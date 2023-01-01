In-law: значение термина и родственные связи в английском языке
Представьте: вы только что познакомились с семьёй вашего англоязычного партнёра, и теперь должны разобраться, как правильно называть всех этих новых людей в своей жизни. "Father-in-law", "sister-in-law" — что это за загадочные "in-law" и почему они так важны в английском языке? 🤔 Эта статья не просто объяснит значение термина — она станет вашим культурным путеводителем по семейным связям в англоговорящих странах. Ведь понимание семейной терминологии — это не только языковой навык, но и ключ к выстраиванию гармоничных отношений с родственниками вашего избранника.
Что означает термин "in-law" в английском языке
Термин "in-law" — это суффикс, который добавляется к названиям членов семьи для обозначения родственников по браку, а не по крови. Когда вы вступаете в брак, вы получаете не только супруга, но и целую новую семью, связанную с вами через этот юридический союз — отсюда и название "in-law" (буквально "в законе" или "по закону").
Исторически термин появился в английском языке ещё в XIV веке. В среднеанглийском использовалось выражение "in lawe", что отражало юридический характер отношений, устанавливаемых через брак. Интересно, что в некоторых древних документах можно встретить термины "brother in the law" или "father by law", подчёркивающие правовую природу этих родственных связей.
|Период
|Термин
|Особенности использования
|XIV век
|in lawe
|Первые упоминания в среднеанглийском
|XVI-XVII века
|in the law / by law
|Использовались параллельно
|С XVIII века
|in-law
|Стандартизация современной формы
Концепция "in-law" отражает важное культурное различие между кровными родственниками и родственниками по браку. В английском языке это различие подчёркивается лингвистически, что помогает точнее определить характер родственных связей и соответствующих социальных ожиданий.
Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Недавно я готовила студентку Марину к встрече с американской семьей мужа. Она очень переживала, что неправильно обратится к кому-то из родственников и создаст неловкую ситуацию. Мы провели несколько занятий, полностью посвящённых терминологии "in-law". Когда Марина вернулась из поездки, она рассказала, что уверенное использование правильных терминов произвело отличное впечатление на новую семью и помогло установить тёплые отношения с первой встречи. Её свекровь даже пошутила: "Наконец-то у нас есть невестка, которая знает, что я не просто мама Джона, а её mother-in-law!"
Основные виды родственников in-law в английской речи
Система родственников in-law в английском языке довольно логична, но имеет свои особенности. Рассмотрим основные термины, которые вам понадобятся при общении с англоговорящей семьёй вашего супруга или супруги. 👨👩👧👦
- Mother-in-law (тёща/свекровь) — мать вашего супруга/супруги
- Father-in-law (тесть/свёкор) — отец вашего супруга/супруги
- Brother-in-law (шурин/деверь/зять) — брат вашего супруга/супруги или муж вашего брата/сестры
- Sister-in-law (золовка/невестка/свояченица) — сестра вашего супруга/супруги или жена вашего брата
- Son-in-law (зять) — муж вашей дочери
- Daughter-in-law (невестка) — жена вашего сына
- Parents-in-law (тесть и тёща/свёкор и свекровь) — родители вашего супруга/супруги
Есть также менее распространённые, но всё же важные термины:
- Sibling-in-law — гендерно-нейтральный термин для обозначения брата или сестры супруга/супруги
- Child-in-law — гендерно-нейтральный термин для супруга/супруги вашего ребёнка
- Grandparent-in-law — бабушка или дедушка вашего супруга/супруги
- Uncle-in-law/Aunt-in-law — дядя/тётя вашего супруга/супруги
Интересно, что в английском языке нет специального термина для обозначения отношений между родителями супругов (в русском — сват и сватья). В неформальной речи можно встретить термины "co-parents-in-law" или "in-laws-in-law", но они не являются общепринятыми.
Также стоит отметить, что английский язык не различает родственников со стороны мужа или жены так детально, как русский. Например, в русском языке есть отдельные слова "тесть" (отец жены) и "свёкор" (отец мужа), а в английском в обоих случаях используется "father-in-law".
Как правильно использовать термин in-law в разговоре
Правильное использование термина "in-law" в разговоре следует определённым грамматическим и социальным правилам. Эти нюансы помогут вам звучать естественно при общении с носителями языка. 🗣️
- Порядок слов: Термин "in-law" всегда следует после семейного статуса, соединяясь дефисом: mother-in-law, не "in-law mother".
- Множественное число: При образовании множественного числа изменяется основной термин родства, а не суффикс "in-law": mothers-in-law (не "mother-in-laws"). Однако в разговорной речи всё чаще можно услышать "mother-in-laws".
- Притяжательный падеж: Апостроф ставится после всего словосочетания: "my mother-in-law's house" (не "my mother's-in-law house").
При обращении к родственникам in-law обычно не используется этот термин напрямую. Например, вы не будете называть мать супруга "Mother-in-law" при прямом обращении. Вместо этого используются различные варианты в зависимости от формальности отношений и семейных традиций:
|Родственник
|Формальное обращение
|Неформальное/близкое обращение
|Mother-in-law
|Mrs. [фамилия]
|Mom, [имя]
|Father-in-law
|Mr. [фамилия]
|Dad, [имя]
|Sister/Brother-in-law
|[имя] (редко используется формальное)
|[имя], иногда уменьшительно-ласкательное
В разговорах с третьими лицами термин "in-law" обычно используется для ясности. Например: "I'm having dinner with my mother-in-law tonight." Для повседневного общения достаточно сказать "my wife's mother" или "my husband's brother", но форма с "in-law" более компактна и общепринята.
Андрей Березин, переводчик и культуролог
Работая переводчиком на международных бизнес-встречах, я часто наблюдал забавные ситуации с термином "in-law". Однажды русский бизнесмен, рассказывая о семейном бизнесе, постоянно упоминал своего "son-law", пропуская "-in-". Его американские партнёры были сбиты с толку, пытаясь понять, не создал ли он какую-то юридическую конструкцию под названием "son law". Когда я объяснил ошибку бизнесмену, он рассмеялся: "А я-то думал, почему они так странно реагируют, когда я говорю о муже моей дочери!" Этот случай показывает, как важно правильно использовать термин "in-law" — пропуск одного маленького предлога может полностью изменить смысл сказанного.
Культурные особенности отношений с in-laws
Отношения с родственниками по браку в англоязычных культурах имеют свои особенности, отражённые как в языке, так и в социальных ожиданиях. Понимание этих культурных нюансов поможет вам успешнее взаимодействовать с родственниками вашего супруга или супруги. 🌎
В англоязычной культуре особенно заметны следующие аспекты взаимоотношений с in-laws:
- Автономия молодой семьи: В большинстве англоязычных стран подчёркивается независимость новой семейной ячейки. Это выражается в популярной поговорке: "When you marry someone, you marry their family" (Когда ты женишься на ком-то, ты женишься на их семье) — признание важности отношений с in-laws, но при этом понимание необходимости установления границ.
- Меньшая степень вмешательства: По сравнению с некоторыми другими культурами, в англоязычном мире родители обычно меньше вмешиваются в жизнь семей своих взрослых детей после брака.
- Humor as a coping mechanism: Шутки про "in-laws", особенно про "mother-in-law", стали частью культурного кода. Это своеобразный способ справиться с возможным напряжением в этих отношениях.
Интересно, что термин "in-law" имеет и своих специфических "антонимов". Например, для обозначения бывших родственников по браку после развода иногда используется неформальный термин "ex-in-laws". В последние годы также появился термин "outlaws" (игра слов: in-law/outlaw) для обозначения партнёров, с которыми человек не состоит в официальном браке.
Исследования показывают, что отношения с in-laws могут значительно влиять на удовлетворённость браком. По данным психологических исследований, около 60% семейных пар сообщают о некотором напряжении в отношениях с родственниками по браку, особенно на начальных этапах создания семьи. Однако те пары, которые успешно выстраивают здоровые границы, сохраняя при этом уважительные отношения с in-laws, демонстрируют более высокий уровень удовлетворённости браком в долгосрочной перспективе.
Полезные выражения для общения с родственниками in-law
Эффективное общение с родственниками по браку требует не только знания правильной терминологии, но и владения рядом полезных выражений и фраз. Вот список выражений, которые помогут вам в различных ситуациях взаимодействия с in-laws. 💬
При первой встрече:
- "It's a pleasure to finally meet you." — Приятно наконец-то с вами познакомиться.
- "I've heard so much about you." — Я так много о вас слышал(а).
- "Thank you for welcoming me into your family." — Спасибо, что принимаете меня в вашу семью.
Для выражения благодарности:
- "I really appreciate your support/advice." — Я действительно ценю вашу поддержку/совет.
- "Thank you for making me feel at home." — Спасибо, что создаёте для меня домашнюю атмосферу.
- "I'm grateful for everything you've done for us." — Я благодарен(на) за всё, что вы для нас сделали.
Для обсуждения семейных традиций:
- "I'd love to learn about your family traditions." — Я бы хотел(а) узнать о ваших семейных традициях.
- "Would you tell me the story behind this family custom?" — Не могли бы вы рассказать историю этого семейного обычая?
- "I'd be honored to participate in your family traditions." — Для меня было бы честью участвовать в ваших семейных традициях.
Для установления здоровых границ:
- "We appreciate your input, but we need to make this decision as a couple." — Мы ценим ваше мнение, но нам нужно принять это решение как паре.
- "We'd prefer to handle this our own way, but thank you for your concern." — Мы бы предпочли справиться с этим по-своему, но спасибо за вашу заботу.
- "I understand your perspective, but [spouse's name] and I have decided to..." — Я понимаю вашу точку зрения, но мы с [имя супруга/супруги] решили...
Для преодоления языкового барьера:
- "I'm still learning English, so please feel free to correct me." — Я всё ещё учу английский, поэтому не стесняйтесь меня поправлять.
- "Could you speak a bit slower, please?" — Не могли бы вы говорить немного медленнее, пожалуйста?
- "I'm not familiar with that expression. What does it mean?" — Я не знаком(а) с этим выражением. Что оно означает?
Помимо правильных выражений, важно учитывать и невербальную коммуникацию. В большинстве англоязычных культур ценятся искренняя улыбка, уверенный (но не агрессивный) зрительный контакт и уважительная дистанция при разговоре. Эти невербальные сигналы могут быть так же важны, как и правильно выбранные слова.
Постижение тонкостей семейной терминологии — это путешествие в мир межкультурных отношений. Термин "in-law" не просто обозначает родство через брак, но и отражает целую систему социальных связей и ожиданий. Владея правильной терминологией и понимая культурный контекст, вы сможете уверенно ориентироваться в англоязычной семейной среде и создавать прочные, гармоничные отношения с родственниками вашего партнёра. Помните: хорошие отношения с in-laws — это инвестиция в стабильность вашей собственной семьи.