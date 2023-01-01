Вспомогательные глаголы в английском: роль, виды, применение

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы обучения

Профессионалы, нуждающиеся в улучшении навыков общения на английском в бизнесе Представьте, что вы готовитесь к важному разговору на английском, и вдруг понимаете, что не уверены, как правильно сформировать вопрос или отрицание. Именно здесь на сцену выходят вспомогательные глаголы — невидимые герои английской грамматики, без которых невозможно построить полноценное предложение. Эти лингвистические строительные блоки не только помогают формировать времена и наклонения, но и придают речи естественность, делая её по-настоящему английской. Освоив систему вспомогательных глаголов, вы получите ключ к грамматической точности и беглости, которая отличает свободно говорящих от вечных студентов. 🔑

Что такое вспомогательные глаголы в английском языке

Вспомогательные глаголы (auxiliary verbs) — это особая категория глаголов в английском языке, которые выполняют служебную функцию при построении различных грамматических конструкций. В отличие от смысловых глаголов, они сами по себе не несут основного лексического значения, а помогают формировать времена, наклонения, залоги и другие аспекты предложения. 📚

Ключевая особенность вспомогательных глаголов заключается в том, что они работают в паре с основным глаголом, создавая грамматические структуры и оттенки значений, которые невозможно выразить одним смысловым глаголом.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я начинала работать с группой руководителей международной компании, одной из главных проблем была их неспособность задавать правильные вопросы и формировать отрицания. Они буквально "калькировали" русские конструкции. Я разработала систему, где каждый вспомогательный глагол представлен как персонаж со своей "работой". Мы назвали это "Команда грамматических супергероев". Be стал "Строителем времён", Do — "Мастером вопросов", Have — "Хранителем опыта", а модальные глаголы — "Отрядом возможностей". Через месяц такой персонификации даже самые "грамматически резистентные" студенты начали интуитивно правильно использовать вспомогательные глаголы. Особенно запомнился момент, когда один из директоров, ранее избегавший сложных конструкций, блестяще провёл переговоры с американскими партнёрами, умело жонглируя вопросами и условными предложениями.

Вспомогательные глаголы в английском языке отличаются от смысловых глаголов рядом характеристик:

Они не могут использоваться самостоятельно (за исключением некоторых модальных глаголов и случаев, когда "be", "do" и "have" выступают в роли смысловых)

Участвуют в формировании вопросительных и отрицательных предложений

Помогают образовывать различные времена, залоги и наклонения

Могут сокращаться в разговорной речи (I'm, don't, hasn't)

Несут грамматическую, а не лексическую информацию

Функция Вспомогательный глагол Пример Образование времени be, have, will She is working. I have finished. They will arrive. Формирование вопроса do, be, have, модальные Do you know? Is he ready? Have they left? Can she swim? Образование отрицания do, be, have, модальные I don't agree. He isn't happy. We haven't seen it. They can't come. Выражение модальности can, could, may, might, must, should, would и др. You should try. We must leave. They might come.

Основные роли вспомогательных глаголов в предложении

Вспомогательные глаголы выполняют несколько критически важных функций в английском предложении, без которых грамматическая система языка попросту рухнула бы. Понимание этих ролей — фундамент для освоения английской грамматики. 🧩

1. Формирование времён Одна из главных функций вспомогательных глаголов — помощь в образовании различных времён английского языка. Без них невозможно построить большинство временных форм:

"Be" для непрерывных времён: I am working (Present Continuous)

"Have" для совершенных времён: She has lived here (Present Perfect)

"Will/shall" для будущих времён: They will arrive tomorrow (Future Simple)

2. Образование вопросов В английском языке вспомогательные глаголы играют ключевую роль в формировании вопросительных предложений через инверсию:

Do they understand the problem? (вместо прямого порядка слов "They understand the problem")

Is she coming tonight? (вместо "She is coming tonight")

Have you ever been to Paris? (вместо "You have ever been to Paris")

3. Формирование отрицаний Отрицательные предложения в английском также невозможны без вспомогательных глаголов, к которым добавляется частица "not":

I do not (don't) like spicy food.

She is not (isn't) available at the moment.

They have not (haven't) finished their project.

4. Создание эмфазы Вспомогательный глагол "do" может использоваться для усиления значения основного глагола:

"I do understand you" (Я действительно тебя понимаю)

understand you" (Я действительно тебя понимаю) "He did call her yesterday" (Он всё-таки позвонил ей вчера)

5. Избежание повторения Вспомогательные глаголы могут заменять целые глагольные группы для избежания повторений:

"Can you swim?" — "Yes, I can." (Вместо "Yes, I can swim")

"He hasn't finished yet, but she has." (Вместо "she has finished")

6. Выражение модальности Модальные вспомогательные глаголы передают отношение говорящего к действию:

Возможность: "I can speak three languages."

Необходимость: "You must follow the rules."

Вероятность: "It might rain later."

Совет: "You should see a doctor."

Виды вспомогательных глаголов: be, do, have и модальные

Английские вспомогательные глаголы делятся на несколько групп, каждая из которых имеет свои особенности и специфику применения. Понимание этих категорий позволит точнее использовать их в речи и избежать типичных ошибок. 🔍

Первичные вспомогательные глаголы Эти три глагола являются основой английской грамматической системы:

Be (am, is, are, was, were, been, being) — используется для образования: Длительных времён (Continuous): She is working now.

Пассивного залога: The letter was sent yesterday.

Конструкции "going to": We are going to visit grandma. Do (do, does, did, done, doing) — применяется для: Формирования вопросов в Present и Past Simple: Do you like coffee?

Образования отрицаний в Present и Past Simple: I don't understand.

Создания эмфатических конструкций: I do believe you! Have (have, has, had, having) — используется для: Образования совершенных времён (Perfect): They have lived here for years.

Перфектно-длительных времён (Perfect Continuous): She has been working all day.

Конструкции "have something done": I had my car repaired yesterday.

Модальные вспомогательные глаголы Модальные глаголы выражают отношение, возможность, необходимость и другие модальности:

Can/Could : способность, возможность, разрешение I can swim. (умение) Could I use your phone? (вежливая просьба)

May/Might : разрешение, вероятность You may leave now. (разрешение) It might rain later. (вероятность)

Must : необходимость, уверенность Students must wear uniforms. (обязательство) She must be at home now. (логический вывод)

Should/Ought to : совет, рекомендация, ожидание You should eat more fruits. (рекомендация)

Would : условность, вежливость, привычки в прошлом I would help if I could. (условность) Would you pass the salt? (вежливая просьба)

Will/Shall: будущее время, обещания, предложения I will call you tomorrow. (обещание) Shall we dance? (предложение)

Игорь Соколов, лингвист и автор учебных пособий В моей практике был показательный случай с группой IT-специалистов, готовившихся к международной сертификации. Они прекрасно знали техническую терминологию, но их речь звучала неестественно из-за ошибок в использовании вспомогательных глаголов. Я разработал для них "модель трёх этажей" — визуальное представление, где на первом "этаже" располагались be, do, have, на втором — модальные глаголы, а на третьем — полумодальные конструкции типа "be able to", "have to". Каждое занятие мы "строили" предложения, поднимаясь с этажа на этаж и комбинируя разные типы вспомогательных глаголов. Результат превзошёл ожидания: через два месяца один из студентов сообщил, что во время собеседования в международной компании рекрутер похвалил его за "необычно естественную для не-носителя речь". Секрет был прост — он наконец-то перестал переводить с русского дословно и начал мыслить английскими грамматическими конструкциями. Этот подход с визуализацией "этажей" я использую до сих пор.

Полумодальные и модальные конструкции Эта группа занимает промежуточное положение между чистыми вспомогательными и смысловыми глаголами:

Need to : необходимость — "You need to study harder."

: необходимость — "You need to study harder." Have to : вынужденная необходимость — "I have to work late today."

: вынужденная необходимость — "I have to work late today." Be able to : способность — "She will be able to attend the meeting."

: способность — "She will be able to attend the meeting." Be going to : намерение, планы — "They are going to get married next year."

: намерение, планы — "They are going to get married next year." Used to: привычка в прошлом — "I used to play piano."

Тип вспомогательного глагола Особенности Примеры употребления Первичные (be, do, have) Могут быть как вспомогательными, так и смысловыми; изменяются по лицам и числам; имеют все временные формы She is dancing. (be) <br> They do not agree. (do) <br> We have finished. (have) Модальные (can, may, must...) Не изменяются по лицам и числам; многие не имеют всех временных форм; требуют инфинитива без "to" после себя You can go now. <br> She must be tired. <br> They might arrive late. Полумодальные (need to, have to...) Сочетают свойства модальных и смысловых глаголов; обычно требуют инфинитива с "to" I need to leave. <br> We have to study. <br> They used to live here.

Применение вспомогательных глаголов в разных временах

Каждое время в английском языке требует своего набора вспомогательных глаголов, которые формируют его структуру. Правильное применение этих глаголов — ключ к точному выражению временных отношений. ⏰

Present Simple (Настоящее простое) В утвердительных предложениях вспомогательные глаголы не используются, кроме 3-го лица единственного числа, где к основному глаголу добавляется окончание -s/-es. Вспомогательный глагол "do/does" появляется только в вопросах и отрицаниях:

Утверждение: She works in London.

Вопрос: Does she work in London?

Отрицание: She does not (doesn't) work in London.

Past Simple (Прошедшее простое) Как и в Present Simple, вспомогательный глагол "did" используется только для формирования вопросов и отрицаний:

Утверждение: They lived in Paris.

Вопрос: Did they live in Paris?

Отрицание: They did not (didn't) live in Paris.

Future Simple (Будущее простое) Здесь вспомогательный глагол "will" (реже "shall") является обязательным во всех типах предложений:

Утверждение: I will call you tomorrow.

Вопрос: Will you call me tomorrow?

Отрицание: I will not (won't) call you tomorrow.

Present Continuous (Настоящее продолженное) Для образования этого времени используется вспомогательный глагол "be" (am/is/are) в настоящем времени + причастие настоящего времени (глагол с окончанием -ing):

Утверждение: She is reading a book.

Вопрос: Is she reading a book?

Отрицание: She is not (isn't) reading a book.

Past Continuous (Прошедшее продолженное) Формируется с помощью вспомогательного глагола "be" в прошедшем времени (was/were) + причастие настоящего времени:

Утверждение: They were watching TV at 8 p.m.

Вопрос: Were they watching TV at 8 p.m.?

Отрицание: They were not (weren't) watching TV at 8 p.m.

Present Perfect (Настоящее совершенное) Образуется при помощи вспомогательного глагола "have/has" + причастие прошедшего времени (3-я форма глагола):

Утверждение: I have finished my work.

Вопрос: Have you finished your work?

Отрицание: I have not (haven't) finished my work.

Past Perfect (Прошедшее совершенное) Использует вспомогательный глагол "had" + причастие прошедшего времени:

Утверждение: She had left before I arrived.

Вопрос: Had she left before you arrived?

Отрицание: She had not (hadn't) left before I arrived.

Future Perfect (Будущее совершенное) Требует комбинации вспомогательных глаголов "will have" + причастие прошедшего времени:

Утверждение: We will have completed the project by next month.

Вопрос: Will we have completed the project by next month?

Отрицание: We will not (won't) have completed the project by next month.

Perfect Continuous времена Используют комбинацию из нескольких вспомогательных глаголов:

Present Perfect Continuous: have/has been + глагол с -ing She has been working on this report for three hours.

Past Perfect Continuous: had been + глагол с -ing They had been living there for 10 years before they moved.

Future Perfect Continuous: will have been + глагол с -ing By next year, I will have been teaching for 20 years.

Типичные ошибки при использовании вспомогательных глаголов

Даже продвинутые студенты регулярно допускают ошибки при работе со вспомогательными глаголами. Знание типичных проблемных зон поможет избежать этих распространённых ловушек. ⚠️

1. Пропуск вспомогательных глаголов в вопросах Одна из самых распространённых ошибок — формирование вопросов без использования вспомогательных глаголов, по образцу русского языка:

❌ You like coffee? (вместо Do you like coffee?)

❌ She coming tonight? (вместо Is she coming tonight?)

❌ They went home? (вместо Did they go home?)

2. Неправильный порядок слов в вопросах Другая частая ошибка — неправильное размещение вспомогательного глагола в вопросительном предложении:

❌ Why you are crying? (вместо Why are you crying?)

❌ Where they have gone? (вместо Where have they gone?)

❌ How he can do it? (вместо How can he do it?)

3. Избыточное использование "do" с другими вспомогательными глаголами Вспомогательный глагол "do" не используется, если уже присутствуют другие вспомогательные глаголы:

❌ Do you can speak English? (вместо Can you speak English?)

❌ Do you are working now? (вместо Are you working now?)

❌ Does she has finished? (вместо Has she finished?)

4. Двойное отрицание В английском языке, в отличие от русского, не используется двойное отрицание:

❌ I don't know nothing. (вместо I don't know anything.)

❌ She can't never remember. (вместо She can't ever remember.)

5. Путаница с формами вспомогательных глаголов Выбор правильной формы вспомогательного глагола зависит от лица, числа и времени:

❌ She don't like pizza. (вместо She doesn't like pizza.)

❌ They was working. (вместо They were working.)

❌ I has seen that movie. (вместо I have seen that movie.)

6. Неправильное использование в отрицательных сокращениях Сокращённые формы (contractions) требуют особого внимания:

❌ She'ven't finished. (вместо She hasn't finished.)

❌ I'mn't ready. (вместо I'm not ready.)

7. Забывание модальных особенностей Модальные глаголы имеют особые правила использования:

❌ I must to go. (вместо I must go. — после модальных глаголов инфинитив используется без "to")

❌ She cans swim. (вместо She can swim. — модальные глаголы не изменяются по лицам и числам)

8. Неправильное образование вопросов в Past Simple с правильными глаголами В прошедшем времени для образования вопросов всегда используется "did" с основной формой глагола:

❌ Did you went to the party? (вместо Did you go to the party?)

❌ Did they bought a new car? (вместо Did they buy a new car?)

9. Неправильное использование вспомогательных глаголов в ответах В кратких ответах следует использовать тот же вспомогательный глагол, что и в вопросе:

❌ "Can you help me?" — "Yes, I will." (вместо "Yes, I can.")

❌ "Have you been to Paris?" — "Yes, I was." (вместо "Yes, I have.")