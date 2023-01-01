Произношение буквы S в английском: правила и исключения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на различных уровнях

Преподаватели английского языка

Лингвисты и фонетисты, интересующиеся правилами произношения Каждый, кто изучает английский язык, рано или поздно сталкивается с коварной буквой S — этим изящным символом, чьё произношение способно поставить в тупик даже опытных лингвистов. Представьте: одна и та же буква может звучать как шипящая змея в слове "snake" или как жужжащая пчела в "rose". Именно эта фонетическая двуликость делает букву S одной из самых увлекательных загадок английского алфавита. За кажущейся простотой этого символа скрывается целый мир правил, исключений и лингвистических нюансов, которые мы сегодня и расшифруем. 🔍

Двойная природа буквы S: звуки [s] и [z]

Английская буква S обладает удивительным свойством — она может представлять два совершенно различных звука: глухой [s] и звонкий [z]. Эта двойственность часто ставит в тупик изучающих язык, ведь визуально никаких подсказок нет — одна и та же буква может звучать принципиально по-разному.

Произношение S как глухого согласного [s] встречается чаще всего и воспринимается как "стандартное". Этот звук напоминает шипение или свист. Он появляется:

В начале слов: s un, s ky, s mile, s tory

un, ky, mile, tory В конце слов после глухих согласных: hat s , book s , cat s

, book , cat В середине некоторых слов: basket, fast, listen

Звонкий вариант [z] возникает в более специфических случаях, но встречается достаточно регулярно. Он звучит как жужжание и появляется:

В конце слов после звонких согласных и гласных: dog s , bee s , play s

, bee , play В некоторых односложных словах: a s , i s , hi s

, i , hi В словах с конкретной этимологией: music, desire, use

Произношение Фонетический символ Характеристика Примеры слов Глухой звук [s] Без вибрации голосовых связок, шипящий sun, glass, cats, place Звонкий звук [z] С вибрацией голосовых связок, жужжащий dogs, rose, wisdom, these

Анна Петрова, фонетист и преподаватель английского языка Моя ученица Мария долго не могла понять, почему одноклассники на языковом курсе в Лондоне постоянно поправляли её произношение слова "please". "Плиз, плиз, не плис!" — говорили они, но для неё разница была неуловима. Мы использовали простой приём: положить руку на горло и произнести звуки [s] и [z] поочерёдно. При произнесении [z] чувствуется вибрация — голосовые связки работают. Этот тактильный метод произвёл эффект прорыва. Через неделю Мария уже безошибочно различала эти звуки и даже начала подмечать ошибки у других русскоговорящих студентов. Правильное произношение S стало её маленькой суперсилой.

Буква S в начальной и конечной позициях слова

Позиция буквы S в слове существенно влияет на её произношение. Английская фонетическая система следует определённым паттернам, и понимание этих закономерностей помогает предсказать правильное звучание. 🔊

В начальной позиции буква S почти всегда произносится как глухой согласный [s]:

S ound [saʊnd] — звук

ound [saʊnd] — звук S earch [sɜːrtʃ] — поиск

earch [sɜːrtʃ] — поиск Stop [stɒp] — остановка

Исключения из этого правила редки и обычно встречаются в словах, заимствованных из других языков. Например, в слове "sure" буква S произносится как [ʃ].

В конечной позиции ситуация гораздо сложнее. Произношение буквы S в конце слова регулируется несколькими правилами:

После глухих согласных (p, t, k, f, θ) буква S произносится как caps [kæps] cat s [kæts]

[kæts] books [bʊks] После звонких согласных и гласных буква S произносится как dogs [dɒgz] bed s [bedz]

[bedz] bee s [biːz]

[biːz] plays [pleɪz]

Особого внимания заслуживает позиция после шипящих и свистящих звуков (ch, sh, s, z, x, j, ge). В этом случае для удобства произношения добавляется гласный [ɪ], образуя дополнительный слог [ɪz]:

watch es [ˈwɒtʃɪz]

[ˈwɒtʃɪz] bush es [ˈbʊʃɪz]

[ˈbʊʃɪz] kiss es [ˈkɪsɪz]

[ˈkɪsɪz] boxes [ˈbɒksɪz]

Сочетания буквы S с другими буквами в английском

В английском языке буква S образует несколько устойчивых буквосочетаний, которые имеют собственное уникальное произношение, отличное от "соло-выступления" этой буквы. Понимание этих сочетаний критически важно для правильной фонетики. 📚

Одним из самых распространённых является сочетание SH, которое произносится как [ʃ] — звук, напоминающий русское "ш":

sh ip [ʃɪp] — корабль

ip [ʃɪp] — корабль sh ower [ˈʃaʊər] — душ

ower [ˈʃaʊər] — душ wish [wɪʃ] — желание

Интересное поведение демонстрирует сочетание S + согласная в начале слова. Такие кластеры требуют особого внимания для носителей славянских и романских языков, поскольку в английском перед ними не появляется дополнительный гласный звук:

sp eak [spiːk] — говорить (не "эспик")

eak [spiːk] — говорить (не "эспик") st op [stɒp] — остановка (не "эстоп")

op [stɒp] — остановка (не "эстоп") sky [skaɪ] — небо (не "эскай")

Комбинация SC зависит от последующей гласной:

Перед E, I, Y она произносится как [ˈsaɪəns]

Перед другими гласными — как [skeɪl]

Сочетание SI может давать звук [ʒ] (похож на французское "j") в некоторых словах:

vi si on [ˈvɪʒn]

on [ˈvɪʒn] occa si on [əˈkeɪʒn]

on [əˈkeɪʒn] decision [dɪˈsɪʒn]

Буквосочетание Звук Позиция в слове Примеры SH [ʃ] Любая ship, shine, rush, fashion SC + E/I/Y [s] Любая science, scent, scythe SC + A/O/U [sk] Любая scandal, scope, scuba SI + гласная [ʒ] Середина слова vision, conclusion, explosion S + согласная [s] + согласная Начало слова stop, speak, small

Михаил Соколов, лингвист-компаративист Работая с группой полиглотов, я заметил интересную тенденцию: даже те, кто говорил на 5-6 языках, спотыкались на английских сочетаниях SI и TI, которые могут давать звук [ʃ]. Один из моих студентов, владеющий испанским, французским и итальянским, постоянно произносил "decision" как [dɪˈsɪzɪən], что звучало неестественно для носителей. Мы разработали систему цветовых маркеров, где каждый потенциальный звук буквы S получал свой цвет. Студенты читали тексты, мысленно окрашивая буквы в соответствующие цвета. Через месяц такой практики правильное произношение вошло в привычку, и необходимость в "цветовом кодировании" отпала. Этот метод особенно хорошо работает с визуалами, которым нужно "увидеть" фонетическое различие.

Грамматические функции S и их влияние на произношение

Буква S в английском языке выполняет несколько ключевых грамматических функций, и каждая из них имеет собственные правила произношения. Понимание этих функций не просто вопрос правильной артикуляции — это фундамент грамматической компетенции. 🗣️

Одна из самых распространённых ролей буквы S — образование множественного числа существительных. Произношение в этом случае следует ранее описанным правилам:

После глухих согласных: [s] — cup s [kʌps], cat s [kæts]

[kʌps], cat [kæts] После звонких согласных и гласных: [z] — dog s [dɒgz], car s [kɑːz]

[dɒgz], car [kɑːz] После шипящих и свистящих: [ɪz] — boxes [ˈbɒksɪz], glasses [ˈglɑːsɪz]

Притяжательный падеж ('s) следует тем же правилам произношения, что и множественное число:

Mike 's [maɪks] — после глухого согласного

[maɪks] — после глухого согласного Bob 's [bɒbz] — после звонкого согласного

[bɒbz] — после звонкого согласного George's [ˈdʒɔːdʒɪz] — после шипящего

Буква S также обозначает форму глагола в третьем лице единственного числа настоящего времени. И опять же, произношение варьируется:

He stop s [stɒps] — [s] после глухого

[stɒps] — [s] после глухого She read s [riːdz] — [z] после звонкого

[riːdz] — [z] после звонкого He catches [ˈkætʃɪz] — [ɪz] после шипящего

В сокращённых формах глагола to be (is) и has, буква S неизменно произносится как [z]:

He' s coming — [hiz] (от he is)

coming — [hiz] (от he is) She's got a car — [ʃiz] (от she has)

Когда S является частью суффикса, например, -ism, -ise/-ize или -ist, её произношение также следует правилам контекста:

Capital ism [ˈkæpɪtəlɪzəm] — [z] между гласными

[ˈkæpɪtəlɪzəm] — [z] между гласными Exerc ise [ˈeksəsaɪz] — [z] в конечной позиции после гласной

[ˈeksəsaɪz] — [z] в конечной позиции после гласной Artist [ˈɑːtɪst] — [s] перед глухим согласным

Распространённые исключения в произношении буквы S

Даже опытные лингвисты признают: исключения в произношении английской буквы S способны поставить в тупик. Эти аномалии — результат исторической эволюции языка, заимствований и диалектных влияний. Рассмотрим наиболее значимые отклонения от стандартных правил. ⚠️

Некоторые частотные слова произносятся вопреки общим закономерностям:

Is [ɪz] — вопреки ожиданиям, буква S произносится как [z], хотя стоит после гласного

[ɪz] — вопреки ожиданиям, буква S произносится как [z], хотя стоит после гласного Has [hæz] — аналогично, S озвучивается как [z]

[hæz] — аналогично, S озвучивается как [z] Was [wɒz] — ещё один пример нестандартного [z]

[wɒz] — ещё один пример нестандартного [z] Use — как глагол [juːz], но как существительное [juːs]

В словах с приставкой dis- произношение S может варьироваться:

di s able [dɪsˈeɪbl] — стандартное [s]

able [dɪsˈeɪbl] — стандартное [s] disease [dɪˈziːz] — нестандартное [z]

Особенно коварны слова, где буква S даёт нехарактерные звуки [ʃ] или [ʒ]:

Звук [ʃ] (как в "шапка"): s ugar [ˈʃʊɡər] — сахар

ugar [ˈʃʊɡər] — сахар s ure [ʃʊər] — уверенный

ure [ʃʊər] — уверенный pre ss ure [ˈpreʃər] — давление

ure [ˈpreʃər] — давление passion [ˈpæʃn] — страсть Звук [ʒ] (как французское "j"): plea s ure [ˈpleʒər] — удовольствие

ure [ˈpleʒər] — удовольствие mea s ure [ˈmeʒər] — мера

ure [ˈmeʒər] — мера treasure [ˈtreʒər] — сокровище

Интересны случаи "немой S", особенно в заимствованных словах:

i s land [ˈaɪlənd] — остров

land [ˈaɪlənd] — остров ai s le [aɪl] — проход

le [aɪl] — проход debris [ˈdeɪbriː] — обломки

Региональные различия также создают вариативность в произношении буквы S. Например, в некоторых американских диалектах буква S в словах как "greasy" произносится как [s], тогда как в британском варианте — как [z].

Наконец, существуют минимальные пары слов, различающиеся только произношением буквы S:

advi s e [ədˈvaɪz] (глагол) — advi c e [ədˈvaɪs] (существительное)

e [ədˈvaɪz] (глагол) — advi e [ədˈvaɪs] (существительное) house [haʊs] (существительное) — to house [haʊz] (глагол)