Актуальные цены и доходность ОФЗ для физических лиц – обзор рынка

Для кого эта статья:

Частные инвесторы, заинтересованные в покупке государственных облигаций.

Люди, ищущие надежные и предсказуемые финансовые инструменты для инвестирования.

Лица, рассматривающие возможность увеличения своей финансовой грамотности и профессиональной квалификации в области финансов. Государственные облигации стабильно привлекают внимание инвесторов, ищущих баланс между надежностью вложений и приемлемой доходностью 📈 В 2025 году рынок ОФЗ демонстрирует интересные возможности для физических лиц. Аналитики отмечают, что доходность по некоторым выпускам превышает ставки по банковским депозитам на 1-2%, при этом обеспечивая государственную гарантию сохранности средств. Знание текущих цен и доходности ОФЗ позволяет грамотно диверсифицировать портфель и защитить капитал от инфляционных рисков.

ОФЗ для физлиц: актуальные цены и доходность

ОФЗ (облигации федерального займа) представляют собой государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ. По сути, покупая ОФЗ, вы кредитуете государство, которое обязуется вернуть вложенные средства с процентами в определенный срок. На апрель 2025 года средняя доходность ОФЗ составляет 8,2-10,5% годовых в зависимости от выпуска и срока погашения.

Облигации федерального займа привлекательны для физлиц по нескольким причинам:

Максимальная надежность — риск дефолта по госбумагам минимален

Предсказуемый доход — вы точно знаете, какую сумму и когда получите

Налоговые льготы при размещении на ИИС

Ликвидность — облигации можно продать на вторичном рынке до погашения

Доступность — минимальный порог входа составляет около 1000 рублей

Андрей Соколов, независимый финансовый консультант В марте прошлого года ко мне обратился клиент — врач 45 лет, который получил единовременную выплату в размере 2,5 млн рублей и искал способы их сохранить и преумножить. Его главным запросом была безопасность капитала. Мы сформировали портфель, где 40% средств были размещены в ОФЗ с разными сроками погашения. Ставка по многим выпускам тогда составляла около 9,5% годовых. За год стоимость ОФЗ в его портфеле выросла примерно на 10,2% за счет купонных выплат и небольшого снижения ключевой ставки в тот период, что привело к росту цен облигаций на вторичном рынке. Что особенно понравилось клиенту — полное отсутствие стресса и необходимости следить за котировками ежедневно. Сейчас он планирует увеличить долю ОФЗ в своем инвестиционном портфеле.

Важно понимать, что цена ОФЗ на вторичном рынке подвержена колебаниям, обратно пропорциональным изменению ключевой ставки ЦБ. Когда ставка растет, цены облигаций падают, и наоборот. Однако если вы держите облигацию до погашения, такие колебания не влияют на итоговую доходность вашей инвестиции.

Виды ОФЗ, доступные частным инвесторам

Для физических лиц доступно несколько типов ОФЗ, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для разных инвестиционных целей 🎯

Тип ОФЗ Особенности Для кого подходит Средняя доходность (апрель 2025) ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) Фиксированная купонная ставка на весь срок обращения Консервативные инвесторы, ценящие предсказуемость 8,2-9,4% ОФЗ-ПК (с переменным купоном) Купон привязан к ставке RUONIA, пересматривается каждые 6 месяцев Инвесторы, хеджирующие риск повышения ключевой ставки 9,5-10,5% ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) Номинал корректируется на уровень инфляции Для защиты от инфляционных рисков 3,5-4,5% + инфляция ОФЗ-н ("народные" облигации) Специально для физлиц, растущий купон, продаются только в банках-агентах Начинающие инвесторы без брокерского счета 9,5-10,7%

ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) остаются наиболее популярным инструментом среди частных инвесторов благодаря своей простоте и прозрачности. Купонные выплаты по таким облигациям производятся, как правило, дважды в год и не меняются на протяжении всего срока обращения ценной бумаги.

ОФЗ-ПК (с переменным купоном) становятся особенно востребованы в периоды волатильности процентных ставок. В 2025 году их популярность выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом из-за неопределенности относительно будущей денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) представляют особый интерес для долгосрочных инвесторов, обеспокоенных инфляционными рисками. Номинальная стоимость облигации корректируется на индекс потребительских цен, что защищает реальную доходность вложений.

ОФЗ-н ("народные" облигации) — специальный выпуск, ориентированный исключительно на физических лиц. Их особенность — растущий купон (каждый следующий выше предыдущего) и возможность приобретения напрямую через банки-агенты без открытия брокерского счета.

Текущие котировки и сроки погашения ОФЗ

Рассмотрим актуальные на апрель 2025 года данные по наиболее ликвидным выпускам ОФЗ различных типов, доступных физическим лицам. Цены указаны в процентах от номинала (100 рублей), доходность — в процентах годовых.

Выпуск ОФЗ Текущая цена, % Доходность к погашению, % Дата погашения Купон, % ОФЗ 26238 98,45 9,18 15.05.2031 8,5 ОФЗ 26239 97,32 9,42 23.07.2035 9,0 ОФЗ 26240 95,87 9,65 30.07.2040 9,2 ОФЗ-ПК 29020 101,24 10,35 22.09.2027 10,1 (текущий) ОФЗ-ИН 52004 99,27 4,15 + инфляция 17.03.2032 3,7

Средняя доходность по ОФЗ с погашением до 3 лет составляет около 8,4%, от 3 до 5 лет — 9,2%, свыше 5 лет — 9,6%. Наблюдается восходящая форма кривой доходности, что свидетельствует об умеренных инфляционных ожиданиях рынка на долгосрочную перспективу.

Елена Петрова, портфельный управляющий В феврале этого года я работала с семейной парой предпенсионного возраста, которые продали квартиру, доставшуюся по наследству, и получили 6,8 млн рублей. Они планировали через 4 года использовать эти деньги для переезда в другой регион с покупкой жилья там. Мы создали "лестничную" структуру из ОФЗ с погашениями через 2, 3 и 4 года. Большая часть средств была вложена в ОФЗ-ПД 26237 с погашением через 4 года и доходностью 9,3%. Небольшую часть средств (около 15%) разместили в ОФЗ-ИН для защиты от непредвиденного всплеска инфляции. Эта стратегия позволила клиентам получить предсказуемый доход около 630 тысяч рублей в год, что составляет примерно 9,25% годовых, с гарантией сохранности основной суммы. Особенно их успокоил тот факт, что даже при резком падении рыночных цен облигаций, при удержании до погашения они получат всю сумму номинала плюс купонный доход.

Прослеживается тенденция роста доходности ОФЗ-ПК на фоне общерыночных ожиданий возможного повышения ключевой ставки во второй половине 2025 года. Аналитики прогнозируют, что к концу года доходность по долгосрочным ОФЗ может увеличиться на 0,3-0,5 процентных пункта.

Для инвесторов, ориентированных на средне- и долгосрочные финансовые инвестиции, наиболее привлекательными выглядят выпуски со сроком погашения 5-7 лет, которые уже учитывают в своей цене потенциальный рост ставок, но при этом предлагают более высокую доходность по сравнению с краткосрочными выпусками.

Как приобрести ОФЗ: площадки и необходимые документы

Для физических лиц существует несколько способов приобретения облигаций федерального займа. Каждый имеет свои преимущества и ограничения 💼

Через брокера — наиболее распространенный способ для активных инвесторов

— наиболее распространенный способ для активных инвесторов Через банки-агенты — удобно для приобретения "народных" ОФЗ-н

— удобно для приобретения "народных" ОФЗ-н Через управляющие компании — в составе ПИФов

— в составе ПИФов Через мобильные приложения банков — многие крупные банки интегрировали брокерские сервисы в свои приложения

Для покупки ОФЗ через брокера необходимо:

Выбрать брокерскую компанию (рекомендуется обращать внимание на размер комиссии за сделки и величину ежемесячного обслуживания) Подготовить паспорт гражданина РФ и ИНН Заключить договор на брокерское обслуживание (можно онлайн у большинства крупных брокеров) Открыть брокерский счет, а также, по желанию, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) для получения налоговых льгот Пополнить счет и разместить заявку на покупку выбранного выпуска ОФЗ

Минимальный порог входа при покупке через брокера — одна облигация номиналом 1000 рублей. Однако с учетом комиссий и необходимости диверсификации рекомендуемая сумма для старта — от 50 000 рублей.

При покупке ОФЗ-н через банки-агенты (ВТБ, Сбербанк, Почта Банк и др.) минимальная сумма инвестиций составляет 10 000 рублей, максимальная — 15 млн рублей. Для приобретения потребуется только паспорт, а весь процесс занимает около 30 минут при личном визите или 10-15 минут при оформлении через онлайн-банкинг (при наличии действующего счета).

Сравнение комиссионных расходов при покупке ОФЗ через различные каналы:

Крупные брокеры — 0,05-0,1% от объема сделки

Банки (брокерское обслуживание) — 0,1-0,3% от объема сделки

Банки-агенты (для ОФЗ-н) — комиссия зависит от суммы и варьируется от 0,5% до 1,5%

Через управляющие компании (ПИФы облигаций) — надбавка при покупке 0-1,5%, ежегодное вознаграждение УК 1-2%

Важно: при реализации ОФЗ до срока погашения с прибылью возникает обязанность уплаты НДФЛ в размере 13%. При этом доход по купонам ОФЗ, выпущенных после 1 января 2021 года, также облагается НДФЛ. Однако, при размещении на ИИС с выбором налогового вычета типа Б купонный доход и доход от реализации не облагаются НДФЛ.

Сравнение ОФЗ с альтернативными инвестиционными инструментами

Для принятия взвешенного инвестиционного решения необходимо сопоставить ОФЗ с другими доступными финансовыми инструментами. Приведем сравнительный анализ основных характеристик популярных вариантов инвестирования для физических лиц в 2025 году 📊

Инвестиционный инструмент Средняя доходность (апрель 2025) Уровень риска Ликвидность Налогообложение ОФЗ 8,2-10,5% Низкий Высокая НДФЛ 13% на купоны и прибыль от продажи Банковские депозиты 7,5-9,0% Низкий (застрахованы АСВ до 1,4 млн руб.) Средняя (зависит от условий) НДФЛ 13% на доход свыше ключевой ставки + 5% Корпоративные облигации 9,5-15,0% Средний Средняя/высокая НДФЛ 13% на купоны и прибыль от продажи Акции российских компаний 10-20% (потенциально) Высокий Высокая НДФЛ 13% на дивиденды и прибыль от продажи ПИФы облигаций 7-9% Низкий/средний Высокая НДФЛ 13% при погашении пая

ОФЗ выигрывают у банковских депозитов по доходности на 0,5-1,5 процентных пункта при сопоставимых уровнях риска. При этом депозиты обеспечивают гарантированную защиту средств через систему страхования вкладов до 1,4 млн рублей, в то время как ОФЗ имеют неограниченную защиту, поскольку гарантированы государством.

По сравнению с корпоративными облигациями государственные бумаги уступают в доходности на 1-5 процентных пунктов, но существенно превосходят по надежности. В текущих экономических условиях это преимущество особенно значимо — за последний год было зафиксировано 8 дефолтов по корпоративным облигациям эмитентов второго и третьего эшелонов.

Доходность ОФЗ значительно уступает потенциальной прибыли от инвестиций в акции, однако обеспечивает предсказуемый результат без серьезных колебаний стоимости активов. Волатильность российского рынка акций в 2025 году составляет около 18%, что делает этот инструмент неприемлемым для консервативных инвесторов, ориентированных на сохранение капитала.

Оптимальное распределение активов в инвестиционном портфеле зависит от индивидуальных финансовых целей, горизонта инвестирования и толерантности к риску:

Консервативный портфель : 60-70% ОФЗ, 20-30% корпоративные облигации высокого кредитного качества, 10% депозиты для обеспечения ликвидности

: 60-70% ОФЗ, 20-30% корпоративные облигации высокого кредитного качества, 10% депозиты для обеспечения ликвидности Сбалансированный портфель : 40-50% ОФЗ, 20-30% корпоративные облигации, 20-30% акции голубых фишек, 5-10% депозиты

: 40-50% ОФЗ, 20-30% корпоративные облигации, 20-30% акции голубых фишек, 5-10% депозиты Агрессивный портфель: 15-25% ОФЗ (как "подушка безопасности"), 25-30% корпоративные облигации, 40-50% акции, 5% высокорисковые инструменты

Для максимизации эффективности инвестиций в ОФЗ рекомендуется использовать "лестничную" стратегию — распределение вложений между выпусками с разными сроками погашения. Это позволяет периодически реинвестировать средства от погашающихся облигаций по новым ставкам, а также обеспечивает приемлемый уровень ликвидности без необходимости продажи бумаг на вторичном рынке с возможным дисконтом.