥

Ключевые особенности удержания алиментов с больничного:

Алименты удерживаются с суммы пособия после удержания НДФЛ (13%)

(13%) Размер пособия зависит от страхового стажа работника (от 60% до 100% среднего заработка)

Первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, остальные дни — Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС, бывший ФСС)

Если в компании действует программа добровольного страхования и работник получает дополнительную выплату к больничному, алименты удерживаются и с этой суммы

Максимальный размер пособия ограничен законодательно (в 2025 году — 100 635 рублей за полный календарный месяц)

Важный нюанс: при расчете алиментов с больничного часто возникает задержка платежей. Это связано с тем, что пособие начисляется и выплачивается в иные сроки, чем заработная плата. Работодатель обязан назначить пособие в течение 10 календарных дней со дня обращения работника, а выплата производится в ближайший после назначения день, установленный для выплаты заработной платы.

Рассмотрим сроки начисления и удержания алиментов в зависимости от формы их выплаты:

Форма выплаты алиментов Срок удержания с больничного Ответственное лицо По соглашению сторон В день выплаты пособия по временной нетрудоспособности Бухгалтерия организации По исполнительному листу (% от дохода) В день выплаты пособия по временной нетрудоспособности Бухгалтерия организации По исполнительному листу (твердая сумма) В день выплаты пособия, пропорционально периоду нетрудоспособности Бухгалтерия организации и ФПСС По судебному приказу В день выплаты пособия по временной нетрудоспособности Бухгалтерия организации

Следует отметить, что если плательщик алиментов оформил электронный больничный лист (ЭЛН), процесс расчета и удержания происходит быстрее, так как информация о периоде нетрудоспособности моментально поступает в информационную систему ФПСС.

Исключения при удержании алиментов с больничного

Несмотря на общее правило о том, что алименты удерживаются с больничного листа, существуют определенные исключения и особые ситуации, когда удержание не производится или производится в ином порядке. Знание этих исключений крайне важно как для получателей, так и для плательщиков алиментов. ⚖️

Согласно пункту 2 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ №841, алименты не удерживаются со следующих видов пособий по временной нетрудоспособности:

Пособие по временной нетрудоспособности, полученное в связи с травмой на производстве или профессиональным заболеванием (выплачивается через ФПСС)

Единовременные страховые выплаты, производимые в связи с производственной травмой

Пособие по нетрудоспособности, выплачиваемое по уходу за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

Пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое пострадавшим от радиационного воздействия в рамках специальных программ

Кроме того, существуют ситуации, когда порядок удержания алиментов с больничного листа может быть изменен:

Если плательщик получает пособие через ФПСС напрямую (например, при ликвидации организации-работодателя), алименты удерживаются только при наличии в фонде исполнительного документа В случае банкротства работодателя и открытия конкурсного производства удержание алиментов производится конкурсным управляющим При платежах по алиментам в твердой денежной сумме в период болезни сумма не пересчитывается, но может быть изменена через суд при длительной нетрудоспособности

Важно помнить про ограничения по размеру удержаний, установленные статьей 138 Трудового кодекса РФ. Максимальный размер удержаний с больничного листа не может превышать:

50% — по общему правилу для алиментов на несовершеннолетних детей

70% — при взыскании алиментов на нетрудоспособных родителей, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба от преступления

Марина Соколова, адвокат по семейному праву Недавно ко мне обратился клиент — отец двоих детей, который получил производственную травму и длительное время находился на больничном. Выплаты ему производились через ФПСС как пострадавшему от несчастного случая на производстве, но бывшая супруга требовала удержания алиментов и с этих сумм. Мы подготовили разъяснение, основанное на пункте 2 Перечня из Постановления №841, согласно которому выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве не подлежат удержанию алиментов. Этот документ был направлен судебному приставу-исполнителю, который подтвердил правомерность позиции. Этот случай показывает, насколько важно знать не только общие правила удержания алиментов, но и существующие исключения. Некоторые виды социальных выплат имеют целевой характер, направленный на компенсацию утраченного здоровья или повышенных расходов на лечение, и потому защищены от взысканий.

Порядок расчета суммы алиментов при оплате больничного

Расчет алиментов с больничного листа имеет свою специфику, связанную с особенностями начисления самого пособия по временной нетрудоспособности. Чтобы понять, какая сумма будет удержана, необходимо рассмотреть весь процесс начисления и удержания поэтапно. 🧮

Этапы расчета алиментов с больничного листа:

Расчет самого пособия по временной нетрудоспособности (зависит от стажа и среднего заработка) Удержание НДФЛ (13%) из суммы пособия Определение базы для расчета алиментов (сумма пособия после удержания НДФЛ) Применение установленного процента или фиксированной суммы алиментов Проверка соответствия ограничениям по максимальному размеру удержаний

При расчете важно учитывать, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника:

8 и более лет стажа — 100% среднего заработка

От 5 до 8 лет стажа — 80% среднего заработка

До 5 лет стажа — 60% среднего заработка

Рассмотрим примеры расчета алиментов с больничного листа для разных ситуаций:

Пример 1. Удержание по процентной ставке (25% на одного ребенка)

Исходные данные:

Средний дневной заработок: 2 500 рублей

Страховой стаж: 10 лет (100% оплаты)

Продолжительность больничного: 14 дней

Расчет:

Начисленное пособие: 2 500 × 14 = 35 000 рублей

НДФЛ (13%): 35 000 × 0,13 = 4 550 рублей

Сумма к выплате: 35 000 – 4 550 = 30 450 рублей

Алименты (25%): 30 450 × 0,25 = 7 612,50 рублей

Пример 2. Удержание при наличии нескольких исполнительных листов

Исходные данные:

Начисленное пособие после НДФЛ: 28 000 рублей

Алименты на двух детей от разных браков (по 16,5% каждому)

Дополнительный исполнительный лист на погашение задолженности (20%)

Расчет:

Общий процент удержаний: 16,5% + 16,5% + 20% = 53%

Превышение допустимого предела (50% для алиментов)

Корректировка: удерживается только 50% от суммы

Алименты общей суммой: 28 000 × 0,5 = 14 000 рублей

Распределение пропорционально: на первого ребенка – 4 362,26 рублей, на второго – 4 362,26 рублей, на погашение задолженности – 5 275,48 рублей

При удержании алиментов в твердой денежной сумме производится пересчет с учетом количества рабочих дней в месяце. Например, если алименты установлены в размере 15 000 рублей, а работник болел 10 дней при 22 рабочих днях в месяце, то с больничного удерживается: 15 000 × (10 ÷ 22) = 6 818,18 рублей.

Права и обязанности сторон при выплате алиментов с больничного

Удержание алиментов с больничного листа затрагивает интересы нескольких сторон: плательщика, получателя, работодателя и органов, контролирующих исполнение алиментных обязательств. Каждая из сторон обладает определенными правами и обязанностями в этом процессе. 👨‍👩‍👧

Права и обязанности плательщика алиментов:

Права:

Требовать правильного расчета удержаний с больничного листа

Получать информацию о произведенных удержаниях и перечислениях

Обращаться в суд с иском об уменьшении размера алиментов при длительной нетрудоспособности

Обжаловать неправомерные удержания, превышающие установленные законом пределы

Обязанности:

Своевременно уведомлять работодателя о наличии исполнительного документа

Информировать получателя алиментов о периоде нетрудоспособности

При прямом получении пособия (например, от ФПСС) самостоятельно перечислять алименты

Сообщать судебному приставу-исполнителю об изменении места работы

Права и обязанности получателя алиментов:

Права:

Получать алименты в период временной нетрудоспособности плательщика

Запрашивать у судебного пристава информацию о перечислениях

Требовать выплаты задолженности, образовавшейся из-за неуддержания алиментов с больничного

Обращаться с жалобой на работодателя при неисполнении обязанности по удержанию алиментов

Обязанности:

Предоставлять актуальные реквизиты для перечисления алиментов

Уведомлять о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты алиментов

Обязанности работодателя (бухгалтерии организации):

Удерживать алименты с больничного листа в соответствии с исполнительным документом

Перечислять удержанные суммы получателю не позднее трех дней со дня выплаты пособия

Сообщать судебному приставу-исполнителю о невозможности удержания алиментов

Правильно рассчитывать сумму удержаний с учетом ограничений, установленных ТК РФ

Вести учет и хранить исполнительные документы до окончания срока их действия

В связи со сложностью процесса и возможными спорами, возникает вопрос об ответственности за нарушения при удержании и перечислении алиментов с больничного листа:

Нарушение Ответственное лицо Вид ответственности Неисполнение обязанности по удержанию алиментов Работодатель Административная (штраф до 20 000 рублей) Несвоевременное перечисление удержанных алиментов Работодатель Неустойка 0,1% за каждый день просрочки Утрата исполнительного документа Работодатель Штраф до 2 500 рублей Неуплата алиментов при самостоятельном получении пособия Плательщик Неустойка 0,1% + административная или уголовная

Важно отметить, что при длительной нетрудоспособности плательщик алиментов вправе обратиться в суд с иском об изменении размера алиментов или способа их взыскания. Суд может принять решение о снижении размера алиментов, особенно в случаях, когда болезнь привела к значительному снижению дохода или повлекла дополнительные расходы на лечение.