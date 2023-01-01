Django ORM: почему related_name необходим для читаемого кода

Для кого эта статья:

Разработчики, работающие с Django и его ORM

Студенты и специалисты, изучающие веб-разработку на Python

Опытные разработчики, стремящиеся улучшить читаемость и производительность своего кода Django ORM — настоящий мастер связывания моделей баз данных, но многие разработчики сталкиваются с болезненным опытом, когда их код превращается в запутанный лабиринт из-за обратных отношений без явных имен. Аргумент related_name — это тот волшебный ключ, который трансформирует неочевидные связи в интуитивно понятную структуру кода. Эта статья расшифрует тайны related_name , покажет, как избежать конфликтов имен и продемонстрирует, почему даже опытные Django-разработчики тратят время на правильную настройку этого параметра. 🔍

Что такое related_name в Django и почему он необходим

Django ORM автоматически создает обратные связи между моделями при использовании полей ForeignKey , OneToOneField или ManyToManyField . Параметр related_name определяет имя для обратной связи, которое будет использоваться при доступе к связанным объектам из связанной модели.

Представьте, что в вашей базе данных есть модели Author и Book , связанные отношением "один ко многим":

Python Скопировать код class Author(models.Model): name = models.CharField(max_length=100) class Book(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) author = models.ForeignKey(Author, on_delete=models.CASCADE)

Без указания related_name Django автоматически создаст обратную связь с именем book_set . То есть для получения всех книг автора вы будете использовать:

Python Скопировать код author.book_set.all()

Но что если мы хотим более выразительное и интуитивно понятное имя? Здесь на помощь приходит related_name :

Python Скопировать код class Book(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) author = models.ForeignKey( Author, on_delete=models.CASCADE, related_name='books' )

Теперь можно получить все книги автора через:

Python Скопировать код author.books.all()

Согласитесь, author.books выглядит гораздо естественнее и понятнее, чем author.book_set . 👌

Сценарий Без related_name С related_name='books' Получение всех книг автора author.book_set.all() author.books.all() Фильтрация книг автора author.book_set.filter(year__gt=2020) author.books.filter(year__gt=2020) Добавление новой книги author.book_set.create(title='New Book') author.books.create(title='New Book') Подсчет книг author.book_set.count() author.books.count()

Необходимость related_name становится очевидной при:

Создании более семантически правильного и читаемого кода

Работе с несколькими связями, указывающими на одну модель

Разработке REST API, где имена полей имеют значение для потребителей API

Создании сложных запросов с использованием связанных объектов

Related_name: предотвращение конфликтов имён в моделях Django

Один из главных сценариев, где related_name становится не просто удобством, а необходимостью — предотвращение конфликтов имен. Такие конфликты возникают, когда у вас есть несколько полей, ссылающихся на одну и ту же модель.

Алексей Иванов, Lead Backend Developer Однажды я унаследовал проект со сложной структурой данных для системы онлайн-образования. В модели Student были две связи с моделью Course : current_courses и completed_courses (обе ManyToMany). Предыдущий разработчик не указал related_name , и Django пыталась создать два одинаковых обратных менеджера student_set в модели Course . При первой же попытке миграции система выдала ошибку: Python Скопировать код django.core.exceptions.FieldError: Reverse accessor for 'Student.completed_courses' clashes with reverse accessor for 'Student.current_courses'. Пришлось срочно рефакторить код, добавляя related_name='students_currently_enrolled' для одного поля и related_name='students_who_completed' для другого. После исправления не только исчезли ошибки, но и код стал намного более читаемым — преподаватели могли легко получить списки current_course.students_currently_enrolled.all() и completed_course.students_who_completed.all() . Этот опыт научил меня всегда предусмотрительно задавать related_name для любых отношений моделей, даже если на первый взгляд конфликта может и не быть.

Рассмотрим классический пример, когда у нас есть модель User и модель Post с двумя ссылками на User : автор и редактор:

Python Скопировать код class User(models.Model): username = models.CharField(max_length=100) class Post(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) content = models.TextField() author = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE) editor = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)

При попытке миграции Django выдаст ошибку, поскольку и для author , и для editor он пытается создать одинаковый обратный менеджер post_set в модели User . Решение — явно указать related_name для обоих полей:

Python Скопировать код class Post(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) content = models.TextField() author = models.ForeignKey( User, on_delete=models.CASCADE, related_name='authored_posts' ) editor = models.ForeignKey( User, on_delete=models.CASCADE, related_name='edited_posts' )

Теперь вы можете легко различать посты, созданные и отредактированные пользователем:

Python Скопировать код # Посты, созданные пользователем user.authored_posts.all() # Посты, отредактированные пользователем user.edited_posts.all()

Существует также специальный случай, когда вы хотите отключить создание обратного менеджера полностью. Это можно сделать, установив related_name='+' :

Python Скопировать код class TemporaryLink(models.Model): user = models.ForeignKey( User, on_delete=models.CASCADE, related_name='+' # Обратный доступ не создается )

Это полезно, когда:

Обратная связь никогда не используется в коде

Существует очень много связей, указывающих на одну модель

Вы работаете с промежуточными моделями для M2M отношений

Вам нужно оптимизировать память, не создавая неиспользуемые менеджеры

Практическое применение related_name в Django ORM

Правильное использование related_name может существенно улучшить читаемость кода и выразительность ваших моделей. Давайте рассмотрим несколько практических сценариев, где related_name проявляет свою силу. 💪

Логичные имена для обратных отношений:

Python Скопировать код class Category(models.Model): name = models.CharField(max_length=100) class Product(models.Model): name = models.CharField(max_length=100) price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2) category = models.ForeignKey( Category, on_delete=models.CASCADE, related_name='products' )

Теперь для получения всех продуктов в категории мы можем использовать интуитивно понятный синтаксис:

Python Скопировать код electronics = Category.objects.get(name='Electronics') all_electronics = electronics.products.all()

Работа с отношениями ManyToMany:

Python Скопировать код class Tag(models.Model): name = models.CharField(max_length=50) class Article(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) content = models.TextField() tags = models.ManyToManyField( Tag, related_name='articles' )

Благодаря related_name мы можем легко найти все статьи с определенным тегом:

Python Скопировать код tech_tag = Tag.objects.get(name='Technology') tech_articles = tech_tag.articles.all()

Использование с абстрактными моделями и наследованием:

Python Скопировать код class BaseItem(models.Model): name = models.CharField(max_length=100) created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) class Meta: abstract = True class DigitalProduct(BaseItem): download_url = models.URLField() category = models.ForeignKey( Category, on_delete=models.CASCADE, related_name='digital_products' ) class PhysicalProduct(BaseItem): weight = models.FloatField() category = models.ForeignKey( Category, on_delete=models.CASCADE, related_name='physical_products' )

Теперь в модели Category мы имеем доступ к различным типам продуктов:

Python Скопировать код # Цифровые продукты в категории category.digital_products.all() # Физические продукты в категории category.physical_products.all()

Динамическое формирование related_name с использованием %(class)s и %(app_label)s :

Python Скопировать код class BaseContent(models.Model): title = models.CharField(max_length=100) user = models.ForeignKey( User, on_delete=models.CASCADE, related_name='%(app_label)s_%(class)s_creations' ) class Meta: abstract = True class BlogPost(BaseContent): content = models.TextField() class Comment(BaseContent): post = models.ForeignKey(BlogPost, on_delete=models.CASCADE) text = models.TextField()

Если эти модели находятся в приложении blog , то мы получим следующие обратные менеджеры в модели User :

Python Скопировать код # Все блог-посты пользователя user.blog_blogpost_creations.all() # Все комментарии пользователя user.blog_comment_creations.all()

Шаблон Описание Пример подстановки %(class)s Заменяется на имя класса модели в нижнем регистре blogpost, comment %(app_label)s Заменяется на имя приложения в нижнем регистре blog, auth

Эти шаблоны особенно полезны при работе с абстрактными базовыми классами, где необходимо создавать уникальные имена для обратных отношений в дочерних классах.

Екатерина Сергеева, Django-разработчик В проекте для медицинской клиники мы столкнулись с серьезной проблемой производительности. Модель Patient имела связи с множеством других сущностей: Appointment , MedicalRecord , Prescription , Test и другими. Интерфейс администратора Django работал мучительно медленно на страницах пациентов с большим количеством связанных данных. Аудит кода показал, что в шаблонах и представлениях активно использовались вложенные запросы для получения связанных данных, причём без related_name (использовались дефолтные _set менеджеры). Это приводило к N+1 проблеме — для каждого пациента выполнялись отдельные запросы для каждого типа связанных данных. Решением стало добавление осмысленных related_name для всех связей и использование select_related и prefetch_related : Python Скопировать код # До оптимизации for patient in Patient.objects.all(): appointments = patient.appointment_set.all() # Отдельный запрос records = patient.medicalrecord_set.all() # Ещё один запрос # И так для каждого пациента... # После оптимизации patients = Patient.objects.prefetch_related( 'appointments', 'medical_records', 'prescriptions' ) for patient in patients: appointments = patient.appointments.all() # Данные уже загружены records = patient.medical_records.all() # Данные уже загружены Время загрузки страницы администратора сократилось с 8-10 секунд до менее чем 1 секунды. Кроме того, код стал гораздо более читаемым и понятным для новых разработчиков команды.

Распространённые ошибки при отсутствии related_name

Отсутствие явно заданного related_name может привести к различным проблемам и ошибкам в проектах Django. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их решения. 🚨

1. Конфликты имен при множественных связях с одной моделью

Самая распространенная ошибка возникает, когда несколько полей ссылаются на одну и ту же модель:

Python Скопировать код class User(models.Model): username = models.CharField(max_length=100) class Message(models.Model): content = models.TextField() sender = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE) recipient = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)

Django выдаст ошибку:

Python Скопировать код django.core.exceptions.FieldError: Reverse accessor for 'Message.sender' clashes with reverse accessor for 'Message.recipient'.

Решение — добавить уникальные related_name для каждой связи:

Python Скопировать код class Message(models.Model): content = models.TextField() sender = models.ForeignKey( User, on_delete=models.CASCADE, related_name='sent_messages' ) recipient = models.ForeignKey( User, on_delete=models.CASCADE, related_name='received_messages' )

2. Проблемы с абстрактными классами и наследованием

При использовании абстрактных моделей без правильного related_name можно столкнуться с конфликтами в дочерних классах:

Python Скопировать код class BaseModel(models.Model): creator = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE) class Meta: abstract = True class Post(BaseModel): title = models.CharField(max_length=100) class Comment(BaseModel): text = models.TextField()

В этом случае Django попытается создать одинаковый обратный менеджер creator в модели User , что вызовет ошибку. Решение — использовать динамические шаблоны:

Python Скопировать код class BaseModel(models.Model): creator = models.ForeignKey( User, on_delete=models.CASCADE, related_name='%(app_label)s_%(class)s_creations' ) class Meta: abstract = True

3. Неочевидные имена менеджеров и плохая читаемость кода

Использование автоматически сгенерированных имен вида modelname_set может снизить читаемость кода:

Python Скопировать код # Без related_name user.article_set.all() # Что такое article_set? user.comment_set.filter(is_published=True) # Трудно понять с первого взгляда # С related_name user.authored_articles.all() # Намного понятнее user.posted_comments.filter(is_published=True) # Ясно видно намерение

4. Проблемы при рефакторинге и переименовании моделей

Если вы переименовываете модель, автоматически сгенерированные имена обратных менеджеров также изменятся, что может привести к ошибкам во всех местах, где они используются. С явными related_name вы можете сохранить совместимость API даже при переименовании моделей.

5. Сложности при создании API

При разработке RESTful API имена полей имеют большое значение. Использование дефолтных _set суффиксов может привести к непоследовательному API:

json Скопировать код # JSON ответ без related_name { "user": "john", "article_set": [...], "comment_set": [...] } # JSON ответ с related_name { "user": "john", "articles": [...], "comments": [...] }

Вот список типичных признаков, указывающих на необходимость использования related_name :

У вас есть несколько полей, ссылающихся на одну модель

Вы используете наследование моделей

Вы создаете API, где имена полей должны быть интуитивно понятны

Код включает сложные запросы с использованием связанных моделей

Вы замечаете, что код становится менее читабельным из-за использования _set суффиксов

суффиксов У вас есть сложные шаблоны Django, использующие обратные отношения

Оптимизация запросов с помощью правильно настроенных related_name

Хорошо продуманные related_name — это не только вопрос удобства и читаемости кода. Они могут значительно влиять на производительность Django-приложений, особенно когда речь идет о сложных запросах с множеством связанных объектов. 🚀

Рассмотрим, как related_name в сочетании с методами оптимизации запросов может улучшить производительность вашего приложения.

1. Эффективное использование prefetch_related

Осмысленные related_name делают использование prefetch_related более интуитивным:

Python Скопировать код # Определение моделей с осмысленными related_name class Publisher(models.Model): name = models.CharField(max_length=100) class Book(models.Model): title = models.CharField(max_length=100) publisher = models.ForeignKey( Publisher, on_delete=models.CASCADE, related_name='publications' ) # Оптимизированный запрос publishers = Publisher.objects.prefetch_related('publications') # Эффективный доступ к данным for publisher in publishers: for book in publisher.publications.all(): # Данные уже загружены print(f"{publisher.name} published {book.title}")

Благодаря понятному имени publications код становится более читаемым, а разработчики с большей вероятностью будут использовать префетчинг правильно.

2. Оптимизация запросов в обратном направлении

Правильно названные related_name позволяют писать более эффективные фильтры:

Python Скопировать код # Без related_name # Найти всех авторов с более чем 5 статьями authors_with_many_articles = Author.objects.annotate( article_count=Count('article_set') ).filter(article_count__gt=5) # С related_name='articles' authors_with_many_articles = Author.objects.annotate( article_count=Count('articles') ).filter(article_count__gt=5)

Во втором случае код не только более понятен, но и с меньшей вероятностью содержит ошибки, поскольку related_name 'articles' более очевидно, чем автоматически сгенерированное article_set .

3. Сложные запросы с несколькими связями

При работе со сложными запросами, затрагивающими несколько моделей, хорошо продуманные related_name снижают риск ошибок:

Python Скопировать код # Найти все комментарии к статьям определенного автора comments_to_author_articles = Comment.objects.filter( article__author__username='john' ) # Тот же запрос, но используя обратные отношения author = Author.objects.get(username='john') comments = Comment.objects.filter( article__in=author.articles.all() )

Если бы мы не использовали related_name='articles' , код выглядел бы так:

Python Скопировать код comments = Comment.objects.filter( article__in=author.article_set.all() )

Что менее интуитивно понятно и более подвержено ошибкам.

4. Сравнение производительности

Сценарий Без оптимизации С related_name + оптимизацией Загрузка 100 авторов с их статьями 101 запрос (1 + 100 отдельных запросов) 2 запроса (с prefetch_related) Фильтрация авторов по количеству статей Сложный подзапрос Простая аннотация с Count Получение всех комментариев к статьям автора Несколько запросов или сложный JOIN Оптимизированный запрос с prefetch_related

5. Рекомендации по именованию для оптимальной производительности

Используйте множественное число для полей, которые могут возвращать несколько объектов ( ForeignKey , ManyToMany )

, ) Используйте единственное число для OneToOne полей

полей Добавляйте префиксы, отражающие характер связи ( authored_articles , moderated_comments )

, ) Держите имена короткими, но информативными

Соблюдайте единый стиль именования во всем проекте

Используйте имена, соответствующие бизнес-логике вашего приложения

Оптимальное использование related_name не только делает ваш код более читаемым и поддерживаемым, но и помогает другим разработчикам правильно использовать оптимизации запросов, что может значительно улучшить производительность вашего Django-приложения.