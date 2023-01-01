Вспомогательные глаголы в английском: секрет правильной речи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие способы улучшить уроки

Русскоговорящие люди, испытывающие трудности в разговорной практике английского языка Представьте, что вы говорите по-английски, и вдруг замечаете, что собеседник вас не понимает. Почему? Потому что вы пропустили маленький, но критически важный элемент — вспомогательный глагол. Эти "невидимые помощники" английской речи часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Они как дирижеры оркестра — маленькие, но без них вся мелодия английского предложения рассыпается. Давайте разберемся, как правильно использовать эти грамматические инструменты, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🔍

Что такое вспомогательные глаголы и их роль в английском

Вспомогательные глаголы — это особая категория слов, которые помогают основным глаголам формировать различные грамматические конструкции. В отличие от смысловых глаголов, они не несут самостоятельного лексического значения, а выполняют грамматические функции.

Представьте, что основной глагол — это автомобиль, а вспомогательный — двигатель, без которого машина не поедет. Аналогично, многие английские конструкции не могут функционировать без этих "грамматических двигателей".

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Когда я только начинала преподавать английский, один из моих студентов постоянно говорил фразы вроде "You not understand me" или "Why you say that?". Несмотря на правильный порядок слов, предложения звучали неестественно. Ключевой проблемой было именно отсутствие вспомогательных глаголов. После нескольких целенаправленных занятий, посвященных исключительно вспомогательным глаголам, его речь трансформировалась в "You don't understand me" и "Why do you say that?". Разница колоссальная! Именно тогда я поняла, что многие студенты недооценивают роль этих маленьких, но мощных элементов английской грамматики.

Ключевые роли вспомогательных глаголов:

Формирование вопросительных предложений

Создание отрицательных форм

Образование различных времен

Формирование пассивного залога

Создание сокращенных ответов (Yes, I do. / No, he doesn't.)

Усиление утверждений (I do love you.)

Понимание функций вспомогательных глаголов — фундамент для освоения английской грамматики. Они как невидимый каркас, поддерживающий структуру языка. 🏗️

Основные вспомогательные глаголы в английском языке

В английском языке существует ограниченный набор вспомогательных глаголов, но каждый из них выполняет множество функций. Рассмотрим основных "игроков" на этом грамматическом поле:

Вспомогательный глагол Формы Основные функции Примеры be am, is, are, was, were, been, being Continuous времена, пассивный залог She is working. The book was written. do do, does, did Вопросы и отрицания в Present/Past Simple Do you know him? I don't like it. have have, has, had Perfect времена We have seen this movie. will/shall will, shall Будущее время, обещания I will help you tomorrow. would/should would, should Условные предложения, советы You should try it. can/could can, could Способность, возможность She can swim. may/might may, might Разрешение, вероятность You may leave now. must must Необходимость, сильная вероятность We must go.

Важно понимать, что модальные глаголы (can, may, must и др.) имеют двойную природу — они одновременно являются и вспомогательными, и несут определенное значение (способность, разрешение, необходимость). Это делает их особенной категорией вспомогательных глаголов. 🧩

Отличительная особенность вспомогательных глаголов — их способность образовывать сокращенные формы:

is not → isn't

do not → don't

have not → haven't

will not → won't

cannot → can't

Эти сокращения активно используются в разговорной речи и неформальном письме, делая коммуникацию более естественной и беглой.

Функции вспомогательных глаголов в разных временах

Вспомогательные глаголы играют ключевую роль в формировании временных форм английского языка. Каждое время требует определенного "набора" вспомогательных глаголов, создающих уникальную грамматическую конструкцию.

Время Вспомогательные глаголы Структура Пример Present Simple do/does (в вопросах/отрицаниях) [do/does] + подлежащее + глагол Do you work here? Past Simple did (в вопросах/отрицаниях) [did] + подлежащее + глагол Did she call you? Present Continuous am/is/are am/is/are + глагол+ing They are playing tennis. Past Continuous was/were was/were + глагол+ing I was reading at 8 PM. Present Perfect have/has have/has + причастие прошедшего времени She has finished her work. Past Perfect had had + причастие прошедшего времени They had left before I arrived. Future Simple will/shall will/shall + глагол We will visit London next year. Future Perfect will have will have + причастие прошедшего времени By 2030, AI will have transformed education.

Сложные времена могут включать несколько вспомогательных глаголов одновременно. Например, в Present Perfect Continuous используются и have/has, и been (форма глагола be): "She has been working here for five years."

Важно отметить последовательность вспомогательных глаголов в сложных временах:

Модальный глагол (если есть) Perfect (have, has, had) Continuous (be в соответствующей форме) Пассивный залог (be в соответствующей форме)

Например: "The report must have been being prepared" — где must (модальный) + have (perfect) + been (continuous) + being (пассив).

Умение правильно использовать вспомогательные глаголы в различных временных конструкциях — признак высокого уровня владения английским языком. ⏳

Правила применения вспомогательных глаголов в вопросах

Формирование вопросов в английском языке — одна из ключевых функций вспомогательных глаголов. В отличие от многих других языков, где вопрос образуется только с помощью интонации, английский требует грамматической перестройки предложения.

Общие вопросы (требующие ответа "да" или "нет") формируются по схеме:

Вспомогательный глагол + Подлежащее + Основной глагол + ...?

Примеры:

Do you speak Spanish? (Present Simple)

Are they working now? (Present Continuous)

Have you finished the report? (Present Perfect)

Will she join us tomorrow? (Future Simple)

Can he swim? (с модальным глаголом)

Максим Иванов, лингвист и переводчик Работая с иностранными делегациями, я часто наблюдал, как русскоговорящие бизнесмены, даже с хорошим словарным запасом, испытывали затруднения при формулировании вопросов. Типичная ошибка — опускание вспомогательного глагола: "You want coffee?" вместо "Do you want coffee?". Однажды на важных переговорах произошла забавная ситуация. Наш директор, имевший обширный пассивный словарный запас, но редко практикующий разговорный английский, задал вопрос американскому партнеру: "Your company produce electronics?" Американец, явно привыкший к подобным ошибкам, ответил: "Yes, my company DOES produce electronics." с особым ударением на "does". Этот момент стал поворотным для нашего директора — после встречи он попросил организовать для всего руководства интенсивный курс по английской грамматике с фокусом на вопросительные конструкции.

Специальные вопросы (начинающиеся с вопросительных слов what, where, when, why и т.д.) также требуют использования вспомогательных глаголов:

Вопросительное слово + Вспомогательный глагол + Подлежащее + Основной глагол + ...?

Примеры:

What do you do for a living? (Present Simple)

Where are you going? (Present Continuous)

When did they arrive? (Past Simple)

Why have you changed your mind? (Present Perfect)

How will we solve this problem? (Future Simple)

Особые случаи при формировании вопросов:

С глаголом to be в Present и Past Simple вспомогательный глагол не требуется, так как be сам меняет позицию: "Are you a teacher?" (не "Do you are a teacher?") С модальными глаголами дополнительный вспомогательный глагол также не нужен: "Can you help me?" (не "Do you can help me?") В вопросах к подлежащему порядок слов остается прямым: "Who wants coffee?" (не "Who does want coffee?")

Понимание этих правил и регулярная практика помогут сделать формирование вопросов автоматическим навыком, что критически важно для свободного общения на английском языке. 🗣️

Особенности использования вспомогательных глаголов в отрицаниях

Формирование отрицаний — еще одна фундаментальная функция вспомогательных глаголов в английском языке. В отличие от многих других языков, где отрицательная частица присоединяется непосредственно к глаголу, в английском требуется вспомогательный глагол с последующей отрицательной частицей not.

Основная схема образования отрицаний:

Подлежащее + Вспомогательный глагол + not + Основной глагол + ...

Рассмотрим особенности образования отрицаний в различных временах и конструкциях:

Present Simple : I do not (don't) like coffee. She does not (doesn't) understand the question.

: I do not (don't) like coffee. She does not (doesn't) understand the question. Past Simple : They did not (didn't) come to the party. He did not (didn't) call me.

: They did not (didn't) come to the party. He did not (didn't) call me. Present/Past Continuous : We are not (aren't) working today. She was not (wasn't) sleeping when I called.

: We are not (aren't) working today. She was not (wasn't) sleeping when I called. Present/Past Perfect : I have not (haven't) seen that movie. They had not (hadn't) finished their dinner.

: I have not (haven't) seen that movie. They had not (hadn't) finished their dinner. Future Tenses : We will not (won't) be able to attend. They shall not (shan't) pass!

: We will not (won't) be able to attend. They shall not (shan't) pass! С модальными глаголами: You cannot (can't) smoke here. She should not (shouldn't) drive so fast.

Особые случаи и тонкости:

С глаголом to be в качестве смыслового глагола не требуется дополнительный вспомогательный глагол: "I am not a doctor" (не "I do not am a doctor"). Двойные отрицания не используются в стандартном английском: "I don't know nothing" считается грамматически неверным, правильно: "I don't know anything." В формальном английском часто используются полные формы (do not вместо don't), особенно в письменной речи. Некоторые сокращенные отрицательные формы имеют нерегулярное образование: will not → won't (не "willn't").

Распространенные ошибки при образовании отрицаний:

Неправильно Правильно Причина ошибки I no like pizza. I don't like pizza. Прямой перенос структуры из других языков She not is happy. She is not happy. Неправильный порядок слов We don't can go there. We can't go there. Избыточное использование вспомогательного глагола с модальным I haven't got no money. I haven't got any money. Двойное отрицание He no went to school. He didn't go to school. Отсутствие вспомогательного глагола и использование формы прошедшего времени

Правильное использование вспомогательных глаголов в отрицаниях — важный показатель грамматической грамотности в английском языке. Это требует понимания не только структуры, но и нюансов употребления в различных контекстах. 🚫