75+ примеров проводок бухгалтерского учета: подробная шпаргалка

Для кого эта статья:

Начинающие бухгалтеры, которые хотят освоить основы бухгалтерского учета

Опытные бухгалтеры, желающие систематизировать свои знания и иметь под рукой шпаргалку

Студенты и специалисты, интересующиеся карьерой в области финансового анализа или бухгалтерии Бухгалтерские проводки — это язык финансового мира, понимание которого открывает дверь к безошибочному и профессиональному ведению учета. Вместо длительного поиска информации по справочникам, представляю вам исчерпывающую шпаргалку, вобравшую в себя 75+ наиболее востребованных проводок, прокомментированных экспертами-практиками. Эта статья — ваш карманный справочник для решения практически любой учетной задачи, от элементарного учета денежных средств до нюансов формирования финансовых результатов. 📊 Уверяю, даже опытные бухгалтеры держат подобную шпаргалку под рукой.

Что такое проводки в бухгалтерском учете и зачем они нужны

Проводка в бухгалтерском учете — это способ отражения хозяйственной операции с помощью двойной записи на бухгалтерских счетах. Каждая проводка содержит минимум два счета: по дебету одного и кредиту другого, а также сумму хозяйственной операции. Такой подход обеспечивает полное отражение движения средств в финансовой системе предприятия.

Необходимость проводок обусловлена несколькими факторами:

Документальное подтверждение каждой финансовой операции

Систематизированный учет всех хозяйственных процессов

Возможность проверки правильности учета через баланс дебетовых и кредитовых оборотов

Формирование информационной базы для анализа финансового состояния предприятия

Обеспечение прозрачности финансовой деятельности

Елена Петрова, главный бухгалтер с 15-летним стажем Я до сих пор помню свой первый рабочий день в должности бухгалтера. Руководитель поручил мне самостоятельно отразить продажу партии товара крупному клиенту, с отсрочкой платежа. Я растерялась: как правильно оформить такую операцию? К счастью, у опытной коллеги была шпаргалка с типовыми проводками. Благодаря этому я быстро разобралась и составила проводки: Дт 62 Кт 90.1 — отражена выручка, Дт 90.2 Кт 41 — списана себестоимость, Дт 90.3 Кт 68 — начислен НДС. Сейчас я сама составила подробный справочник для своей команды, который регулярно обновляю. Это экономит время и минимизирует ошибки даже при нестандартных операциях.

Для наглядности рассмотрим простой пример: при покупке канцелярских товаров за наличные средства на сумму 1200 рублей, бухгалтер сделает следующую запись: Дт 10 «Материалы» Кт 50 «Касса» — 1200 руб. Эта запись показывает, что материальные ценности (канцтовары) увеличились, а денежные средства в кассе уменьшились на одну и ту же сумму. 💼

Преимущества проводок Последствия неправильного составления Обеспечение системности учета Искажение финансовой отчетности Документальное подтверждение операций Налоговые риски и штрафы Формирование достоверной отчетности Неверные управленческие решения Контроль за движением активов и пассивов Сложности при аудиторских проверках

Базовые правила составления проводок: дебет и кредит

Корректное составление бухгалтерских проводок требует понимания фундаментальных принципов дебета и кредита. Эти термины представляют собой не просто условные обозначения – они формируют логическую структуру всей системы учета.

Базовые правила составления проводок можно сформулировать так:

Для счетов активов: увеличение отражается по дебету, уменьшение – по кредиту

Для счетов пассивов: увеличение отражается по кредиту, уменьшение – по дебету

Активно-пассивные счета могут иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо

Сумма всех дебетовых оборотов должна равняться сумме всех кредитовых оборотов

Каждой проводке соответствует первичный документ, подтверждающий факт хозяйственной операции

Для лучшего понимания приведем наглядный пример: при получении денежных средств в кассу с расчетного счета (10 000 рублей) бухгалтер составит проводку: Дт 50 «Касса» Кт 51 «Расчетные счета» — 10 000 руб. Здесь счет 50 — активный, и его увеличение отражается по дебету, а счет 51 — тоже активный, и его уменьшение отражается по кредиту. 💰

Тип счета Увеличение Уменьшение Примеры счетов Активные Дебет Кредит 01, 10, 41, 50, 51 Пассивные Кредит Дебет 66, 67, 80, 82, 83 Активно-пассивные Зависит от характера счета Зависит от характера счета 60, 62, 68, 69, 71

Часто начинающие бухгалтеры путаются в определении характера счета. Для упрощения можно использовать мнемоническое правило: «Активы Дебетуются при Увеличении» (А-Д-У), а соответственно, «Пассивы Кредитуются при Увеличении» (П-К-У). Освоив это правило, вы значительно упростите процесс составления проводок. 🔄

Типовые проводки по учету активов и обязательств

Учет активов и обязательств формирует основу бухгалтерского баланса компании. Рассмотрим наиболее распространенные проводки в этой области, которые встречаются в практике любого бухгалтера.

Учет денежных средств:

Дт 50 Кт 51 — получены наличные деньги с расчетного счета

Дт 51 Кт 50 — внесены наличные деньги на расчетный счет

Дт 50 Кт 62 — получены наличные деньги от покупателя

Дт 51 Кт 62 — получена оплата от покупателя на расчетный счет

Дт 60 Кт 51 — оплачен счет поставщика с расчетного счета

Учет основных средств:

Дт 08 Кт 60 — приобретено основное средство у поставщика

Дт 19 Кт 60 — учтен НДС по приобретенному основному средству

Дт 01 Кт 08 — введено основное средство в эксплуатацию

Дт 68 Кт 19 — принят к вычету НДС по основному средству

Дт 20 (25, 26, 44) Кт 02 — начислена амортизация основных средств

Учет материально-производственных запасов:

Дт 10 Кт 60 — оприходованы материалы от поставщика

Дт 19 Кт 60 — учтен НДС по приобретенным материалам

Дт 41 Кт 60 — оприходованы товары от поставщика

Дт 20 Кт 10 — списаны материалы в производство

Дт 94 Кт 10 (41) — выявлена недостача материалов (товаров)

Учет обязательств:

Дт 60 Кт 51 — оплачен счет поставщика

Дт 62 Кт 90.1 — отражена выручка от реализации

Дт 66 (67) Кт 51 — погашен кредит (займ)

Дт 51 Кт 66 (67) — получен кредит (займ)

Дт 76 Кт 51 — оплачены прочие расходы

При учете активов и обязательств важно помнить о принципах формирования первоначальной стоимости. Например, основное средство включает в себя не только цену приобретения, но и все затраты по доставке, монтажу и доведению до рабочего состояния. 🏭

Особое внимание следует уделять корректному оформлению первичных документов, подтверждающих каждую хозяйственную операцию. В 2025 году налоговые органы уделяют повышенное внимание достоверности и полноте документального оформления, особенно при проведении камеральных проверок.

Проводки по учету доходов, расходов и финансовых результатов

Учет доходов, расходов и финансовых результатов — ключевая область бухгалтерского учета, формирующая информацию о прибыльности бизнеса. Корректное отражение этих операций имеет решающее значение для принятия управленческих решений и определения налоговых обязательств.

Проводки по учету доходов от обычных видов деятельности:

Дт 62 Кт 90.1 — отражена выручка от реализации

Дт 90.3 Кт 68 — начислен НДС с выручки

Дт 51 (50) Кт 62 — получена оплата от покупателя

Дт 90.2 Кт 41 — списана себестоимость реализованных товаров

Дт 90.2 Кт 43 — списана себестоимость реализованной готовой продукции

Проводки по учету прочих доходов и расходов:

Дт 51 Кт 91.1 — получены проценты по депозиту

Дт 62 Кт 91.1 — отражена выручка от продажи основных средств

Дт 91.2 Кт 01 — списана остаточная стоимость проданного основного средства

Дт 91.2 Кт 68 — начислен НДС при продаже основного средства

Дт 91.2 Кт 76 — отражены штрафы, пени, неустойки к уплате

Проводки по учету финансовых результатов:

Дт 90.9 Кт 99 — отражена прибыль от продаж

Дт 99 Кт 90.9 — отражен убыток от продаж

Дт 91.9 Кт 99 — отражена прибыль от прочих операций

Дт 99 Кт 91.9 — отражен убыток от прочих операций

Дт 99 Кт 68 — начислен налог на прибыль

Дт 99 Кт 84 — отражена чистая прибыль (по итогам года)

Дт 84 Кт 99 — отражен чистый убыток (по итогам года)

Михаил Соколов, финансовый директор В начале моей карьеры произошел случай, который навсегда изменил мое отношение к формированию финансовых результатов. Мы закрыли квартал с рекордной выручкой, что вызвало эйфорию у руководства. Однако при детальном анализе оказалось, что бухгалтер не отразил часть расходов на рекламную кампанию через проводку Дт 44 Кт 60, а ошибочно капитализировал их. В результате налог на прибыль был переплачен почти на 2 миллиона рублей! При пересчете показателей с корректными проводками квартал оказался не таким успешным. С тех пор перед закрытием каждого отчетного периода я лично просматриваю все нестандартные проводки и проверяю корректность отражения крупных операций.

Важным аспектом учета финансовых результатов является закрытие субсчетов счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» на конец каждого месяца. Эти счета не должны иметь сальдо на начало следующего месяца, а их финансовый результат списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 📈

Анализ проведенный компаниями «большой четверки» в 2025 году показывает, что формирование финансовых результатов остается наиболее проблемной областью учета для 67% российских компаний. Особенно часто возникают ошибки при разграничении расходов между периодами и определении момента признания выручки.

75+ готовых проводок бухучета с комментариями

Предлагаю вашему вниманию исчерпывающий перечень проводок, охватывающий все основные участки бухгалтерского учета. Эта шпаргалка будет особенно полезна как для начинающих бухгалтеров, так и для опытных специалистов при оформлении нестандартных операций. 🗂️

Учет денежных средств:

Дт 50 Кт 51 — получены деньги в кассу с расчетного счета

Дт 50 Кт 62 — получена оплата от покупателя наличными

Дт 50 Кт 71 — возврат неиспользованного аванса подотчетным лицом

Дт 50 Кт 75 — поступление средств от учредителей

Дт 51 Кт 50 — сдача наличных денег на расчетный счет

Дт 51 Кт 62 — поступление оплаты от покупателя

Дт 51 Кт 66 — поступление краткосрочного кредита

Дт 51 Кт 75 — поступили деньги от учредителей в счет вклада в уставный капитал

Дт 52 Кт 62 — поступление валютной выручки

Дт 57 Кт 62 — деньги от покупателя поступили в кассу банка для зачисления на расчетный счет

Учет расчетов:

Дт 60 Кт 51 — оплата поставщику с расчетного счета

Дт 60 Кт 50 — оплата поставщику из кассы

Дт 60 Кт 66 — погашение задолженности перед поставщиком за счет кредитных средств

Дт 62 Кт 90.1 — отражение выручки от реализации

Дт 62 Кт 91.1 — отражение прочих доходов

Дт 62 Кт 76 — реализация материальных ценностей подрядчикам, которые выполняют работы для организации

Дт 71 Кт 50 — выдача денег подотчетному лицу

Дт 71 Кт 51 — перечисление денег подотчетному лицу на корпоративную карту

Дт 73 Кт 94 — недостача отнесена на виновное лицо

Дт 75 Кт 80 — отражено формирование уставного капитала

Учет основных средств и нематериальных активов:

Дт 08 Кт 60 — приобретено основное средство у поставщика

Дт 08 Кт 75 — получено основное средство в качестве вклада в уставный капитал

Дт 01 Кт 08 — введено в эксплуатацию основное средство

Дт 02 Кт 01 — списано с баланса полностью амортизированное основное средство (на сумму начисленной амортизации)

Дт 08 Кт 60 — приобретен нематериальный актив

Дт 04 Кт 08 — принят к учету НМА

Дт 05 Кт 04 — списание с баланса полностью амортизированного НМА

Дт 20 (26, 44) Кт 02 — начислена амортизация основных средств

Дт 20 (26, 44) Кт 05 — начислена амортизация НМА

Дт 91.2 Кт 01 — списана остаточная стоимость проданного основного средства

Учет материально-производственных запасов:

Дт 10 Кт 60 — оприходованы материалы от поставщика

Дт 10 Кт 71 — оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом

Дт 10 Кт 75 — материалы внесены в качестве вклада в уставный капитал

Дт 10 Кт 98 — оприходованы безвозмездно полученные материалы

Дт 20 Кт 10 — списаны материалы на производство

Дт 41 Кт 60 — оприходованы товары от поставщика

Дт 41 Кт 60 (76) — отражены расходы на доставку товаров (если включаются в себестоимость)

Дт 15 Кт 60 — приняты к учету материально-производственные запасы по учетным ценам

Дт 16 Кт 60 — отражена разница между фактической и учетной стоимостью запасов

Дт 94 Кт 41 — выявлена недостача товаров

Учет затрат и производства:

Дт 20 Кт 10 — списаны материалы на основное производство

Дт 20 Кт 70 — начислена зарплата работникам основного производства

Дт 20 Кт 69 — начислены страховые взносы с зарплаты работников основного производства

Дт 20 Кт 25 — списаны общепроизводственные расходы

Дт 20 Кт 26 — списаны общехозяйственные расходы (при формировании полной себестоимости продукции)

Дт 23 Кт 10, 70, 69, 02 — отражены затраты вспомогательных производств

Дт 25 Кт 10, 70, 69, 02, 23 — отражены общепроизводственные расходы

Дт 26 Кт 10, 70, 69, 02, 23 — отражены общехозяйственные расходы

Дт 43 Кт 20 — оприходована готовая продукция из производства

Дт 90.2 Кт 43 — списана себестоимость реализованной готовой продукции

Учет зарплаты и налогов:

Дт 20 (23, 25, 26, 44) Кт 70 — начислена зарплата работникам

Дт 70 Кт 68 — удержан НДФЛ из зарплаты

Дт 70 Кт 50 (51) — выплачена зарплата сотрудникам

Дт 20 (23, 25, 26, 44) Кт 69 — начислены страховые взносы

Дт 69 Кт 51 — перечислены страховые взносы

Дт 68 Кт 51 — уплачены налоги в бюджет

Дт 91.2 Кт 68 — начислен налог на имущество

Дт 99 Кт 68 — начислен налог на прибыль

Дт 70 Кт 76 — удержаны алименты из зарплаты

Дт 70 Кт 73 — удержана из зарплаты сумма материального ущерба

Учет финансовых результатов:

Дт 90.1 Кт 68 — начислен НДС с выручки

Дт 90.2 Кт 41 (43, 45) — списана себестоимость реализованных товаров (продукции)

Дт 90.2 Кт 44 — списаны расходы на продажу

Дт 90.9 Кт 99 — отражена прибыль от продаж

Дт 99 Кт 90.9 — отражен убыток от продаж

Дт 91.2 Кт 01 (04) — списана остаточная стоимость проданных основных средств (НМА)

Дт 91.2 Кт 76 — начислены штрафы, пени к уплате

Дт 91.9 Кт 99 — отражена прибыль от прочих операций

Дт 99 Кт 91.9 — отражен убыток от прочих операций

Дт 99 Кт 84 — списана чистая прибыль отчетного года

Дт 84 Кт 99 — списан чистый убыток отчетного года

Дт 84 Кт 75 — начислены дивиденды учредителям

Дт 84 Кт 82 — произведены отчисления в резервный фонд

Дт 99 Кт 68 — начислен налог на прибыль

Дт 68 Кт 51 — уплачен налог на прибыль

Важно помнить, что правильные проводки должны отражать экономическую сущность операций. В сложных случаях следует обращаться к профессиональным стандартам бухгалтерского учета и консультироваться со специалистами. Регулярное обновление знаний, особенно в свете изменений нормативных актов 2025 года, — залог безошибочного ведения учета. 📝