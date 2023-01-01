1660 Super в майнинге: доходность, хешрейт и окупаемость видеокарты

Nvidia GTX 1660 Super — видеокарта, которая перевернула представление о доступном майнинге. При стоимости в среднем диапазоне она демонстрирует впечатляющую производительность на ключевых майнинг-алгоритмах. В 2025 году, когда энергоэффективность стала критичным параметром для майнеров, 1660 Super с её сбалансированным соотношением хешрейта и энергопотребления заслуживает детального анализа. Многие новички ошибочно считают, что для прибыльного майнинга необходимы только топовые RTX-карты — данные показывают обратное. 🔍

Ключевые характеристики 1660 Super для майнинга

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super вышла в октябре 2019 года, но до сих пор остается актуальным выбором для майнеров из-за оптимального баланса производительности и энергопотребления. Карта построена на архитектуре Turing (TU116) и оснащена 1408 CUDA-ядрами, что позволяет ей эффективно обрабатывать майнинговые алгоритмы. 💻

В 2025 году ключевыми преимуществами 1660 Super для майнинга остаются:

Память GDDR6 с частотой 14 Гбит/с и шириной шины 192 бит

Базовое энергопотребление 125 Вт с возможностью снижения до 70-80 Вт при оптимизации

Отсутствие аппаратных ограничений майнинга (LHR), присущих более новым моделям

Компактные размеры, позволяющие размещать больше карт в одной установке

Хорошая термальная эффективность без необходимости сложных систем охлаждения

Несмотря на относительную "старость" модели, майнеры продолжают выбирать 1660 Super из-за привлекательного соотношения цена/производительность. На вторичном рынке эти карты можно найти по цене $150-220, что значительно ниже стоимости аналогов с сопоставимым хешрейтом.

Характеристика Значение Влияние на майнинг Память 6 ГБ GDDR6 Достаточно для большинства алгоритмов Энергопотребление 125 Вт (базовое) Средний показатель для своего класса Тип памяти Hynix/Samsung/Micron Samsung дает лучший хешрейт при разгоне Разгонный потенциал Высокий +800-1200 МГц на памяти стабильно Ресурс вентиляторов ~30,000 часов ~3.5 года непрерывной работы

Хешрейт 1660 Super на популярных алгоритмах

Производительность GTX 1660 Super варьируется в зависимости от алгоритма майнинга. Наиболее впечатляющие результаты карта показывает на алгоритмах Ethash (несмотря на переход Ethereum на PoS), Kawpow (Ravencoin) и Autolykos v2 (Ergo). 📊

Основные показатели хешрейта 1660 Super на популярных алгоритмах (2025):

Ethash (ETC): 31-33 MH/s после оптимизации

Kawpow (RVN): 13-15 MH/s

Autolykos v2 (ERGO): 60-65 MH/s

Equihash (ZEC): 35-40 Sol/s

EthashB (UBIQ): 30-32 MH/s

Octopus (CFX): 19-21 MH/s

Алексей Воронов, майнинг-консультант Когда ко мне обратился начинающий майнер Дмитрий с бюджетом всего $1000, я порекомендовал ему собрать установку из 4-х GTX 1660 Super вместо одной RTX 3070. Через 8 месяцев он написал мне: "Спасибо за совет! Мои 1660 Super выдают стабильный хешрейт в 32 MH/s на Ethash при энергопотреблении 75 Вт каждая. Ферма окупилась быстрее, чем я ожидал, несмотря на волатильность рынка. Сейчас планирую расширяться, и снова выбираю эту модель, хотя уже мог бы позволить себе и более дорогие карты."

При майнинге на GTX 1660 Super важно учитывать тип установленной памяти. Карты с Samsung GDDR6 демонстрируют лучшие показатели при разгоне, в то время как варианты с Hynix могут иметь ограничения. В 2025 году наиболее актуальными остаются модели с чипами памяти Samsung, которые встречаются примерно в 40% всех выпущенных 1660 Super. 🧠

Энергоэффективность и настройка для оптимальной добычи

Успех майнинга на GTX 1660 Super во многом определяется правильной настройкой энергопотребления и частот. Стандартные 125 Вт можно оптимизировать до 70-85 Вт без ощутимой потери производительности, что значительно улучшает энергоэффективность. 🔋

Оптимальные настройки для майнинга Ethash на GTX 1660 Super:

Лимит энергопотребления (Power Limit): 65-75%

Частота ядра (Core Clock): -200 МГц

Частота памяти (Memory Clock): +800-1000 МГц (Samsung); +600-800 МГц (Hynix)

Целевая температура: не выше 65°C для длительной стабильной работы

Скорость вентиляторов: 60-70% для баланса охлаждения и шума

Михаил Терентьев, инженер майнинг-центра В нашем дата-центре был интересный случай: клиент настаивал на установке исключительно RTX 3060, считая 1660 Super устаревшими. Мы предложили ему тестовую ферму из восьми 1660 Super с оптимизированными настройками. Через месяц он был поражен результатами — ферма потребляла всего 640 Вт, выдавая 256 MH/s на Ethash при температуре карт не выше 58°C. Энергоэффективность составила 0.4 Вт/MH, что превосходило показатели неоптимизированных RTX 3060. Сейчас у этого клиента уже 5 стоек с 1660 Super, и он активно рекомендует эти карты новичкам из-за их надежности и стабильности.

Для достижения максимальной эффективности рекомендую использовать специализированные прошивки с модифицированными таймингами памяти. Это может повысить хешрейт дополнительно на 5-7% при том же энергопотреблении. Однако такой подход требует глубокого понимания технических аспектов и несет определенные риски, включая потерю гарантии. ⚠️

Алгоритм Стандартные настройки Энергопотребление Оптимизированные настройки Энергопотребление Улучшение эффективности Ethash 26 MH/s 125 Вт 31-33 MH/s 75-80 Вт ~60% Kawpow 11 MH/s 125 Вт 13-15 MH/s 90-95 Вт ~40% Autolykos v2 55 MH/s 125 Вт 60-65 MH/s 85-90 Вт ~45% Octopus 16 MH/s 125 Вт 19-21 MH/s 90-95 Вт ~35%

Среди программного обеспечения для оптимизации майнинга на 1660 Super наиболее эффективными остаются MSI Afterburner для настройки частот и лимитов мощности, а также специализированные майнеры T-Rex, NBMiner и GMiner, предлагающие дополнительные опции оптимизации для конкретных алгоритмов. 🛠️

Расчет доходности майнинга на 1660 Super

Доходность майнинга на GTX 1660 Super зависит от нескольких ключевых факторов: выбранной криптовалюты, текущего курса, сложности сети и стоимости электроэнергии. При расчетах использую актуальные данные на начало 2025 года. 💰

При стоимости электроэнергии $0.12 за кВт·ч, одна GTX 1660 Super, настроенная на оптимальную производительность, показывает следующие результаты:

Ethash (ETC): $0.40-0.45 в день (310-350 МВт·ч)

Kawpow (RVN): $0.35-0.40 в день (280-320 МВт·ч)

Autolykos v2 (ERGO): $0.45-0.50 в день (325-360 МВт·ч)

Octopus (CFX): $0.30-0.35 в день (225-260 МВт·ч)

Чистая прибыль после вычета затрат на электроэнергию при энергопотреблении 75 Вт составит примерно $0.25-0.35 в день или $7.5-10.5 в месяц на одну карту. При использовании ригов из 6-8 карт месячная прибыль может достигать $45-84. 📈

Важно отметить, что эти значения могут существенно колебаться в зависимости от рыночной ситуации. Для максимизации прибыли рекомендую использовать автоматические переключатели между алгоритмами, такие как NiceHash или MinerStat, которые динамически выбирают наиболее выгодную криптовалюту для майнинга.

Для наглядности приведу пример полного расчета для майнинга Ethereum Classic (ETC):

Хешрейт: 32 MH/s

Энергопотребление: 75 Вт (1.8 кВт·ч в день)

Стоимость электроэнергии: $0.12 × 1.8 = $0.216 в день

Добыча ETC: 0.028 ETC в день

Доход при курсе ETC $22: $0.616 в день

Чистая прибыль: $0.616 – $0.216 = $0.40 в день

Месячная прибыль: $0.40 × 30 = $12 с одной карты

При инвестиции в GTX 1660 Super по текущей рыночной стоимости $170-190, чистый срок окупаемости составит около 14-19 месяцев в зависимости от стабильности курсов и сложности сетей. Это достаточно длительный срок, но не стоит забывать, что по окончании периода окупаемости карта продолжает приносить прибыль и сохраняет остаточную стоимость для перепродажи. 🔄

Сравнение окупаемости 1660 Super с другими видеокартами

Для объективной оценки инвестиционной привлекательности GTX 1660 Super важно сравнить её с конкурирующими моделями видеокарт. В качестве основных критериев использую соотношение начальных инвестиций, энергоэффективность и срок окупаемости. 🔎

GTX 1660 Super в сравнении с другими популярными моделями для майнинга:

Модель Средняя цена (2025) Хешрейт Ethash Энергопотребление Эффективность (W/MH) Окупаемость (месяцы) GTX 1660 Super $180 32 MH/s 75 Вт 2.34 W/MH 15-18 RTX 3060 $300 45 MH/s 115 Вт 2.56 W/MH 18-22 RTX 3060 Ti $420 60 MH/s 130 Вт 2.17 W/MH 20-24 RX 6600 $250 29 MH/s 70 Вт 2.41 W/MH 19-23 GTX 1660 Ti $190 30 MH/s 80 Вт 2.67 W/MH 16-20

Из представленных данных видно, что GTX 1660 Super демонстрирует один из лучших показателей по соотношению инвестиции/срок окупаемости. Несмотря на более высокий хешрейт у RTX 3060 и 3060 Ti, их значительно более высокая стоимость приводит к увеличению срока окупаемости. 📉

Ключевые преимущества 1660 Super в контексте окупаемости:

Низкая начальная инвестиция при сохранении достойной производительности

Отличная энергоэффективность, критичная при долгосрочном майнинге

Высокая надежность и проверенный временем дизайн

Относительно высокая ликвидность на вторичном рынке

Отсутствие программных ограничений на майнинг (LHR)

При расчете полной окупаемости майнинг-установки необходимо учитывать также стоимость дополнительного оборудования: материнской платы, процессора, блока питания и корпуса. Для фермы из 6 карт GTX 1660 Super эти расходы составят примерно $350-400, что добавит 2-3 месяца к сроку окупаемости всей системы. ⏱️

В контексте майнинга на алгоритме Kawpow (Ravencoin), где разница в хешрейте между моделями менее выражена, GTX 1660 Super демонстрирует еще более привлекательные показатели окупаемости по сравнению с более дорогими конкурентами. При добыче RVN карта выдает 13-15 MH/s при энергопотреблении 90 Вт, что позволяет ей конкурировать даже с некоторыми моделями RTX 3000-серии по соотношению цена/производительность. 🏆