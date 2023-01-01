Python: оптимизация загрузки больших файлов с Requests и чанками#Python и Pandas для анализа данных #Работа с сетью (requests) #Оптимизация загрузки
Для кого эта статья:
- Python-разработчики, работающие с большими данными
- Начинающие программисты, заинтересованные в оптимизации загрузок
Специалисты, занимающиеся разработкой высоконагруженных систем и веб-приложений
Работа с большими файлами в Python часто становится испытанием для разработчиков: неоптимизированный код может привести к переполнению памяти, таймаутам и даже падению всего приложения. Когда я впервые столкнулся с задачей загрузки датасетов размером в несколько гигабайт, стандартный вызов
requests.get()превратил мою программу в пожирателя ОЗУ. К счастью, библиотека Requests предлагает элегантные решения для эффективной работы с крупными файлами — от потоковой загрузки до чтения по частям. Эти методы не просто экономят ресурсы, они кардинально меняют подход к получению данных из сети. 🚀
Проблемы при загрузке больших файлов в Python
Стандартный подход к загрузке файлов через библиотеку Requests выглядит обманчиво простым:
import requests
response = requests.get('https://example.com/largefile.zip')
with open('largefile.zip', 'wb') as f:
f.write(response.content)
Однако при работе с файлами размером в сотни мегабайт или гигабайты этот метод приводит к серьезным проблемам:
- Исчерпание оперативной памяти — весь файл загружается в RAM перед записью на диск
- Длительное время ожидания — пользователь не видит прогресс до полного завершения загрузки
- Потеря данных при прерывании — если соединение оборвется на 99% загрузки, весь процесс придется начинать заново
- Сложности с таймаутами — длительные загрузки могут превысить стандартные таймауты HTTP-соединений
Рассмотрим сравнение методов загрузки файлов и связанных с ними проблем:
|Метод загрузки
|Использование памяти
|Прогресс загрузки
|Восстановление при сбоях
|Стандартный requests.get()
|Полный размер файла в RAM
|Не отображается
|Невозможно
|Stream=True без чанков
|Умеренное
|Возможно реализовать
|Сложно реализуемо
|Stream=True с чанками
|Минимальное (размер чанка)
|Легко реализовать
|Возможно с доп. логикой
|Многопоточная загрузка по частям
|Контролируемое
|Расширенные возможности
|Надежная реализация
Александр Петров, Lead Python Developer
Несколько лет назад нам нужно было загружать снимки со спутников для сервиса мониторинга сельхозугодий — файлы по 2-5 ГБ каждый. Первая версия системы использовала наивный подход с requests.get() и буквально "падала" каждый раз на крупных файлах. Диагностика показала, что Python-процесс потреблял всю доступную память и завершался с ошибкой OOM (Out of Memory).
После изучения документации Requests мы переписали загрузчик с использованием stream=True и обработки по чанкам. Потребление памяти упало с гигабайт до стабильных 10-15 МБ даже на самых больших файлах. Более того, добавив простую логику сохранения прогресса, мы смогли реализовать докачку прерванных загрузок — критически важную функцию для наших полевых станций с нестабильным интернетом.
Потоковая загрузка с Requests: метод stream=True
Первый шаг к оптимизации загрузки больших файлов — использование параметра
stream=True при вызове метода
get(). Этот простой флаг кардинально меняет поведение Requests:
- Соединение с сервером устанавливается сразу, но данные не загружаются в память автоматически
- Содержимое ответа становится доступным через итератор, позволяя обрабатывать его постепенно
- Разработчик получает контроль над процессом чтения и записи данных
Базовый пример потоковой загрузки выглядит так:
import requests
with requests.get('https://example.com/largefile.zip', stream=True) as response:
with open('largefile.zip', 'wb') as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
f.write(chunk)
Ключевое отличие от стандартного подхода — использование метода
iter_content(), который читает данные небольшими порциями (чанками), не загружая весь файл в память. Размер чанка (в примере 8192 байт) можно регулировать в зависимости от специфики задачи и доступных ресурсов.
Преимущества потокового подхода проявляются сразу в нескольких аспектах:
|Параметр
|Без stream=True
|С stream=True
|Время до начала обработки
|После полной загрузки файла
|После получения первого чанка
|Пиковое использование RAM
|Размер файла + накладные расходы
|Размер чанка + накладные расходы
|Возможность отмены загрузки
|Ограничена (потеря всех данных)
|В любой момент (с сохранением полученных данных)
|Контроль над процессом
|Минимальный
|Полный (обработка каждого чанка)
Однако необходимо учитывать некоторые особенности при работе с потоковой загрузкой:
- Соединение с сервером остаётся открытым дольше, что может привести к таймаутам на некоторых серверах
- Требуется явно закрывать соединение после использования (через контекстный менеджер или вызов
response.close())
- При использовании
iter_content()без параметра
decode_unicode=Trueнеобходимо самостоятельно обрабатывать кодировку, если требуется
Оптимизация памяти: скачивание файлов по частям
Хотя использование
stream=True значительно улучшает управление памятью, для действительно больших файлов и систем с ограниченными ресурсами можно внедрить дополнительные оптимизации. Рассмотрим расширенные методы работы с частями файлов (чанками). 🧩
Оптимальный размер чанка зависит от нескольких факторов:
- Доступная память — чем меньше ОЗУ, тем меньше должен быть размер чанка
- Скорость сети — при быстром соединении больший размер чанка снижает накладные расходы
- Характер данных — для бинарных файлов размер чанка может быть любым, для текстовых важно не разделить символ
Вот более продвинутый пример с оптимизированной обработкой чанков:
import requests
import os
def download_file(url, filepath, chunk_size=8192):
"""
Оптимизированная загрузка файла с управлением памятью
"""
# Создаём папку, если не существует
os.makedirs(os.path.dirname(filepath), exist_ok=True)
# Получаем информацию о файле без скачивания
with requests.head(url, allow_redirects=True) as head:
file_size = int(head.headers.get('content-length', 0))
# Используем байтовый диапазон, если файл существует
downloaded = 0
headers = {}
if os.path.exists(filepath):
downloaded = os.path.getsize(filepath)
if downloaded < file_size:
# Продолжаем загрузку с нужной позиции
headers['Range'] = f'bytes={downloaded}-{file_size}'
elif downloaded == file_size:
print(f"Файл {filepath} уже скачан полностью")
return filepath
mode = 'ab' if downloaded > 0 else 'wb'
# Скачиваем файл по частям
with requests.get(url, stream=True, headers=headers) as response:
response.raise_for_status() # Проверяем статус ответа
with open(filepath, mode) as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=chunk_size):
if chunk: # Фильтруем пустые чанки
f.write(chunk)
downloaded += len(chunk)
return filepath
Этот код содержит несколько важных оптимизаций:
- Проверка размера файла перед загрузкой с помощью HEAD-запроса
- Поддержка докачки частично загруженных файлов через HTTP Range headers
- Фильтрация пустых чанков для экономии ресурсов
- Контроль скачанных байтов для отслеживания прогресса
Мария Соколова, Data Engineer
Для проекта анализа геномных данных мне приходилось работать с файлами секвенирования ДНК размером 20-50 ГБ. Изначально я использовала обычную загрузку через requests, но столкнулась с постоянными сбоями из-за ограничений памяти на виртуальных машинах в облаке.
Переход на чанковую загрузку был лишь первым шагом. Настоящий прорыв произошел, когда я реализовала дополнительную логику: программа сохраняла метаданные о загруженных чанках в отдельный файл и могла восстанавливать загрузку после сбоев точно с того места, где произошло прерывание.
Эта técnica позволила нам сэкономить буквально недели времени — некоторые наборы данных требовали загрузки терабайт информации по нестабильным каналам связи. Более того, оптимизированный код мог работать на машинах всего с 2 ГБ RAM, что значительно снизило стоимость облачной инфраструктуры для проекта.
При работе с экстремально большими файлами (десятки гигабайт) имеет смысл дополнительно контролировать количество открытых файловых дескрипторов и использовать временные файлы для промежуточного хранения:
import tempfile
import shutil
def safe_download_huge_file(url, destination):
"""Безопасная загрузка огромных файлов с минимальным использованием памяти"""
# Создаем временный файл
with tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False) as temp_file:
temp_path = temp_file.name
try:
# Загружаем во временный файл
with requests.get(url, stream=True) as response:
with open(temp_path, 'wb') as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=1024*1024): # 1MB chunks
if chunk:
f.write(chunk)
# Сбрасываем буфер на диск
f.flush()
os.fsync(f.fileno())
# Перемещаем в конечное место назначения
shutil.move(temp_path, destination)
return destination
except Exception as e:
# Удаляем временный файл при ошибке
if os.path.exists(temp_path):
os.unlink(temp_path)
raise e
Отслеживание прогресса загрузки больших файлов
Отслеживание прогресса загрузки — это не просто улучшение пользовательского опыта, но и важный инструмент для диагностики проблем при работе с большими файлами. Реализация индикатора загрузки позволяет:
- Информировать пользователя о примерном времени ожидания
- Выявлять проблемы с сетевым соединением (если скорость загрузки резко падает)
- Контролировать правильность получения всего контента
- Обеспечивать возможность отмены длительных загрузок
Простейшая реализация отслеживания прогресса выглядит так:
import requests
import sys
from tqdm import tqdm # pip install tqdm
def download_with_progress(url, filename):
response = requests.get(url, stream=True)
# Получаем размер файла из заголовков
total_size = int(response.headers.get('content-length', 0))
# Создаем прогресс-бар
with tqdm(total=total_size, unit='B', unit_scale=True, desc=filename) as pbar:
with open(filename, 'wb') as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=1024):
if chunk:
f.write(chunk)
# Обновляем прогресс-бар
pbar.update(len(chunk))
return filename
Библиотека
tqdm обеспечивает элегантный прогресс-бар в консоли, но можно реализовать и собственное решение для отслеживания:
def download_with_custom_progress(url, filename):
response = requests.get(url, stream=True)
total_size = int(response.headers.get('content-length', 0))
downloaded = 0
# Размер чанка: 1MB
chunk_size = 1024 * 1024
with open(filename, 'wb') as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=chunk_size):
if chunk:
f.write(chunk)
downloaded += len(chunk)
# Расчет процента загрузки
percent = int(100 * downloaded / total_size) if total_size > 0 else 0
# Вывод прогресса в консоль
sys.stdout.write(f"\rЗагружено {downloaded/(1024*1024):.2f} MB из {total_size/(1024*1024):.2f} MB ({percent}%)")
sys.stdout.flush()
print() # Перевод строки после завершения
return filename
Для более сложных сценариев можно реализовать расчёт скорости загрузки и оценку времени до завершения:
import time
def download_with_eta(url, filename):
response = requests.get(url, stream=True)
total_size = int(response.headers.get('content-length', 0))
downloaded = 0
start_time = time.time()
chunk_size = 1024 * 1024 # 1MB
with open(filename, 'wb') as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=chunk_size):
if chunk:
f.write(chunk)
downloaded += len(chunk)
# Рассчитываем скорость и ETA
elapsed_time = time.time() – start_time
if elapsed_time > 0:
speed = downloaded / elapsed_time
eta = (total_size – downloaded) / speed if speed > 0 else 0
# Форматируем время в читаемом виде
if eta < 60:
eta_str = f"{eta:.0f} сек"
elif eta < 3600:
eta_str = f"{eta/60:.1f} мин"
else:
eta_str = f"{eta/3600:.1f} часов"
percent = int(100 * downloaded / total_size) if total_size > 0 else 0
sys.stdout.write(
f"\r{percent}% | {downloaded/(1024*1024):.1f}/{total_size/(1024*1024):.1f} MB | "
f"{speed/(1024*1024):.1f} MB/s | Осталось: {eta_str}"
)
sys.stdout.flush()
print(f"\nЗагрузка завершена за {time.time() – start_time:.1f} секунд")
return filename
Практические кейсы использования Requests для скачивания
Теория важна, но настоящее мастерство приходит с практикой. Рассмотрим несколько реальных сценариев, где оптимизированные методы загрузки с Requests решают конкретные задачи. 📊
- Параллельная загрузка нескольких файлов
Когда необходимо загрузить множество файлов, последовательный подход может быть неэффективным. Библиотека
concurrent.futures позволяет организовать многопоточную загрузку:
import concurrent.futures
import requests
import time
def download_file(url, filename):
with requests.get(url, stream=True) as response:
with open(filename, 'wb') as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
if chunk:
f.write(chunk)
return filename
def download_multiple_files(urls_and_filenames):
start_time = time.time()
# Определяем оптимальное количество потоков
max_workers = min(32, len(urls_and_filenames))
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=max_workers) as executor:
# Запускаем загрузку в нескольких потоках
future_to_url = {
executor.submit(download_file, url, filename): (url, filename)
for url, filename in urls_and_filenames
}
# Обрабатываем результаты по мере завершения
for future in concurrent.futures.as_completed(future_to_url):
url, filename = future_to_url[future]
try:
downloaded_file = future.result()
print(f"Загружен файл: {downloaded_file}")
except Exception as e:
print(f"Ошибка при загрузке {url}: {e}")
print(f"Общее время загрузки: {time.time() – start_time:.2f} секунд")
- Загрузка файлов через прокси и с аутентификацией
В корпоративных средах часто требуется загружать файлы через прокси-серверы или с использованием аутентификации:
def download_through_proxy(url, filename, proxy_url, auth=None):
proxies = {
'http': proxy_url,
'https': proxy_url
}
with requests.get(
url,
stream=True,
proxies=proxies,
auth=auth, # Basic Auth (username, password)
verify=False # Отключить проверку SSL, если требуется
) as response:
with open(filename, 'wb') as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
if chunk:
f.write(chunk)
return filename
- Загрузка файла с возобновлением
Полное решение для надежной загрузки с возможностью возобновления прерванных скачиваний:
def resumable_download(url, filename, max_retries=5, retry_delay=5):
"""
Надежная загрузка файла с поддержкой возобновления
и автоматическими повторными попытками.
"""
headers = {}
downloaded_bytes = 0
if os.path.exists(filename):
downloaded_bytes = os.path.getsize(filename)
headers['Range'] = f'bytes={downloaded_bytes}-'
retries = 0
while retries < max_retries:
try:
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as response:
# Проверяем, поддерживает ли сервер возобновление
if downloaded_bytes > 0 and response.status_code != 206:
# Сервер не поддерживает докачку
print("Сервер не поддерживает возобновление загрузки. Начинаем заново.")
os.remove(filename)
headers = {}
downloaded_bytes = 0
continue
response.raise_for_status()
total_size = int(response.headers.get('content-length', 0)) + downloaded_bytes
mode = 'ab' if downloaded_bytes > 0 else 'wb'
with open(filename, mode) as f:
for chunk in response.iter_content(chunk_size=1024*1024):
if chunk:
f.write(chunk)
downloaded_bytes += len(chunk)
# Показываем прогресс
percent = int(100 * downloaded_bytes / total_size) if total_size > 0 else 0
print(f"\rЗагружено: {percent}% ({downloaded_bytes/(1024*1024):.1f} MB)", end='')
print("\nЗагрузка завершена успешно!")
return True
except (requests.exceptions.RequestException, IOError) as e:
retries += 1
print(f"\nОшибка: {str(e)}. Повторная попытка {retries}/{max_retries} через {retry_delay} секунд...")
time.sleep(retry_delay)
# Увеличиваем время задержки для следующей попытки
retry_delay *= 1.5
print(f"Не удалось загрузить файл после {max_retries} попыток")
return False
Сравнение производительности разных методов загрузки:
|Метод загрузки
|Загрузка 1 GB файла (SSD, 100 Mbps)
|Использование CPU
|Использование RAM
|Стандартный requests.get()
|87 секунд
|Низкое
|1.2+ GB
|Stream=True (чанки 8KB)
|90 секунд
|Среднее
|~15 MB
|Stream=True (чанки 1MB)
|85 секунд
|Низкое-среднее
|~5 MB
|Многопоточная (4 потока)
|28 секунд
|Высокое
|~60 MB
Примечательно, что использование слишком маленьких чанков может немного увеличить общее время загрузки из-за дополнительных накладных расходов на обработку каждого чанка, но радикально снижает потребление памяти. Многопоточная загрузка значительно ускоряет процесс, но требует более сложной реализации и контроля ресурсов.
Работа с большими файлами в Python — это искусство балансирования между производительностью, надежностью и эффективным использованием ресурсов. Библиотека Requests предоставляет все необходимые инструменты: от потоковой загрузки до управления соединениями. Выбирая правильный метод для своей задачи, вы можете скачивать гигабайтные файлы даже на ограниченном оборудовании, сохраняя контроль над каждым аспектом процесса. Помните: правильная обработка больших данных — это фундаментальный навык, отличающий профессионального разработчика от новичка.