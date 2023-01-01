Неправильный глагол went: особенности использования и перевод

Переводчики и те, кто работает с текстами на английском языке Неправильные глаголы часто становятся камнем преткновения для изучающих английский язык, и "went" — один из самых ярких примеров. Каждый, кто сталкивался с английской грамматикой, наверняка помнит момент удивления: почему "go" в прошедшем времени превращается в совершенно непохожее "went"? Это слово не просто обозначает физическое перемещение — оно имеет десятки оттенков значений, от буквального "пошел" до метафорического "исчез" или "закончился". Разберемся, как использовать эту загадочную форму прошедшего времени одного из самых частотных английских глаголов! 🚶‍♂️

Went: перевод и основное значение формы прошедшего времени

Слово "went" — это прошедшая форма одного из самых фундаментальных английских глаголов "go". В отличие от правильных глаголов, которые образуют прошедшее время добавлением окончания -ed, "go" полностью меняет свою форму, что делает его ярким представителем неправильных глаголов.

Базовое значение "went" — выражение действия, связанного с перемещением в пространстве, которое произошло в прошлом. На русский язык "went" чаще всего переводится как "пошёл", "поехал", "отправился".

Анна Петрова, преподаватель английского языка Когда я только начинала преподавать, один из моих первых студентов постоянно путал формы глагола "go". На уроке он уверенно сказал: "Yesterday I goed to the cinema." Я объяснила, что правильно говорить "went", и предложила ему простую мнемоническую технику: представлять, что когда мы идём в прошлое, то "идём" так далеко, что даже само слово полностью меняется — не просто окончание, а всё слово целиком. После этого образного сравнения он больше никогда не ошибался с "went", а через пару месяцев сам начал придумывать подобные ассоциации для других неправильных глаголов!

Рассмотрим основные случаи использования "went":

Физическое перемещение: I went to the store yesterday. — Я ходил в магазин вчера.

Важно понимать, что "went" используется исключительно для описания действий в прошлом. Если нужно выразить завершённое действие, связанное с настоящим, используется "have/has gone" — форма Present Perfect.

Время Форма Пример Перевод Past Simple went I went to school. Я ходил в школу. Present Perfect have/has gone I have gone to school. Я ушёл в школу (и всё ещё там). Past Perfect had gone I had gone to school before the rain started. Я уже ушёл в школу до того, как начался дождь.

Неправильный глагол go и его преобразование в went

Глагол "go" относится к категории неправильных глаголов, которые не следуют стандартному правилу образования прошедшего времени с помощью окончания -ed. Полная парадигма форм глагола "go" включает:

Инфинитив (Infinitive): go — идти, ехать

go — идти, ехать Простое прошедшее (Past Simple): went — пошёл, поехал

went — пошёл, поехал Причастие прошедшего времени (Past Participle): gone/been — ушедший, ушёл

gone/been — ушедший, ушёл Причастие настоящего времени (Present Participle): going — идущий

Интересно, что форма "went" исторически не связана с "go". В древнеанглийском языке существовали два разных глагола: "gān" (go) и "wendan" (to wend, to turn). Со временем формы прошедшего времени этих глаголов объединились, и "went" стало прошедшей формой глагола "go", что лингвисты называют супплетивизмом — явлением, когда формы одного слова образуются от разных корней.

При спряжении "went" в прошедшем времени форма остаётся неизменной для всех лиц и чисел:

Лицо/Число Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I I went I didn't go Did I go? You You went You didn't go Did you go? He/She/It He went He didn't go Did he go? We We went We didn't go Did we go? You (множ.) You went You didn't go Did you go? They They went They didn't go Did they go?

Обратите внимание, что в отрицательных и вопросительных формах используется вспомогательный глагол "did" и инфинитив "go", а не "went". Это общее правило для образования отрицаний и вопросов в Past Simple, применимое ко всем глаголам, включая неправильные.

Основные варианты перевода слова went на русский язык

Английский глагол "go" в форме прошедшего времени "went" имеет множество вариантов перевода на русский язык в зависимости от контекста. Эта многозначность часто вызывает трудности у изучающих язык. 🤔

Основные варианты перевода слова "went":

Пошёл/пошла/пошло/пошли — I went to the park. (Я пошёл в парк.) Поехал/поехала/поехало/поехали — We went to Moscow by train. (Мы поехали в Москву на поезде.) Отправился/отправилась/отправились — She went on a long journey. (Она отправилась в долгое путешествие.) Ушёл/ушла/ушло/ушли — After dinner, they went home. (После ужина они ушли домой.) Уехал/уехала/уехало/уехали — He went abroad last year. (Он уехал за границу в прошлом году.) Направился/направилась/направились — The soldiers went to the frontline. (Солдаты направились на передовую.) Прошёл/прошла/прошло/прошли — The parade went down Main Street. (Парад прошёл по Главной улице.) Проехал/проехала/проехали — We went through several small towns. (Мы проехали через несколько маленьких городков.)

Переводы, связанные с изменением состояния или действия:

Стал/стала/стало/стали — The sky went dark. (Небо стало тёмным.)

Максим Соколов, переводчик Однажды при переводе художественного текста я столкнулся с предложением "The day went by like any other". Казалось бы, простая фраза, но в контексте рассказа было важно передать именно атмосферу обыденности и монотонности. Я перебрал несколько вариантов: "День прошёл как обычно", "День миновал как любой другой", "День протекал как всегда". В итоге остановился на "День утёк, подобно всем остальным" — это немного поэтично, но точно передавало чувство утекающего впустую времени, которое автор вкладывал в оригинал. Этот случай показал мне, насколько важно при переводе учитывать не только прямое значение слова "went", но и его эмоциональную окраску в конкретном контексте.

Важно учитывать, что выбор конкретного варианта перевода зависит от:

Способа передвижения (пешком, на транспорте)

Направления движения (к чему-то или от чего-то)

Характера описываемого изменения

Стилистических особенностей текста

Особенности употребления went в разговорной речи

В разговорном английском "went" используется не только для обозначения физического перемещения, но и приобретает дополнительные оттенки значений, которые важно учитывать при общении с носителями языка. 🗣️

В неформальной речи "went" часто используется с звукоподражательными словами для описания звуков:

The bomb went boom! — Бомба взорвалась с громким хлопком!

The cat went meow. — Кошка мяукнула.

His phone went ding. — Его телефон звякнул.

The car went vroom as it passed by. — Машина прогудела, проезжая мимо.

В молодёжном сленге "went" может использоваться для описания сильных эмоциональных реакций или резких действий:

He went crazy at the party. — Он оторвался на вечеринке.

She went ballistic when she found out. — Она взбесилась, когда узнала.

The crowd went wild. — Толпа неистовствовала.

I went blank during the exam. — Я растерялся во время экзамена.

Интересной особенностью разговорной речи является использование "went" для пересказа прямой речи или действий, особенно в рассказах или анекдотах:

So I went, "What are you doing here?" — И я такой: "Что ты здесь делаешь?"

And then he went and kicked the ball. — А потом он взял и пнул мяч.

She went like this [показывает жест]. — Она сделала вот так.

В повседневной речи существует немало идиоматических выражений с "went":

It went without saying — Это само собой разумелось

Также стоит отметить разницу между "went" и "have gone" в разговорной речи:

"He went to the store" — Он пошёл в магазин (факт в прошлом, может уже вернуться)

"He has gone to the store" — Он ушёл в магазин (и ещё не вернулся)

Носители языка часто используют сокращённые формы в быстрой речи:

I went → I'went

Where'd you go? (вместо Where did you go?)

We went → We'went

При изучении разговорных особенностей употребления "went" полезно слушать подкасты, смотреть фильмы и сериалы на английском языке, обращая внимание на контекст использования этой формы глагола.

Went в устойчивых выражениях и фразовых глаголах

Английский язык изобилует фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями, где "went" играет ключевую роль. Освоение этих конструкций значительно обогатит вашу речь и сделает её более естественной. 📚

Распространённые фразовые глаголы с "went" в прошедшем времени:

Went after — погнался за, стремился получить Example: He went after the thief. (Он погнался за вором.)

Популярные идиомы и устойчивые выражения с "went":

Went bananas/crazy/wild — сошёл с ума, взбесился Example: The fans went wild when the singer appeared on stage. (Фанаты обезумели, когда певец появился на сцене.)

Ситуативные выражения с "went":

How did it go? — Как прошло?

— Как прошло? It went well/badly — Всё прошло хорошо/плохо

— Всё прошло хорошо/плохо Where did the time go? — Куда ушло время?

— Куда ушло время? As far as I went — Насколько я продвинулся

— Насколько я продвинулся Before I went any further — Прежде чем я продолжил

Запоминание этих фразовых глаголов и идиом лучше осуществлять через практику — составляйте с ними собственные предложения, описывающие реальные ситуации из вашей жизни. Так выражения лучше закрепятся в памяти и будут более естественно использоваться в речи.