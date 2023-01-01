5 способов красиво вывести JSON-данные в HTML-элемент div

function createInteractiveJsonViewer(jsonData, containerId) { const container = document.getElementById(containerId); container.className = 'interactive-json-viewer'; // Преобразуем строку JSON в объект, если необходимо const data = typeof jsonData === 'string' ? JSON.parse(jsonData) : jsonData; // Рекурсивная функция для создания интерактивного представления function renderJsonNode(obj, level = 0) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'json-level'; wrapper.style.marginLeft = level * 20 + 'px'; if (Array.isArray(obj)) { // Обработка массивов const arrayHeader = document.createElement('div'); arrayHeader.className = 'json-array-header'; const toggleBtn = document.createElement('button'); toggleBtn.className = 'json-toggle'; toggleBtn.innerHTML = '▼'; toggleBtn.onclick = function() { arrayContent.style.display = arrayContent.style.display === 'none' ? 'block' : 'none'; this.innerHTML = arrayContent.style.display === 'none' ? '▶' : '▼'; }; arrayHeader.appendChild(toggleBtn); arrayHeader.appendChild(document.createTextNode(` Array[${obj.length}]`)); wrapper.appendChild(arrayHeader); const arrayContent = document.createElement('div'); arrayContent.className = 'json-array-content'; obj.forEach((item, index) => { const itemWrapper = document.createElement('div'); itemWrapper.className = 'json-array-item'; const indexElem = document.createElement('span'); indexElem.className = 'json-array-index'; indexElem.textContent = `${index}: `; itemWrapper.appendChild(indexElem); if (typeof item === 'object' && item !== null) { itemWrapper.appendChild(renderJsonNode(item, 0)); } else { const valueElem = document.createElement('span'); valueElem.className = `json-value json-${typeof item}`; valueElem.textContent = typeof item === 'string' ? `"${item}"` : String(item); itemWrapper.appendChild(valueElem); } arrayContent.appendChild(itemWrapper); }); wrapper.appendChild(arrayContent); } else if (typeof obj === 'object' && obj !== null) { // Обработка объектов const objHeader = document.createElement('div'); objHeader.className = 'json-object-header'; const toggleBtn = document.createElement('button'); toggleBtn.className = 'json-toggle'; toggleBtn.innerHTML = '▼'; toggleBtn.onclick = function() { objContent.style.display = objContent.style.display === 'none' ? 'block' : 'none'; this.innerHTML = objContent.style.display === 'none' ? '▶' : '▼'; }; objHeader.appendChild(toggleBtn); objHeader.appendChild(document.createTextNode(` Object{${Object.keys(obj).length}}`)); wrapper.appendChild(objHeader); const objContent = document.createElement('div'); objContent.className = 'json-object-content'; for (const key in obj) { const propWrapper = document.createElement('div'); propWrapper.className = 'json-property'; const keyElem = document.createElement('span'); keyElem.className = 'json-key'; keyElem.textContent = `"${key}": `; propWrapper.appendChild(keyElem); if (typeof obj[key] === 'object' && obj[key] !== null) { propWrapper.appendChild(renderJsonNode(obj[key], 0)); } else { const valueElem = document.createElement('span'); valueElem.className = `json-value json-${typeof obj[key]}`; valueElem.textContent = typeof obj[key] === 'string' ? `"${obj[key]}"` : String(obj[key]); propWrapper.appendChild(valueElem); } objContent.appendChild(propWrapper); } wrapper.appendChild(objContent); } else { // Простые типы данных const valueElem = document.createElement('span'); valueElem.className = `json-value json-${typeof obj}`; valueElem.textContent = typeof obj === 'string' ? `"${obj}"` : String(obj); wrapper.appendChild(valueElem); } return wrapper; } // Добавляем панель инструментов const toolbar = document.createElement('div'); toolbar.className = 'json-toolbar'; // Кнопка для разворачивания всего const expandAllBtn = document.createElement('button'); expandAllBtn.textContent = 'Expand All'; expandAllBtn.onclick = function() { const contents = container.querySelectorAll('.json-array-content, .json-object-content'); contents.forEach(elem => { elem.style.display = 'block'; }); const toggles = container.querySelectorAll('.json-toggle'); toggles.forEach(btn => { btn.innerHTML = '▼'; }); }; toolbar.appendChild(expandAllBtn); // Кнопка для сворачивания всего const collapseAllBtn = document.createElement('button'); collapseAllBtn.textContent = 'Collapse All'; collapseAllBtn.onclick = function() { const contents = container.querySelectorAll('.json-array-content, .json-object-content'); contents.forEach(elem => { elem.style.display = 'none'; }); const toggles = container.querySelectorAll('.json-toggle'); toggles.forEach(btn => { btn.innerHTML = '▶'; }); }; toolbar.appendChild(collapseAllBtn); // Поле поиска const searchInput = document.createElement('input'); searchInput.type = 'text'; searchInput.placeholder = 'Search...'; searchInput.oninput = function() { const searchTerm = this.value.toLowerCase(); const allElements = container.querySelectorAll('.json-key, .json-value'); allElements.forEach(elem => { elem.style.backgroundColor = ''; if (searchTerm && elem.textContent.toLowerCase().includes(searchTerm)) { elem.style.backgroundColor = '#ffff00'; // Разворачиваем родительские узлы let parent = elem.parentElement; while (parent && !parent.classList.contains('interactive-json-viewer')) { if (parent.classList.contains('json-array-content') || parent.classList.contains('json-object-content')) { parent.style.display = 'block'; const toggleBtn = parent.previousElementSibling.querySelector('.json-toggle'); if (toggleBtn) { toggleBtn.innerHTML = '▼'; } } parent = parent.parentElement; } } }); }; toolbar.appendChild(searchInput); container.appendChild(toolbar); container.appendChild(renderJsonNode(data)); // Добавляем CSS стили const style = document.createElement('style'); style.textContent = ` .interactive-json-viewer { font-family: monospace; background-color: #f8f8f8; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; padding: 10px; max-height: 600px; overflow: auto; } .json-toolbar { margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid #ddd; } .json-toolbar button { margin-right: 5px; padding: 5px 10px; background: #fff; border: 1px solid #ddd; border-radius: 3px; cursor: pointer; } .json-toolbar input { padding: 5px; margin-left: 10px; width: 150px; } .json-toggle { background: none; border: none; cursor: pointer; padding: 0 5px; color: #555; font-size: 12px; } .json-key { color: #0b7fc6; } .json-value { margin-left: 5px; } .json-string { color: #228b22; } .json-number { color: #d10000; } .json-boolean { color: #b819b3; } .json-null { color: #808080; font-style: italic; } .json-array-header, .json-object-header { cursor: pointer; font-weight: bold; } .json-level { margin-bottom: 5px; } .json-property, .json-array-item { margin: 5px 0; } .json-array-index { color: #555; margin-right: 5px; } `; document.head.appendChild(style); } // Использование const userData = { name: "Алексей", age: 28, isAdmin: true, skills: ["JavaScript", "React", "Node.js", "CSS", "HTML"], projects: [ { name: "E-commerce Platform", url: "https://example.com/shop", technologies: ["React", "Node.js", "MongoDB"], completed: true }, { name: "Portfolio Website", url: "https://example.com/portfolio", technologies: ["HTML", "CSS", "JavaScript"], completed: false } ], contacts: { email: "alexey@example.com", phone: "+7123456789", social: { github: "alexey-dev", twitter: null } } }; // Инициализация интерактивного просмотрщика createInteractiveJsonViewer(userData, 'json-container');