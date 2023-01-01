Пустой href или javascript:void(0): выбор для интерактивных элементов

UX/UI дизайнеры и специалисты по доступности веб-приложений В мире веб-разработки даже мелкие детали могут серьезно влиять на производительность, пользовательский опыт и SEO. Один из таких вопросов, часто вызывающих жаркие дискуссии среди разработчиков — использование пустого атрибута href или javascript:void(0) в ссылках. На первый взгляд, оба подхода кажутся одинаковыми, ведь они предотвращают стандартную навигацию. Однако каждый из них имеет свои особенности, преимущества и подводные камни, о которых необходимо знать для создания качественного веб-интерфейса. Давайте разберемся, когда и какой метод выбрать, чтобы избежать распространенных ошибок и создать действительно надежный код 🔍.

Технические различия пустого href и javascript:void(0)

Для понимания различий между пустым href и javascript:void(0) необходимо разобраться, как технически работает каждый из этих подходов в контексте HTML и JavaScript.

Пустой href (href="") — это атрибут HTML-элемента <a> , который указывает браузеру перезагрузить текущую страницу при клике. Браузер интерпретирует пустое значение как ссылку на текущий документ, что приводит к перезагрузке страницы или прокрутке к её началу.

С другой стороны, javascript:void(0) — это псевдо-URL, который указывает браузеру выполнить JavaScript-выражение void(0), которое всегда возвращает undefined. Это предотвращает стандартное поведение перехода по ссылке, не перезагружая страницу.

Рассмотрим ключевые технические различия между этими подходами:

Параметр сравнения href="" javascript:void(0) Поведение при клике Перезагрузка страницы или прокрутка к началу Ничего не происходит (выполняется void(0)) JavaScript необходим Нет, работает даже с отключенным JavaScript Да, без JavaScript будет отображаться как обычный текст История браузера Может добавить запись в историю браузера Не влияет на историю браузера Обработка событий Требует preventDefault() для предотвращения перезагрузки Не требует preventDefault()

При использовании пустого href, вы должны добавлять обработчик события для предотвращения стандартного поведения:

HTML Скопировать код <a href="" onclick="event.preventDefault(); myFunction();">Click me</a>

В случае с javascript:void(0), код будет выглядеть так:

HTML Скопировать код <a href="javascript:void(0)" onclick="myFunction();">Click me</a>

Важно отметить, что оба подхода имеют определённые проблемы с точки зрения современной веб-разработки. Пустой href создаёт дополнительную нагрузку на обработчик событий, а javascript:void(0) смешивает представление и поведение, что нарушает принцип разделения ответственности. 🚩

Антон Дорохов, фронтенд-разработчик Работая над крупным проектом интернет-магазина, я столкнулся с проблемой оптимизации мобильной версии сайта. Пользователи жаловались, что при тапе на элементы фильтров товаров на iPhone страница неожиданно прокручивалась вверх. При исследовании выяснилось, что проблема была в использовании пустого href в элементах фильтрации. Safari на iOS интерпретировал пустой href как команду вернуться к началу страницы. Это создавало ужасный опыт: пользователь, выбрав фильтр где-то в середине длинной страницы категории, внезапно оказывался в самом верху и терял контекст выбора. Когда мы заменили пустой href на javascript:void(0), проблема на iPhone исчезла, но появились другие вопросы — элементы не воспринимались скринридерами как интерактивные. В итоге мы отказались от обоих подходов в пользу нативных кнопок с кастомными стилями, что решило проблему и с прокруткой, и с доступностью.

Влияние на SEO и доступность веб-страниц

При выборе между пустым href и javascript:void(0) критически важно понимать, как эти подходы влияют на SEO и доступность вашего сайта. Неправильный выбор может серьезно сказаться на ранжировании в поисковых системах и создать барьеры для пользователей с ограниченными возможностями. 🔄

Влияние на SEO

Поисковые системы, особенно Google, уделяют особое внимание качеству и структуре ссылок на странице. Вот как каждый подход влияет на SEO:

SEO-параметр href="" javascript:void(0) Краулинг Поисковые роботы могут пытаться следовать по пустым ссылкам, тратя краулинговый бюджет Поисковые роботы обычно игнорируют ссылки с javascript:, но это может сигнализировать о низком качестве страницы Ранжирование Может создавать проблемы с дублированием контента, так как перезагружает ту же страницу Считается признаком плохого кода, потенциально влияя на оценку качества страницы Анализ ссылок Создает внутренние ссылки на ту же страницу, потенциально размывая вес ссылок Не распространяет ссылочный вес, но может создавать «пустышки» в графе ссылок сайта Мобильная оптимизация Может вызывать проблемы с перезагрузкой на мобильных устройствах Более безопасен для мобильных устройств, но не идеален с точки зрения современных стандартов

Влияние на доступность

Доступность веб-сайтов — это не просто хорошая практика, а необходимость для обеспечения равного доступа всем пользователям. Рассмотрим, как наши подходы влияют на этот аспект:

Скринридеры: При использовании href="", элемент правильно распознается как ссылка, но может вызвать путаницу, когда пользователь активирует её и ничего не происходит (или происходит перезагрузка). JavaScript:void(0) часто вызывает проблемы со скринридерами, которые могут озвучивать весь этот код или не распознавать элемент как интерактивный.

Согласно рекомендациям WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), интерактивные элементы должны иметь четкую роль и предсказуемое поведение. Оба наших подхода могут нарушать это правило, но javascript:void(0) обычно создает больше проблем с доступностью.

Тестирование с реальными пользователями, использующими вспомогательные технологии, показывает, что элементы с javascript:void(0) часто воспринимаются как "поломанные" или "нефункциональные". Это значительно ухудшает пользовательский опыт и может снижать конверсию. 📉

Аналитические данные демонстрируют, что сайты, соответствующие стандартам доступности, имеют в среднем на 15-20% более высокие показатели удержания пользователей и более низкие показатели отказов, что косвенно влияет на SEO.

Поведение в разных браузерах и устройствах

Кроссбраузерная совместимость — один из ключевых факторов при разработке современных веб-приложений. Поведение пустого href и javascript:void(0) может существенно различаться в зависимости от браузера, версии и типа устройства, что создаёт потенциальные проблемы для разработчиков. 🌐

В разных браузерах обработка пустого href может происходить по-разному. Например, в Chrome и Firefox клик по ссылке с href="" обычно перезагружает текущую страницу. В Safari на macOS поведение может быть аналогичным, но в Safari на iOS пустой href часто приводит к прокрутке страницы к началу без полной перезагрузки, что может дезориентировать пользователя.

Использование javascript:void(0) также имеет свои особенности в разных браузерах:

В Internet Explorer (особенно в старых версиях) javascript:void(0) может вызывать предупреждения безопасности или быть заблокированным настройками безопасности.

В мобильных браузерах, особенно в iOS Safari, javascript: псевдопротокол может обрабатываться менее предсказуемо, иногда приводя к задержкам в отклике на взаимодействие.

Некоторые браузеры с усиленной защитой или браузеры в режиме повышенной безопасности могут блокировать выполнение javascript: URL.

Существуют также специфические проблемы, связанные с различными устройствами:

Мобильные устройства: на сенсорных устройствах пустой href может приводить к неожиданной прокрутке, особенно на длинных страницах.

на сенсорных устройствах пустой href может приводить к неожиданной прокрутке, особенно на длинных страницах. Устройства с трекпадом: на ноутбуках с жестовой навигацией поведение может быть менее предсказуемым, особенно при использовании жестов назад/вперед.

на ноутбуках с жестовой навигацией поведение может быть менее предсказуемым, особенно при использовании жестов назад/вперед. Smart TV и игровые консоли: веб-браузеры на этих устройствах могут иметь нестандартное поведение при работе с обоими подходами.

Екатерина Смирнова, UX-исследователь Во время проведения юзабилити-тестирования корпоративного портала мы столкнулись с интересной проблемой. Около 30% тестировщиков, использующих Firefox на Windows, сообщили о "зависаниях" при взаимодействии с раскрывающимися меню. Детальный анализ показал, что разработчики использовали комбинацию href="" и метод preventDefault() для обработки кликов. В определённых сценариях, особенно при быстрых кликах, предотвращение действия по умолчанию не срабатывало, вызывая перезагрузку страницы. Мы провели A/B-тестирование трёх вариантов: Оригинальный код с href="" Вариант с javascript:void(0) Вариант с использованием <button> вместо <a> Наблюдение за 1500 реальными пользователями показало, что третий вариант снизил количество ошибок взаимодействия на 97% и уменьшил время выполнения задач на 23%. Это подтвердило нашу гипотезу, что семантически правильные элементы обеспечивают более надёжное взаимодействие независимо от браузера или устройства.

Отдельную проблему представляют режимы энергосбережения на мобильных устройствах, которые могут изменять обработку JavaScript или ограничивать выполнение определенных операций для экономии заряда батареи. В таких ситуациях javascript:void(0) может работать менее надежно.

При тестировании на реальных устройствах обнаруживается, что пустой href часто создает менее проблем в плане функциональности, но может негативно влиять на UX из-за перезагрузок или прокруток. В то же время javascript:void(0) обычно не вызывает нежелательных перезагрузок, но может создавать проблемы совместимости или безопасности.

Вот результаты тестирования обоих подходов на популярных браузерах и устройствах:

Браузер/Устройство href="" javascript:void(0) Chrome (Desktop) Перезагрузка страницы Работает без проблем Firefox (Desktop) Перезагрузка страницы Работает без проблем Safari (Desktop) Перезагрузка страницы Работает без проблем Edge (Desktop) Перезагрузка страницы Работает без проблем Chrome (Android) Перезагрузка страницы Работает без проблем Safari (iOS) Прокрутка к началу страницы Возможны задержки отклика Samsung Internet Перезагрузка страницы Работает без проблем

Итак, ни один из подходов не гарантирует 100% совместимость и согласованное поведение во всех браузерах и устройствах, что подводит нас к необходимости рассмотрения альтернативных решений. 📱💻

Альтернативные подходы для интерактивных элементов

Учитывая проблемы с пустым href и javascript:void(0), профессиональные разработчики все чаще обращаются к альтернативным решениям, которые обеспечивают лучшую совместимость, доступность и соответствие современным стандартам веб-разработки. Рассмотрим наиболее эффективные альтернативы. 💡

1. Использование нативных элементов по назначению

Вместо того, чтобы "взламывать" поведение ссылок, правильнее использовать HTML-элементы в соответствии с их семантической ролью:

Кнопки для действий: Если элемент выполняет действие на текущей странице (открывает модальное окно, переключает состояние и т.д.), логичнее использовать <button> .

Если элемент выполняет действие на текущей странице (открывает модальное окно, переключает состояние и т.д.), логичнее использовать . Ссылки для навигации: Элементы <a> должны использоваться только для навигации на другие страницы или к якорям на текущей странице.

HTML Скопировать код <!-- Вместо --> <a href="" onclick="event.preventDefault(); toggleMenu();">Меню</a> <!-- Используйте --> <button type="button" onclick="toggleMenu();">Меню</button>

Это решение автоматически устраняет проблемы с перезагрузкой страницы и совместимостью, а также улучшает доступность, поскольку скринридеры правильно объявляют кнопки как интерактивные элементы.

2. Обработка событий через JavaScript с предотвращением стандартного поведения

Если по каким-то причинам требуется использовать элемент <a> (например, для стилизации), более чистым подходом будет использование корректного href с обработкой события:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="event.preventDefault(); myFunction(); return false;">Click Me</a> <script> document.querySelector('a').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); myFunction(); }); </script>

В этом подходе мы используем "#" как значение href (что лучше, чем пустая строка), и явно предотвращаем действие по умолчанию через preventDefault().

3. Использование WAI-ARIA для улучшения доступности

Атрибуты ARIA могут значительно улучшить доступность интерактивных элементов:

HTML Скопировать код <div role="button" tabindex="0" aria-label="Открыть меню" onclick="toggleMenu();" onkeypress="if(event.key==='Enter'||event.key===' ') { toggleMenu(); }"> Меню </div>

Этот подход позволяет создать полностью доступный элемент управления без использования href или javascript:void(0), поддерживающий как клавиатурную навигацию, так и взаимодействие с помощью вспомогательных технологий.

4. Компонентный подход с использованием фреймворков

Современные JavaScript-фреймворки предлагают более элегантные решения для создания интерактивных элементов:

React:

jsx Скопировать код function ActionButton({ onClick, children }) { return ( <button type="button" onClick={onClick}> {children} </button> ); } // Использование <ActionButton onClick={handleClick}>Нажми меня</ActionButton>

Vue.js:

vue Скопировать код <template> <button type="button" @click="handleClick"> <slot></slot> </button> </template> <script> export default { methods: { handleClick() { this.$emit('action-triggered'); } } } </script>

Фреймворки также часто предоставляют встроенные механизмы для обработки событий, которые автоматически заботятся о предотвращении действий по умолчанию и обеспечивают консистентное поведение на всех устройствах.

5. CSS-решения для стилизации кнопок под ссылки

Если вам нужна внешность ссылки, но поведение кнопки, используйте CSS:

CSS Скопировать код button.link-style { background: none; border: none; padding: 0; color: blue; text-decoration: underline; cursor: pointer; font-family: inherit; font-size: inherit; }

Это позволяет сохранить правильную семантику, одновременно достигая желаемого визуального эффекта.

Сравнение эффективности различных подходов показывает, что использование нативных элементов по назначению и компонентный подход являются наиболее надежными решениями с точки зрения производительности, доступности и удобства обслуживания кода. Эти подходы минимизируют риск неожиданного поведения в разных браузерах и устройствах, что важно для создания действительно универсальных веб-приложений. 🛠️

Рекомендации для разных сценариев разработки

Универсального решения для всех ситуаций не существует — выбор между пустым href, javascript:void(0) или альтернативными подходами должен основываться на конкретном сценарии использования, требованиях проекта и его технических ограничениях. Вот рекомендации для различных ситуаций, которые помогут принять оптимальное решение. 🎯

Для простых статичных сайтов:

Если требуется создать элемент, который визуально выглядит как ссылка, но выполняет действие на странице (например, открывает выпадающее меню) — используйте <button> с CSS-стилями, имитирующими ссылку.

с CSS-стилями, имитирующими ссылку. Для элементов, которые должны переключать видимость содержимого без перезагрузки страницы, подойдет комбинация якорных ссылок (#section-id) с JavaScript обработчиком и preventDefault().

Избегайте пустого href и javascript:void(0), так как они усложнят поддержку и могут вызывать проблемы в будущем при масштабировании проекта.

Для сложных веб-приложений:

Используйте компонентный подход с четким разделением ответственности. Создавайте специализированные компоненты для разных типов интерактивных элементов.

Применяйте паттерн делегирования событий для оптимизации производительности при большом количестве интерактивных элементов.

Внедряйте управление состоянием приложения (например, через Redux или Vuex), чтобы отделить визуальное представление от логики.

Разрабатывайте с учетом возможности клавиатурной навигации и использования вспомогательных технологий.

Для сайтов с высокими требованиями к SEO:

Избегайте обоих обсуждаемых подходов (пустого href и javascript:void(0)), так как они могут негативно влиять на индексирование.

Используйте прогрессивное улучшение: обеспечьте базовую функциональность без JavaScript, а затем расширяйте её с помощью JS.

Если необходимо создать интерактивный элемент, используйте <button> или <div> с соответствующими ARIA-атрибутами.

или с соответствующими ARIA-атрибутами. Для динамического контента используйте server-side rendering или предварительный рендеринг для улучшения индексации поисковыми системами.

Для проектов с высокими требованиями к доступности:

Категорически избегайте javascript:void(0), так как это создает серьезные проблемы для пользователей скринридеров.

Используйте семантически правильные элементы (кнопки для действий, ссылки для навигации).

Обеспечьте возможность навигации с клавиатуры для всех интерактивных элементов.

Тестируйте с реальными вспомогательными технологиями и с пользователями с ограниченными возможностями.

Для мобильных приложений и адаптивных сайтов:

Учитывайте особенности сенсорного взаимодействия: делайте интерактивные области достаточно большими.

Избегайте пустого href на мобильных устройствах из-за проблем с неожиданными прокрутками страницы.

Используйте обработчики событий touchstart/touchend для улучшения отзывчивости на сенсорных устройствах.

Тестируйте на реальных устройствах различных форм-факторов.

При выборе подхода также важно учитывать следующие факторы:

Опыт команды: Если команда более опытна в определенном стеке технологий, это может влиять на выбор подхода.

Если проект должен поддерживать устаревшие браузеры, это может ограничивать использование современных методов. Производительность: Для высоконагруженных приложений следует выбирать подходы с минимальным воздействием на производительность.

Независимо от выбранного подхода, придерживайтесь следующих принципов:

Последовательность: используйте одинаковый подход по всему проекту для предсказуемости. Документация: четко документируйте выбранные подходы и причины их выбора. Тестирование: проверяйте работу интерактивных элементов во всех целевых браузерах и устройствах. Мониторинг: отслеживайте проблемы пользователей, связанные с интерактивными элементами, через аналитику.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать пользовательский интерфейс, который будет одновременно функциональным, доступным и удобным для пользователей на любых устройствах. 🚀