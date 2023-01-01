Активы на бирже: обзор инструментов для начинающего инвестора

Те, кто хочет узнать о различных инвестиционных инструментах и стратегиях. Мир биржевых инвестиций часто кажется новичкам запутанным лабиринтом терминов, графиков и непонятных стратегий. Но за этой кажущейся сложностью скрывается система, которую может освоить каждый. Представьте, что биржа — это супермаркет, где вместо продуктов продаются финансовые инструменты. Чтобы не растеряться среди разнообразия "товаров" и сделать правильный выбор, нужно понимать, чем отличаются акции от облигаций, почему ETF становятся всё популярнее и когда имеет смысл заглянуть на срочный рынок. Готовы разложить по полочкам мир биржевых активов? 🚀

Что такое биржевые активы и зачем в них инвестировать

Биржевые активы — это финансовые инструменты, которыми можно торговать на организованных площадках (биржах). По сути, это ваш пропуск в мир инвестиций, где деньги могут работать и приносить доход. В отличие от банковских депозитов, где процент едва покрывает инфляцию, биржевые активы открывают двери к потенциально более высоким доходам. Конечно, с большей доходностью приходят и более высокие риски — это фундаментальное правило инвестирования. 📊

Почему люди вообще решают инвестировать на бирже? Вот главные причины:

Защита от инфляции — биржевые активы исторически показывают доходность выше официальных темпов инфляции

Создание пассивного дохода — дивиденды по акциям и купоны по облигациям могут стать регулярным источником средств

Достижение финансовых целей — накопление на крупные покупки, пенсию, образование детей

Диверсификация сбережений — распределение денег между различными классами активов снижает общий риск портфеля

Класс активов Средняя историческая доходность (годовых) Уровень риска Ликвидность Акции 7-10% Высокий Высокая Облигации 4-6% Умеренный Высокая ETF/ПИФы 5-8% Умеренный Высокая Срочный рынок Зависит от стратегии Очень высокий Средняя

Фундаментально биржевые активы делятся на несколько основных типов: долевые инструменты (акции), долговые инструменты (облигации), производные финансовые инструменты (деривативы) и структурные продукты. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики, работает по-своему и подходит для разных инвестиционных целей.

Анна Соколова, частный инвестор с опытом 7 лет Когда-то я начинала с депозитов в банке, считая их единственным надежным способом сохранить деньги. Моя первая инвестиция на бирже была совершенно спонтанной — я купила акции Сбербанка на 50 000 рублей, просто потому что "кажется, это надежная компания". Конечно, я даже не смотрела отчетность и не анализировала мультипликаторы. Через год акции выросли на 15%, и я была в восторге! Но потом рынок развернулся, и мой "портфель" ушел в минус на 20%. Тогда я поняла, что интуиции недостаточно, и начала изучать основы инвестирования. Сейчас мой инвестиционный портфель диверсифицирован между российскими и зарубежными акциями, облигациями и ETF. Я больше не паникую при коррекциях, потому что понимаю цикличность рынков и мыслю долгосрочно. За эти годы среднегодовая доходность моего портфеля составила около 12% — гораздо больше, чем могли бы дать депозиты. Главное, что я поняла — чтобы инвестировать успешно, нужно начать с понимания базовых инструментов и своих финансовых целей.

Акции и облигации: базовые активы на бирже

Акции и облигации — это два фундаментальных класса активов, с которых начинается путь большинства инвесторов. Они отличаются по характеру, рискам и потенциальной доходности, но оба присутствуют практически в любом сбалансированном портфеле. 💼

Акции — это доли в капитале компании. Покупая акцию, вы становитесь совладельцем бизнеса, пусть и очень маленьким. Доход от акций формируется двумя способами:

Рост котировок — если дела компании идут хорошо, стоимость её акций растет, позволяя получить прибыль от продажи

— если дела компании идут хорошо, стоимость её акций растет, позволяя получить прибыль от продажи Дивиденды — часть прибыли, которую компания распределяет между акционерами (обычно ежеквартально или ежегодно)

Акции могут быть разных типов: обыкновенные (дают право голоса на собрании акционеров) и привилегированные (обычно не дают права голоса, но гарантируют дивиденды). Также акции классифицируют по характеру компании-эмитента:

Голубые фишки — акции крупнейших, надежных компаний с многолетней историей

— акции крупнейших, надежных компаний с многолетней историей Акции роста — компании, которые активно развиваются и реинвестируют прибыль, часто технологический сектор

— компании, которые активно развиваются и реинвестируют прибыль, часто технологический сектор Дивидендные акции — компании, регулярно выплачивающие высокие дивиденды (обычно зрелые бизнесы)

— компании, регулярно выплачивающие высокие дивиденды (обычно зрелые бизнесы) Циклические акции — компании, чьи результаты сильно зависят от экономических циклов

Облигации — это долговые ценные бумаги. Покупая их, вы фактически даете в долг эмитенту (государству, компании, муниципалитету) на определенный срок под фиксированный процент. Доходность облигаций формируется из:

Купонных выплат — регулярных процентных платежей, аналогичных процентам по вкладу

— регулярных процентных платежей, аналогичных процентам по вкладу Разницы между ценой покупки и номиналом при погашении (если вы купили облигацию с дисконтом)

В 2025 году особенно популярны облигации с защитой от инфляции, корпоративные облигации высокодоходных секторов и, конечно, государственные облигации как инструмент защиты капитала. 🛡️

Характеристика Акции Облигации Природа инвестиции Долевое участие (совладение) Долговая расписка (кредит) Гарантированная доходность Нет Да (фиксированный купон) Потенциал роста капитала Высокий (неограничен) Ограниченный Риск потери средств Высокий От низкого до среднего Срок инвестиции Не ограничен Фиксированный (до погашения) Волатильность Высокая Низкая/средняя

Баланс между акциями и облигациями в вашем портфеле должен определяться исходя из личных целей, горизонта инвестирования и толерантности к риску. Традиционная формула предполагает, что процент облигаций в портфеле должен примерно соответствовать вашему возрасту, но в 2025 году многие финансовые консультанты рекомендуют корректировать это правило с учетом более долгой продолжительности жизни и ранней финансовой независимости.

ETF и ПИФы: готовые портфели для новичков

Представьте, что вместо того, чтобы выбирать отдельные акции или облигации, вы могли бы одним нажатием кнопки приобрести сразу целую коллекцию активов. Именно это предлагают ETF (биржевые инвестиционные фонды) и ПИФы (паевые инвестиционные фонды) — готовые "наборы" различных ценных бумаг, упакованные в единый инструмент. Это идеальное решение для тех, кто только начинает свой инвестиционный путь или не хочет тратить время на анализ отдельных компаний. 🧩

ETF (Exchange Traded Funds) — это фонды, паи которых торгуются на бирже подобно акциям. Основные преимущества ETF:

Диверсификация — один ETF может включать сотни или даже тысячи активов

— один ETF может включать сотни или даже тысячи активов Низкие комиссии — большинство ETF пассивно следуют за индексами, что снижает расходы на управление

— большинство ETF пассивно следуют за индексами, что снижает расходы на управление Ликвидность — ETF можно купить или продать в любой торговый день по рыночной цене

— ETF можно купить или продать в любой торговый день по рыночной цене Прозрачность — состав большинства ETF обновляется ежедневно и доступен всем инвесторам

ETF бывают разных типов: индексные (следуют за фондовыми индексами), отраслевые (сфокусированы на конкретных секторах экономики), облигационные, товарные, валютные и даже с кредитным плечом. В 2025 году особой популярностью пользуются ETF на технологические компании, возобновляемую энергетику и компании с высокими ESG-рейтингами (экологичные, социально ответственные и с хорошим корпоративным управлением).

Дмитрий Власов, независимый финансовый советник Помню случай с моим клиентом Сергеем, который пришел ко мне после "успешных" самостоятельных инвестиций. Он гордо показал мне свой портфель из 35 отдельных акций российских и зарубежных компаний. "Я диверсифицирован!" – заявил он. Когда мы проанализировали портфель, выяснилось, что 80% его активов сконцентрированы всего в двух секторах, а доходность за последние два года оказалась ниже, чем у простого индексного ETF. Мы реструктурировали его портфель, заменив большинство позиций на три ключевых ETF: широкий рыночный, секторальный (на IT-компании, которые Сергей хорошо понимал в силу профессии) и облигационный для снижения волатильности. За следующий год его портфель не только показал доходность на 4,2% выше предыдущего, но и потребовал минимум времени на управление. "Я не думал, что упрощение стратегии может быть настолько эффективным," – признался Сергей год спустя. Этот случай прекрасно иллюстрирует главное преимущество ETF – сложность не всегда означает эффективность.

ПИФы (паевые инвестиционные фонды) — это коллективная форма инвестирования, где средства многих инвесторов объединяются под управлением профессиональной управляющей компании. В отличие от ETF, паи ПИФов обычно не торгуются на бирже и приобретаются непосредственно у управляющей компании или через банки-партнеры.

ПИФы делятся на три основных типа:

Открытые — можно купить или погасить паи в любой рабочий день

— можно купить или погасить паи в любой рабочий день Интервальные — операции с паями возможны только в определенные периоды (интервалы)

— операции с паями возможны только в определенные периоды (интервалы) Закрытые — паи нельзя погасить до окончания срока действия фонда

Сравнивая ETF и ПИФы, важно учитывать следующие факторы:

Комиссии — ПИФы часто берут более высокие комиссии за управление (1-3% годовых против 0,1-0,5% у ETF)

— ПИФы часто берут более высокие комиссии за управление (1-3% годовых против 0,1-0,5% у ETF) Стратегии — ПИФы чаще используют активные стратегии управления, пытаясь "обыграть рынок"

— ПИФы чаще используют активные стратегии управления, пытаясь "обыграть рынок" Порог входа — минимальная сумма инвестиций в ПИФ может быть как выше, так и ниже стоимости одного пая ETF

— минимальная сумма инвестиций в ПИФ может быть как выше, так и ниже стоимости одного пая ETF Налогообложение — в разных юрисдикциях ETF и ПИФы могут облагаться налогами по-разному

Для начинающих инвесторов в 2025 году оптимальной стратегией может стать комбинация широкорыночных ETF (для базовой диверсификации) и нескольких тематических ETF или ПИФов в секторах, которые инвестор считает перспективными. Такой подход позволяет сочетать стабильность с потенциалом повышенного дохода. 📈

Срочный рынок: фьючерсы и опционы для продвинутых

Срочный рынок — это территория для инвесторов, которые уже освоили базовые инструменты и готовы к более сложным стратегиям с повышенными рисками и потенциальной доходностью. Здесь торгуются производные финансовые инструменты (деривативы), цена которых зависит от стоимости базового актива — акций, индексов, товаров, валют и даже процентных ставок. ⚡

Фьючерсы — это контракты на покупку или продажу базового актива в будущем по заранее установленной цене. Особенности фьючерсов:

Стандартизация — все параметры контракта (объем, сроки, условия поставки) строго определены биржей

— все параметры контракта (объем, сроки, условия поставки) строго определены биржей Кредитное плечо — для покупки фьючерса достаточно внести гарантийное обеспечение (обычно 5-15% от стоимости контракта)

— для покупки фьючерса достаточно внести гарантийное обеспечение (обычно 5-15% от стоимости контракта) Срочность — каждый фьючерс имеет дату экспирации (истечения), после которой происходит поставка актива или денежные расчеты

— каждый фьючерс имеет дату экспирации (истечения), после которой происходит поставка актива или денежные расчеты Маржинальные требования — необходимость поддерживать на счете минимальный уровень средств для покрытия возможных убытков

Опционы — это контракты, дающие право (но не обязательство) купить или продать базовый актив по фиксированной цене до определенной даты. Опционы делятся на два типа:

Call-опционы — дают право купить актив по указанной цене

— дают право купить актив по указанной цене Put-опционы — дают право продать актив по указанной цене

Ключевые характеристики опционов:

Премия — цена, которую платит покупатель опциона продавцу

— цена, которую платит покупатель опциона продавцу Страйк-цена — цена исполнения опциона, зафиксированная в контракте

— цена исполнения опциона, зафиксированная в контракте Дата экспирации — срок, до которого опцион может быть исполнен

— срок, до которого опцион может быть исполнен Американский/европейский стиль — возможность исполнения в любой день до экспирации или только в день экспирации

Инструменты срочного рынка могут использоваться для различных целей:

Спекуляции — получение прибыли на изменении цен базовых активов с использованием кредитного плеча

— получение прибыли на изменении цен базовых активов с использованием кредитного плеча Хеджирования — защита существующих позиций от неблагоприятных движений цен

— защита существующих позиций от неблагоприятных движений цен Арбитража — извлечение прибыли из временных ценовых несоответствий между различными рынками

— извлечение прибыли из временных ценовых несоответствий между различными рынками Конструирования сложных стратегий — создание позиций с заданными параметрами риска и доходности

В 2025 году особую популярность приобрели опционные стратегии, направленные на получение регулярного дохода (например, продажа покрытых колл-опционов), а также использование фьючерсов для тактической коррекции рыночного риска портфеля в условиях повышенной волатильности.

⚠️ Важно: срочный рынок требует глубокого понимания механизмов ценообразования производных инструментов и значительного опыта торговли. Новичкам рекомендуется начинать со "взрослых тренажеров" — демо-счетов или минимальных позиций, и только после приобретения достаточных навыков переходить к реальным стратегиям.

Стратегии работы с активами на бирже для начинающих

Начинающий инвестор часто оказывается перед сложным выбором: какие активы выбрать, когда входить на рынок, как долго держать позиции? Правильная стратегия — это не просто набор активов, а целостный подход, учитывающий ваши финансовые цели, горизонт инвестирования и отношение к риску. Давайте рассмотрим несколько проверенных стратегий, которые хорошо подходят для новичков в 2025 году. 🎯

1. Стратегия "Ленивого инвестора"

Суть: максимальное упрощение — инвестирование в широкодиверсифицированные индексные ETF с минимальными комиссиями.

Распределите капитал между 2-4 ETF на разные рынки (например, 60% в глобальный фондовый индекс, 30% в облигационный индекс, 10% в развивающиеся рынки)

Регулярно вносите новые средства (ежемесячно или ежеквартально) независимо от состояния рынка

Проводите ребалансировку 1-2 раза в год для поддержания целевого распределения активов

Держите инвестиции долгосрочно (5+ лет), игнорируя краткосрочные колебания рынка

2. Стратегия "Кирпичик за кирпичиком"

Суть: регулярные вложения фиксированной суммы независимо от текущего состояния рынка (dollar-cost averaging).

Определите сумму, которую можете инвестировать каждый месяц (например, 10% от дохода)

Выберите 5-10 голубых фишек из разных секторов или несколько ETF

Каждый месяц покупайте активы на фиксированную сумму, независимо от того, растет рынок или падает

При падении рынка вы автоматически купите больше акций, при росте — меньше, что в долгосрочной перспективе снижает среднюю цену входа

3. Стратегия "60/40" с современными вариациями

Суть: классическое распределение 60% в акции и 40% в облигации с современными модификациями для 2025 года.

Вместо прямых инвестиций в облигации используйте ETF на краткосрочные и среднесрочные облигации

Акционную часть диверсифицируйте между развитыми (40%) и развивающимися рынками (20%)

Добавьте небольшую долю "альтернативных инвестиций" (5-10%) — золото через ETF или REIT (фонды недвижимости)

Ребалансируйте портфель дважды в год для поддержания целевой аллокации

4. Дивидендная стратегия

Суть: формирование потока пассивного дохода через инвестиции в компании, стабильно выплачивающие и увеличивающие дивиденды.

Выбирайте компании с историей дивидендных выплат не менее 5-10 лет и потенциалом их увеличения

Обращайте внимание не только на текущую дивидендную доходность, но и на коэффициент выплаты (payout ratio) — он не должен быть чрезмерно высоким

Распределяйте инвестиции между 15-20 компаниями из разных секторов для снижения рисков

Реинвестируйте полученные дивиденды для усиления эффекта сложного процента

5. Стратегия "Ядро и спутники"

Суть: комбинация стабильного ядра портфеля с более рискованными, но потенциально высокодоходными "спутниками".

"Ядро" (70-80% портфеля) — широкорыночные индексные ETF с низкими комиссиями

"Спутники" (20-30% портфеля) — отдельные акции компаний или тематические ETF в перспективных секторах (искусственный интеллект, зеленая энергетика, биотехнологии)

Ядро держите постоянно, а спутники можете активнее ротировать в зависимости от рыночных условий

Периодически перераспределяйте прибыль от успешных спутников обратно в ядро для контроля риска

Независимо от выбранной стратегии, для начинающих инвесторов критически важно соблюдать несколько универсальных правил:

Инвестируйте только свободные средства — создайте финансовую подушку (3-6 месячных расходов) до начала инвестирования

— создайте финансовую подушку (3-6 месячных расходов) до начала инвестирования Начинайте с малого — первые шаги должны быть осторожными, наращивайте позиции постепенно

— первые шаги должны быть осторожными, наращивайте позиции постепенно Инвестируйте регулярно — систематические вложения лучше разовых крупных сумм

— систематические вложения лучше разовых крупных сумм Диверсифицируйте — не складывайте все яйца в одну корзину

— не складывайте все яйца в одну корзину Контролируйте эмоции — паника и эйфория одинаково опасны для инвестора

Помните, что даже лучшая стратегия требует времени для реализации. Инвестирование — это марафон, а не спринт, и терпение здесь вознаграждается лучше, чем погоня за быстрыми результатами. 🕰️