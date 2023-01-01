Как правильно использовать глагол give: все формы и выражения в английском

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, желающие улучшить свои знания о глаголе "give".

Преподаватели английского, ищущие методы для объяснения сложности употребления этого глагола.

Профессионалы, использующие английский в деловом общении и желающие избежать языковых ошибок. Глагол "give" — один из самых универсальных и частотных в английском языке, но именно эта многогранность часто становится камнем преткновения для изучающих. Ошибки при использовании этого глагола могут выдать даже продвинутого студента с головой! Я регулярно наблюдаю, как студенты путаются в формах, неправильно строят конструкции и упускают смысловые оттенки фразовых глаголов с "give". Цель этого гида — разложить "give" по полочкам так, чтобы вы не только понимали все его формы и значения, но и уверенно использовали этот глагол в повседневном общении, деловой переписке и академической среде. 🎓

Базовые формы и значения глагола Give

Начнем с основ. Глагол "give" относится к неправильным глаголам английского языка и имеет три основные формы:

Инфинитив Прошедшее время Причастие прошедшего времени give gave given

Основные значения глагола "give" можно разделить на следующие категории:

Передача объекта: I gave him a book (Я дал ему книгу) Предоставление чего-либо: She gave an interesting lecture (Она прочитала интересную лекцию) Посвящение времени/усилий: He gives a lot of time to charity work (Он уделяет много времени благотворительности) Реакция/ответ: The door gave under pressure (Дверь поддалась под давлением) Уступка: I'll give you that point (Я признаю твою правоту в этом)

Стоит отметить важное отличие глагола "give" от похожих по значению глаголов:

Give подразумевает передачу без компенсации

подразумевает передачу без компенсации Lend означает временную передачу с последующим возвратом

означает временную передачу с последующим возвратом Share предполагает совместное пользование

предполагает совместное пользование Hand акцентирует физический акт передачи из рук в руки

Понимание этих нюансов позволяет избежать распространенных ошибок вроде *He gave me his pen until tomorrow (неправильно) вместо He lent me his pen until tomorrow (правильно).

Александра, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Однажды я работала с топ-менеджером, который постоянно использовал "give me" в деловой переписке с американскими партнерами. "Give me the report", "Give me your comments" — писал он. После нескольких напряженных ситуаций выяснилось, что партнеры воспринимали его как грубого и требовательного человека. Мы разобрали, что прямой перевод русского "дай мне" на английский звучит как приказ. Для вежливого общения лучше использовать "Could you send me", "I'd appreciate if you shared", "Would you mind providing". Всего месяц практики с правильными конструкциями — и отношения с партнерами кардинально улучшились. Удивительно, насколько один неправильно используемый глагол может влиять на профессиональный имидж!

Все временные формы глагола Give в английском языке

Правильное использование временных форм глагола "give" критически важно для точного выражения мыслей. Рассмотрим, как этот глагол изменяется во всех временах английского языка.

Время Утверждение Отрицание Вопрос Present Simple I/We/You/They give<br>He/She/It gives I/We/You/They don't give<br>He/She/It doesn't give Do I/we/you/they give?<br>Does he/she/it give? Past Simple I/We/You/They/He/She/It gave I/We/You/They/He/She/It didn't give Did I/we/you/they/he/she/it give? Future Simple I/We/You/They/He/She/It will give I/We/You/They/He/She/It won't give Will I/we/you/they/he/she/it give? Present Continuous I am giving<br>He/She/It is giving<br>We/You/They are giving I'm not giving<br>He/She/It isn't giving<br>We/You/They aren't giving Am I giving?<br>Is he/she/it giving?<br>Are we/you/they giving? Present Perfect I/We/You/They have given<br>He/She/It has given I/We/You/They haven't given<br>He/She/It hasn't given Have I/we/you/they given?<br>Has he/she/it given?

Обратите внимание на следующие особенности употребления "give" в разных временах:

Present Simple используется для регулярных действий: I give blood twice a year (Я сдаю кровь дважды в год) Present Continuous для действий, происходящих прямо сейчас: She is giving a presentation at the moment (Она сейчас проводит презентацию) Present Perfect для действий, имеющих связь с настоящим: I have given you many chances (Я дал тебе много шансов) Past Simple для завершенных действий в прошлом: They gave us a warm welcome yesterday (Вчера они оказали нам теплый прием) Future Simple для действий в будущем: Will you give me an answer tomorrow? (Ты дашь мне ответ завтра?)

Важно помнить, что в пассивном залоге используется причастие прошедшего времени "given":

The prize was given to the best student (Приз был вручен лучшему студенту)

(Приз был вручен лучшему студенту) Instructions have been given to all employees (Инструкции были даны всем сотрудникам)

(Инструкции были даны всем сотрудникам) No permission will be given to leave early (Разрешение уйти пораньше не будет дано)

Популярные фразовые глаголы с Give и их применение

Фразовые глаголы с "give" значительно расширяют возможности коммуникации и нередко имеют значения, далекие от базового "давать". Мастерство их использования отличает продвинутого говорящего. 🚀

Вот наиболее употребительные фразовые глаголы с "give":

Give away — раздавать; выдавать (секрет) We give away free samples at trade shows. (Мы раздаем бесплатные образцы на торговых выставках) Don't give away the surprise! (Не выдавай сюрприз!)

Give back — возвращать When will you give back my book? (Когда ты вернешь мою книгу?)

Give in — сдаваться, уступать After hours of discussion, he finally gave in. (После нескольких часов обсуждения он наконец уступил)

Give off — испускать, излучать The flowers give off a beautiful scent. (Цветы источают прекрасный аромат)

Give out — раздавать; заканчиваться They were giving out leaflets at the station. (Они раздавали листовки на станции) My energy gave out after climbing five flights of stairs. (Моя энергия закончилась после подъема на пять лестничных пролетов)

Give up — отказываться, бросать (привычку) She gave up smoking last year. (Она бросила курить в прошлом году) Never give up on your dreams! (Никогда не отказывайся от своих мечтаний!)

Give over — прекращать; передавать Give over, will you? You're being ridiculous. (Прекрати, ладно? Ты ведешь себя нелепо) The land was given over to farming. (Земля была отдана под сельское хозяйство)

Менее известные, но полезные фразовые глаголы с "give":

Give onto/upon — выходить на (об окнах, дверях) The balcony gives onto a beautiful garden. (Балкон выходит на прекрасный сад)

Give out to — ругать, критиковать (ирландский английский) My mum gave out to me for being late. (Мама отругала меня за опоздание)

Give rise to — вызывать, порождать The discovery gave rise to a new theory. (Открытие породило новую теорию)

Максим, переводчик-синхронист: На одной международной конференции мне довелось переводить выступление российского ученого. Говоря о своем исследовании, он использовал фразу "я отдал этому проекту три года", которую я машинально перевел как "I gave three years to this project". Выражение лиц американских коллег подсказало, что что-то не так. После выступления один из них подошел и объяснил, что фраза звучит так, будто ученый "пожертвовал" этим временем, что создало неверное впечатление о его отношении к работе. Правильнее было бы использовать "I dedicated three years to this project" или "I spent three years working on this project". Этот случай стал для меня важным уроком: даже при использовании базовых глаголов вроде "give" важно учитывать культурный контекст и возможные коннотации. Теперь я всегда трижды подумаю, прежде чем буквально переводить выражения с "дать/отдать" на английский с помощью "give"!

Устойчивые выражения и идиомы с глаголом Give

Устойчивые выражения и идиомы с "give" придают речи образность и помогают выражаться более емко. Освоение этих конструкций — показатель глубокого владения языком. ✨

Рассмотрим наиболее употребительные выражения с "give":

Give it a go/shot/try — попробовать что-то сделать I've never played tennis, but I'm willing to give it a go. (Я никогда не играл в теннис, но я готов попробовать) Give someone a hand — помочь кому-то Could you give me a hand with these bags? (Не мог бы ты помочь мне с этими сумками?) Give someone a call/ring — позвонить кому-то I'll give you a call when I arrive. (Я позвоню тебе, когда приеду) Give someone a piece of one's mind — высказать кому-то всё, что о нем думаешь I gave him a piece of my mind about his rude behavior. (Я высказал ему всё, что думаю о его грубом поведении) Give someone the benefit of the doubt — предполагать чью-то невиновность до доказательства обратного I don't think he lied, but even if he did, I'll give him the benefit of the doubt. (Я не думаю, что он солгал, но даже если и так, я не буду его осуждать без доказательств) Give someone the cold shoulder — игнорировать кого-то She's been giving me the cold shoulder since our argument. (Она игнорирует меня с момента нашей ссоры) Give someone the green light — дать разрешение The boss gave us the green light to start the new project. (Босс дал нам разрешение начать новый проект)

Идиомы с "give", требующие особого внимания:

Don't give a damn/hoot/toss — не беспокоиться, быть безразличным He doesn't give a damn about what others think of him. (Его не волнует, что другие думают о нем)

Give someone a run for their money — составить сильную конкуренцию The new company is giving the market leaders a run for their money. (Новая компания составляет серьезную конкуренцию лидерам рынка)

Give someone the slip — ускользнуть от кого-то The suspect gave the police the slip at the train station. (Подозреваемый ускользнул от полиции на вокзале)

Give the game away — раскрыть секрет или план Don't smile too much or you'll give the game away. (Не улыбайся слишком много, иначе ты раскроешь наш план)

Give and take — взаимные уступки, компромисс Marriage is all about give and take. (Брак полностью основан на взаимных уступках)

Устойчивые словосочетания с "give", часто встречающиеся в деловом английском:

Give notice — предупредить (об увольнении) She gave notice two weeks before leaving the company. (Она предупредила об уходе за две недели до ухода из компании)

Give feedback — предоставить обратную связь Could you give me feedback on my presentation? (Не мог бы ты дать мне обратную связь по моей презентации?)

Give consideration to — рассмотреть, обдумать We will give due consideration to your proposal. (Мы должным образом рассмотрим ваше предложение)

Практика использования Give в повседневной речи

Теория без практики мертва. Давайте рассмотрим, как эффективно интегрировать глагол "give" и его производные в повседневную коммуникацию. 💬

Ситуации, в которых часто используется "give" и его формы:

Предложение помощи: Can I give you a lift home? (Могу подвезти тебя домой?) Let me give you a hand with that heavy box. (Позволь помочь тебе с этой тяжелой коробкой)

Выражение мнения: I'd like to give my opinion on this matter. (Я бы хотел высказать свое мнение по этому вопросу) Give me a break! That can't be true. (Да ладно! Это не может быть правдой)

Инструкции и указания: Give the mixture a stir every few minutes. (Помешивайте смесь каждые несколько минут) Give it time to dry completely. (Дайте ему полностью высохнуть)

Деловое общение: I'll give you an update on the project next week. (Я предоставлю вам обновленную информацию о проекте на следующей неделе) Let me give you a brief overview of our services. (Позвольте мне кратко рассказать о наших услугах)

Типичные ошибки при использовании "give" и способы их избежать:

Типичная ошибка Правильный вариант Пояснение *She gave to me a book She gave me a book <br> She gave a book to me Правильный порядок слов в английском: give + косвенное дополнение + прямое дополнение или give + прямое дополнение + to + косвенное дополнение *I will give back him the money I will give him back the money <br> I will give the money back to him При использовании фразового глагола частица должна следовать непосредственно за глаголом или за местоимением-дополнением *She gave up from smoking She gave up smoking "Give up" требует прямого дополнения без предлогов *I am giving a party next week I am having/throwing a party next week С "party" обычно используют "have" или "throw", а не "give"

Практические советы по запоминанию и использованию форм "give":

Создавайте ассоциации: связывайте новые фразовые глаголы и выражения с конкретными ситуациями из жизни Группируйте по смыслу: например, фразовые глаголы "дарения/распространения": give away, give out, give back Используйте языковые приложения: регулярно тренируйтесь с карточками для запоминания форм и выражений Практикуйте в контексте: составляйте собственные предложения с различными формами "give" Обращайте внимание на предлоги: они часто являются ключом к правильному использованию (give to someone, give up on something)

Для эффективного включения "give" в активный словарный запас, старайтесь использовать его в повседневных ситуациях:

При общении с коллегами: Can you give me your thoughts on this?

В бытовых разговорах: I'll give you a call later.

При обсуждении планов: Let's give the new restaurant a try this weekend.

В электронной переписке: Please give me some feedback on the attached document.