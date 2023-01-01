Do и does в английском: отличия, правила и особые случаи применения

Для кого эта статья:

Для начинающих изучать английский язык

Для студентов, сталкивающихся с трудностями в грамматике

Для преподавателей английского, ищущих методические подходы к объяснению тематики Глаголы do и does часто становятся первым серьезным грамматическим вызовом для изучающих английский. Одна маленькая буква "e" разделяет эти слова, но правила их использования вызывают настоящую головную боль у начинающих. Путаница между "Do you like coffee?" и "Does he like coffee?" преследует студентов годами, заставляя их совершать одни и те же ошибки. Пора раз и навсегда разобраться с этими вспомогательными глаголами, чтобы больше никогда не задумываться над правильным выбором между do и does в любой ситуации! 🔍

Базовая роль Do и Does в английском языке

Вспомогательные глаголы do и does играют фундаментальную роль в построении английской речи. Они служат строительными блоками для формирования вопросов, отрицаний и эмфатических (усиленных) утверждений. Эти маленькие, но мощные слова действуют как грамматические инструменты, помогающие структурировать предложения.

Глагол do/does в английском имеет две основные функции:

Вспомогательная функция — используется для образования вопросительных и отрицательных форм в Present Simple

— используется для образования вопросительных и отрицательных форм в Present Simple Смысловая функция — используется как полноценный глагол со значением "делать"

В качестве вспомогательных глаголов do и does не несут смысловой нагрузки и не переводятся на русский язык. Их главная задача — структурная. В этой статье мы фокусируемся именно на вспомогательной функции.

Форма Лицо и число Пример использования Do 1-е, 2-е лицо ед. числа (I, you)<br>Множественное число (we, you, they) Do I know you?<br>Do they live here? Does 3-е лицо ед. числа (he, she, it) Does she play tennis?<br>Does it work?

Важно понимать, что do и does используются только в настоящем времени (Present Simple). Для прошедшего времени (Past Simple) существует другая форма — did, которая используется для всех лиц и чисел без исключения.

Елена, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, ученики постоянно путались в использовании do и does. Я изобрела простой мнемонический прием: "he, she, it — does" рифмуется с "he, she, it — любит ананас". Абсурдно? Безусловно! Но эта бессмыслица помогла сотням моих студентов. Один мальчик, Миша, который никак не мог запомнить правило, спустя неделю после знакомства с этой рифмой стал безошибочно строить вопросы и отрицания. На последнем занятии он признался: "Каждый раз, когда я вижу местоимение he, she или it, в моей голове звучит эта дурацкая фраза про ананас, и я автоматически выбираю does". Иногда самые простые приемы оказываются самыми эффективными! 🍍

Когда использовать Do, а когда Does: главные правила

Выбор между do и does определяется исключительно подлежащим в предложении — кто именно выполняет действие. Это простое правило работает безотказно в любой ситуации. 📝

Do используется с:

Первым лицом единственного числа: I do my homework every day.

Вторым лицом единственного числа: You do a great job.

Первым лицом множественного числа: We do sports twice a week.

Вторым лицом множественного числа: You do too much work.

Третьим лицом множественного числа: They do their best.

Does используется с:

Третьим лицом единственного числа: He does his taxes on time.

Третьим лицом единственного числа: She does yoga every morning.

Третьим лицом единственного числа: It does not matter.

Именами собственными в единственном числе: John does the dishes.

Неисчисляемыми существительными: Water does freeze at 0°C.

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда в роли подлежащего выступает существительное. В этом случае важно определить его число:

Тип существительного Пример Форма вспомогательного глагола Единственное число The dog barks at night. Does the dog bark at night? Множественное число The dogs bark at night. Do the dogs bark at night? Собирательное существительное (team, family, etc.) The team plays well. Does the team play well? Имя собственное Mary works hard. Does Mary work hard?

Важно отметить: когда мы используем does с глаголом в третьем лице единственного числа, основной глагол теряет окончание -s/-es. Например:

Утверждение: She works in London.

Вопрос: Does she work in London? (не "Does she works")

Это происходит потому, что окончание -s/-es уже "перешло" к вспомогательному глаголу does, и использовать его дважды было бы грамматически избыточно.

Do и Does в вопросительных предложениях с примерами

Построение вопросов — пожалуй, самая распространённая функция вспомогательных глаголов do и does. Для формирования вопроса в Present Simple необходимо поставить do/does на первое место в предложении, перед подлежащим. 🤔

Стандартная схема построения общего вопроса выглядит так:

Do/Does + Subject + Verb (base form) + Rest of sentence?

Рассмотрим примеры общих вопросов с различными подлежащими:

Do you like jazz music? (2-е лицо ед. числа)

(2-е лицо ед. числа) Does Mary have a brother? (3-е лицо ед. числа)

(3-е лицо ед. числа) Do they go to school by bus? (3-е лицо мн. числа)

(3-е лицо мн. числа) Does the company offer health insurance? (3-е лицо ед. числа)

(3-е лицо ед. числа) Do we need to bring anything to the party? (1-е лицо мн. числа)

Для специальных вопросов (начинающихся с вопросительных слов what, where, when, why, how и др.) схема несколько меняется:

Question word + Do/Does + Subject + Verb (base form) + Rest of sentence?

Примеры специальных вопросов:

Where do you live?

What does she do for a living?

How often do they visit their grandparents?

When does the movie start?

Why do people believe in superstitions?

При построении вопросов к подлежащему do/does не используется:

Утверждение: She speaks Spanish.

Вопрос к подлежащему: Who speaks Spanish? (не "Who does speak Spanish?")

Часто у начинающих возникают трудности при составлении вопросов с наречиями частотности (always, often, sometimes, never). В вопросах наречия частотности обычно ставятся после подлежащего или в конце предложения:

Do you always go to bed before midnight?

Does he usually eat breakfast?

Do they often visit museums when they travel?

Сергей, методист по английскому языку Однажды я работал с группой бизнесменов, готовившихся к международным переговорам. Александр, директор производственной компании, постоянно допускал одну и ту же ошибку: "She work in finance department?" вместо "Does she work in finance department?". После нескольких занятий я предложил ему игру: каждый раз, когда он пропускал вспомогательный глагол, он должен был положить 100 рублей в общую копилку группы. Уже через неделю Александр перестал делать эту ошибку — финансовая мотивация сработала безотказно! На последнем занятии перед поездкой он с гордостью сообщил, что во время видеоконференции с американскими партнерами безошибочно задал 12 вопросов с do и does. Деньги из копилки группа потратила на праздничный ужин, отмечая успешное завершение курса и подписание контракта Александра с американской компанией. Иногда эффективное обучение требует нестандартных подходов! 💼

Отрицательные конструкции с Do и Does: просто о сложном

Отрицательные конструкции с do и does формируются путем добавления отрицательной частицы not после вспомогательного глагола. В разговорной речи часто используются сокращенные формы don't и doesn't. 🚫

Базовая схема отрицательного предложения выглядит так:

Subject + Do/Does + not + Verb (base form) + Rest of sentence

Примеры отрицательных предложений:

I do not (don't) like spicy food.

She does not (doesn't) play the piano.

They do not (don't) speak French.

The store does not (doesn't) open on Sundays.

We do not (don't) need extra help.

Важно отметить, что в отрицательных конструкциях с does основной глагол всегда используется в базовой форме без окончания -s/-es:

Неправильно: She doesn't plays tennis.

Правильно: She doesn't play tennis.

Отрицательные предложения могут также содержать наречия частотности, которые обычно ставятся между do/does not и основным глаголом:

He doesn't always remember my birthday.

They don't usually visit us in summer.

I don't often eat fast food.

Существуют также двойные отрицания с конструкциями not only... but also, которые технически не являются отрицаниями, а используются для усиления высказывания:

She doesn't only speak Spanish, but also Italian.

They don't just sell cars, but also provide maintenance services.

Для усиления отрицания можно использовать дополнительные слова-интенсификаторы:

I really don't understand this concept.

She absolutely doesn't want to attend the meeting.

They definitely don't plan to move to another country.

Утверждение Отрицание (полная форма) Отрицание (сокращенная форма) I work on weekends. I do not work on weekends. I don't work on weekends. You eat meat. You do not eat meat. You don't eat meat. He likes jazz. He does not like jazz. He doesn't like jazz. She drives a car. She does not drive a car. She doesn't drive a car. It works properly. It does not work properly. It doesn't work properly. We go to the gym. We do not go to the gym. We don't go to the gym. They understand me. They do not understand me. They don't understand me.

Особые случаи применения Do/Does в разговорной речи

Помимо формирования вопросов и отрицаний, do и does выполняют ряд специфических функций в живой английской речи, которые не всегда очевидны для изучающих язык. 🗣️

1. Эмфатическое использование

В утвердительных предложениях do/does может использоваться для усиления значения глагола:

I do like your new haircut! (Мне действительно нравится твоя новая стрижка!)

(Мне действительно нравится твоя новая стрижка!) She does understand the problem. (Она действительно понимает проблему)

(Она действительно понимает проблему) They do make excellent coffee here. (Они и правда делают отличный кофе здесь)

Это особенно распространено, когда говорящий хочет подчеркнуть истинность утверждения, часто в ответ на выраженное сомнение или предыдущее отрицание:

— You don't like jazz. — I do like jazz!

— She doesn't care about you. — She does care about me!

2. Замещение повторяющегося глагола

Do/does может заменять ранее упомянутый глагол, чтобы избежать повторения:

She runs faster than he does. (does = runs)

(does = runs) I enjoy cooking more than my husband does. (does = enjoys cooking)

(does = enjoys cooking) They eat out less frequently than we do. (do = eat out)

3. В коротких ответах

Do/does используется в кратких утвердительных и отрицательных ответах:

— Do you speak Spanish? — Yes, I do. / No, I don't.

— Does he live in Paris? — Yes, he does. / No, he doesn't.

— Do they like the movie? — Yes, they do. / No, they don't.

4. Для выражения согласия/несогласия

— I don't think this will work. — Neither do I. (Я тоже не думаю, что это сработает)

(Я тоже не думаю, что это сработает) — I like chocolate. — So do I. (Я тоже люблю шоколад)

(Я тоже люблю шоколад) — She doesn't eat meat. — Neither does he. (Он тоже не ест мясо)

(Он тоже не ест мясо) — We enjoy hiking. — So does my brother. (Мой брат тоже любит ходить в походы)

5. В повелительных предложениях с do

Do может использоваться для усиления просьбы или команды:

Do sit down! (Пожалуйста, садитесь! – более настойчиво)

(Пожалуйста, садитесь! – более настойчиво) Do try this cake. (Обязательно попробуйте этот торт)

(Обязательно попробуйте этот торт) Do tell me what happened! (Расскажи же мне, что произошло!)

6. В вежливых просьбах

Do часто используется в вежливых просьбах:

Do you mind if I open the window? (Не возражаете, если я открою окно?)

(Не возражаете, если я открою окно?) Does it bother you if we talk here? (Вам не мешает, если мы будем здесь разговаривать?)

Иногда do/does может использоваться в вопросах-переспросах, выражающих удивление или неверие:

— I've climbed Mount Everest twice. — Did you really?

— He speaks seven languages fluently. — Does he indeed?

Понимание этих особых случаев использования do и does поможет не только грамматически правильно строить предложения, но и звучать более естественно и идиоматично в разговорной речи.