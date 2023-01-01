Парсинг математических выражений в Java: 5 проверенных методов

Для кого эта статья:

Java-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в парсинге математических выражений

Студенты курсов по программированию и алгоритмическому мышлению

Технические специалисты, интересующиеся решением практических задач в приложениях с математическими вычислениями Парсинг и вычисление математических выражений из строки — это задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый Java-разработчик. Представьте: пользователь вводит формулу "2+2*2", и ваше приложение должно вернуть правильный ответ 6, а не наивные 8. Правила приоритета операций, работа со скобками, функциями, переменными — всё это превращает простую на первый взгляд задачу в серьёзный технический вызов. В этой статье мы рассмотрим пять проверенных методов, которые помогут вам элегантно решить эту проблему и сэкономят десятки часов разработки. 🧮

Проблематика и задачи парсинга математических выражений в Java

При разработке приложений часто возникает необходимость вычислить значение математического выражения, введенного пользователем в виде строки. На первый взгляд задача кажется тривиальной, но при более глубоком анализе выявляется целый ряд сложностей.

Ключевые проблемы при парсинге математических выражений включают:

Обработка операторов с разными приоритетами (умножение перед сложением и т.д.)

Корректная обработка скобок для изменения порядка операций

Работа с функциями (sin, cos, log и т.д.)

Поддержка переменных и констант (π, e)

Обработка ошибок и некорректного синтаксиса

Производительность при вычислении сложных выражений

Существует несколько подходов к решению этой задачи — от использования встроенных возможностей Java до специализированных библиотек и реализации собственных алгоритмов.

Подход Преимущества Недостатки Встроенные инструменты Java Не требует внешних зависимостей Ограниченная функциональность Специализированные библиотеки Богатый функционал, оптимизированная производительность Дополнительные зависимости в проекте Собственный парсер Полный контроль над логикой и функциональностью Значительные затраты времени на разработку

Алексей Петров, Lead Java Developer Однажды наша команда разрабатывала финансовое приложение, где пользователям требовалось вводить формулы для расчёта сложных процентов и амортизации. Изначально мы пошли самым очевидным путём — написали свой парсер на основе рекурсивного спуска. Казалось, что это несложно, но после трёх дней отладки и борьбы с краевыми случаями я понял, что мы изобретаем велосипед. Нам нужно было поддерживать десятки функций, работать с переменными и при этом обеспечивать высокую производительность. После исследования мы выбрали exp4j, и это сэкономило нам недели разработки. Основной урок, который я извлёк — выбор инструмента должен соответствовать сложности задачи. Если вам нужно просто вычислять "2+2", возможно, достаточно ScriptEngine, но для сложных финансовых расчётов стоит использовать специализированные решения.

Метод 1: Использование встроенного JavaScript ScriptEngine

Java предоставляет простой способ вычисления математических выражений через интеграцию с JavaScript с помощью ScriptEngine. Этот подход удобен своей доступностью прямо из коробки, без необходимости подключать сторонние библиотеки.

Вот базовый пример использования ScriptEngine для вычисления выражения:

Java Скопировать код import javax.script.ScriptEngineManager; import javax.script.ScriptEngine; import javax.script.ScriptException; public class ScriptEngineCalculator { public static double evaluate(String expression) { ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager(); ScriptEngine engine = manager.getEngineByName("JavaScript"); try { Object result = engine.eval(expression); return Double.parseDouble(result.toString()); } catch (ScriptException e) { throw new RuntimeException("Ошибка при вычислении выражения: " + expression, e); } } public static void main(String[] args) { String expression = "2 + 2 * 2"; System.out.println(expression + " = " + evaluate(expression)); expression = "Math.sin(Math.PI/6) + Math.cos(Math.PI/3)"; System.out.println(expression + " = " + evaluate(expression)); } }

Преимущества использования ScriptEngine:

Встроено в стандартную библиотеку Java (с Java 6)

Поддержка всех математических операций JavaScript

Доступ к стандартным математическим функциям через объект Math

Простота реализации

Однако этот подход имеет свои ограничения:

Снижение производительности при частых вычислениях

Ограничения безопасности при использовании ввода от пользователя

Отсутствие поддержки пользовательских функций без дополнительного кода

В Java 15 и выше использование Nashorn JavaScript Engine объявлено устаревшим

Для небольших проектов или прототипов ScriptEngine — отличное решение, но для продакшен-систем с высокой нагрузкой лучше рассмотреть специализированные библиотеки. 🚀

Метод 2: Библиотека exp4j для эффективной обработки формул

Exp4j — это легковесная и высокопроизводительная библиотека для парсинга и оценки математических выражений в Java. Она специально разработана для эффективной работы с формулами и поддерживает широкий спектр операций.

Для использования exp4j необходимо добавить зависимость в ваш проект:

xml Скопировать код // Maven <dependency> <groupId>net.objecthunter</groupId> <artifactId>exp4j</artifactId> <version>0.4.8</version> </dependency> // Gradle implementation 'net.objecthunter:exp4j:0.4.8'

Базовый пример использования exp4j:

Java Скопировать код import net.objecthunter.exp4j.ExpressionBuilder; public class Exp4jExample { public static double evaluate(String expression) { return new ExpressionBuilder(expression) .build() .evaluate(); } public static void main(String[] args) { String expression = "3 * (2 + 4) / 6"; System.out.println(expression + " = " + evaluate(expression)); // С использованием функций expression = "sin(π/4) + cos(π/3)"; System.out.println(expression + " = " + new ExpressionBuilder(expression) .variables("π") .build() .setVariable("π", Math.PI) .evaluate()); } }

Exp4j предоставляет множество продвинутых возможностей:

Поддержка пользовательских функций и операторов

Работа с переменными

Оптимизация для многократного выполнения одного и того же выражения

Проверка синтаксиса выражений

Высокая производительность благодаря использованию обратной польской нотации

Пример использования пользовательских функций и переменных:

Java Скопировать код import net.objecthunter.exp4j.Expression; import net.objecthunter.exp4j.ExpressionBuilder; import net.objecthunter.exp4j.function.Function; public class Exp4jAdvanced { public static void main(String[] args) { // Создаем пользовательскую функцию Function factorial = new Function("factorial", 1) { @Override public double apply(double... args) { double n = args[0]; if (n == 0 || n == 1) return 1; double result = 1; for (int i = 2; i <= n; i++) { result *= i; } return result; } }; // Используем функцию в выражении Expression expression = new ExpressionBuilder("factorial(n) / (factorial(k) * factorial(n-k))") .variables("n", "k") .functions(factorial) .build() .setVariable("n", 7) .setVariable("k", 3); double result = expression.evaluate(); System.out.println("C(7,3) = " + result); // Вычисление биномиального коэффициента } }

Мария Соколова, Java Backend Engineer Работая над проектом научных вычислений для исследовательского института, я столкнулась с необходимостью интегрировать калькулятор, способный обрабатывать сложные физические формулы с десятками переменных. Изначально использовала ScriptEngine, но быстро наткнулась на проблемы с производительностью — некоторые расчеты выполнялись десятки раз в секунду. После перехода на exp4j время обработки сократилось в 8 раз! Но самым большим преимуществом оказалась поддержка пользовательских функций. Например, нам требовались специфические статистические расчеты, и с exp4j мы легко реализовали функцию для вычисления стандартного отклонения одной строкой кода: stdDev(x1, x2, ..., xn) . Библиотека оказалась настолько гибкой, что мы смогли реализовать всю требуемую функциональность без единой модификации основного кода приложения.

Exp4j — это отличное решение для большинства проектов, где требуется вычисление математических выражений. Библиотека обеспечивает хороший баланс между простотой использования, функциональностью и производительностью. 🔥

Метод 3: Реализация алгоритма обратной польской нотации

Если вы предпочитаете полный контроль над парсингом выражений или хотите глубже понять, как работают математические парсеры, реализация алгоритма обратной польской нотации (RPN, или алгоритм Дейкстры) — отличный выбор.

Алгоритм состоит из двух основных этапов:

Преобразование инфиксной нотации (стандартная запись, например, "2+34") в постфиксную (обратную польскую нотацию, например, "2 3 4 +") Вычисление выражения в постфиксной нотации с использованием стека

Вот полная реализация парсера с использованием RPN:

Java Скопировать код import java.util.*; public class RPNCalculator { public static double evaluate(String expression) { // Шаг 1: Преобразование в RPN String rpn = toRPN(expression); // Шаг 2: Вычисление RPN return evaluateRPN(rpn); } private static String toRPN(String expression) { StringBuilder output = new StringBuilder(); Stack<Character> operators = new Stack<>(); Map<Character, Integer> precedence = new HashMap<>(); precedence.put('+', 1); precedence.put('-', 1); precedence.put('*', 2); precedence.put('/', 2); precedence.put('^', 3); for (int i = 0; i < expression.length(); i++) { char c = expression.charAt(i); // Пропускаем пробелы if (Character.isWhitespace(c)) { continue; } // Если символ – число, добавляем его к выходной строке if (Character.isDigit(c) || c == '.') { StringBuilder numBuilder = new StringBuilder(); while (i < expression.length() && (Character.isDigit(expression.charAt(i)) || expression.charAt(i) == '.')) { numBuilder.append(expression.charAt(i++)); } i--; // Компенсируем инкремент цикла output.append(numBuilder).append(" "); } // Если символ – открывающая скобка, помещаем ее в стек else if (c == '(') { operators.push(c); } // Если символ – закрывающая скобка, извлекаем операторы до открывающей скобки else if (c == ')') { while (!operators.isEmpty() && operators.peek() != '(') { output.append(operators.pop()).append(" "); } if (!operators.isEmpty() && operators.peek() == '(') { operators.pop(); // Удаляем открывающую скобку } } // Если символ – оператор else if (precedence.containsKey(c)) { while (!operators.isEmpty() && operators.peek() != '(' && precedence.getOrDefault(operators.peek(), 0) >= precedence.get(c)) { output.append(operators.pop()).append(" "); } operators.push(c); } } // Извлекаем оставшиеся операторы while (!operators.isEmpty()) { output.append(operators.pop()).append(" "); } return output.toString().trim(); } private static double evaluateRPN(String rpn) { Stack<Double> stack = new Stack<>(); String[] tokens = rpn.split("\\s+"); for (String token : tokens) { if (token.length() == 1 && "+-*/^".contains(token)) { double b = stack.pop(); double a = stack.pop(); switch (token.charAt(0)) { case '+': stack.push(a + b); break; case '-': stack.push(a – b); break; case '*': stack.push(a * b); break; case '/': stack.push(a / b); break; case '^': stack.push(Math.pow(a, b)); break; } } else { stack.push(Double.parseDouble(token)); } } return stack.pop(); } public static void main(String[] args) { String expression = "3 + 4 * 2 / ( 1 – 5 ) ^ 2"; System.out.println("Выражение: " + expression); System.out.println("RPN: " + toRPN(expression)); System.out.println("Результат: " + evaluate(expression)); } }

Преимущества реализации собственного RPN-парсера:

Полный контроль над логикой вычислений

Отсутствие внешних зависимостей

Возможность кастомизации для специфических требований

Глубокое понимание алгоритмов парсинга выражений

Недостатки:

Требуется больше кода и времени на разработку

Необходимость самостоятельной обработки ошибок

Сложнее добавлять поддержку функций и переменных

Стадия Временная сложность Пространственная сложность Преобразование в RPN O(n) O(n) Вычисление RPN O(n) O(n) Общая O(n) O(n)

Этот метод особенно полезен для образовательных целей и случаев, когда необходимо иметь полный контроль над процессом парсинга. Если вам интересны алгоритмы, реализация RPN-парсера — отличное упражнение для углубления понимания структур данных и работы с стеками. 📚

Метод 4-5: Альтернативные библиотеки JEP и MXPARSER

Помимо exp4j, существуют и другие мощные библиотеки для парсинга и вычисления математических выражений в Java. Рассмотрим две популярные альтернативы: JEP (Java Expression Parser) и MXPARSER.

Метод 4: JEP (Java Expression Parser)

JEP — один из старейших и проверенных парсеров выражений для Java с богатым набором функций.

Для использования JEP добавьте зависимость:

xml Скопировать код // Maven <dependency> <groupId>org.scijava</groupId> <artifactId>jep</artifactId> <version>3.0.0</version> </dependency>

Пример использования JEP:

Java Скопировать код import org.nfunk.jep.JEP; public class JepExample { public static double evaluate(String expression) { JEP jep = new JEP(); jep.setImplicitMul(true); // Разрешает неявное умножение (например, 2x вместо 2*x) jep.addStandardFunctions(); jep.addStandardConstants(); jep.parseExpression(expression); if (jep.hasError()) { throw new RuntimeException("Ошибка парсинга: " + jep.getErrorInfo()); } return jep.getValue(); } public static void main(String[] args) { String expression = "sin(PI/4) * cos(PI/3)"; System.out.println(expression + " = " + evaluate(expression)); // С переменными JEP jep = new JEP(); jep.addVariable("x", 5); jep.addVariable("y", 3); jep.parseExpression("x^2 + y^2"); System.out.println("x^2 + y^2 при x=5, y=3: " + jep.getValue()); } }

Ключевые особенности JEP:

Поддержка комплексных чисел

Широкий набор встроенных функций

Возможность определения пользовательских функций

Работа с векторами и матрицами

Хорошая документация и давнее сообщество

Метод 5: MXPARSER

MXPARSER — современная библиотека для математического парсинга с акцентом на удобство использования и расширенную функциональность.

Добавление зависимости MXPARSER:

xml Скопировать код // Maven <dependency> <groupId>org.mariuszgromada.math</groupId> <artifactId>MathParser.org-mXparser</artifactId> <version>5.0.7</version> </dependency>

Пример использования MXPARSER:

Java Скопировать код import org.mariuszgromada.math.mxparser.*; public class MXParserExample { public static double evaluate(String expression) { Expression e = new Expression(expression); return e.calculate(); } public static void main(String[] args) { String expression = "2 + 3 * sin(pi/2)"; System.out.println(expression + " = " + evaluate(expression)); // Работа с аргументами и функциями Argument x = new Argument("x", 3); Argument y = new Argument("y", 4); Expression e = new Expression("sqrt(x^2 + y^2)", x, y); System.out.println("Расстояние от начала координат до точки (3,4): " + e.calculate()); // Определение и использование пользовательской функции Function avgFunc = new Function("avg(a,b,c) = (a+b+c)/3"); Expression avgExpr = new Expression("avg(1,2,3)", avgFunc); System.out.println("Среднее [1,2,3]: " + avgExpr.calculate()); } }

Преимущества MXPARSER:

Чрезвычайно богатый набор математических функций (более 300)

Интуитивно понятный API

Поддержка статистических функций

Итеративные операторы (сумма, произведение)

Логические операторы и условные выражения

Нет зависимостей от других библиотек

Сравнение библиотек по ключевым характеристикам:

Характеристика exp4j JEP MXPARSER Размер библиотеки ~30 КБ ~100 КБ ~1 МБ Производительность Очень высокая Средняя Высокая Функциональность Базовая Расширенная Очень обширная Поддержка логических выражений Нет Базовая Полная Активная разработка Умеренная Низкая Высокая

Выбор между JEP, MXPARSER и exp4j зависит от конкретных требований вашего проекта:

Для максимальной производительности с минимальными зависимостями — exp4j

Для работы со сложными математическими моделями и матрицами — JEP

Для наиболее полного набора функций и современного API — MXPARSER

Все три библиотеки предоставляют надежные решения для парсинга и вычисления математических выражений, так что выбор часто сводится к личным предпочтениям и конкретным требованиям проекта. 🛠️