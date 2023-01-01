Открытые и закрытые слоги в английском: правила чтения гласных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Учителя и репетиторы английского языка

Ученики, изучающие английский язык

Родители, помогающие детям с изучением английского Помните мучительные попытки прочесть непонятные английские слова, когда правила произношения казались космической наукой? Понимание открытых и закрытых слогов — это тот фундаментальный навык, который превращает чтение по-английски из хаотичного угадывания в осознанный процесс. Овладев этими простыми принципами, вы или ваши ученики сможете уверенно произносить 70% английских слов без словаря транскрипций. Готовы разложить английскую фонетику по полочкам и навсегда решить проблему с чтением незнакомых слов? 🔤

Что такое открытые и закрытые слоги в английском языке

Представьте слог как строительный блок слова. В английском языке два основных типа этих блоков определяют правила чтения гласных букв: открытые и закрытые слоги. Эта фонетическая система — ключ к расшифровке большинства английских слов.

Открытый слог — это слог, который заканчивается на гласную букву. В таких слогах гласная обычно читается так же, как она называется в алфавите (своё алфавитное название). Например: me , go , hi .

Закрытый слог — это слог, который заканчивается на согласную букву. В таких слогах гласная обычно произносится кратко. Например: cat , pen , sit .

Тип слога Структура Характер гласного звука Пример Открытый Согласная + Гласная (CV) Долгий (алфавитное название) me [miː], go [gəʊ] Закрытый Согласная + Гласная + Согласная (CVC) Краткий cat [kæt], pet [pet]

Александра, преподаватель английского языка с 12-летним опытом

Когда я только начинала преподавать, то столкнулась с серьезной проблемой: мои восьмилетние ученики совершенно не понимали, почему одно и то же буквосочетание в разных словах читается по-разному. Один мальчик, Костя, был особенно озадачен: "Почему в слове 'name' буква 'а' читается как [эй], а в 'cat' как [э]?" Я поняла, что без объяснения концепции открытых и закрытых слогов мы не сдвинемся с мертвой точки. Я разработала систему цветовых карточек: зеленые для открытых слогов, красные для закрытых. На уроке мы "собирали" из них слова, и дети сразу видели, как будет читаться гласная. Через две недели Костя уже самостоятельно определял тип слога и правильно читал незнакомые слова. Его родители не могли поверить в такой прогресс — раньше он категорически отказывался читать вслух на английском.

Определить тип слога в английском слове можно по следующим признакам:

Если после гласной буквы стоит согласная, за которой следует ещё одна гласная (как в слове name ) — это открытый слог.

) — это открытый слог. Если после гласной стоит согласная в конце слова или другая согласная (как в слове cat ) — это закрытый слог.

) — это закрытый слог. Если гласная стоит в конце слова (как в go ) — это тоже открытый слог.

Понимание этих базовых принципов даёт основу для правильного чтения большинства английских слов. Теперь разберём подробнее, как именно читаются гласные в каждом типе слога. 📚

Правила чтения гласных в открытых слогах: особенности

В открытых слогах английские гласные обретают своё "истинное лицо" — они произносятся так, как их называют в алфавите. Это тот случай, когда гласные показывают свою полную силу и звучат долго и отчётливо.

Вот как читаются основные гласные буквы в открытых слогах:

A — произносится как [eɪ] (долгий звук "эй"): name , table , fade

— произносится как [eɪ] (долгий звук "эй"): , , E — произносится как [iː] (долгий звук "и"): me , these , complete

— произносится как [iː] (долгий звук "и"): , , I — произносится как [aɪ] (звук "ай"): nice , time , like

— произносится как [aɪ] (звук "ай"): , , O — произносится как [əʊ] (звук "оу"): go , note , phone

— произносится как [əʊ] (звук "оу"): , , U — произносится как [juː] (звук "ю"): use , cute , mute

Важно помнить, что открытый слог может образовываться несколькими способами:

Слог оканчивается на гласную: no , me , hi Гласная + одна согласная + гласная (часто немая 'e' в конце): name , bite , rope Две гласные идут подряд (правило "When two vowels go walking, the first one does the talking"): rain , seat , boat

Немая 'e' в конце слова играет важную роль — она "открывает" предыдущий слог, заставляя гласную в нём читаться по алфавитному названию. Сравните:

Слово с закрытым слогом Произношение Слово с открытым слогом (+ немая e) Произношение cap [kæp] cape [keɪp] pet [pet] Pete [piːt] bit [bɪt] bite [baɪt] not [nɒt] note [nəʊt] cut [kʌt] cute [kjuːt]

Для уверенного распознавания открытых слогов рекомендуется следующий алгоритм:

Разделите слово на слоги Проверьте, заканчивается ли слог на гласную Обратите внимание на наличие немой 'e' в конце слова Посмотрите, есть ли в слоге две гласные подряд

Практикуя это правило на регулярной основе, вы быстро научитесь интуитивно определять открытые слоги и правильно произносить гласные в них. 🎯

Закрытые слоги в английском: как правильно произносить

Закрытые слоги — это своеобразная фонетическая клетка, где гласные звуки становятся короткими и отрывистыми. Понимание того, как работают закрытые слоги, позволит вам уверенно читать большинство односложных английских слов и многие многосложные.

В закрытом слоге гласная буква находится между согласными или в конце слова после согласной. Ключевой особенностью таких слогов является краткий звук гласной.

Михаил, репетитор английского для взрослых Моя ученица Елена, 42 года, директор компании, долго избегала англоязычных конференций из-за неуверенности в произношении. Особенно ее смущало чтение с листа незнакомых слов. На одном из занятий мы разбирали презентацию по ее профилю, и она запнулась, читая слова "impact", "contact" и "contract". Я предложил простой метод: выделять маркером закрытые слоги синим цветом, а открытые — оранжевым. После выделения мы сразу видели, что во всех этих словах первый слог закрытый, значит, гласная "а" читается кратко [æ]. Через месяц тренировок Елена уверенно выступила с докладом на международной конференции. Ее коллеги отметили значительное улучшение произношения, а сама она призналась, что наконец-то перестала бояться английских текстов.

Вот как произносятся гласные в закрытых слогах:

A — произносится как [æ] (краткий звук между "э" и "а"): cat , map , sad

— произносится как [æ] (краткий звук между "э" и "а"): , , E — произносится как [e] (краткий звук "э"): bed , pen , let

— произносится как [e] (краткий звук "э"): , , I — произносится как [ɪ] (краткий звук "и"): sit , big , win

— произносится как [ɪ] (краткий звук "и"): , , O — произносится как [ɒ] (британский) или [ɑː] (американский): dog , stop , hot

— произносится как [ɒ] (британский) или [ɑː] (американский): , , U — произносится как [ʌ] (краткий звук "а"): but , cup , run

Для определения закрытого слога используйте следующие критерии:

В слоге за гласной следует согласная, и на этой согласной слог заканчивается В слове отсутствует немая 'e' в конце В слоге нет сочетания двух гласных подряд

Распространённые модели закрытых слогов:

VC: at , in , up

, , CVC: cat , pen , job

, , CCVC: stop , frog , clip

, , CVCC: belt , hand , jump

В многосложных словах каждый слог нужно рассматривать отдельно. Например, в слове fantastic мы видим три закрытых слога: fan-tas-tic, поэтому все гласные читаются кратко.

Важно помнить, что закрытые слоги часто встречаются в словах с удвоенными согласными: happy , letter , butter . В таких словах первый слог обычно закрытый, и гласная в нём читается кратко.

Потренируйтесь определять закрытые слоги в следующих словах: basket , picnic , happen , submit . Во всех этих словах первый слог закрытый, поэтому гласная в нём произносится кратко. 📝

Исключения из правил чтения английских слогов

Английский язык известен своей непредсказуемостью, и правила чтения слогов не исключение. Освоив базовые принципы открытых и закрытых слогов, необходимо познакомиться с основными исключениями, которые встретятся на пути к свободному чтению.

1. Слова с буквосочетаниями, которые имеют собственные правила чтения:

oo — обычно читается как [uː] или [muːn], book [bʊk]

— обычно читается как [uː] или [muːn], [bʊk] ea — чаще всего читается как [iː], но есть исключения: sea [siː], но bread [bred]

— чаще всего читается как [iː], но есть исключения: [siː], но [bred] ou/ow — имеют несколько вариантов чтения: house [haʊs], soul [səʊl], low [ləʊ]

— имеют несколько вариантов чтения: [haʊs], [səʊl], [ləʊ] ar — читается как [ɑː] (брит.) или [ɑːr] (амер.): car , star

— читается как [ɑː] (брит.) или [ɑːr] (амер.): , or — читается как [ɔː] (брит.) или [ɔːr] (амер.): for , born

2. Влияние буквы R на чтение гласных:

Буква R после гласной меняет её произношение, независимо от типа слога:

Буквосочетание Произношение (британский) Произношение (американский) Примеры ar [ɑː] [ɑːr] car, hard, farm er/ir/ur [ɜː] [ɜːr] her, bird, turn or [ɔː] [ɔːr] for, short, form

3. Особые случаи чтения гласной A:

После [w] и перед [ɔː] часто произносится как [ˈwɔːtə], watch [wɔːtʃ]

[wɔːtʃ] Перед буквами ll, lk, lt часто читается как [ɔːl], talk [tɔːk], salt [sɔːlt]

4. Слова с нестандартным произношением:

Некоторые часто употребляемые слова нарушают базовые правила:

have [hæv] — по правилам должно читаться [heɪv]

[hæv] — по правилам должно читаться [heɪv] give [gɪv] — по правилам должно быть [gaɪv]

[gɪv] — по правилам должно быть [gaɪv] love [lʌv] — по правилам должно быть [ləʊv]

[lʌv] — по правилам должно быть [ləʊv] come [kʌm] — по правилам должно быть [kəʊm]

[kʌm] — по правилам должно быть [kəʊm] done [dʌn] — по правилам должно быть [dəʊn]

5. Слова иностранного происхождения:

Многие заимствованные слова сохраняют произношение, близкое к языку-источнику:

café [ˈkæfeɪ]

[ˈkæfeɪ] ballet [ˈbæleɪ]

[ˈbæleɪ] pasta [ˈpæstə]

6. Влияние диалектов и американского vs британского произношения:

В разных вариантах английского одни и те же слова могут читаться по-разному:

last : [lɑːst] (брит.) vs [læst] (амер.)

: [lɑːst] (брит.) vs [læst] (амер.) bath : [bɑːθ] (брит.) vs [bæθ] (амер.)

Чтобы справиться с исключениями, полезно:

Использовать фонетические словари при встрече с новыми словами Группировать исключения по типам и заучивать их как отдельные наборы слов Слушать аутентичную речь носителей языка, обращая внимание на произношение проблемных слов Практиковать чтение вслух под руководством преподавателя или с аудиосопровождением

Помните, что даже носители языка иногда спорят о правильном произношении некоторых слов. Постепенно, с опытом, вы будете интуитивно определять правильное чтение большинства английских слов. 🔍

Эффективные упражнения для отработки чтения слогов

Освоить правила чтения английских слогов невозможно без систематической практики. Представленные ниже упражнения помогут закрепить теоретические знания и сформировать устойчивый навык правильного чтения английских слов.

1. Сортировка слов по типу слога

Разделите предложенные слова на две колонки: слова с открытыми и закрытыми слогами.

name, cat, pen, time, dog, rope, cup, bike, sit, home, run, fine, let, cute, stop

Постепенно усложняйте задание, добавляя двусложные и многосложные слова:

paper, basket, complete, fantastic, bicycle, submarine, computer

2. Трансформация слов

Превращайте слова с закрытыми слогами в слова с открытыми слогами и наоборот, добавляя или убирая буквы:

can → cane (из закрытого в открытый)

pet → Pete

cut → cute

fine → fin (из открытого в закрытый)

bike → bick

3. Чтение минимальных пар

Практикуйте чтение пар слов, отличающихся только типом слога:

bit – bite

hop – hope

mat – mate

win – wine

cut – cute

4. "Найди ошибку"

Предложите неправильно транскрибированные слова и попросите найти ошибку:

lake [læk] → правильно: [leɪk]

pen [piːn] → правильно: [pen]

time [tɪm] → правильно: [taɪm]

5. Скороговорки с фокусом на определенный тип слога

Для открытых слогов:

Kate and Jane make cake late at night.

Steve keeps these three green trees clean.

Для закрытых слогов:

Tim's big pig did a jig in a wig.

Don't drop the hot pot on the spot.

6. Диктант с анализом слогов

После написания диктанта попросите учеников подчеркнуть открытые слоги одной линией, а закрытые — двумя. Затем объясните правила чтения каждого подчеркнутого слога.

7. Интерактивные упражнения

Слоговые карточки: создайте карточки с разными типами слогов. Ученики должны быстро определить тип слога и правило чтения.

создайте карточки с разными типами слогов. Ученики должны быстро определить тип слога и правило чтения. Игра "Слоговое домино": каждая костяшка содержит два слова — одно с открытым, другое с закрытым слогом.

каждая костяшка содержит два слова — одно с открытым, другое с закрытым слогом. Онлайн-тренажеры: используйте специализированные сайты и приложения для отработки правил чтения.

8. Рифмующиеся цепочки

Составьте цепочки рифмующихся слов с одинаковым типом слога:

Открытые слоги: make, take, cake, lake, rake, wake Закрытые слоги: cat, mat, fat, sat, bat, rat

9. Регулярная практика чтения

Выделите 10-15 минут ежедневно для чтения специально подобранных текстов, насыщенных словами с открытыми и закрытыми слогами. Используйте градуированные книги для начинающих, где словарный запас контролируется и соответствует изучаемым правилам чтения.

10. Метод "Цветового кодирования"

Раскрасьте текст, используя разные цвета для разных типов слогов. Например:

Зеленый — открытые слоги

Красный — закрытые слоги

Желтый — исключения из правил

Регулярно выполняя эти упражнения, вы или ваши ученики постепенно выработаете автоматизм в определении типа слога и применении соответствующего правила чтения. Помните, что ключ к успеху — постоянная практика и постепенное увеличение сложности материала. 🎓