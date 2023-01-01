Неправильный глагол went: особенности использования и перевод#Изучение английского #Лингвистика и текст
Неправильные глаголы часто становятся камнем преткновения для изучающих английский язык, и "went" — один из самых ярких примеров. Каждый, кто сталкивался с английской грамматикой, наверняка помнит момент удивления: почему "go" в прошедшем времени превращается в совершенно непохожее "went"? Это слово не просто обозначает физическое перемещение — оно имеет десятки оттенков значений, от буквального "пошел" до метафорического "исчез" или "закончился". Разберемся, как использовать эту загадочную форму прошедшего времени одного из самых частотных английских глаголов! 🚶♂️
Went: перевод и основное значение формы прошедшего времени
Слово "went" — это прошедшая форма одного из самых фундаментальных английских глаголов "go". В отличие от правильных глаголов, которые образуют прошедшее время добавлением окончания -ed, "go" полностью меняет свою форму, что делает его ярким представителем неправильных глаголов.
Базовое значение "went" — выражение действия, связанного с перемещением в пространстве, которое произошло в прошлом. На русский язык "went" чаще всего переводится как "пошёл", "поехал", "отправился".
Анна Петрова, преподаватель английского языка
Когда я только начинала преподавать, один из моих первых студентов постоянно путал формы глагола "go". На уроке он уверенно сказал: "Yesterday I goed to the cinema." Я объяснила, что правильно говорить "went", и предложила ему простую мнемоническую технику: представлять, что когда мы идём в прошлое, то "идём" так далеко, что даже само слово полностью меняется — не просто окончание, а всё слово целиком. После этого образного сравнения он больше никогда не ошибался с "went", а через пару месяцев сам начал придумывать подобные ассоциации для других неправильных глаголов!
Рассмотрим основные случаи использования "went":
- Физическое перемещение: I went to the store yesterday. — Я ходил в магазин вчера.
- Посещение мероприятия: We went to the concert last weekend. — Мы ходили на концерт в прошлые выходные.
- Путешествие: They went to Italy for their honeymoon. — Они поехали в Италию в свадебное путешествие.
- Участие в деятельности: She went swimming every morning. — Она ходила плавать каждое утро.
- Изменение состояния: The milk went sour. — Молоко прокисло.
Важно понимать, что "went" используется исключительно для описания действий в прошлом. Если нужно выразить завершённое действие, связанное с настоящим, используется "have/has gone" — форма Present Perfect.
|Время
|Форма
|Пример
|Перевод
|Past Simple
|went
|I went to school.
|Я ходил в школу.
|Present Perfect
|have/has gone
|I have gone to school.
|Я ушёл в школу (и всё ещё там).
|Past Perfect
|had gone
|I had gone to school before the rain started.
|Я уже ушёл в школу до того, как начался дождь.
Неправильный глагол go и его преобразование в went
Глагол "go" относится к категории неправильных глаголов, которые не следуют стандартному правилу образования прошедшего времени с помощью окончания -ed. Полная парадигма форм глагола "go" включает:
- Инфинитив (Infinitive): go — идти, ехать
- Простое прошедшее (Past Simple): went — пошёл, поехал
- Причастие прошедшего времени (Past Participle): gone/been — ушедший, ушёл
- Причастие настоящего времени (Present Participle): going — идущий
Интересно, что форма "went" исторически не связана с "go". В древнеанглийском языке существовали два разных глагола: "gān" (go) и "wendan" (to wend, to turn). Со временем формы прошедшего времени этих глаголов объединились, и "went" стало прошедшей формой глагола "go", что лингвисты называют супплетивизмом — явлением, когда формы одного слова образуются от разных корней.
При спряжении "went" в прошедшем времени форма остаётся неизменной для всех лиц и чисел:
|Лицо/Число
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|I
|I went
|I didn't go
|Did I go?
|You
|You went
|You didn't go
|Did you go?
|He/She/It
|He went
|He didn't go
|Did he go?
|We
|We went
|We didn't go
|Did we go?
|You (множ.)
|You went
|You didn't go
|Did you go?
|They
|They went
|They didn't go
|Did they go?
Обратите внимание, что в отрицательных и вопросительных формах используется вспомогательный глагол "did" и инфинитив "go", а не "went". Это общее правило для образования отрицаний и вопросов в Past Simple, применимое ко всем глаголам, включая неправильные.
Основные варианты перевода слова went на русский язык
Английский глагол "go" в форме прошедшего времени "went" имеет множество вариантов перевода на русский язык в зависимости от контекста. Эта многозначность часто вызывает трудности у изучающих язык. 🤔
Основные варианты перевода слова "went":
- Пошёл/пошла/пошло/пошли — I went to the park. (Я пошёл в парк.)
- Поехал/поехала/поехало/поехали — We went to Moscow by train. (Мы поехали в Москву на поезде.)
- Отправился/отправилась/отправились — She went on a long journey. (Она отправилась в долгое путешествие.)
- Ушёл/ушла/ушло/ушли — After dinner, they went home. (После ужина они ушли домой.)
- Уехал/уехала/уехало/уехали — He went abroad last year. (Он уехал за границу в прошлом году.)
- Направился/направилась/направились — The soldiers went to the frontline. (Солдаты направились на передовую.)
- Прошёл/прошла/прошло/прошли — The parade went down Main Street. (Парад прошёл по Главной улице.)
- Проехал/проехала/проехали — We went through several small towns. (Мы проехали через несколько маленьких городков.)
Переводы, связанные с изменением состояния или действия:
- Стал/стала/стало/стали — The sky went dark. (Небо стало тёмным.)
- Превратился/превратилась/превратилось/превратились — The water went to ice. (Вода превратилась в лёд.)
- Начал/начала/начало/начали — He went crazy when he heard the news. (Он начал безумствовать, когда услышал новости.)
- Прошёл/прошла/прошло/прошли (о времени, процессе) — The meeting went quickly. (Встреча прошла быстро.)
- Закончился/закончилась/закончилось/закончились — The money went fast. (Деньги быстро закончились.)
- Пропал/пропала/пропало/пропали — My keys went missing. (Мои ключи пропали.)
- Испортился/испортилась/испортилось/испортилось — The food went bad. (Еда испортилась.)
Максим Соколов, переводчик
Однажды при переводе художественного текста я столкнулся с предложением "The day went by like any other". Казалось бы, простая фраза, но в контексте рассказа было важно передать именно атмосферу обыденности и монотонности. Я перебрал несколько вариантов: "День прошёл как обычно", "День миновал как любой другой", "День протекал как всегда". В итоге остановился на "День утёк, подобно всем остальным" — это немного поэтично, но точно передавало чувство утекающего впустую времени, которое автор вкладывал в оригинал. Этот случай показал мне, насколько важно при переводе учитывать не только прямое значение слова "went", но и его эмоциональную окраску в конкретном контексте.
Важно учитывать, что выбор конкретного варианта перевода зависит от:
- Способа передвижения (пешком, на транспорте)
- Направления движения (к чему-то или от чего-то)
- Характера описываемого изменения
- Стилистических особенностей текста
Особенности употребления went в разговорной речи
В разговорном английском "went" используется не только для обозначения физического перемещения, но и приобретает дополнительные оттенки значений, которые важно учитывать при общении с носителями языка. 🗣️
В неформальной речи "went" часто используется с звукоподражательными словами для описания звуков:
- The bomb went boom! — Бомба взорвалась с громким хлопком!
- The cat went meow. — Кошка мяукнула.
- His phone went ding. — Его телефон звякнул.
- The car went vroom as it passed by. — Машина прогудела, проезжая мимо.
В молодёжном сленге "went" может использоваться для описания сильных эмоциональных реакций или резких действий:
- He went crazy at the party. — Он оторвался на вечеринке.
- She went ballistic when she found out. — Она взбесилась, когда узнала.
- The crowd went wild. — Толпа неистовствовала.
- I went blank during the exam. — Я растерялся во время экзамена.
Интересной особенностью разговорной речи является использование "went" для пересказа прямой речи или действий, особенно в рассказах или анекдотах:
- So I went, "What are you doing here?" — И я такой: "Что ты здесь делаешь?"
- And then he went and kicked the ball. — А потом он взял и пнул мяч.
- She went like this [показывает жест]. — Она сделала вот так.
В повседневной речи существует немало идиоматических выражений с "went":
- It went without saying — Это само собой разумелось
- Things went south — Дела пошли наперекосяк
- It went down a treat — Это было принято на ура
- It went over my head — Это было выше моего понимания
- Time went by — Время прошло
Также стоит отметить разницу между "went" и "have gone" в разговорной речи:
- "He went to the store" — Он пошёл в магазин (факт в прошлом, может уже вернуться)
- "He has gone to the store" — Он ушёл в магазин (и ещё не вернулся)
Носители языка часто используют сокращённые формы в быстрой речи:
- I went → I'went
- Where'd you go? (вместо Where did you go?)
- We went → We'went
При изучении разговорных особенностей употребления "went" полезно слушать подкасты, смотреть фильмы и сериалы на английском языке, обращая внимание на контекст использования этой формы глагола.
Went в устойчивых выражениях и фразовых глаголах
Английский язык изобилует фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями, где "went" играет ключевую роль. Освоение этих конструкций значительно обогатит вашу речь и сделает её более естественной. 📚
Распространённые фразовые глаголы с "went" в прошедшем времени:
- Went after — погнался за, стремился получить Example: He went after the thief. (Он погнался за вором.)
- Went ahead — продолжил, пошёл вперёд Example: Despite the risks, they went ahead with the plan. (Несмотря на риски, они продолжили выполнять план.)
- Went along with — согласился, пошёл на компромисс Example: I didn't like the idea but went along with it anyway. (Мне не понравилась эта идея, но я всё равно согласился.)
- Went away — уехал, исчез Example: The pain went away after I took the medicine. (Боль прошла после того, как я принял лекарство.)
- Went back — вернулся Example: We went back to our hometown last summer. (Прошлым летом мы вернулись в родной город.)
- Went down — опустился, снизился, произошёл Example: The sun went down at 8 PM. (Солнце зашло в 8 вечера.)
- Went for — выбрал, предпочёл, атаковал Example: I went for the cheaper option. (Я выбрал более дешёвый вариант.)
- Went in for — занялся, увлёкся Example: She went in for swimming at school. (В школе она занялась плаванием.)
- Went off — взорвался, сработал, испортился Example: The alarm went off at 6 AM. (Будильник сработал в 6 утра.)
- Went on — продолжился, произошёл Example: The meeting went on for hours. (Собрание продолжалось часами.)
- Went out — вышел, погас, перестал быть модным Example: The lights went out during the storm. (Свет погас во время шторма.)
- Went through — пережил, просмотрел Example: She went through a difficult divorce. (Она пережила тяжёлый развод.)
- Went up — поднялся, возрос Example: Prices went up again this month. (В этом месяце цены снова выросли.)
Популярные идиомы и устойчивые выражения с "went":
- Went bananas/crazy/wild — сошёл с ума, взбесился Example: The fans went wild when the singer appeared on stage. (Фанаты обезумели, когда певец появился на сцене.)
- Went belly up — обанкротился, потерпел неудачу Example: The company went belly up after the scandal. (После скандала компания обанкротилась.)
- Went down in history — вошёл в историю Example: That speech went down in history. (Эта речь вошла в историю.)
- Went hand in hand — были тесно связаны Example: Hard work and success went hand in hand for him. (Для него тяжёлый труд и успех были тесно связаны.)
- Went to pieces — развалился, впал в отчаяние Example: After losing his job, he went to pieces. (После потери работы он впал в отчаяние.)
- Went to the dogs — пришёл в упадок Example: The neighborhood went to the dogs. (Район пришёл в упадок.)
- Went to town on — приложил все усилия, действовал с энтузиазмом Example: She really went to town on decorating the house. (Она действительно приложила все усилия к украшению дома.)
- Went under — обанкротился, затонул Example: Several banks went under during the financial crisis. (Несколько банков обанкротились во время финансового кризиса.)
Ситуативные выражения с "went":
- How did it go? — Как прошло?
- It went well/badly — Всё прошло хорошо/плохо
- Where did the time go? — Куда ушло время?
- As far as I went — Насколько я продвинулся
- Before I went any further — Прежде чем я продолжил
Запоминание этих фразовых глаголов и идиом лучше осуществлять через практику — составляйте с ними собственные предложения, описывающие реальные ситуации из вашей жизни. Так выражения лучше закрепятся в памяти и будут более естественно использоваться в речи.
Слово "went" — это не просто прошедшая форма глагола "go", а многогранный лингвистический инструмент, позволяющий выразить множество действий и состояний. Изучающие английский язык, освоившие различные нюансы употребления "went", значительно обогащают свою речь и приближаются к уровню носителей языка. Помните, что только регулярная практика — чтение, прослушивание и, главное, использование изученных выражений в речи — поможет вам свободно владеть этим важнейшим неправильным глаголом английского языка.