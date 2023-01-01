In-law: значение термина и родственные связи в английском языке

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, состоящие в межнациональных отношениях или браках с англоговорящими партнёрами

Изучающие английский язык и желающие улучшить свои знания о культурных аспектах

Те, кто планирует встречу с семьёй своего партнёра и хочет избежать языковых и культурных недоразумений Представьте: вы только что познакомились с семьёй вашего англоязычного партнёра, и теперь должны разобраться, как правильно называть всех этих новых людей в своей жизни. "Father-in-law", "sister-in-law" — что это за загадочные "in-law" и почему они так важны в английском языке? 🤔 Эта статья не просто объяснит значение термина — она станет вашим культурным путеводителем по семейным связям в англоговорящих странах. Ведь понимание семейной терминологии — это не только языковой навык, но и ключ к выстраиванию гармоничных отношений с родственниками вашего избранника.

Что означает термин "in-law" в английском языке

Термин "in-law" — это суффикс, который добавляется к названиям членов семьи для обозначения родственников по браку, а не по крови. Когда вы вступаете в брак, вы получаете не только супруга, но и целую новую семью, связанную с вами через этот юридический союз — отсюда и название "in-law" (буквально "в законе" или "по закону").

Исторически термин появился в английском языке ещё в XIV веке. В среднеанглийском использовалось выражение "in lawe", что отражало юридический характер отношений, устанавливаемых через брак. Интересно, что в некоторых древних документах можно встретить термины "brother in the law" или "father by law", подчёркивающие правовую природу этих родственных связей.

Период Термин Особенности использования XIV век in lawe Первые упоминания в среднеанглийском XVI-XVII века in the law / by law Использовались параллельно С XVIII века in-law Стандартизация современной формы

Концепция "in-law" отражает важное культурное различие между кровными родственниками и родственниками по браку. В английском языке это различие подчёркивается лингвистически, что помогает точнее определить характер родственных связей и соответствующих социальных ожиданий.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Недавно я готовила студентку Марину к встрече с американской семьей мужа. Она очень переживала, что неправильно обратится к кому-то из родственников и создаст неловкую ситуацию. Мы провели несколько занятий, полностью посвящённых терминологии "in-law". Когда Марина вернулась из поездки, она рассказала, что уверенное использование правильных терминов произвело отличное впечатление на новую семью и помогло установить тёплые отношения с первой встречи. Её свекровь даже пошутила: "Наконец-то у нас есть невестка, которая знает, что я не просто мама Джона, а её mother-in-law!"

Основные виды родственников in-law в английской речи

Система родственников in-law в английском языке довольно логична, но имеет свои особенности. Рассмотрим основные термины, которые вам понадобятся при общении с англоговорящей семьёй вашего супруга или супруги. 👨‍👩‍👧‍👦

Mother-in-law (тёща/свекровь) — мать вашего супруга/супруги

— мать вашего супруга/супруги Father-in-law (тесть/свёкор) — отец вашего супруга/супруги

— отец вашего супруга/супруги Brother-in-law (шурин/деверь/зять) — брат вашего супруга/супруги или муж вашего брата/сестры

— брат вашего супруга/супруги или муж вашего брата/сестры Sister-in-law (золовка/невестка/свояченица) — сестра вашего супруга/супруги или жена вашего брата

— сестра вашего супруга/супруги или жена вашего брата Son-in-law (зять) — муж вашей дочери

— муж вашей дочери Daughter-in-law (невестка) — жена вашего сына

— жена вашего сына Parents-in-law (тесть и тёща/свёкор и свекровь) — родители вашего супруга/супруги

Есть также менее распространённые, но всё же важные термины:

Sibling-in-law — гендерно-нейтральный термин для обозначения брата или сестры супруга/супруги

— гендерно-нейтральный термин для обозначения брата или сестры супруга/супруги Child-in-law — гендерно-нейтральный термин для супруга/супруги вашего ребёнка

— гендерно-нейтральный термин для супруга/супруги вашего ребёнка Grandparent-in-law — бабушка или дедушка вашего супруга/супруги

— бабушка или дедушка вашего супруга/супруги Uncle-in-law/Aunt-in-law — дядя/тётя вашего супруга/супруги

Интересно, что в английском языке нет специального термина для обозначения отношений между родителями супругов (в русском — сват и сватья). В неформальной речи можно встретить термины "co-parents-in-law" или "in-laws-in-law", но они не являются общепринятыми.

Также стоит отметить, что английский язык не различает родственников со стороны мужа или жены так детально, как русский. Например, в русском языке есть отдельные слова "тесть" (отец жены) и "свёкор" (отец мужа), а в английском в обоих случаях используется "father-in-law".

Как правильно использовать термин in-law в разговоре

Правильное использование термина "in-law" в разговоре следует определённым грамматическим и социальным правилам. Эти нюансы помогут вам звучать естественно при общении с носителями языка. 🗣️

Порядок слов: Термин "in-law" всегда следует после семейного статуса, соединяясь дефисом: mother-in-law, не "in-law mother". Множественное число: При образовании множественного числа изменяется основной термин родства, а не суффикс "in-law": mothers-in-law (не "mother-in-laws"). Однако в разговорной речи всё чаще можно услышать "mother-in-laws". Притяжательный падеж: Апостроф ставится после всего словосочетания: "my mother-in-law's house" (не "my mother's-in-law house").

При обращении к родственникам in-law обычно не используется этот термин напрямую. Например, вы не будете называть мать супруга "Mother-in-law" при прямом обращении. Вместо этого используются различные варианты в зависимости от формальности отношений и семейных традиций:

Родственник Формальное обращение Неформальное/близкое обращение Mother-in-law Mrs. [фамилия] Mom, [имя] Father-in-law Mr. [фамилия] Dad, [имя] Sister/Brother-in-law [имя] (редко используется формальное) [имя], иногда уменьшительно-ласкательное

В разговорах с третьими лицами термин "in-law" обычно используется для ясности. Например: "I'm having dinner with my mother-in-law tonight." Для повседневного общения достаточно сказать "my wife's mother" или "my husband's brother", но форма с "in-law" более компактна и общепринята.

Андрей Березин, переводчик и культуролог Работая переводчиком на международных бизнес-встречах, я часто наблюдал забавные ситуации с термином "in-law". Однажды русский бизнесмен, рассказывая о семейном бизнесе, постоянно упоминал своего "son-law", пропуская "-in-". Его американские партнёры были сбиты с толку, пытаясь понять, не создал ли он какую-то юридическую конструкцию под названием "son law". Когда я объяснил ошибку бизнесмену, он рассмеялся: "А я-то думал, почему они так странно реагируют, когда я говорю о муже моей дочери!" Этот случай показывает, как важно правильно использовать термин "in-law" — пропуск одного маленького предлога может полностью изменить смысл сказанного.

Культурные особенности отношений с in-laws

Отношения с родственниками по браку в англоязычных культурах имеют свои особенности, отражённые как в языке, так и в социальных ожиданиях. Понимание этих культурных нюансов поможет вам успешнее взаимодействовать с родственниками вашего супруга или супруги. 🌎

В англоязычной культуре особенно заметны следующие аспекты взаимоотношений с in-laws:

Автономия молодой семьи : В большинстве англоязычных стран подчёркивается независимость новой семейной ячейки. Это выражается в популярной поговорке: "When you marry someone, you marry their family" (Когда ты женишься на ком-то, ты женишься на их семье) — признание важности отношений с in-laws, но при этом понимание необходимости установления границ.

: В большинстве англоязычных стран подчёркивается независимость новой семейной ячейки. Это выражается в популярной поговорке: "When you marry someone, you marry their family" (Когда ты женишься на ком-то, ты женишься на их семье) — признание важности отношений с in-laws, но при этом понимание необходимости установления границ. Меньшая степень вмешательства : По сравнению с некоторыми другими культурами, в англоязычном мире родители обычно меньше вмешиваются в жизнь семей своих взрослых детей после брака.

: По сравнению с некоторыми другими культурами, в англоязычном мире родители обычно меньше вмешиваются в жизнь семей своих взрослых детей после брака. Humor as a coping mechanism: Шутки про "in-laws", особенно про "mother-in-law", стали частью культурного кода. Это своеобразный способ справиться с возможным напряжением в этих отношениях.

Интересно, что термин "in-law" имеет и своих специфических "антонимов". Например, для обозначения бывших родственников по браку после развода иногда используется неформальный термин "ex-in-laws". В последние годы также появился термин "outlaws" (игра слов: in-law/outlaw) для обозначения партнёров, с которыми человек не состоит в официальном браке.

Исследования показывают, что отношения с in-laws могут значительно влиять на удовлетворённость браком. По данным психологических исследований, около 60% семейных пар сообщают о некотором напряжении в отношениях с родственниками по браку, особенно на начальных этапах создания семьи. Однако те пары, которые успешно выстраивают здоровые границы, сохраняя при этом уважительные отношения с in-laws, демонстрируют более высокий уровень удовлетворённости браком в долгосрочной перспективе.

Полезные выражения для общения с родственниками in-law

Эффективное общение с родственниками по браку требует не только знания правильной терминологии, но и владения рядом полезных выражений и фраз. Вот список выражений, которые помогут вам в различных ситуациях взаимодействия с in-laws. 💬

При первой встрече:

"It's a pleasure to finally meet you." — Приятно наконец-то с вами познакомиться.

"I've heard so much about you." — Я так много о вас слышал(а).

"Thank you for welcoming me into your family." — Спасибо, что принимаете меня в вашу семью.

Для выражения благодарности:

"I really appreciate your support/advice." — Я действительно ценю вашу поддержку/совет.

"Thank you for making me feel at home." — Спасибо, что создаёте для меня домашнюю атмосферу.

"I'm grateful for everything you've done for us." — Я благодарен(на) за всё, что вы для нас сделали.

Для обсуждения семейных традиций:

"I'd love to learn about your family traditions." — Я бы хотел(а) узнать о ваших семейных традициях.

"Would you tell me the story behind this family custom?" — Не могли бы вы рассказать историю этого семейного обычая?

"I'd be honored to participate in your family traditions." — Для меня было бы честью участвовать в ваших семейных традициях.

Для установления здоровых границ:

"We appreciate your input, but we need to make this decision as a couple." — Мы ценим ваше мнение, но нам нужно принять это решение как паре.

"We'd prefer to handle this our own way, but thank you for your concern." — Мы бы предпочли справиться с этим по-своему, но спасибо за вашу заботу.

"I understand your perspective, but [spouse's name] and I have decided to..." — Я понимаю вашу точку зрения, но мы с [имя супруга/супруги] решили...

Для преодоления языкового барьера:

"I'm still learning English, so please feel free to correct me." — Я всё ещё учу английский, поэтому не стесняйтесь меня поправлять.

"Could you speak a bit slower, please?" — Не могли бы вы говорить немного медленнее, пожалуйста?

"I'm not familiar with that expression. What does it mean?" — Я не знаком(а) с этим выражением. Что оно означает?

Помимо правильных выражений, важно учитывать и невербальную коммуникацию. В большинстве англоязычных культур ценятся искренняя улыбка, уверенный (но не агрессивный) зрительный контакт и уважительная дистанция при разговоре. Эти невербальные сигналы могут быть так же важны, как и правильно выбранные слова.