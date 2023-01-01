Динамическая загрузка JAR файлов: 5 методов для Java-разработчиков

import java.io.File; import java.net.URL; import java.net.URLClassLoader; import java.util.*; import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap; import java.util.jar.Attributes; import java.util.jar.JarFile; import java.util.jar.Manifest; // API плагина (должен быть доступен как плагинам, так и основному приложению) interface Plugin { String getId(); String getVersion(); void start(); void stop(); } // Менеджер плагинов — центральный компонент архитектуры public class IsolatedPluginManager { private final Map<String, PluginInfo> loadedPlugins = new ConcurrentHashMap<>(); private final File pluginsDirectory; private final ClassLoader parentClassLoader; // Класс для хранения информации о загруженном плагине private static class PluginInfo { final String id; final String version; final IsolatedClassLoader classLoader; final Plugin instance; final Set<String> dependencies; boolean started; PluginInfo(String id, String version, IsolatedClassLoader classLoader, Plugin instance, Set<String> dependencies) { this.id = id; this.version = version; this.classLoader = classLoader; this.instance = instance; this.dependencies = dependencies; this.started = false; } } // Собственный ClassLoader с изоляцией private static class IsolatedClassLoader extends URLClassLoader { private final Set<String> exportedPackages; private final ClassLoader parent; public IsolatedClassLoader(URL[] urls, ClassLoader parent, Set<String> exportedPackages) { super(urls, null); // parent = null для полной изоляции this.parent = parent; this.exportedPackages = exportedPackages; } @Override protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) throws ClassNotFoundException { // Проверяем, не находится ли класс в пакетах, которые должны быть загружены родительским загрузчиком for (String exportedPackage : exportedPackages) { if (name.startsWith(exportedPackage)) { return parent.loadClass(name); } } // Пытаемся загрузить класс самостоятельно try { // Сначала проверяем, не загружен ли класс уже Class<?> loadedClass = findLoadedClass(name); if (loadedClass != null) { return loadedClass; } // Пытаемся загрузить класс из нашего JAR return findClass(name); } catch (ClassNotFoundException e) { // Если класс не найден в нашем JAR, и это системный класс, // делегируем загрузку родительскому загрузчику if (name.startsWith("java.") || name.startsWith("javax.")) { return parent.loadClass(name); } throw e; } } } public IsolatedPluginManager(File pluginsDirectory, ClassLoader parentClassLoader) { this.pluginsDirectory = pluginsDirectory; this.parentClassLoader = parentClassLoader; // Убеждаемся, что директория существует if (!pluginsDirectory.exists()) { pluginsDirectory.mkdirs(); } } // Загружает все плагины из директории public void loadPlugins() { File[] jarFiles = pluginsDirectory.listFiles((dir, name) -> name.endsWith(".jar")); if (jarFiles == null) { return; } for (File jarFile : jarFiles) { try { loadPlugin(jarFile); } catch (Exception e) { System.err.println("Failed to load plugin from " + jarFile.getName() + ": " + e.getMessage()); } } } // Загружает один плагин из JAR-файла private void loadPlugin(File jarFile) throws Exception { // Читаем манифест для получения метаданных плагина JarFile jar = new JarFile(jarFile); Manifest manifest = jar.getManifest(); Attributes attributes = manifest.getMainAttributes(); String pluginId = attributes.getValue("Plugin-Id"); String pluginVersion = attributes.getValue("Plugin-Version"); String pluginClass = attributes.getValue("Plugin-Class"); String dependenciesStr = attributes.getValue("Plugin-Dependencies"); String exportedPackagesStr = attributes.getValue("Exported-Packages"); if (pluginId == null || pluginClass == null) { jar.close(); throw new IllegalArgumentException("Invalid plugin manifest"); } // Парсим зависимости Set<String> dependencies = new HashSet<>(); if (dependenciesStr != null && !dependenciesStr.isEmpty()) { String[] deps = dependenciesStr.split(","); for (String dep : deps) { dependencies.add(dep.trim()); } } // Парсим экспортируемые пакеты Set<String> exportedPackages = new HashSet<>(); exportedPackages.add("java."); exportedPackages.add("javax."); exportedPackages.add("com.example.pluginapi."); // Пакет с API для плагинов if (exportedPackagesStr != null && !exportedPackagesStr.isEmpty()) { String[] exports = exportedPackagesStr.split(","); for (String export : exports) { exportedPackages.add(export.trim()); } } // Создаем изолированный ClassLoader URL jarUrl = jarFile.toURI().toURL(); IsolatedClassLoader classLoader = new IsolatedClassLoader( new URL[] { jarUrl }, parentClassLoader, exportedPackages ); // Загружаем и инстанцируем главный класс плагина Class<?> pluginClazz = classLoader.loadClass(pluginClass); Plugin pluginInstance = (Plugin) pluginClazz.getDeclaredConstructor().newInstance(); // Проверяем совпадение ID из манифеста и из экземпляра if (!pluginId.equals(pluginInstance.getId())) { jar.close(); throw new IllegalStateException("Plugin ID mismatch"); } // Сохраняем информацию о плагине PluginInfo info = new PluginInfo( pluginId, pluginVersion, classLoader, pluginInstance, dependencies ); loadedPlugins.put(pluginId, info); jar.close(); System.out.println("Loaded plugin: " + pluginId + " v" + pluginVersion); } // Запускает плагин и его зависимости public void startPlugin(String pluginId) { PluginInfo info = loadedPlugins.get(pluginId); if (info == null) { throw new IllegalArgumentException("Plugin not found: " + pluginId); } if (info.started) { return; // Уже запущен } // Сначала запускаем зависимости for (String dependencyId : info.dependencies) { startPlugin(dependencyId); } // Запускаем сам плагин try { info.instance.start(); info.started = true; System.out.println("Started plugin: " + pluginId); } catch (Exception e) { System.err.println("Failed to start plugin " + pluginId + ": " + e.getMessage()); } } // Останавливает плагин public void stopPlugin(String pluginId) { PluginInfo info = loadedPlugins.get(pluginId); if (info == null || !info.started) { return; } // Проверяем, не зависит ли какой-то запущенный плагин от этого for (PluginInfo otherInfo : loadedPlugins.values()) { if (otherInfo.started && otherInfo.dependencies.contains(pluginId)) { stopPlugin(otherInfo.id); // Сначала останавливаем зависящий плагин } } try { info.instance.stop(); info.started = false; System.out.println("Stopped plugin: " + pluginId); } catch (Exception e) { System.err.println("Failed to stop plugin " + pluginId + ": " + e.getMessage()); } } // Выгружает плагин полностью public void unloadPlugin(String pluginId) { PluginInfo info = loadedPlugins.get(pluginId); if (info == null) { return; } // Сначала останавливаем, если запущен if (info.started) { stopPlugin(pluginId); } try { // Закрываем ClassLoader, освобождая ресурсы info.classLoader.close(); loadedPlugins.remove(pluginId); System.out.println("Unloaded plugin: " + pluginId); } catch (Exception e) { System.err.println("Failed to unload plugin " + pluginId + ": " + e.getMessage()); } } // Запускает все плагины в правильном порядке с учетом зависимостей public void startAllPlugins() { // Используем топологическую сортировку для определения порядка запуска List<String> startOrder = getPluginStartOrder(); for (String pluginId : startOrder) { startPlugin(pluginId); } } // Определяет порядок запуска плагинов с учетом зависимостей private List<String> getPluginStartOrder() { // Упрощенная реализация топологической сортировки Map<String, Boolean> visited = new HashMap<>(); List<String> startOrder = new ArrayList<>(); for (String pluginId : loadedPlugins.keySet()) { if (!visited.getOrDefault(pluginId, false)) { dfsTopologicalSort(pluginId, visited, startOrder); } } Collections.reverse(startOrder); return startOrder; } private void dfsTopologicalSort(String pluginId, Map<String, Boolean> visited, List<String> result) { visited.put(pluginId, true); PluginInfo info = loadedPlugins.get(pluginId); if (info != null) { for (String depId : info.dependencies) { if (!visited.getOrDefault(depId, false)) { dfsTopologicalSort(depId, visited, result); } } } result.add(pluginId); } // Останавливает и выгружает все плагины public void shutdownAll() { List<String> pluginIds = new ArrayList<>(loadedPlugins.keySet()); for (String pluginId : pluginIds) { unloadPlugin(pluginId); } } }