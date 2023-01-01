Как запускать функции Python из командной строки: полное руководство

import argparse import csv import sys from datetime import datetime def analyze_sales(filename, date_from=None, date_to=None, min_amount=0, category=None, output=None): """Анализирует данные о продажах из CSV-файла""" # Преобразование строковых дат в объекты datetime if date_from: date_from = datetime.strptime(date_from, '%Y-%m-%d') if date_to: date_to = datetime.strptime(date_to, '%Y-%m-%d') results = { 'total_sales': 0, 'total_amount': 0, 'avg_amount': 0, 'by_category': {} } with open(filename, 'r') as csvfile: reader = csv.DictReader(csvfile) sales_count = 0 for row in reader: # Применяем фильтры sale_date = datetime.strptime(row['date'], '%Y-%m-%d') sale_amount = float(row['amount']) sale_category = row['category'] if date_from and sale_date < date_from: continue if date_to and sale_date > date_to: continue if sale_amount < min_amount: continue if category and sale_category != category: continue # Обновляем статистику results['total_sales'] += 1 results['total_amount'] += sale_amount if sale_category in results['by_category']: results['by_category'][sale_category]['count'] += 1 results['by_category'][sale_category]['total'] += sale_amount else: results['by_category'][sale_category] = { 'count': 1, 'total': sale_amount } sales_count += 1 # Вычисляем средний чек if sales_count > 0: results['avg_amount'] = results['total_amount'] / sales_count # Добавляем средний чек по категориям for category in results['by_category']: cat_data = results['by_category'][category] cat_data['avg'] = cat_data['total'] / cat_data['count'] # Выводим результаты if output: with open(output, 'w') as outfile: outfile.write(f"Sales Analysis Report

") outfile.write(f"Total sales: {results['total_sales']}

") outfile.write(f"Total amount: ${results['total_amount']:.2f}

") outfile.write(f"Average sale: ${results['avg_amount']:.2f}



") outfile.write("By Category:

") for cat, data in results['by_category'].items(): outfile.write(f"{cat}:

") outfile.write(f" Sales: {data['count']}

") outfile.write(f" Total: ${data['total']:.2f}

") outfile.write(f" Average: ${data['avg']:.2f}

") else: print(f"Total sales: {results['total_sales']}") print(f"Total amount: ${results['total_amount']:.2f}") print(f"Average sale: ${results['avg_amount']:.2f}") print("

By Category:") for cat, data in results['by_category'].items(): print(f"{cat}:") print(f" Sales: {data['count']}") print(f" Total: ${data['total']:.2f}") print(f" Average: ${data['avg']:.2f}") return results def main(): parser = argparse.ArgumentParser(description='Sales data analyzer') parser.add_argument('filename', help='CSV file with sales data') parser.add_argument('--from', dest='date_from', help='Start date (YYYY-MM-DD)') parser.add_argument('--to', dest='date_to', help='End date (YYYY-MM-DD)') parser.add_argument('--min', type=float, default=0, help='Minimum sale amount to include') parser.add_argument('--category', help='Filter by specific category') parser.add_argument('--output', '-o', help='Output file for the report') args = parser.parse_args() try: analyze_sales(args.filename, args.date_from, args.date_to, args.min, args.category, args.output) except FileNotFoundError: print(f"Error: File {args.filename} not found") return 1 except Exception as e: print(f"Error: {e}") return 1 return 0 if __name__ == "__main__": sys.exit(main())