Открытые и закрытые слоги в английском: правила чтения гласных#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Учителя и репетиторы английского языка
- Ученики, изучающие английский язык
Родители, помогающие детям с изучением английского
Помните мучительные попытки прочесть непонятные английские слова, когда правила произношения казались космической наукой? Понимание открытых и закрытых слогов — это тот фундаментальный навык, который превращает чтение по-английски из хаотичного угадывания в осознанный процесс. Овладев этими простыми принципами, вы или ваши ученики сможете уверенно произносить 70% английских слов без словаря транскрипций. Готовы разложить английскую фонетику по полочкам и навсегда решить проблему с чтением незнакомых слов? 🔤
Что такое открытые и закрытые слоги в английском языке
Представьте слог как строительный блок слова. В английском языке два основных типа этих блоков определяют правила чтения гласных букв: открытые и закрытые слоги. Эта фонетическая система — ключ к расшифровке большинства английских слов.
Открытый слог — это слог, который заканчивается на гласную букву. В таких слогах гласная обычно читается так же, как она называется в алфавите (своё алфавитное название). Например:
me,
go,
hi.
Закрытый слог — это слог, который заканчивается на согласную букву. В таких слогах гласная обычно произносится кратко. Например:
cat,
pen,
sit.
|Тип слога
|Структура
|Характер гласного звука
|Пример
|Открытый
|Согласная + Гласная (CV)
|Долгий (алфавитное название)
|me [miː], go [gəʊ]
|Закрытый
|Согласная + Гласная + Согласная (CVC)
|Краткий
|cat [kæt], pet [pet]
Александра, преподаватель английского языка с 12-летним опытом
Когда я только начинала преподавать, то столкнулась с серьезной проблемой: мои восьмилетние ученики совершенно не понимали, почему одно и то же буквосочетание в разных словах читается по-разному. Один мальчик, Костя, был особенно озадачен: "Почему в слове 'name' буква 'а' читается как [эй], а в 'cat' как [э]?" Я поняла, что без объяснения концепции открытых и закрытых слогов мы не сдвинемся с мертвой точки.
Я разработала систему цветовых карточек: зеленые для открытых слогов, красные для закрытых. На уроке мы "собирали" из них слова, и дети сразу видели, как будет читаться гласная. Через две недели Костя уже самостоятельно определял тип слога и правильно читал незнакомые слова. Его родители не могли поверить в такой прогресс — раньше он категорически отказывался читать вслух на английском.
Определить тип слога в английском слове можно по следующим признакам:
- Если после гласной буквы стоит согласная, за которой следует ещё одна гласная (как в слове
name) — это открытый слог.
- Если после гласной стоит согласная в конце слова или другая согласная (как в слове
cat) — это закрытый слог.
- Если гласная стоит в конце слова (как в
go) — это тоже открытый слог.
Понимание этих базовых принципов даёт основу для правильного чтения большинства английских слов. Теперь разберём подробнее, как именно читаются гласные в каждом типе слога. 📚
Правила чтения гласных в открытых слогах: особенности
В открытых слогах английские гласные обретают своё "истинное лицо" — они произносятся так, как их называют в алфавите. Это тот случай, когда гласные показывают свою полную силу и звучат долго и отчётливо.
Вот как читаются основные гласные буквы в открытых слогах:
- A — произносится как [eɪ] (долгий звук "эй"):
name,
table,
fade
- E — произносится как [iː] (долгий звук "и"):
me,
these,
complete
- I — произносится как [aɪ] (звук "ай"):
nice,
time,
like
- O — произносится как [əʊ] (звук "оу"):
go,
note,
phone
- U — произносится как [juː] (звук "ю"):
use,
cute,
mute
Важно помнить, что открытый слог может образовываться несколькими способами:
- Слог оканчивается на гласную:
no,
me,
hi
- Гласная + одна согласная + гласная (часто немая 'e' в конце):
name,
bite,
rope
- Две гласные идут подряд (правило "When two vowels go walking, the first one does the talking"):
rain,
seat,
boat
Немая 'e' в конце слова играет важную роль — она "открывает" предыдущий слог, заставляя гласную в нём читаться по алфавитному названию. Сравните:
|Слово с закрытым слогом
|Произношение
|Слово с открытым слогом (+ немая e)
|Произношение
|cap
|[kæp]
|cape
|[keɪp]
|pet
|[pet]
|Pete
|[piːt]
|bit
|[bɪt]
|bite
|[baɪt]
|not
|[nɒt]
|note
|[nəʊt]
|cut
|[kʌt]
|cute
|[kjuːt]
Для уверенного распознавания открытых слогов рекомендуется следующий алгоритм:
- Разделите слово на слоги
- Проверьте, заканчивается ли слог на гласную
- Обратите внимание на наличие немой 'e' в конце слова
- Посмотрите, есть ли в слоге две гласные подряд
Практикуя это правило на регулярной основе, вы быстро научитесь интуитивно определять открытые слоги и правильно произносить гласные в них. 🎯
Закрытые слоги в английском: как правильно произносить
Закрытые слоги — это своеобразная фонетическая клетка, где гласные звуки становятся короткими и отрывистыми. Понимание того, как работают закрытые слоги, позволит вам уверенно читать большинство односложных английских слов и многие многосложные.
В закрытом слоге гласная буква находится между согласными или в конце слова после согласной. Ключевой особенностью таких слогов является краткий звук гласной.
Михаил, репетитор английского для взрослых
Моя ученица Елена, 42 года, директор компании, долго избегала англоязычных конференций из-за неуверенности в произношении. Особенно ее смущало чтение с листа незнакомых слов. На одном из занятий мы разбирали презентацию по ее профилю, и она запнулась, читая слова "impact", "contact" и "contract".
Я предложил простой метод: выделять маркером закрытые слоги синим цветом, а открытые — оранжевым. После выделения мы сразу видели, что во всех этих словах первый слог закрытый, значит, гласная "а" читается кратко [æ]. Через месяц тренировок Елена уверенно выступила с докладом на международной конференции. Ее коллеги отметили значительное улучшение произношения, а сама она призналась, что наконец-то перестала бояться английских текстов.
Вот как произносятся гласные в закрытых слогах:
- A — произносится как [æ] (краткий звук между "э" и "а"):
cat,
map,
sad
- E — произносится как [e] (краткий звук "э"):
bed,
pen,
let
- I — произносится как [ɪ] (краткий звук "и"):
sit,
big,
win
- O — произносится как [ɒ] (британский) или [ɑː] (американский):
dog,
stop,
hot
- U — произносится как [ʌ] (краткий звук "а"):
but,
cup,
run
Для определения закрытого слога используйте следующие критерии:
- В слоге за гласной следует согласная, и на этой согласной слог заканчивается
- В слове отсутствует немая 'e' в конце
- В слоге нет сочетания двух гласных подряд
Распространённые модели закрытых слогов:
- VC:
at,
in,
up
- CVC:
cat,
pen,
job
- CCVC:
stop,
frog,
clip
- CVCC:
belt,
hand,
jump
В многосложных словах каждый слог нужно рассматривать отдельно. Например, в слове
fantastic мы видим три закрытых слога: fan-tas-tic, поэтому все гласные читаются кратко.
Важно помнить, что закрытые слоги часто встречаются в словах с удвоенными согласными:
happy,
letter,
butter. В таких словах первый слог обычно закрытый, и гласная в нём читается кратко.
Потренируйтесь определять закрытые слоги в следующих словах:
basket,
picnic,
happen,
submit. Во всех этих словах первый слог закрытый, поэтому гласная в нём произносится кратко. 📝
Исключения из правил чтения английских слогов
Английский язык известен своей непредсказуемостью, и правила чтения слогов не исключение. Освоив базовые принципы открытых и закрытых слогов, необходимо познакомиться с основными исключениями, которые встретятся на пути к свободному чтению.
1. Слова с буквосочетаниями, которые имеют собственные правила чтения:
- oo — обычно читается как [uː] или [muːn],
book[bʊk]
- ea — чаще всего читается как [iː], но есть исключения:
sea[siː], но
bread[bred]
- ou/ow — имеют несколько вариантов чтения:
house[haʊs],
soul[səʊl],
low[ləʊ]
- ar — читается как [ɑː] (брит.) или [ɑːr] (амер.):
car,
star
- or — читается как [ɔː] (брит.) или [ɔːr] (амер.):
for,
born
2. Влияние буквы R на чтение гласных:
Буква R после гласной меняет её произношение, независимо от типа слога:
|Буквосочетание
|Произношение (британский)
|Произношение (американский)
|Примеры
|ar
|[ɑː]
|[ɑːr]
|car, hard, farm
|er/ir/ur
|[ɜː]
|[ɜːr]
|her, bird, turn
|or
|[ɔː]
|[ɔːr]
|for, short, form
3. Особые случаи чтения гласной A:
- После [w] и перед [ɔː] часто произносится как [ˈwɔːtə],
watch[wɔːtʃ]
- Перед буквами ll, lk, lt часто читается как [ɔːl],
talk[tɔːk],
salt[sɔːlt]
4. Слова с нестандартным произношением:
Некоторые часто употребляемые слова нарушают базовые правила:
have[hæv] — по правилам должно читаться [heɪv]
give[gɪv] — по правилам должно быть [gaɪv]
love[lʌv] — по правилам должно быть [ləʊv]
come[kʌm] — по правилам должно быть [kəʊm]
done[dʌn] — по правилам должно быть [dəʊn]
5. Слова иностранного происхождения:
Многие заимствованные слова сохраняют произношение, близкое к языку-источнику:
café[ˈkæfeɪ]
ballet[ˈbæleɪ]
pasta[ˈpæstə]
6. Влияние диалектов и американского vs британского произношения:
В разных вариантах английского одни и те же слова могут читаться по-разному:
last: [lɑːst] (брит.) vs [læst] (амер.)
bath: [bɑːθ] (брит.) vs [bæθ] (амер.)
Чтобы справиться с исключениями, полезно:
- Использовать фонетические словари при встрече с новыми словами
- Группировать исключения по типам и заучивать их как отдельные наборы слов
- Слушать аутентичную речь носителей языка, обращая внимание на произношение проблемных слов
- Практиковать чтение вслух под руководством преподавателя или с аудиосопровождением
Помните, что даже носители языка иногда спорят о правильном произношении некоторых слов. Постепенно, с опытом, вы будете интуитивно определять правильное чтение большинства английских слов. 🔍
Эффективные упражнения для отработки чтения слогов
Освоить правила чтения английских слогов невозможно без систематической практики. Представленные ниже упражнения помогут закрепить теоретические знания и сформировать устойчивый навык правильного чтения английских слов.
1. Сортировка слов по типу слога
Разделите предложенные слова на две колонки: слова с открытыми и закрытыми слогами.
name, cat, pen, time, dog, rope, cup, bike, sit, home, run, fine, let, cute, stop
Постепенно усложняйте задание, добавляя двусложные и многосложные слова:
paper, basket, complete, fantastic, bicycle, submarine, computer
2. Трансформация слов
Превращайте слова с закрытыми слогами в слова с открытыми слогами и наоборот, добавляя или убирая буквы:
- can → cane (из закрытого в открытый)
- pet → Pete
- cut → cute
- fine → fin (из открытого в закрытый)
- bike → bick
3. Чтение минимальных пар
Практикуйте чтение пар слов, отличающихся только типом слога:
- bit – bite
- hop – hope
- mat – mate
- win – wine
- cut – cute
4. "Найди ошибку"
Предложите неправильно транскрибированные слова и попросите найти ошибку:
- lake [læk] → правильно: [leɪk]
- pen [piːn] → правильно: [pen]
- time [tɪm] → правильно: [taɪm]
5. Скороговорки с фокусом на определенный тип слога
Для открытых слогов:
- Kate and Jane make cake late at night.
- Steve keeps these three green trees clean.
Для закрытых слогов:
- Tim's big pig did a jig in a wig.
- Don't drop the hot pot on the spot.
6. Диктант с анализом слогов
После написания диктанта попросите учеников подчеркнуть открытые слоги одной линией, а закрытые — двумя. Затем объясните правила чтения каждого подчеркнутого слога.
7. Интерактивные упражнения
- Слоговые карточки: создайте карточки с разными типами слогов. Ученики должны быстро определить тип слога и правило чтения.
- Игра "Слоговое домино": каждая костяшка содержит два слова — одно с открытым, другое с закрытым слогом.
- Онлайн-тренажеры: используйте специализированные сайты и приложения для отработки правил чтения.
8. Рифмующиеся цепочки
Составьте цепочки рифмующихся слов с одинаковым типом слога:
Открытые слоги: make, take, cake, lake, rake, wake Закрытые слоги: cat, mat, fat, sat, bat, rat
9. Регулярная практика чтения
Выделите 10-15 минут ежедневно для чтения специально подобранных текстов, насыщенных словами с открытыми и закрытыми слогами. Используйте градуированные книги для начинающих, где словарный запас контролируется и соответствует изучаемым правилам чтения.
10. Метод "Цветового кодирования"
Раскрасьте текст, используя разные цвета для разных типов слогов. Например:
- Зеленый — открытые слоги
- Красный — закрытые слоги
- Желтый — исключения из правил
Регулярно выполняя эти упражнения, вы или ваши ученики постепенно выработаете автоматизм в определении типа слога и применении соответствующего правила чтения. Помните, что ключ к успеху — постоянная практика и постепенное увеличение сложности материала. 🎓
Понимание открытых и закрытых слогов — это не просто теоретическое знание, а практический инструмент, который меняет ваш подход к английскому языку. Правильное применение этих правил позволяет самостоятельно прочитать около 70% английских слов без предварительного прослушивания. Разобравшись с базовыми принципами чтения гласных и регулярно тренируя этот навык, вы сможете уверенно произносить новые слова, быстрее пополнять словарный запас и эффективнее воспринимать устную речь. Главное — не пытайтесь запомнить всё сразу. Двигайтесь последовательно, от простого к сложному, и помните: в изучении языка ошибки — это часть процесса обучения.