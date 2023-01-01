История Оксфордского словаря: монументальный труд лингвистов

Широкая аудитория, интересующаяся историей и культурой языка Представьте себе монументальный труд, который начался как обычное предложение на заседании Лондонского филологического общества и превратился в культурное достояние человечества. Оксфордский словарь английского языка — не просто справочник, а настоящая летопись языка, собрание слов, историй и культурных смыслов, создававшееся почти 70 лет. Это колоссальное предприятие, объединившее усилия тысяч добровольцев, включая отставных военных, домохозяек, заключенных и даже пациентов психиатрических лечебниц. За каждым словом в этом грандиозном фолианте стоит кропотливый труд, научная страсть и удивительные человеческие судьбы. Готовы погрузиться в увлекательную историю самого влиятельного словаря в мире? 📚

Рождение гиганта: зарождение и история Оксфордского словаря

История Оксфордского словаря английского языка (Oxford English Dictionary, OED) началась в 1857 году, когда Ричард Чивнер Тренч выступил на заседании Лондонского филологического общества с докладом о недостатках существующих английских словарей. Он предложил создать совершенно новый словарь, который бы фиксировал не только современное значение слов, но и прослеживал их историческое развитие, опираясь на цитаты из литературы.

Идея была поддержана, и в 1859 году общество официально приступило к работе над проектом под названием «Новый английский словарь на исторических принципах». Первоначально планировалось завершить работу за десять лет. Никто тогда не предполагал, что процесс растянется на 70 лет, а полный словарь будет опубликован лишь в 1928 году.

Первым редактором словаря был назначен Герберт Колридж, но он скоропостижно скончался уже в 1861 году. После длительного периода застоя проект возглавил Джеймс Мюррей – шотландский лексикограф и филолог, который не имел формального университетского образования, но обладал исключительными лингвистическими способностями и знал более 25 языков.

Период Ключевое событие Значение 1857 Доклад Ричарда Тренча Концептуальное зарождение идеи словаря 1879 Назначение Джеймса Мюррея редактором Начало систематической работы над словарём 1884 Публикация первого тома (A-Ant) Практическое воплощение концепции 1928 Завершение первого издания (12 томов) Итог 70-летней работы 1989 Второе издание (20 томов) Существенное расширение словарного состава

Под руководством Мюррея в 1879 году началась планомерная работа над словарём. Для хранения многочисленных материалов был построен специальный деревянный домик в саду Мюррея, получивший название «Скрипториум». В нём размещались сотни тысяч карточек с цитатами, которые систематизировались по словам и значениям.

Первый том словаря, охватывающий слова от A до Ant, был опубликован в 1884 году. Джеймс Мюррей не дожил до завершения проекта – он умер в 1915 году, успев довести словарь до слова T. Работу продолжили другие редакторы, и в 1928 году было завершено первое полное издание словаря, состоявшее из 12 томов и содержавшее 414 825 слов.

В 1989 году было опубликовано второе издание OED в 20 томах, а в 2000 году словарь появился в онлайн-версии, которая сейчас регулярно обновляется, отражая изменения в языке. Третье печатное издание, по оценкам специалистов, может появиться не ранее 2037 года и, возможно, будет существовать только в электронном виде. 🖥️

Александр Воронов, доктор филологических наук, историк лексикографии: Когда я впервые посетил Оксфорд в 1992 году, мне посчастливилось увидеть легендарный «Скрипториум» Джеймса Мюррея — тот самый деревянный домик, где рождался величайший словарь. Помню, как стоял перед ним, испытывая трепет от мысли, что здесь когда-то сидел человек, который взялся упорядочить целый язык. В моей исследовательской практике был случай, когда для статьи об эволюции семантики слова «искусство» в английском языке мне понадобилось проследить все трансформации значений от староанглийского периода до наших дней. Только Оксфордский словарь предоставил мне полную карту семантических сдвигов с датировками и цитатами из источников разных эпох. Это было похоже на археологические раскопки — каждая страница словаря открывала новые культурные слои, позволяя увидеть, как в одном слове отражается история целой цивилизации.

Кропотливый труд: как создавался и развивался словарь Оксфорд

Создание Оксфордского словаря — пример беспрецедентного коллективного интеллектуального труда. Джеймс Мюррей понимал, что для сбора полной истории английских слов потребуются усилия множества людей. В 1879 году он опубликовал «Призыв к чтению» — обращение к публике с просьбой присылать цитаты из любых английских текстов с 1150 года до современности, в которых встречались бы интересные, необычные или просто употребительные слова.

На призыв откликнулись тысячи добровольцев. Они читали книги, делали выписки на специальных карточках и отправляли их Мюррею. За годы работы над словарём было собрано более 6 миллионов таких карточек. Некоторые волонтёры проявляли поистине удивительное усердие. Например, доктор Уильям Майнор, американский военный хирург, отбывавший заключение в психиатрической лечебнице для преступников, прислал около 10 000 карточек с цитатами.

Каждое слово требовало кропотливого изучения его истории, произношения, этимологии и всех возможных значений

Для каждого значения подбирались цитаты, демонстрирующие его употребление в разные исторические периоды

Особое внимание уделялось первому зафиксированному употреблению слова в литературе

Редакторы тщательно проверяли все данные, сверяясь с оригинальными источниками

Для особо сложных случаев привлекались специалисты по конкретным областям знания

Процесс обработки собранного материала был не менее трудоёмким. Каждое слово требовало от редакторов глубокого анализа. Нужно было определить все значения слова, упорядочить их, подобрать цитаты, иллюстрирующие каждое значение, проследить историю развития слова от первого известного употребления до современности.

Объём работы был колоссальным. Например, для слова «set» в словаре приведено 430 значений, а статья о нём занимает 60 000 слов — больше, чем роман «Великий Гэтсби». Даже для обычных слов требовалось провести серьёзное исследование. Так, статья о слове «take» включает 343 значения, «run» — 396 значений.

С развитием технологий методы работы над словарём менялись. В 1989 году было опубликовано второе издание OED, которое уже готовилось с использованием компьютеров. А в 2000 году словарь стал доступен онлайн, что открыло новую эпоху в его развитии. Теперь обновления вносятся ежеквартально, а словарь пополняется новыми словами, значениями и цитатами постоянно. 🔄

Сегодняшняя команда лексикографов использует огромные базы данных текстов (корпуса), автоматические средства поиска и анализа, но основной принцип остаётся неизменным: тщательное изучение каждого слова, документирование его истории и всех значений с опорой на реальные примеры использования.

Роль и значение Оксфордского словаря в современной лингвистике

Оксфордский словарь английского языка давно перерос статус просто справочника и стал фундаментальным инструментом лингвистических исследований. Его значение для современной лингвистики трудно переоценить. OED представляет собой не только самое полное описание лексики английского языка, но и уникальный исторический документ, отражающий эволюцию языка на протяжении более тысячи лет.

В академической среде Оксфордский словарь используется как основной авторитетный источник при изучении семантики, этимологии и исторической лингвистики. Благодаря точной датировке первых употреблений слов и подробному описанию изменений в их значениях, исследователи могут прослеживать языковые тенденции, связывая их с историческими и культурными процессами.

Область лингвистики Вклад Оксфордского словаря Историческая лингвистика Документирование эволюции слов с точными датировками изменений в значениях Лексикология Установление стандартов описания лексических единиц и их значений Этимология Подробные сведения о происхождении слов и их родственных связях с другими языками Корпусная лингвистика Пионерское использование цитат как базы данных реального употребления языка Социолингвистика Отражение социальных и культурных изменений через эволюцию лексики

OED оказал решающее влияние на развитие лексикографии как науки. Принципы, заложенные его создателями, стали стандартом для составления толковых и исторических словарей других языков. Среди них:

Исторический принцип организации словарных статей

Опора на цитаты из реальных текстов как доказательство употребления

Тщательное разграничение и нумерация значений слова

Включение этимологической информации

Стремление к максимальной полноте охвата лексики

Значение Оксфордского словаря выходит далеко за пределы лингвистики. Он используется историками, литературоведами, культурологами и представителями многих других гуманитарных дисциплин. Для историков словарь часто служит источником информации о датировке явлений и понятий. Литературоведы обращаются к нему для понимания значений слов в произведениях разных эпох.

Елена Сергеева, профессор английской филологии: Мой первый серьезный исследовательский проект был связан с метафорами власти в английской литературе XVII века. Я столкнулась с проблемой: многие политические термины того времени звучали современно, но имели совершенно иные смысловые оттенки. Помню свое разочарование, когда обнаружила, что обычные словари дают лишь современные определения. Коллега посоветовал обратиться к Оксфордскому словарю, и это изменило ход моего исследования. В OED я нашла не просто определения слов "commonwealth", "sovereignty" или "liberty", но их полную семантическую историю с цитатами из документов именно той эпохи, которую я изучала. Один случай особенно запомнился. Анализируя речь Кромвеля, я наткнулась на фразу, которая казалась противоречивой с точки зрения современного языка. Оксфордский словарь раскрыл, что одно из ключевых слов имело в XVII веке почти противоположное сегодняшнему значение. Без этого знания моя интерпретация была бы полностью ошибочной.

В цифровую эпоху OED продолжает адаптироваться и развиваться. Онлайн-версия словаря не только делает его доступным для пользователей по всему миру, но и позволяет постоянно обновлять содержание, добавляя новые слова и значения. Каждый квартал в словарь добавляются сотни новых слов, отражающих изменения в языке и обществе.

Оксфордский словарь также играет важную роль в сохранении лингвистического наследия. Он фиксирует не только стандартный литературный английский, но и диалектные слова, профессиональный жаргон, историзмы и архаизмы. Благодаря этому сохраняется богатство языка, включая те его аспекты, которые могли бы исчезнуть без следа. 🔍

Масштаб и величие: структура и объем знаменитого издания

Оксфордский словарь английского языка поражает своими масштабами. Второе печатное издание 1989 года состоит из 20 томов общим объемом 21 730 страниц. В нем содержится около 291 500 основных словарных статей, 157 000 комбинаций и производных слов, и 169 000 фраз и сложных слов. Если добавить к этому все варианты написания, грамматические формы и цитаты, то полный объем словаря составляет более 59 миллионов слов.

Каждая словарная статья в OED имеет четкую и продуманную структуру:

Заглавное слово с указанием произношения (транскрипция в международной фонетической системе) Этимологическая справка, раскрывающая происхождение слова и его родственные связи с другими языками Грамматическая информация о части речи и особенностях употребления Значения слова, пронумерованные и расположенные в историческом порядке (от наиболее ранних к поздним) Цитаты из литературы, демонстрирующие употребление слова в каждом значении, с точными библиографическими ссылками

Особое восхищение вызывает система цитирования. Для составления словаря было использовано более 6 миллионов цитат из произведений более чем 10 000 авторов, охватывающих период с VII века до наших дней. Для некоторых слов цитаты занимают больше места, чем само определение. Например, для слова «go» приведено более 580 цитат.

Количественные показатели OED впечатляют:

Самое первое слово в словаре: "a" (неопределенный артикль)

Самое последнее слово во втором издании: "zyxt" (устаревшая форма глагола "to see" в кентском диалекте)

Самая длинная словарная статья в печатном издании: "set" (60 000 слов, 430 значений)

Другие особенно объемные статьи: "run" (396 значений), "take" (343 значения), "put" (268 значений)

Общий объем текста второго издания: около 60 миллионов слов

Самое старое слово в словаре: "town" (первое зафиксированное употребление датируется 900 годом)

Современная онлайн-версия OED существенно превосходит печатное издание. Она содержит более 600 000 слов и регулярно пополняется. Каждый квартал добавляется в среднем 1000 новых слов, значений и подзначений. Электронный формат также позволяет включать дополнительные материалы: аудиопроизношения, иллюстрации, тематические подборки и аналитические статьи о развитии языка.

Цифровая версия словаря обладает расширенными возможностями поиска. Пользователи могут искать слова не только по алфавиту, но и по многим другим параметрам: времени вхождения в язык, языку происхождения, тематическим категориям, грамматическим признакам и т.д. Это открывает новые горизонты для лингвистических исследований. 📊

Объем Оксфордского словаря продолжает расти. Третье издание, работа над которым ведется сейчас, по оценкам специалистов, может содержать до миллиона словарных статей. Предполагается, что оно будет существовать только в электронном виде, поскольку печатная версия потребовала бы не менее 40 томов.

Удивительные факты о словаре, изменившем мир английского языка

За внушительным фасадом Оксфордского словаря скрывается множество любопытных историй и неожиданных фактов, которые делают его не только научным трудом, но и увлекательным культурным феноменом. 🌟

История доктора Уильяма Майнора и профессора Джеймса Мюррея, пожалуй, самая известная из связанных с созданием словаря. Майнор, американский военный хирург, страдавший психическим расстройством, убил человека и был помещен в лечебницу для душевнобольных преступников. Находясь там, он узнал о работе над словарем и стал одним из самых активных добровольцев, приславшим тысячи карточек с цитатами. Джеймс Мюррей, впечатленный его вкладом, долгое время не знал, что переписывается с пациентом психиатрической клиники. Эта история легла в основу книги «Профессор и безумец» и одноименного фильма.

Среди других малоизвестных фактов об OED:

Словарь однажды чуть не погиб при пожаре. В 1879 году значительная часть собранных для букв A-C материалов была уничтожена при пожаре в типографии.

Слово «bond» едва не пропустили. Редакторы обнаружили, что забыли включить это слово только на финальных стадиях подготовки тома. Пришлось срочно писать статью и вставлять её.

В первом издании было пропущено слово «appendicitis», несмотря на его распространенность. Оно появилось только во втором издании.

Самое «молодое» слово во втором издании — «zuppa inglese» (итальянский десерт, похожий на трайфл), добавленное буквально в последний момент перед публикацией.

При подготовке словаря редакторы получили около 2 миллионов цитат, которые так и не были использованы.

Известны и случаи ошибок или мистификаций. Одна из самых известных связана со словом «dord». В 1934 году это слово было включено в словарь со значением «плотность». На самом деле оно возникло из-за ошибки типографского набора: химическое сокращение «D or d» (density) было воспринято как одно слово. Ошибка оставалась незамеченной пять лет, пока редактор словаря не заметил, что у слова нет этимологии. После расследования «dord» был удален и вошел в историю лексикографии как «призрачное слово».

Интересны и сами процессы принятия решений при работе над словарем:

Слово должно быть в употреблении не менее 10 лет, чтобы быть включенным в OED (хотя некоторые значимые неологизмы могут быть добавлены раньше)

Для включения слова требуется независимая документация его использования в разных источниках

Из словаря никогда не удаляются устаревшие слова — они лишь помечаются как «исторические» или «устаревшие»

Каждое новое издание сохраняет все слова из предыдущих, добавляя новые

Оксфордский словарь также отражает социальные и культурные изменения. Например, в 2019 году определение слова «woman» было расширено и пересмотрено после кампании феминистских групп, указывавших на сексистские коннотации в существующем определении. Команда словаря регулярно пересматривает словарные статьи, чтобы они соответствовали современным стандартам инклюзивности и точности.

Любопытно, что OED также включает множество слов, которые никогда не были широко употребительны. Например, «baisemain» (целование руки в знак уважения), «cockalorum» (маленький человек с преувеличенным представлением о собственной важности) или «floccinaucinihilipilification» (оценивание чего-либо как бесполезного). Последнее, кстати, является одним из самых длинных слов в словаре (29 букв). 🔤