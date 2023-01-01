Глагол Go в английском языке: 40 значений и 100 примеров использования

Исследователи и интересующиеся языковыми аспектами и культурой общения Когда мы говорим о лингвистическом многообразии, трудно найти более универсальный и одновременно сложный элемент английского языка, чем трехбуквенное слово "go". 🚀 Этот миниатюрный глагол, обладающий колоссальной семантической ёмкостью, встречается буквально повсюду: от элементарных фраз начинающих студентов до изысканных конструкций в академической литературе. Маленькое "go" способно передавать не только физическое движение, но и абстрактные концепции, временные отношения, эмоциональные состояния — поистине лингвистический хамелеон, меняющий оттенки значения в зависимости от контекста. Давайте разберем этот феномен во всей его многогранности.

Основные значения слова "go" в английском языке

Слово "go" относится к древнейшему лексическому слою английского языка и восходит к протогерманскому *gāną. Его базовая семантика настолько фундаментальна, что это один из первых глаголов, которые осваивают как дети, так и изучающие язык. Однако за кажущейся простотой скрывается семантическая вселенная.

Корневое значение "go" связано с перемещением из одной точки в другую, но лексикографический анализ выявляет не менее 40 отдельных значений этого слова. Давайте рассмотрим основные:

Значение Пример использования Комментарий Физическое движение I go to school every day. Базовое значение перемещения Функционирование The clock doesn't go. Работоспособность механизмов Изменение состояния The milk went sour. Трансформация качества Совместимость These colors don't go together. Сочетаемость элементов Исчезновение My headache has gone. Прекращение существования Прогресс/развитие How's your project going? Движение во времени Звучание The siren goes "woo-woo". Производство звука

Примечательно, что "go" часто противопоставляется глаголу "come" в пространственных отношениях, образуя фундаментальную дейктическую оппозицию в английском языке. "Go" указывает на движение от говорящего или референтной точки, тогда как "come" — на движение к ним.

Анна Смирнова, старший преподаватель английского языка На первом занятии с новой группой я всегда прошу учеников составить все возможные предложения со словом "go". Обычно список едва достигает 10-15 примеров. Затем я показываю им карточки с 50 разными контекстами использования "go", и их лица выражают настоящее изумление. Один студент, программист по профессии, однажды сказал: "Это как обнаружить, что простейшая функция в коде может выполнять десятки разных операций в зависимости от параметров". Именно тогда я поняла, что метафора "go" как многофункционального инструмента работает лучше всего для объяснения его универсальности.

Семантическая гибкость "go" делает его незаменимым инструментом коммуникации, способным передавать тончайшие нюансы смысла. Например, фраза "I'm going" может означать как буквальное физическое перемещение, так и намерение что-то сделать, умирание и даже психологическое состояние безумия ("going crazy").

"Go" как глагол движения: физическое перемещение

В своём первичном значении "go" описывает физическое перемещение субъекта в пространстве. Этот глагол относится к категории движения (motion verbs) и отличается высокой частотностью употребления в повседневной речи. Рассмотрим различные аспекты "go" как глагола движения:

Направленное движение — "go to the store", "go upstairs", "go north" Способ движения — "go by car", "go on foot", "go slowly" Цель движения — "go shopping", "go fishing", "go sightseeing" Дистанция движения — "go far", "go the distance", "go all the way"

Важно отметить, что "go" в контексте движения часто употребляется с предлогами и наречиями, которые уточняют характер перемещения: "go in", "go out", "go up", "go down", "go through", "go across", "go along", "go past", и т.д.

В отличие от других глаголов движения, таких как "walk", "run", "fly", "drive", глагол "go" не специфицирует способ перемещения, фокусируясь только на факте изменения местоположения. Это делает его универсальным для описания любого типа движения. 🚶‍♂️ 🚗 ✈️

Когнитивные лингвисты отмечают, что "go" часто функционирует как глагол-прототип для концептуальной категории движения, вокруг которой организуются более специфичные глаголы.

Михаил Васильев, переводчик художественной литературы Работая над переводом романа Джека Керуака "В дороге", я столкнулся с удивительным феноменом: автор использовал "go" более 1200 раз на 320 страницах текста. Этот глагол буквально пропитывал повествование, задавая ритм истории о постоянном движении. Особенно сложными для перевода были фразы вроде "we all went to go" или "go going", где "go" использовалось в бит-культуре как универсальный глагол-плейсхолдер. Мне пришлось создать целую таблицу контекстуальных эквивалентов для разных оттенков "go" — от "отправляться" и "двигаться" до "жить" и "существовать". Тогда я по-настоящему осознал, что "go" — это не просто глагол движения, а своеобразная философская концепция, выраженная через грамматику.

Интересно, что "go" может описывать и отсутствие движения в конструкциях вроде "I'm not going anywhere", что подчеркивает его фундаментальную роль в концептуализации пространственных отношений в английском языке.

Грамматические конструкции и временные формы с "go"

Глагол "go" демонстрирует исключительное грамматическое разнообразие, функционируя в различных временных формах и конструкциях. Его неправильная форма (go – went – gone) относится к древнейшему слою германской морфологии и представляет собой супплетивную парадигму.

Рассмотрим ключевые грамматические аспекты использования "go":

Грамматическая конструкция Пример Функция be going to + infinitive I am going to study tonight. Выражение намерения или предсказания go + -ing form Let's go swimming. Описание активности как цели движения go and + verb He went and told everyone. Последовательность действий, часто с оттенком неодобрения have + gone + to They have gone to Paris. Указание на отсутствие субъекта в исходной точке have + been + to They have been to Paris. Указание на опыт посещения с возвращением go + adjective The milk went sour. Изменение состояния it + goes + without saying It goes without saying that... Указание на очевидность утверждения

Особого внимания заслуживает конструкция "be going to", которая грамматикализовалась в показатель будущего времени, утратив связь с физическим перемещением. Эта эволюция представляет классический пример грамматикализации — процесса, при котором лексическая единица приобретает грамматическую функцию.

Временные формы глагола "go" также демонстрируют интересные особенности:

В Present Perfect формы "gone" и "been" передают разные значения: "He has gone to London" (он уехал в Лондон и все ещё там) vs "He has been to London" (он посетил Лондон и вернулся).

В Progressive формах "go" может выражать запланированное будущее действие: "I'm going to the dentist tomorrow".

В императиве "go" часто используется для придания высказыванию эмоциональной окраски: "Go figure!" (попробуй разберись!), "Go on!" (продолжай!).

Вопросительная форма "How's it going?" функционирует как устойчивое приветствие, утратившее буквальное значение движения. 🤔

Интересен также синтаксис конструкций с "go": этот глагол может быть как непереходным (I go), так и переходным с предложной фразой (I go to school), а также выступать в роли связки (Everything went quiet).

Идиомы и фразовые глаголы с "go": расширение смысла

Фразовые глаголы и идиоматические выражения с компонентом "go" представляют собой обширнейший пласт английской лексики, насчитывающий сотни единиц. Они значительно расширяют семантический потенциал базового глагола, создавая новые концептуальные значения.

Фразовые глаголы с "go" можно систематизировать по семантическим группам:

Начало/прекращение действия : go off (взорваться/начать звучать), go out (погаснуть), go on (продолжаться)

: go off (взорваться/начать звучать), go out (погаснуть), go on (продолжаться) Изменение состояния : go down (снижаться), go up (повышаться), go under (обанкротиться)

: go down (снижаться), go up (повышаться), go under (обанкротиться) Соответствие/несоответствие : go with (сочетаться), go against (противоречить)

: go with (сочетаться), go against (противоречить) Поведение/действия : go about (заниматься чем-либо), go through (пережить что-либо), go over (просмотреть)

: go about (заниматься чем-либо), go through (пережить что-либо), go over (просмотреть) Исчезновение/отсутствие: go away (исчезнуть), go missing (пропасть), go without (обходиться без)

Многие фразовые глаголы с "go" демонстрируют метафорическое расширение значения базового глагола. Например, "go down" (буквально "идти вниз") может означать "снижаться" (о ценах), "быть принятым" (о идее), "происходить" (о событии), "быть записанным" (в историю) и т.д.

Идиоматические выражения с "go" образуют целую галерею культурно-специфичных концептов:

"Go bananas" — сойти с ума, потерять контроль

"Go the extra mile" — приложить дополнительные усилия

"Go cold turkey" — резко бросить вредную привычку

"Go Dutch" — платить каждый за себя

"Go with the flow" — плыть по течению, приспосабливаться

"Go through the roof" — резко возрасти (о ценах) или разозлиться

"Go down in flames" — потерпеть сокрушительное поражение

"Go out on a limb" — рисковать, занимать уязвимую позицию

Когнитивный анализ показывает, что многие идиомы с "go" основаны на концептуальных метафорах, таких как ИЗМЕНЕНИЕ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ ("go crazy"), ВРЕМЯ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ ("as time goes by"), ЖИЗНЬ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ ("go through hard times"). 🧠

Фразовые глаголы с "go" часто представляют трудность для изучающих английский язык из-за их полисемантичности и нередко непрозрачной связи между компонентами и значением. Например, почему "go off" означает "взорваться" или "испортиться"? Ответ кроется в историческом развитии семантики: частица "off" указывает на отделение от нормального состояния.

Разговорные выражения со словом "go" в современном языке

В современном разговорном английском слово "go" приобрело множество новых функций и значений, выходящих далеко за пределы классической семантики. Эти инновационные употребления особенно характерны для молодежного сленга и неформальной коммуникации.

Одним из наиболее заметных явлений стало использование "go" как глагола говорения для введения прямой речи:

And then she goes, "I don't even care anymore," and he goes, "Whatever."

Этот прием, известный как "quotative go", возник в 1980-х годах и стал чрезвычайно популярным в неформальной речи. Он позволяет не только передавать слова собеседника, но и имитировать звуки, жесты, выражения лица:

The dog just went [имитация рычания] and I freaked out!

Другие современные разговорные употребления "go" включают:

"Let's go!" — выражение энтузиазма или призыв к действию (часто используется в спорте и геймерском сленге) 🎮

"Here we go" — выражение, маркирующее начало ожидаемого (часто повторяющегося) события

"Go hard" — делать что-то с максимальной интенсивностью или энтузиазмом

"Go big or go home" — призыв рисковать по-крупному или не браться за дело вовсе

"It's all go" — выражение, описывающее ситуацию высокой активности или занятости

"You go, girl/boy!" — выражение поддержки или одобрения

"Where are you going with this?" — вопрос о цели или направлении разговора/аргумента

В интернет-коммуникации слово "go" породило специфические выражения:

"Go viral" — стать чрезвычайно популярным в сети

"Let it go" — призыв отказаться от дальнейшего обсуждения болезненной темы (популяризирован одноименной песней из мультфильма "Холодное сердце")

"Going, going, gone" — выражение из аукционного жаргона, часто используемое в мемах для обозначения быстрого исчезновения

Интересно проследить, как "go" становится маркером интенсивности в современной речи, особенно в конструкциях с прилагательными:

That concert was going crazy! (концерт был невероятным)

The crowd went wild. (толпа неистовствовала)

This project is going strong. (проект успешно развивается)

Социолингвисты отмечают, что использование "go" в новых функциях часто воспринимается как маркер молодежной речи и может вызывать негативную реакцию у пуристов. Однако история языка показывает, что многие инновации, первоначально осуждаемые как "неправильные", со временем становятся нормативными.