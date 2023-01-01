Предлоги в английском языке: как избежать ошибок и говорить как носитель#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне
- Преподаватели английского языка, которые ищут способы объяснить предлоги
Переводчики и профессиональные специалисты, работающие с английским языком
Предлоги в английском языке — те маленькие слова, которые часто вызывают самые большие проблемы. Даже продвинутые студенты спотыкаются, когда нужно решить, использовать "in", "at" или "on", а фразы вроде "look at" и "look for" могут полностью изменить смысл высказывания. Изучение предлогов похоже на освоение тонкого искусства — они следуют логике, но эта логика часто скрыта от поверхностного взгляда. В этом руководстве я препарирую систему английских предлогов так, чтобы даже самые запутанные случаи стали понятными и логичными. 🔍
Что такое предлоги и их роль в английском языке
Предлоги — небольшие служебные слова, устанавливающие связь между другими словами в предложении. Они указывают на отношения между объектами, действиями, местами и временем, являясь своеобразными "соединительными тканями" языка.
В английском предлоги выполняют несколько критически важных функций:
- Обозначают пространственные отношения: The book is on the table. (Книга на столе.)
- Указывают на временные отношения: We'll meet at noon. (Мы встретимся в полдень.)
- Выражают причинно-следственные связи: He failed because of his laziness. (Он потерпел неудачу из-за своей лени.)
- Формируют устойчивые выражения с глаголами и существительными: to rely on, interest in
Сложность предлогов в английском языке определяется несколькими факторами:
|Фактор
|Почему создает трудности
|Пример
|Отсутствие прямых аналогов в других языках
|Невозможность дословного перевода
|Look at the picture vs Смотреть на картину
|Идиоматическое использование
|Нелогичное на первый взгляд употребление
|We arrived in Paris but at the airport
|Многозначность
|Один предлог имеет разные значения
|On Monday (время) vs On the table (место)
|Фиксированные сочетания
|Требуют запоминания
|to depend on, to insist on
Алексей Соколов, преподаватель английского с 15-летним стажем
Помню случай с одной из моих учениц, Марией. Она была продвинутым студентом, свободно говорила на сложные темы, но постоянно допускала ошибки с предлогами. "Я живу на Москве", "еду в автобусе", "жду тебя на 5 часов" — такие фразы выдавали в ней иностранку, несмотря на богатый словарный запас.
Мы разработали систему: вместо хаотичного заучивания правил Мария начала вести "предложный дневник". Каждый раз, сталкиваясь с необычным употреблением предлога, она записывала его в контексте и визуализировала отношение между объектами. Для "I'll meet you AT the restaurant" она представляла точку встречи, для "I'll meet you IN the restaurant" — пространство внутри ресторана.
Через три месяца таких упражнений ошибки практически исчезли. Мария говорила: "Я перестала переводить предлоги с русского. Теперь я вижу отношения между объектами в предложении и интуитивно выбираю правильный предлог".
Предлоги места и направления: правила и типичные случаи
Предлоги места и направления — это фундамент ориентации в физическом мире на английском языке. Их правильное употребление создает точную картину расположения объектов и их перемещения в пространстве. 🧭
Основные предлоги места:
- In — внутри замкнутого пространства: in a box, in London, in a room
- On — на поверхности: on the table, on the wall, on the beach
- At — у конкретной точки или места: at the door, at the station, at the entrance
- Under — под чем-то: under the table, under the bridge
- Behind — позади: behind the house, behind the tree
- In front of — перед: in front of the building, in front of the class
- Between — между (двумя объектами): between the rivers, between you and me
- Among — среди (трех и более объектов): among the trees, among friends
Предлоги направления показывают движение:
- To — к, по направлению к: go to school, walk to the park
- Towards — по направлению к (без достижения цели): walk towards the mountain
- Into — внутрь: walk into the room, jump into the pool
- Onto — на поверхность: climb onto the roof, jump onto the table
- Through — сквозь, через: walk through the forest, look through the window
- Past — мимо: walk past the house, drive past the station
Особое внимание следует уделить трем наиболее часто используемым и путаемым предлогам места — in, on и at:
|Предлог
|Концепт
|Типичное использование
|Примеры
|In
|Внутри ограниченного пространства
|Страны, города, большие пространства, здания (как пространства)
|in France, in New York, in the kitchen
|On
|На поверхности
|Поверхности, линии, улицы, этажи
|on the table, on the wall, on Main Street
|At
|В конкретной точке
|Адреса, конкретные локации, события
|at home, at the bus stop, at the party
Наиболее распространенные ошибки:
- ❌ I am in the bus → ✅ I am on the bus (в английском автобус рассматривается как поверхность)
- ❌ She is waiting in the corner → ✅ She is waiting at the corner (угол — точка, а не пространство)
- ❌ We met at London → ✅ We met in London (город — пространство, а не точка)
- ❌ He lives on Baker Street 221B → ✅ He lives at Baker Street 221B (конкретный адрес — точка)
Предлоги времени в английском: когда какой использовать
Предлоги времени структурируют наше понимание хронологии событий. Правильное их использование позволяет точно передать, когда происходят события — в конкретный момент, период или относительно других событий. ⏰
Основные предлоги времени:
- At — в конкретный момент времени: at 5 o'clock, at noon, at midnight
- In — в течение более длительных периодов: in 2022, in January, in winter, in the 20th century
- On — для дней и дат: on Monday, on January 15, on Independence Day
- For — в течение определенного периода: for two hours, for a week
- Since — с определенного момента до настоящего времени: since 2010, since Monday
- During — во время: during the meeting, during the concert
- By — к определенному моменту: by 5 PM, by next week
- Until/Till — до определенного момента: until Tuesday, till morning
Наиболее запутанными являются предлоги at, in и on, когда они относятся к времени:
Марина Ковалева, переводчик-синхронист
На одной из международных конференций я столкнулась с казусом, который запомнился мне навсегда. Готовясь к синхронному переводу доклада американского эксперта, я отметила в программе: "Выступление в 3:00" (имея в виду 3 часа дня). Во время обеденного перерыва ко мне подошел докладчик и спросил: "So, my speech is at 3 PM, right?"
Я автоматически перевела его фразу как "Так мое выступление в 3 часа дня, верно?" и подтвердила. Только позже я осознала тонкую, но важную разницу: в английском используется "at" с конкретным временем (at 3 PM), а не "in", как я механически перевела с русского.
Это небольшое различие никак не повлияло на коммуникацию в тот момент, но стало для меня ценным уроком. Я поняла, что даже при высоком уровне владения языком мозг может "соскальзывать" в родной языковой шаблон. С тех пор я разработала для себя систему ментальных триггеров: услышав или собираясь сказать время, я мысленно представляю циферблат часов и точку на нем — это помогает автоматически выбрать правильный предлог "at".
Типичные модели использования временных предлогов:
- At + точное время: at 6 AM, at midnight
- At + праздники (исключения): at Christmas, at Easter (но: on New Year's Day)
- In + месяц: in March, in December
- In + год: in 1999, in 2023
- In + сезон: in summer, in winter
- In + часть дня: in the morning, in the evening (но: at night)
- On + день недели: on Monday, on Saturday
- On + дата: on May 9th, on July 4th
- On + особый день: on my birthday, on Christmas Day
Некоторые распространенные выражения не требуют предлогов времени:
- next week (не "in next week")
- last month (не "in last month")
- every day (не "on every day")
- this year (не "in this year")
- yesterday, today, tomorrow (не используются с предлогами)
Особые случаи употребления предлогов с глаголами
Одна из самых сложных областей в изучении английских предлогов — их использование с глаголами. В отличие от предлогов места и времени, которые следуют определенной логике, предлоги в сочетании с глаголами часто кажутся произвольными и требуют запоминания. 🧠
Глагольные сочетания с предлогами можно разделить на несколько категорий:
- Фразовые глаголы — глагол + предлог/наречие, создающие новое значение: look up (искать информацию), give up (сдаваться)
- Предложное управление глаголов — глаголы, требующие определенного предлога: wait for, believe in
- Глаголы с разными предлогами — меняют значение при изменении предлога: look at (смотреть на), look for (искать)
Наиболее частотные глаголы с предложным управлением:
- Глаголы с about: talk about, worry about, think about, complain about
- Глаголы с for: ask for, wait for, look for, pay for, search for
- Глаголы с of: think of, dream of, approve of, consist of
- Глаголы с to: talk to, speak to, listen to, apologize to, explain to
- Глаголы с at: look at, laugh at, point at, shout at, smile at
- Глаголы с on: depend on, rely on, concentrate on, insist on
- Глаголы с in: believe in, result in, succeed in, specialize in
- Глаголы с from: suffer from, recover from, prevent from, protect from
Особое внимание стоит уделить глаголам, которые меняют свое значение в зависимости от предлога:
|Глагол + предлог
|Значение
|Пример
|look at
|смотреть на что-то
|She is looking at the painting.
|look for
|искать что-то
|I'm looking for my keys.
|look after
|заботиться о ком-то/чем-то
|He looks after his younger sister.
|think about
|размышлять о чем-то
|I'm thinking about the problem.
|think of
|придумывать что-то
|Can you think of a solution?
|agree with
|соглашаться с кем-то
|I agree with your opinion.
|agree to
|соглашаться на что-то
|She agreed to the proposal.
Важно отметить, что некоторые глаголы в английском языке не требуют предлога, хотя в русском они используются с предлогом:
- ❌ to discuss about something → ✅ to discuss something
- ❌ to enter into the room → ✅ to enter the room
- ❌ to approach to someone → ✅ to approach someone
- ❌ to marry with someone → ✅ to marry someone
И наоборот, некоторые глаголы в английском требуют предлога, хотя в русском они используются без него:
- ❌ to listen someone → ✅ to listen to someone
- ❌ to wait someone → ✅ to wait for someone
- ❌ to explain someone → ✅ to explain to someone
Изучение глаголов с предлогами требует систематического подхода и постоянной практики. Эффективно создавать персональные списки фразовых глаголов и предложных выражений, группируя их по предлогам или по темам, и регулярно повторять их в контексте.
Секреты эффективного использования предлогов без ошибок
Мастерство использования предлогов в английском языке приходит не только через знание правил, но и через практические стратегии, которые помогают интуитивно выбирать правильный предлог в каждой ситуации. 🎯
Вот проверенные техники для преодоления "предложного барьера":
- Контекстуальное запоминание — никогда не учите предлоги изолированно. Запоминайте их в словосочетаниях, фразах или целых предложениях: не просто "depend on", а "I depend on my friends in difficult situations".
- Визуализация пространственных отношений — для предлогов места представляйте реальное положение объектов. Например, для "in the car" представьте себя внутри автомобиля, для "on the bus" — себя на поверхности транспортного средства.
- Группировка по смысловым категориям — создавайте тематические кластеры предлогов. Например, предлоги для выражения причины: "because of", "due to", "owing to".
- Метод противопоставления — изучайте пары или группы предлогов, которые часто путают: "between/among", "in front of/opposite", "beside/besides".
- Техника диаграмм — рисуйте схемы пространственных отношений для визуального закрепления предлогов места и направления.
Типичные ошибки и способы их избежать:
Буквальный перевод с родного языка — помните, что предлоги редко имеют точные эквиваленты в разных языках. ❌ Dream about success (калька с русского "мечтать о") ✅ Dream of success
Игнорирование идиоматических выражений — многие предложные конструкции в английском идиоматичны и не следуют логике. ❌ In the weekend (по логике выходные — это период времени) ✅ At the weekend (в британском английском) / On the weekend (в американском)
Пропуск необходимых предлогов — некоторые глаголы в английском требуют предлогов, хотя в других языках могут использоваться без них. ❌ She's listening music ✅ She's listening to music
Добавление лишних предлогов — и наоборот, некоторые английские глаголы не требуют предлогов, которые могут быть нужны в других языках. ❌ We discussed about the problem ✅ We discussed the problem
Практические упражнения для совершенствования:
- "Предложный дневник" — записывайте все новые предложные выражения, которые встречаете при чтении или прослушивании.
- Техника "замены" — заменяйте предлоги в известных фразах и анализируйте, как меняется значение (например, "look at" → "look for" → "look after").
- Метод "чанкинга" — учите целые "куски" (chunks) языка с предлогами: "in spite of the difficulties", "on behalf of our team".
- Игры с предлогами — например, "дополни предложение": "I'm looking a new apartment", "The meeting will be Tuesday __ 3 PM".
- Работа с корпусами — используйте лингвистические корпусы для изучения аутентичных примеров употребления предлогов в различных контекстах.
Важно помнить, что предлоги — это та область грамматики, где даже носители языка иногда имеют разные предпочтения и диалектные особенности. Особенно это заметно между британским и американским вариантами английского:
- British: I'll see you at the weekend vs American: I'll see you on the weekend
- British: Study at university vs American: Study in college
- British: Different from vs American: Different than
Освоение предлогов — это не просто запоминание правил, а развитие языкового чутья и понимания логики английского языка. Когда вы начнете воспринимать предлоги через призму их концептуального значения, а не через перевод с родного языка, вы заметите, как многие "нелогичные" случаи употребления предлогов вдруг станут обоснованными и понятными. Помните: совершенство в использовании предлогов — это не конечная цель, а постоянный процесс, в котором ваши навыки совершенствуются с каждым прочитанным текстом, каждым разговором и каждой осознанной практикой.