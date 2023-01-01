5 способов вызвать функцию по имени в JavaScript: выбираем лучший

Специалисты, интересующиеся безопасными практиками программирования Представьте, что вам пришёл API-ответ с именем функции, которую нужно вызвать. Или данные из конфигурационного файла определяют, какой обработчик применить к событию. Ситуации, когда имя функции приходит в виде строки, не редкость в JavaScript-разработке. Но какой способ вызова использовать? Квадратные скобки и window? Печально известный eval()? А может быть, существуют более элегантные подходы? Давайте разберем пять методов вызова функций по строковому имени и выясним, какой из них оптимален для вашего проекта. 🔍

Что такое вызов функции по имени в JavaScript

В JavaScript функции являются объектами первого класса. Это означает, что их можно передавать как аргументы, возвращать из других функций и — что критично для нашей темы — получать к ним доступ по строковому имени. Когда мы говорим о вызове функции "по имени", мы подразумеваем ситуацию, когда имя функции не жёстко закодировано в нашем коде, а приходит динамически в виде строки.

Рассмотрим простой пример. У нас есть несколько функций:

JS Скопировать код function sayHello() { console.log("Hello!"); } function sayGoodbye() { console.log("Goodbye!"); } // Где-то в коде мы получаем строку const functionToCall = "sayHello"; // Теперь нам нужно вызвать функцию, имя которой хранится в этой переменной

И вот здесь возникает вопрос: как вызвать функцию, если её имя у нас хранится в виде строки? В JavaScript существует несколько способов решить эту задачу, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Александр Петров, технический лид команды фронтенд-разработки Однажды наша команда столкнулась с интересной задачей: мы разрабатывали дашборд для мониторинга, где пользователи могли настраивать формулы для расчета метрик. Эти формулы приходили с бэкенда в виде строк, и нам нужно было их выполнять на клиенте. Первым делом мы применили eval(), и всё работало замечательно — до первого пентеста. Служба безопасности буквально разнесла наше решение в пух и прах из-за рисков XSS-атак. Пришлось срочно переписывать всю логику на использование предопределенных функций в объекте. Этот опыт научил меня тщательно выбирать методы динамического вызова функций и всегда помнить о безопасности.

Метод 1: Использование квадратных скобок (window

Самый распространенный способ вызова функции по строковому имени — использование квадратных скобок для доступа к свойствам глобального объекта window (в браузере) или global (в Node.js). Этот метод работает благодаря тому, что функции, объявленные в глобальной области видимости, автоматически становятся свойствами объекта window.

JS Скопировать код function greet() { console.log("Hello, world!"); } // Вызов через window и квадратные скобки const functionName = "greet"; window[functionName](); // "Hello, world!"

Этот подход имеет несколько важных особенностей и ограничений:

Область видимости : Работает только с функциями в глобальной области видимости

: Работает только с функциями в глобальной области видимости Поддержка аргументов : Можно передавать аргументы при вызове

: Можно передавать аргументы при вызове Безопасность : Относительно безопасен, так как ограничен доступом только к глобальным функциям

: Относительно безопасен, так как ограничен доступом только к глобальным функциям Совместимость: Работает во всех современных браузерах и средах JavaScript

Для работы с аргументами функции используется такой синтаксис:

JS Скопировать код function sum(a, b) { return a + b; } const funcName = "sum"; const result = window[funcName](5, 3); // 8

Однако этот метод имеет существенное ограничение: он работает только с функциями в глобальной области. Если функция объявлена внутри другого объекта, необходимо использовать цепочку свойств:

JS Скопировать код const calculator = { add: function(a, b) { return a + b; }, subtract: function(a, b) { return a – b; } }; const operation = "add"; calculator[operation](5, 3); // 8

Преимущества Недостатки Простота использования Ограничен глобальной областью видимости Хорошая производительность Не работает с функциями, определенными через const/let Нет рисков выполнения произвольного кода Создает глобальное загрязнение в window Поддержка передачи аргументов Не работает с функциями в замыканиях

Метод 2: Применение eval() для динамического вызова функций

Функция eval() — пожалуй, самый мощный и одновременно самый противоречивый способ динамического вызова функций в JavaScript. Она принимает строку JavaScript-кода и выполняет её в текущей области видимости.

JS Скопировать код function greet(name) { return `Hello, ${name}!`; } const functionName = "greet"; const result = eval(`${functionName}("World")`); // "Hello, World!"

Хотя eval() предоставляет максимальную гибкость, использование этой функции сопряжено с серьезными рисками безопасности и проблемами производительности. Большинство опытных JavaScript-разработчиков придерживаются правила: "eval is evil" (eval — это зло). 😈

Основные проблемы использования eval():

Безопасность : Может выполнять любой JavaScript-код, включая вредоносный

: Может выполнять любой JavaScript-код, включая вредоносный Производительность : Препятствует оптимизациям движка JavaScript

: Препятствует оптимизациям движка JavaScript Поддерживаемость : Затрудняет отладку и понимание кода

: Затрудняет отладку и понимание кода CSP: Многие политики безопасности контента (Content Security Policy) блокируют использование eval()

Тем не менее, eval() может быть полезен в контролируемых средах, когда источник строк кода полностью доверенный. Например, при создании REPL (Read-Eval-Print Loop) или отладочных инструментов.

Мария Соколова, архитектор веб-приложений Работая над крупным проектом управления контентом, мы столкнулись с необходимостью обрабатывать пользовательские скрипты для автоматизации. Сначала мы использовали eval() для выполнения этих скриптов — это казалось самым простым решением. Через несколько месяцев произошло неизбежное: один из администраторов случайно внес вредоносный код, который получил доступ к конфиденциальным данным. К счастью, это был внутренний инцидент, но он стал для нас тревожным звонком. Мы полностью переработали архитектуру и создали песочницу с белым списком доступных функций через объект-посредник. Производительность немного пострадала, но безопасность стала намного выше. С тех пор я всегда рекомендую избегать eval(), если существует любая альтернатива.

Существуют более безопасные альтернативы eval(), которые предоставляют аналогичную функциональность, но с меньшими рисками:

JS Скопировать код // Вместо: const result = eval(functionName + '(' + JSON.stringify(arg) + ')'); // Безопаснее использовать: const func = window[functionName]; if (typeof func === 'function') { const result = func(arg); }

Метод 3: Объекты и методы как хранилища именованных функций

Один из самых безопасных и гибких способов организации динамического вызова функций — использование объектов JavaScript как контейнеров для функций. Этот подход позволяет создать контролируемую среду для вызова функцийпо имени, не прибегая к использованию глобального пространства имен или небезопасных методов.

JS Скопировать код // Создаем объект с методами const actions = { increment: function(value) { return value + 1; }, double: function(value) { return value * 2; }, square: function(value) { return value * value; } }; // Динамический вызов функции по имени function performAction(actionName, value) { if (actions.hasOwnProperty(actionName) && typeof actions[actionName] === 'function') { return actions[actionName](value); } throw new Error(`Unknown action: ${actionName}`); } // Использование console.log(performAction('double', 5)); // 10 console.log(performAction('square', 4)); // 16

Преимущества этого подхода:

Контроль доступа : Можно точно определить, какие функции доступны для динамического вызова

: Можно точно определить, какие функции доступны для динамического вызова Организация кода : Функции логически группируются и не загрязняют глобальное пространство имен

: Функции логически группируются и не загрязняют глобальное пространство имен Безопасность : Исключается возможность выполнения произвольного кода

: Исключается возможность выполнения произвольного кода Валидация : Можно легко проверить существование функции перед её вызовом

: Можно легко проверить существование функции перед её вызовом Расширяемость: Легко добавлять новые функции или модифицировать существующие

Для более сложных случаев можно создавать многоуровневые объекты с пространствами имен:

JS Скопировать код const api = { math: { add: (a, b) => a + b, subtract: (a, b) => a – b }, string: { concat: (a, b) => a + b, uppercase: (s) => s.toUpperCase() } }; // Вызов функции по пути function callMethod(path, ...args) { const parts = path.split('.'); let obj = api; for (let i = 0; i < parts.length – 1; i++) { obj = obj[parts[i]]; if (!obj) return undefined; } const method = obj[parts[parts.length – 1]]; if (typeof method === 'function') { return method(...args); } return undefined; } console.log(callMethod('math.add', 5, 3)); // 8 console.log(callMethod('string.uppercase', 'hello')); // "HELLO"

Этот паттерн часто используется в библиотеках и фреймворках, где необходимо предоставить API для расширения функциональности или кастомизации поведения.

Метод 4: Использование Function constructor

Еще один способ динамического выполнения кода — использование конструктора Function(). Этот метод позволяет создавать новые функции из строк кода в runtime и затем вызывать их.

JS Скопировать код // Создание функции динамически const createFunction = functionBody => { return new Function('a', 'b', functionBody); }; // Создаем функцию сложения const add = createFunction('return a + b;'); // Используем созданную функцию console.log(add(5, 3)); // 8

Конструктор Function() имеет синтаксис:

JS Скопировать код new Function([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)

где arg1, arg2, ... argN — имена аргументов функции, а functionBody — тело функции в виде строки.

Как и eval(), конструктор Function() выполняет строку кода, но с важными отличиями:

Область видимости : Функции, созданные через конструктор, имеют доступ только к глобальной области видимости и своим локальным переменным, но не к области видимости, где они были созданы

: Функции, созданные через конструктор, имеют доступ только к глобальной области видимости и своим локальным переменным, но не к области видимости, где они были созданы Безопасность : Немного безопаснее eval(), но все равно подвержен многим тем же рискам

: Немного безопаснее eval(), но все равно подвержен многим тем же рискам Производительность: Также препятствует оптимизациям движка JavaScript

Пример использования для вызова функции по имени:

JS Скопировать код function callFunctionByName(functionName, ...args) { try { const argsStr = args.map(arg => JSON.stringify(arg)).join(','); return new Function(`return ${functionName}(${argsStr})`)(); } catch (error) { console.error(`Error calling ${functionName}:`, error); return undefined; } } // Использование function greet(name) { return `Hello, ${name}!`; } console.log(callFunctionByName('greet', 'World')); // "Hello, World!"

Этот метод следует использовать с осторожностью и только для доверенного кода, поскольку, как и eval(), он может выполнять произвольный JavaScript-код.

Метод 5: Применение Map для хранения функциональных ссылок

В современном JavaScript появилась структура данных Map, которая предоставляет отличную альтернативу обычным объектам для хранения функций и их последующего вызова по имени. Map имеет некоторые преимущества по сравнению с обычными объектами:

Ключами могут быть любые значения, включая объекты и функции

Сохраняется порядок добавления элементов

Имеет встроенные методы для проверки наличия ключа (has)

Лучшая производительность при частых добавлениях/удалениях

Пример использования Map для хранения функций:

JS Скопировать код // Создаем Map с функциями const functionMap = new Map(); // Регистрируем функции functionMap.set('add', (a, b) => a + b); functionMap.set('subtract', (a, b) => a – b); functionMap.set('multiply', (a, b) => a * b); functionMap.set('divide', (a, b) => a / b); // Функция для вызова по имени function executeFunction(name, ...args) { if (functionMap.has(name)) { return functionMap.get(name)(...args); } throw new Error(`Function "${name}" not found`); } // Использование console.log(executeFunction('add', 10, 5)); // 15 console.log(executeFunction('multiply', 3, 4)); // 12

Этот подход особенно полезен при создании систем с плагинами или расширениями, когда вам нужно динамически регистрировать и вызывать функции. Map также предоставляет встроенные методы для итерации, что упрощает работу с коллекцией функций:

JS Скопировать код // Применение всех функций к набору данных function applyAll(a, b) { const results = {}; for (const [name, func] of functionMap) { results[name] = func(a, b); } return results; } console.log(applyAll(10, 2)); // { add: 12, subtract: 8, multiply: 20, divide: 5 }

Комбинируя Map с другими подходами, можно создавать гибкие и безопасные системы для динамического вызова функций.

Сравнение безопасности и производительности всех подходов

Выбор метода для динамического вызова функции по имени должен основываться на анализе безопасности, производительности и сценария использования. Давайте сравним все пять рассмотренных подходов по ключевым параметрам:

Метод Безопасность Производительность Гибкость Рекомендуемые случаи использования windowfuncName Средняя Высокая Низкая Простые скрипты, прототипы eval() Очень низкая Очень низкая Очень высокая Только для полностью доверенного кода, отладка Объекты с методами Высокая Высокая Высокая Большинство проектов, API Function constructor Низкая Низкая Высокая Генерация функций из шаблонов, доверенный код Map с функциями Высокая Высокая Средняя Современные приложения, системы плагинов

Безопасность — один из критических аспектов при выборе метода. Подходы, использующие eval() или Function constructor, подвержены рискам выполнения вредоносного кода, если источник строк не является полностью доверенным. В большинстве случаев безопаснее использовать объекты или Map для хранения предопределенных функций.

Производительность — методы, использующие eval() или Function constructor, негативно влияют на производительность, поскольку:

Препятствуют оптимизации JIT-компилятора

Требуют дополнительного парсинга кода в runtime

Могут привести к многократной компиляции одного и того же кода

Гибкость — eval() и Function constructor предоставляют максимальную гибкость, позволяя выполнять произвольный код, но с высокими рисками. Объекты и Map обеспечивают достаточную гибкость для большинства сценариев при значительно большей безопасности.

Рекомендации по выбору метода:

Для большинства проектов: Используйте объекты с методами или Map — это обеспечивает хороший баланс между безопасностью, производительностью и гибкостью Для простых скриптов: windowfuncName может быть приемлемым решением, если функции определены глобально Избегайте eval() и Function constructor в продакшн-коде, особенно если источник строк не контролируется полностью Всегда проверяйте существование функции перед вызовом, независимо от выбранного метода Используйте строгий режим ('use strict') для обнаружения потенциальных проблем

В конечном итоге, выбор метода зависит от конкретного сценария использования, требований к безопасности и производительности вашего проекта. 🔒