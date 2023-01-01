Неправильные глаголы английского: системный подход к изучению

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому Попытка выучить все неправильные глаголы английского языка нередко превращается в настоящее испытание для студентов — бесконечные списки, исключения из правил и отсутствие логики в изменениях форм. Одним учащимся кажется, что их просто нужно зазубрить, другие тратят месяцы на поиск эффективной системы. Многолетний опыт преподавания показывает: существует структурированный подход, который превращает хаос неправильных глаголов в понятную систему. Полная таблица форм с правильной классификацией способна сократить время изучения с месяцев до недель. Давайте разберемся, как использовать этот инструмент максимально эффективно. 🔍

Что такое неправильные глаголы и почему их важно знать

Неправильные глаголы (irregular verbs) в английском языке — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не подчиняются стандартному правилу добавления окончания -ed. Вместо этого они меняют свою форму особым образом, часто непредсказуемым для изучающих язык.

В английском языке насчитывается около 200 неправильных глаголов — относительно небольшое количество по сравнению с тысячами правильных. Однако именно неправильные глаголы составляют ядро английской речи. По статистике, 10 наиболее частотных глаголов английского языка (be, have, do, say, make, go, take, come, see, get) являются неправильными.

Анна Викторова, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды ко мне обратилась студентка Мария, которая готовилась к международному экзамену. Она могла бегло говорить на повседневные темы, но при выполнении грамматических заданий регулярно допускала ошибки в формах неправильных глаголов. "Я просто не понимаю, как их запомнить, ведь в них нет системы," — жаловалась она. Я предложила ей посмотреть на проблему иначе. Вместо механического заучивания всех 200 глаголов мы сосредоточились на 50 наиболее употребительных, разбив их на группы по типам изменений. Через три недели регулярных упражнений Мария не только запомнила эти глаголы, но и начала интуитивно распознавать модели изменений для других неправильных форм. На экзамене она получила максимальный балл за грамматический раздел.

Почему же знание неправильных глаголов настолько критично для владения английским? 📊

Аспект языка Значение неправильных глаголов Частотность использования Составляют около 70% глаголов в повседневной речи Временные формы Необходимы для образования 12 из 16 времен английского языка Пассивный залог Невозможен без знания формы Past Participle Перфектные конструкции Требуют правильного использования Past Participle Идиомы и устойчивые выражения Часто строятся на основе неправильных глаголов

Незнание правильных форм неправильных глаголов мгновенно выдает низкий уровень владения языком. Даже если вы корректно используете сложные грамматические конструкции, ошибки вроде "I goed" вместо "I went" или "He has broke" вместо "He has broken" сразу обнаруживают пробелы в базовых знаниях.

Полная таблица всех форм неправильных глаголов

Ниже представлена полная таблица неправильных глаголов английского языка, включающая все три основные формы: базовую (Infinitive), прошедшее время (Past Simple) и причастие прошедшего времени (Past Participle). Для удобства глаголы расположены в алфавитном порядке. 📝

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть bear bore born/borne нести, рожать beat beat beaten бить become became become становиться begin began begun начинать bend bent bent гнуть bet bet bet держать пари bite bit bitten кусать blow blew blown дуть break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить buy bought bought покупать catch caught caught ловить choose chose chosen выбирать

Примечание: Полная таблица включает около 200 неправильных глаголов. Здесь приведены только первые 15 для иллюстрации.

При изучении таблицы важно обратить внимание на несколько ключевых моментов:

может значительно отличаться от написания. Например, read [riːd] в Present Simple и read [red] в Past Simple пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Американский и британский варианты могут иметь различия. Например, в британском английском: burn – burnt – burnt, а в американском: burn – burned – burned.

могут иметь различия. Например, в британском английском: burn – burnt – burnt, а в американском: burn – burned – burned. Некоторые глаголы могут иметь как правильные, так и неправильные формы: dream – dreamed/dreamt – dreamed/dreamt.

могут иметь как правильные, так и неправильные формы: dream – dreamed/dreamt – dreamed/dreamt. Глагол "to be" имеет наибольшее количество форм: am, is, are в настоящем времени и was, were в прошедшем.

Использование полной таблицы неправильных глаголов эффективно при систематическом подходе к изучению. Рекомендуется регулярно возвращаться к таблице, постепенно добавляя новые глаголы в активный словарный запас.

Классификация неправильных глаголов по типам изменений

Хотя на первый взгляд неправильные глаголы кажутся хаотичным набором исключений, при внимательном анализе в них можно обнаружить определенные закономерности. Классификация по типам изменений значительно упрощает процесс запоминания. 🧩

Рассмотрим основные группы неправильных глаголов:

Группа A: Все три формы одинаковы cut – cut – cut (резать)

put – put – put (класть)

hit – hit – hit (ударять)

cost – cost – cost (стоить) Группа B: Вторая и третья формы совпадают bring – brought – brought (приносить)

buy – bought – bought (покупать)

teach – taught – taught (обучать)

think – thought – thought (думать) Группа C: Все три формы различны begin – began – begun (начинать)

drink – drank – drunk (пить)

sing – sang – sung (петь)

swim – swam – swum (плавать) Группа D: Первая и третья формы совпадают come – came – come (приходить)

run – ran – run (бежать)

become – became – become (становиться) Группа E: Глаголы с чередованием гласных i-a-u begin – began – begun

drink – drank – drunk

sing – sang – sung

swim – swam – swum Группа F: Глаголы с окончанием -ight в Past Simple и Past Participle fight – fought – fought (сражаться)

bring – brought – brought (приносить)

catch – caught – caught (ловить)

Такая группировка позволяет увидеть закономерности и значительно упрощает процесс запоминания. Вместо заучивания разрозненных форм 200 глаголов, вы работаете с логичными группами, что активизирует ассоциативную память.

Интересно, что данная классификация отражает исторические процессы развития английского языка. Многие модели изменений восходят к древнеанглийскому периоду и связаны с германскими корнями языка. Так, чередование i-a-u в группе E характерно для сильных германских глаголов и встречается не только в английском, но и в немецком и нидерландском языках.

Эффективные методы запоминания неправильных глаголов

Существует множество методик для запоминания неправильных глаголов, и выбор оптимальной зависит от индивидуального стиля обучения. Рассмотрим наиболее эффективные подходы, подтвержденные научными исследованиями когнитивных процессов и практикой преподавания. 🧠

Иван Соколов, методист курсов английского языка Работая с группой взрослых студентов, я столкнулся с распространенной проблемой — они могли выполнять письменные упражнения с неправильными глаголами, но в спонтанной речи постоянно допускали ошибки. Традиционное заучивание таблиц не давало устойчивых результатов. Решение пришло неожиданно. Мы разделили все неправильные глаголы на небольшие группы по 5-7 слов и для каждой группы составили короткую абсурдную историю, включающую все три формы каждого глагола. Например: "Yesterday I went to the park where I saw a man who had gone there to feed birds. He ate a sandwich and had eaten half of it when a bird took it and had taken it to its nest." Через месяц такой практики студенты не только запомнили формы глаголов, но и начали интуитивно использовать их в правильном контексте. Эмоциональная вовлеченность и контекстное запоминание оказались намного эффективнее механического повторения.

Вот наиболее действенные методы запоминания неправильных глаголов:

Метод ассоциативных групп — объединение глаголов в смысловые группы: Глаголы движения: go, come, run, swim

Глаголы речи: say, tell, speak, teach

Глаголы приобретения: buy, get, take, find Метод созвучий и рифм — создание ритмичных последовательностей: drink – drank – drunk, sink – sank – sunk

blow – blew – blown, grow – grew – grown

catch – caught – caught, teach – taught – taught Карточки со спейсинг-эффектом — использование интервального повторения: Создайте карточки с глаголами (на одной стороне инфинитив, на другой — формы и перевод)

Повторяйте их по системе интервалов: сначала ежедневно, затем через 2 дня, неделю, месяц

Исследования показывают, что такой подход увеличивает эффективность запоминания на 80% Метод историй — создание связных текстов с использованием нескольких неправильных глаголов в разных формах Метод записи и прослушивания — запись собственного голоса, произносящего формы глаголов, с последующим прослушиванием Метод визуализации — создание ментальных образов или рисунков, иллюстрирующих глаголы и их формы Метод физических действий (Total Physical Response) — сопровождение изучения глаголов соответствующими движениями

Нейробиологические исследования показывают, что комбинирование различных методов значительно повышает эффективность запоминания. Например, одновременное использование визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия активизирует различные отделы мозга, формируя более устойчивые нейронные связи.

Важно также соблюдать принцип постепенности — не пытайтесь выучить все неправильные глаголы за один присест. Начните с 10-15 наиболее частотных и постепенно расширяйте список. Регулярное использование глаголов в речевой практике закрепляет результат лучше, чем многократное повторение списков.

Самые употребляемые неправильные глаголы в речи

При изучении неправильных глаголов целесообразно придерживаться принципа частотности — начинать с тех, которые встречаются в речи чаще всего. Корпусные исследования английского языка позволили выявить наиболее употребительные неправильные глаголы, знание которых критически важно для повседневного общения. 📈

Топ-20 самых частотных неправильных глаголов английского языка:

Глагол Past Simple Past Participle Частота использования* be was/were been 42,354 have had had 12,458 do did done 4,367 say said said 2,934 go went gone 1,844 get got got/gotten 1,776 make made made 1,242 know knew known 1,091 think thought thought 1,037 take took taken 925

*Количество употреблений на миллион слов согласно Британскому национальному корпусу (BNC)

Особого внимания заслуживают первые три глагола списка — be, have, do. Они не только являются самыми частотными, но и выполняют множество грамматических функций:

Be (am, is, are, was, were, been):

Связка в составном именном сказуемом: He is a doctor.

Вспомогательный глагол для образования Continuous: She is working.

Вспомогательный глагол для образования пассивного залога: The book was written.

Have (has, had):

Значение обладания: I have a car.

Вспомогательный глагол для образования Perfect: They have arrived.

Модальная конструкция have to: We have to leave.

Do (does, did):

Основное значение: What do you do for a living?

Вспомогательный глагол для образования вопросов и отрицаний: Do you speak English? I don't know.

Эмфатическое усиление: I do believe you.

Глаголы второй пятерки (go, get, make, know, think) также заслуживают приоритетного внимания, поскольку они не только частотны, но и обладают множеством значений и входят в состав многочисленных фразовых глаголов и идиоматических выражений.

Например, get имеет более 15 базовых значений (получать, становиться, добираться, понимать и др.) и образует более 60 фразовых глаголов (get up, get along, get by, get over и т.д.).

Статистика показывает интересную закономерность: 20 наиболее частотных неправильных глаголов составляют около 55% всех случаев употребления неправильных глаголов в речи. Это означает, что даже освоение только этой небольшой группы даст вам значительное преимущество в понимании и продуцировании английской речи.

Для эффективного освоения часто используемых неправильных глаголов рекомендуется не только запоминать их формы, но и работать с контекстом — изучать устойчивые словосочетания, идиомы и фразовые глаголы, в которые они входят.