REST API JavaScript: от fetch до Axios, полное руководство – методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и средние разработчики, которые хотят улучшить свои навыки работы с REST API в JavaScript

Студенты и участники курсов по веб-разработке

Разработчики, сталкивающиеся с проблемами интеграции API и небходимостью освоения асинхронного программирования REST API стал стандартом взаимодействия клиентских приложений с серверами, а JavaScript — идеальным инструментом для этого взаимодействия. Однако многие разработчики застревают уже на этапе формирования первого запроса или запутываются в асинхронных функциях. Я видел команды, тратившие недели на отладку простейших интеграций только из-за непонимания базовых принципов. В этом руководстве я раскрою все секреты эффективной работы с REST API на JavaScript — от базового fetch до продвинутых техник с Axios. 🚀

Основы работы с REST API в JavaScript: принципы и методы

REST API (Representational State Transfer) — это архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети. В основе REST лежит концепция ресурсов, каждый из которых однозначно идентифицируется URL и поддерживает стандартные HTTP-методы.

Взаимодействие с REST API в JavaScript базируется на четырёх ключевых принципах:

Независимость от состояния — сервер не хранит информацию о клиенте между запросами, каждый запрос содержит всю необходимую информацию

— сервер не хранит информацию о клиенте между запросами, каждый запрос содержит всю необходимую информацию Унифицированный интерфейс — стандартные методы HTTP для операций над ресурсами

— стандартные методы HTTP для операций над ресурсами Кэширование — ответы сервера могут явно определять, следует ли их кэшировать

— ответы сервера могут явно определять, следует ли их кэшировать Многоуровневая система — клиент не может определить, взаимодействует ли он напрямую с сервером или с промежуточным звеном

Основные HTTP-методы, используемые при работе с REST API:

Метод Назначение Особенности GET Получение данных Не изменяет состояние ресурса, кэшируемый POST Создание ресурса Изменяет состояние, не идемпотентный PUT Полное обновление ресурса Изменяет состояние, идемпотентный PATCH Частичное обновление ресурса Изменяет состояние, не идемпотентный DELETE Удаление ресурса Изменяет состояние, идемпотентный

Антон Васильев, Lead Frontend Developer Однажды мы работали над приложением для управления задачами команды. Казалось бы, простая интеграция с API задач, но проект буквально завис на месте. Разработчики заваливали бэкенд-команду вопросами о нестабильных ответах сервера. Выяснилось, что фронтенд-команда отправляла запросы POST вместо PUT для обновления задач, игнорируя идемпотентность операций. Каждый раз при обновлении создавалась новая задача! После коррекции методов и внедрения правильной модели запросов система заработала как часы. Этот случай стал для меня наглядной демонстрацией того, насколько важно понимать фундаментальные принципы REST API, а не просто "делать запросы на сервер".

При работе с REST API в JavaScript необходимо учитывать, что все сетевые запросы выполняются асинхронно. Это означает, что код не будет блокироваться во время ожидания ответа от сервера. JavaScript предоставляет несколько способов для организации асинхронной работы:

Callback-функции (устаревший подход)

Промисы (Promise API)

Асинхронные функции (async/await)

Использование Fetch API для выполнения HTTP-запросов

Fetch API — современный встроенный в браузеры инструмент для выполнения HTTP-запросов. Он пришёл на смену устаревшему XMLHttpRequest и предоставляет более элегантный подход, основанный на промисах. 💡

Базовый синтаксис Fetch API выглядит следующим образом:

JS Скопировать код fetch(url, options) .then(response => response.json()) .then(data => console.log(data)) .catch(error => console.error('Error:', error));

Параметр url — это адрес ресурса, к которому выполняется запрос, а options — объект с настройками запроса. Рассмотрим наиболее часто используемые опции:

method : HTTP-метод (GET, POST, PUT, DELETE и т.д.)

: HTTP-метод (GET, POST, PUT, DELETE и т.д.) headers : заголовки HTTP-запроса

: заголовки HTTP-запроса body : тело запроса (для методов POST, PUT)

: тело запроса (для методов POST, PUT) mode : режим CORS

: режим CORS credentials: включение/выключение отправки cookies

Примеры базовых запросов с использованием Fetch API:

GET-запрос:

JS Скопировать код fetch('https://api.example.com/users') .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { console.log('Полученные данные:', data); }) .catch(error => { console.error('Произошла ошибка:', error); });

POST-запрос:

JS Скопировать код const userData = { name: 'Иван', email: 'ivan@example.com' }; fetch('https://api.example.com/users', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(userData) }) .then(response => response.json()) .then(data => { console.log('Успешно создан пользователь:', data); }) .catch(error => { console.error('Ошибка создания пользователя:', error); });

PUT-запрос:

JS Скопировать код const updatedUserData = { name: 'Иван Иванов', email: 'ivan.ivanov@example.com' }; fetch('https://api.example.com/users/123', { method: 'PUT', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(updatedUserData) }) .then(response => response.json()) .then(data => { console.log('Пользователь успешно обновлен:', data); }) .catch(error => { console.error('Ошибка обновления пользователя:', error); });

DELETE-запрос:

JS Скопировать код fetch('https://api.example.com/users/123', { method: 'DELETE' }) .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { console.log('Пользователь успешно удален:', data); }) .catch(error => { console.error('Ошибка удаления пользователя:', error); });

Fetch API имеет ряд особенностей, которые важно учитывать:

Promise, возвращаемый fetch, отклоняется только при сетевых ошибках, но не при HTTP-ошибках (404, 500 и т.д.)

По умолчанию fetch не отправляет cookies с запросами

Для работы с бинарными данными необходимо использовать методы .blob(), .arrayBuffer() вместо .json()

Для отмены запроса следует использовать AbortController

Библиотека Axios для упрощения работы с REST API

Axios — популярная JavaScript библиотека для выполнения HTTP-запросов, которая работает как в браузере, так и в Node.js. Она предоставляет более удобный API по сравнению с нативным fetch и имеет ряд встроенных функций, которые упрощают разработку. 🔥

Основные преимущества Axios:

Автоматический парсинг JSON-ответов

Встроенная защита от CSRF-атак

Трансформация запросов и ответов

Отмена запросов

Обработка ошибок в едином месте

Поддержка промисов и async/await

Интерцепторы запросов и ответов

Сравнение Fetch API и Axios:

Характеристика Fetch API Axios Зависимости Встроен в браузер Требует установки пакета Обработка JSON Требует вызова .json() Автоматическая Обработка ошибок Не отклоняет промис при HTTP-ошибках Отклоняет промис при HTTP-ошибках Отмена запросов Через AbortController Встроенный механизм CancelToken Интерцепторы Не поддерживаются Встроенные Поддержка старых браузеров Требует полифил Встроенная поддержка

Для начала работы с Axios необходимо установить библиотеку через npm:

Bash Скопировать код npm install axios

Или добавить через CDN:

HTML Скопировать код <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

Примеры базовых запросов с использованием Axios:

GET-запрос:

JS Скопировать код axios.get('https://api.example.com/users') .then(response => { console.log('Полученные данные:', response.data); }) .catch(error => { console.error('Ошибка запроса:', error); });

POST-запрос:

JS Скопировать код const userData = { name: 'Иван', email: 'ivan@example.com' }; axios.post('https://api.example.com/users', userData) .then(response => { console.log('Успешно создан пользователь:', response.data); }) .catch(error => { console.error('Ошибка создания пользователя:', error); });

PUT-запрос:

JS Скопировать код const updatedUserData = { name: 'Иван Иванов', email: 'ivan.ivanov@example.com' }; axios.put('https://api.example.com/users/123', updatedUserData) .then(response => { console.log('Пользователь успешно обновлен:', response.data); }) .catch(error => { console.error('Ошибка обновления пользователя:', error); });

DELETE-запрос:

JS Скопировать код axios.delete('https://api.example.com/users/123') .then(response => { console.log('Пользователь успешно удален:', response.data); }) .catch(error => { console.error('Ошибка удаления пользователя:', error); });

Дополнительные возможности Axios:

Создание экземпляра с базовой конфигурацией:

JS Скопировать код const api = axios.create({ baseURL: 'https://api.example.com', timeout: 5000, headers: { 'Authorization': 'Bearer YOUR_TOKEN', 'Content-Type': 'application/json' } }); // Теперь можно использовать сокращенные пути api.get('/users') .then(response => console.log(response.data));

Использование интерцепторов:

JS Скопировать код // Интерцептор запросов axios.interceptors.request.use( config => { // Модификация запроса перед отправкой config.headers.Authorization = `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`; return config; }, error => { return Promise.reject(error); } ); // Интерцептор ответов axios.interceptors.response.use( response => { // Обработка успешного ответа return response; }, error => { // Обработка ошибки if (error.response && error.response.status === 401) { // Перенаправление на страницу входа window.location = '/login'; } return Promise.reject(error); } );

Михаил Соколов, Frontend Architect На одном проекте финтех-стартапа мы столкнулись с проблемой: пользователи жаловались на "зависание" страницы оплаты. После долгих дебагов выяснилось, что проблема в непогашенных запросах к API платёжного шлюза. При переходе между шагами оплаты предыдущие запросы продолжали выполняться и конфликтовали с новыми. Мы использовали fetch, и реализация отмены запросов через AbortController оказалась слишком сложной для быстрого внедрения. Решили перейти на Axios с его системой CancelToken. Добавили всего пару строк кода: перед каждым новым запросом отменяли предыдущий. Проблема исчезла моментально. Переход на Axios сэкономил нам недели разработки и значительно повысил конверсию платежей. С тех пор для критичных бизнес-процессов я всегда выбираю Axios вместо нативного fetch.

Асинхронные запросы с применением async/await синтаксиса

Синтаксис async/await — это элегантный способ работы с промисами, который делает асинхронный код более читаемым и похожим на синхронный. Это особенно полезно при работе с REST API, где необходимо выполнять цепочки запросов. ⏱️

Основные преимущества async/await:

Более чистый и понятный код

Упрощенная обработка ошибок с помощью try/catch

Более простая организация последовательных запросов

Возможность использования циклов и условных операторов с асинхронными операциями

Легкое выполнение параллельных запросов с Promise.all()

Для использования async/await необходимо создать функцию с ключевым словом async, внутри которой используется ключевое слово await для ожидания выполнения промисов:

JS Скопировать код async function getUser(id) { try { const response = await fetch(`https://api.example.com/users/${id}`); if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`); } const user = await response.json(); return user; } catch (error) { console.error('Ошибка получения пользователя:', error); throw error; // Пробрасываем ошибку выше } } // Вызов асинхронной функции getUser(123) .then(user => console.log(user)) .catch(error => console.error(error)); // Или в другой асинхронной функции async function displayUserInfo() { try { const user = await getUser(123); console.log(`Имя пользователя: ${user.name}`); } catch (error) { console.error('Ошибка отображения информации о пользователе:', error); } }

Выполнение последовательных запросов с async/await:

JS Скопировать код async function getUserWithPosts(userId) { try { // Получаем информацию о пользователе const userResponse = await fetch(`https://api.example.com/users/${userId}`); if (!userResponse.ok) { throw new Error(`HTTP error! status: ${userResponse.status}`); } const user = await userResponse.json(); // Получаем посты пользователя const postsResponse = await fetch(`https://api.example.com/users/${userId}/posts`); if (!postsResponse.ok) { throw new Error(`HTTP error! status: ${postsResponse.status}`); } const posts = await postsResponse.json(); // Объединяем результаты return { user, posts }; } catch (error) { console.error('Ошибка получения данных:', error); throw error; } }

Выполнение параллельных запросов с async/await и Promise.all:

JS Скопировать код async function getUserData(userId) { try { // Запускаем запросы параллельно const [userResponse, postsResponse, commentsResponse] = await Promise.all([ fetch(`https://api.example.com/users/${userId}`), fetch(`https://api.example.com/users/${userId}/posts`), fetch(`https://api.example.com/users/${userId}/comments`) ]); // Проверяем ответы if (!userResponse.ok || !postsResponse.ok || !commentsResponse.ok) { throw new Error('Один из запросов завершился с ошибкой'); } // Получаем данные из всех ответов const [user, posts, comments] = await Promise.all([ userResponse.json(), postsResponse.json(), commentsResponse.json() ]); return { user, posts, comments }; } catch (error) { console.error('Ошибка получения данных пользователя:', error); throw error; } }

Использование async/await с Axios:

JS Скопировать код async function createUser(userData) { try { const response = await axios.post('https://api.example.com/users', userData); console.log('Пользователь создан:', response.data); return response.data; } catch (error) { console.error('Ошибка создания пользователя:', error); throw error; } }

Обработка таймаутов с async/await:

JS Скопировать код function timeout(ms) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms)); } async function fetchWithTimeout(url, options, timeoutMs = 5000) { const controller = new AbortController(); const { signal } = controller; const timeoutId = setTimeout(() => controller.abort(), timeoutMs); try { const response = await fetch(url, { ...options, signal }); clearTimeout(timeoutId); return response; } catch (error) { clearTimeout(timeoutId); if (error.name === 'AbortError') { throw new Error(`Request timed out after ${timeoutMs}ms`); } throw error; } } // Использование async function getData() { try { const response = await fetchWithTimeout('https://api.example.com/data', {}, 3000); const data = await response.json(); console.log(data); } catch (error) { console.error(error); } }

Обработка ошибок и оптимизация API-запросов в JavaScript

Грамотная обработка ошибок и оптимизация API-запросов — критически важные аспекты при работе с REST API. Правильно организованный код не только повышает надежность приложения, но и улучшает пользовательский опыт. 🛠️

Основные типы ошибок при работе с API:

Сетевые ошибки — проблемы с подключением, DNS и т.д.

— проблемы с подключением, DNS и т.д. Ошибки HTTP — коды состояния 4xx (клиентские ошибки) и 5xx (серверные ошибки)

— коды состояния 4xx (клиентские ошибки) и 5xx (серверные ошибки) Ошибки парсинга — некорректный формат данных в ответе

— некорректный формат данных в ответе Ошибки авторизации — истекший или недействительный токен

— истекший или недействительный токен Ошибки валидации — отправка некорректных данных на сервер

Стратегии обработки ошибок:

JS Скопировать код // Универсальная функция для обработки ответа API async function handleApiResponse(response) { if (!response.ok) { // Пытаемся извлечь детали ошибки из ответа let errorData; try { errorData = await response.json(); } catch (e) { // Если не можем распарсить JSON, используем стандартный текст статуса throw new Error(`API error: ${response.status} ${response.statusText}`); } // Создаём расширенный объект ошибки const error = new Error(errorData.message || `API error: ${response.status}`); error.status = response.status; error.data = errorData; throw error; } return response.json(); } // Использование fetch('https://api.example.com/users') .then(handleApiResponse) .then(data => console.log(data)) .catch(error => { if (error.status === 401) { // Перенаправление на страницу входа console.log('Необходима авторизация'); } else if (error.status === 404) { console.log('Ресурс не найден'); } else if (error.status >= 500) { console.log('Серверная ошибка, попробуйте позже'); } else { console.log('Неизвестная ошибка:', error.message); } });

Оптимизация API-запросов включает в себя несколько ключевых стратегий:

Кэширование данных — хранение ответов API для уменьшения количества запросов Дебаунсинг и тротлинг — ограничение частоты запросов Пакетная обработка — объединение нескольких операций в один запрос Отложенная загрузка — загрузка данных только при необходимости Оптимизация размера запроса — отправка только необходимых данных

Примеры оптимизации:

Реализация простого кэша:

JS Скопировать код const cache = new Map(); async function fetchWithCache(url, options = {}, cacheTime = 60000) { // Проверяем кэш if (cache.has(url)) { const cachedData = cache.get(url); if (Date.now() – cachedData.timestamp < cacheTime) { return cachedData.data; } } // Если данных нет в кэше или они устарели, делаем запрос const response = await fetch(url, options); const data = await response.json(); // Сохраняем в кэш cache.set(url, { data, timestamp: Date.now() }); return data; } // Использование fetchWithCache('https://api.example.com/posts') .then(data => console.log(data)) .catch(error => console.error(error));

Функция дебаунсинга для поисковых запросов:

JS Скопировать код function debounce(func, delay) { let timeout; return function(...args) { clearTimeout(timeout); timeout = setTimeout(() => func.apply(this, args), delay); }; } // Функция для поиска async function searchAPI(query) { if (!query || query.length < 2) return []; try { const response = await fetch(`https://api.example.com/search?q=${encodeURIComponent(query)}`); return await response.json(); } catch (error) { console.error('Search error:', error); return []; } } // Дебаунсированная версия const debouncedSearch = debounce(searchAPI, 300); // В обработчике события ввода document.querySelector('#search-input').addEventListener('input', async (e) => { const results = await debouncedSearch(e.target.value); // Отображение результатов updateSearchResults(results); });

Отмена ненужных запросов:

JS Скопировать код let currentSearchController = null; async function performSearch(query) { // Отменяем предыдущий запрос, если он еще выполняется if (currentSearchController) { currentSearchController.abort(); } // Создаем новый контроллер currentSearchController = new AbortController(); const { signal } = currentSearchController; try { const response = await fetch(`https://api.example.com/search?q=${encodeURIComponent(query)}`, { signal }); const data = await response.json(); return data; } catch (error) { if (error.name === 'AbortError') { // Запрос был отменен, ничего не делаем console.log('Search request aborted'); return []; } console.error('Search error:', error); return []; } }

Наиболее распространенные ошибки при работе с REST API и способы их предотвращения:

Ошибка Причина Решение CORS-ошибки Запрос к API с другого домена Использование прокси, настройка CORS на сервере Незащищенные запросы Отправка чувствительных данных без шифрования Использование HTTPS, защита токенов Утечки памяти Неотмененные запросы, накопление данных в кэше Использование AbortController, очистка кэша Слишком частые запросы Превышение лимитов API Дебаунсинг, тротлинг, очереди запросов Неструктурированный код Дублирование логики, сложность поддержки Создание API-клиента, выделение логики в сервисы