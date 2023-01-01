Предлоги в английском языке: как избежать ошибок и говорить как носитель

Переводчики и профессиональные специалисты, работающие с английским языком Предлоги в английском языке — те маленькие слова, которые часто вызывают самые большие проблемы. Даже продвинутые студенты спотыкаются, когда нужно решить, использовать "in", "at" или "on", а фразы вроде "look at" и "look for" могут полностью изменить смысл высказывания. Изучение предлогов похоже на освоение тонкого искусства — они следуют логике, но эта логика часто скрыта от поверхностного взгляда. В этом руководстве я препарирую систему английских предлогов так, чтобы даже самые запутанные случаи стали понятными и логичными. 🔍

Что такое предлоги и их роль в английском языке

Предлоги — небольшие служебные слова, устанавливающие связь между другими словами в предложении. Они указывают на отношения между объектами, действиями, местами и временем, являясь своеобразными "соединительными тканями" языка.

В английском предлоги выполняют несколько критически важных функций:

Обозначают пространственные отношения: The book is on the table. (Книга на столе.)

Указывают на временные отношения: We'll meet at noon. (Мы встретимся в полдень.)

Выражают причинно-следственные связи: He failed because of his laziness. (Он потерпел неудачу из-за своей лени.)

Формируют устойчивые выражения с глаголами и существительными: to rely on, interest in

Сложность предлогов в английском языке определяется несколькими факторами:

Фактор Почему создает трудности Пример Отсутствие прямых аналогов в других языках Невозможность дословного перевода Look at the picture vs Смотреть на картину Идиоматическое использование Нелогичное на первый взгляд употребление We arrived in Paris but at the airport Многозначность Один предлог имеет разные значения On Monday (время) vs On the table (место) Фиксированные сочетания Требуют запоминания to depend on, to insist on

Алексей Соколов, преподаватель английского с 15-летним стажем Помню случай с одной из моих учениц, Марией. Она была продвинутым студентом, свободно говорила на сложные темы, но постоянно допускала ошибки с предлогами. "Я живу на Москве", "еду в автобусе", "жду тебя на 5 часов" — такие фразы выдавали в ней иностранку, несмотря на богатый словарный запас. Мы разработали систему: вместо хаотичного заучивания правил Мария начала вести "предложный дневник". Каждый раз, сталкиваясь с необычным употреблением предлога, она записывала его в контексте и визуализировала отношение между объектами. Для "I'll meet you AT the restaurant" она представляла точку встречи, для "I'll meet you IN the restaurant" — пространство внутри ресторана. Через три месяца таких упражнений ошибки практически исчезли. Мария говорила: "Я перестала переводить предлоги с русского. Теперь я вижу отношения между объектами в предложении и интуитивно выбираю правильный предлог".

Предлоги места и направления: правила и типичные случаи

Предлоги места и направления — это фундамент ориентации в физическом мире на английском языке. Их правильное употребление создает точную картину расположения объектов и их перемещения в пространстве. 🧭

Основные предлоги места:

In — внутри замкнутого пространства: in a box, in London, in a room

On — на поверхности: on the table, on the wall, on the beach

At — у конкретной точки или места: at the door, at the station, at the entrance

Under — под чем-то: under the table, under the bridge

Behind — позади: behind the house, behind the tree

In front of — перед: in front of the building, in front of the class

Between — между (двумя объектами): between the rivers, between you and me

Among — среди (трех и более объектов): among the trees, among friends

Предлоги направления показывают движение:

To — к, по направлению к: go to school, walk to the park

Towards — по направлению к (без достижения цели): walk towards the mountain

Into — внутрь: walk into the room, jump into the pool

Onto — на поверхность: climb onto the roof, jump onto the table

Through — сквозь, через: walk through the forest, look through the window

Past — мимо: walk past the house, drive past the station

Особое внимание следует уделить трем наиболее часто используемым и путаемым предлогам места — in, on и at:

Предлог Концепт Типичное использование Примеры In Внутри ограниченного пространства Страны, города, большие пространства, здания (как пространства) in France, in New York, in the kitchen On На поверхности Поверхности, линии, улицы, этажи on the table, on the wall, on Main Street At В конкретной точке Адреса, конкретные локации, события at home, at the bus stop, at the party

Наиболее распространенные ошибки:

❌ I am in the bus → ✅ I am on the bus (в английском автобус рассматривается как поверхность)

❌ She is waiting in the corner → ✅ She is waiting at the corner (угол — точка, а не пространство)

❌ We met at London → ✅ We met in London (город — пространство, а не точка)

❌ He lives on Baker Street 221B → ✅ He lives at Baker Street 221B (конкретный адрес — точка)

Предлоги времени в английском: когда какой использовать

Предлоги времени структурируют наше понимание хронологии событий. Правильное их использование позволяет точно передать, когда происходят события — в конкретный момент, период или относительно других событий. ⏰

Основные предлоги времени:

At — в конкретный момент времени: at 5 o'clock, at noon, at midnight

In — в течение более длительных периодов: in 2022, in January, in winter, in the 20th century

On — для дней и дат: on Monday, on January 15, on Independence Day

For — в течение определенного периода: for two hours, for a week

Since — с определенного момента до настоящего времени: since 2010, since Monday

During — во время: during the meeting, during the concert

By — к определенному моменту: by 5 PM, by next week

Until/Till — до определенного момента: until Tuesday, till morning

Наиболее запутанными являются предлоги at, in и on, когда они относятся к времени:

Марина Ковалева, переводчик-синхронист На одной из международных конференций я столкнулась с казусом, который запомнился мне навсегда. Готовясь к синхронному переводу доклада американского эксперта, я отметила в программе: "Выступление в 3:00" (имея в виду 3 часа дня). Во время обеденного перерыва ко мне подошел докладчик и спросил: "So, my speech is at 3 PM, right?" Я автоматически перевела его фразу как "Так мое выступление в 3 часа дня, верно?" и подтвердила. Только позже я осознала тонкую, но важную разницу: в английском используется "at" с конкретным временем (at 3 PM), а не "in", как я механически перевела с русского. Это небольшое различие никак не повлияло на коммуникацию в тот момент, но стало для меня ценным уроком. Я поняла, что даже при высоком уровне владения языком мозг может "соскальзывать" в родной языковой шаблон. С тех пор я разработала для себя систему ментальных триггеров: услышав или собираясь сказать время, я мысленно представляю циферблат часов и точку на нем — это помогает автоматически выбрать правильный предлог "at".

Типичные модели использования временных предлогов:

At + точное время: at 6 AM, at midnight

At + праздники (исключения): at Christmas, at Easter (но: on New Year's Day)

In + месяц: in March, in December

In + год: in 1999, in 2023

In + сезон: in summer, in winter

In + часть дня: in the morning, in the evening (но: at night)

On + день недели: on Monday, on Saturday

On + дата: on May 9th, on July 4th

On + особый день: on my birthday, on Christmas Day

Некоторые распространенные выражения не требуют предлогов времени:

next week (не "in next week")

last month (не "in last month")

every day (не "on every day")

this year (не "in this year")

yesterday, today, tomorrow (не используются с предлогами)

Особые случаи употребления предлогов с глаголами

Одна из самых сложных областей в изучении английских предлогов — их использование с глаголами. В отличие от предлогов места и времени, которые следуют определенной логике, предлоги в сочетании с глаголами часто кажутся произвольными и требуют запоминания. 🧠

Глагольные сочетания с предлогами можно разделить на несколько категорий:

Фразовые глаголы — глагол + предлог/наречие, создающие новое значение: look up (искать информацию), give up (сдаваться) Предложное управление глаголов — глаголы, требующие определенного предлога: wait for, believe in Глаголы с разными предлогами — меняют значение при изменении предлога: look at (смотреть на), look for (искать)

Наиболее частотные глаголы с предложным управлением:

Глаголы с about : talk about, worry about, think about, complain about

Глаголы с for: ask for, wait for, look for, pay for, search for

Глаголы с of: think of, dream of, approve of, consist of

Глаголы с to: talk to, speak to, listen to, apologize to, explain to

Глаголы с at: look at, laugh at, point at, shout at, smile at

Глаголы с on: depend on, rely on, concentrate on, insist on

Глаголы с in: believe in, result in, succeed in, specialize in

Глаголы с from: suffer from, recover from, prevent from, protect from

Особое внимание стоит уделить глаголам, которые меняют свое значение в зависимости от предлога:

Глагол + предлог Значение Пример look at смотреть на что-то She is looking at the painting. look for искать что-то I'm looking for my keys. look after заботиться о ком-то/чем-то He looks after his younger sister. think about размышлять о чем-то I'm thinking about the problem. think of придумывать что-то Can you think of a solution? agree with соглашаться с кем-то I agree with your opinion. agree to соглашаться на что-то She agreed to the proposal.

Важно отметить, что некоторые глаголы в английском языке не требуют предлога, хотя в русском они используются с предлогом:

❌ to discuss about something → ✅ to discuss something

❌ to enter into the room → ✅ to enter the room

❌ to approach to someone → ✅ to approach someone

❌ to marry with someone → ✅ to marry someone

И наоборот, некоторые глаголы в английском требуют предлога, хотя в русском они используются без него:

❌ to listen someone → ✅ to listen to someone

❌ to wait someone → ✅ to wait for someone

❌ to explain someone → ✅ to explain to someone

Изучение глаголов с предлогами требует систематического подхода и постоянной практики. Эффективно создавать персональные списки фразовых глаголов и предложных выражений, группируя их по предлогам или по темам, и регулярно повторять их в контексте.

Секреты эффективного использования предлогов без ошибок

Мастерство использования предлогов в английском языке приходит не только через знание правил, но и через практические стратегии, которые помогают интуитивно выбирать правильный предлог в каждой ситуации. 🎯

Вот проверенные техники для преодоления "предложного барьера":

Контекстуальное запоминание — никогда не учите предлоги изолированно. Запоминайте их в словосочетаниях, фразах или целых предложениях: не просто "depend on", а "I depend on my friends in difficult situations". Визуализация пространственных отношений — для предлогов места представляйте реальное положение объектов. Например, для "in the car" представьте себя внутри автомобиля, для "on the bus" — себя на поверхности транспортного средства. Группировка по смысловым категориям — создавайте тематические кластеры предлогов. Например, предлоги для выражения причины: "because of", "due to", "owing to". Метод противопоставления — изучайте пары или группы предлогов, которые часто путают: "between/among", "in front of/opposite", "beside/besides". Техника диаграмм — рисуйте схемы пространственных отношений для визуального закрепления предлогов места и направления.

Типичные ошибки и способы их избежать:

Буквальный перевод с родного языка — помните, что предлоги редко имеют точные эквиваленты в разных языках. ❌ Dream about success (калька с русского "мечтать о") ✅ Dream of success

Игнорирование идиоматических выражений — многие предложные конструкции в английском идиоматичны и не следуют логике. ❌ In the weekend (по логике выходные — это период времени) ✅ At the weekend (в британском английском) / On the weekend (в американском)

Пропуск необходимых предлогов — некоторые глаголы в английском требуют предлогов, хотя в других языках могут использоваться без них. ❌ She's listening music ✅ She's listening to music

Добавление лишних предлогов — и наоборот, некоторые английские глаголы не требуют предлогов, которые могут быть нужны в других языках. ❌ We discussed about the problem ✅ We discussed the problem

Практические упражнения для совершенствования:

"Предложный дневник" — записывайте все новые предложные выражения, которые встречаете при чтении или прослушивании.

Техника "замены" — заменяйте предлоги в известных фразах и анализируйте, как меняется значение (например, "look at" → "look for" → "look after").

Метод "чанкинга" — учите целые "куски" (chunks) языка с предлогами: "in spite of the difficulties", "on behalf of our team".

Игры с предлогами — например, "дополни предложение": "I'm looking a new apartment", "The meeting will be Tuesday __ 3 PM".

Работа с корпусами — используйте лингвистические корпусы для изучения аутентичных примеров употребления предлогов в различных контекстах.

Важно помнить, что предлоги — это та область грамматики, где даже носители языка иногда имеют разные предпочтения и диалектные особенности. Особенно это заметно между британским и американским вариантами английского:

British: I'll see you at the weekend vs American: I'll see you on the weekend

British: Study at university vs American: Study in college

British: Different from vs American: Different than