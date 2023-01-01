Наречие usually в английском: правильное положение в предложении

Люди, которые хотят улучшить свои навыки английской грамматики и разговора Маленькое словечко "usually" способно вызвать непропорционально большое количество головной боли у изучающих английский язык. "Я usually смотрю фильмы по вечерам" — правильно ли это? А можно ли сказать "I'm usually watching movies in the evening"? Где именно должно стоять это наречие в предложении? Эти вопросы возникают даже у тех, кто давно изучает английский. Давайте раз и навсегда разберемся, как использовать "usually" грамотно и к месту, чтобы ваша речь звучала естественно и уверенно. 🧐

Наречие usually: значение и базовые правила употребления

Наречие "usually" относится к категории наречий частотности и обозначает действия, которые происходят регулярно, но не всегда. В отличие от "always" (100% случаев) или "never" (0% случаев), "usually" занимает промежуточное положение на шкале частотности — примерно 60-90% случаев.

Основная функция "usually" — указать на привычные, типичные, рутинные действия, которые совершаются с определенной регулярностью. Это своего рода сигнал о том, что описываемое действие является частью установившегося порядка вещей.

Наречие частотности Процент случаев Пример с usually Always 100% – Usually 60-90% I usually wake up at 7 AM. Often 40-60% – Sometimes 10-40% – Rarely/Seldom 5-10% – Never 0% –

Что касается позиции "usually" в предложении, необходимо запомнить следующие правила:

С обычными глаголами : "usually" ставится перед основным глаголом, но после вспомогательных глаголов или модальных глаголов.

: "usually" ставится перед основным глаголом, но после вспомогательных глаголов или модальных глаголов. С глаголом "to be" : "usually" ставится после формы глагола "to be".

: "usually" ставится после формы глагола "to be". В начале или в конце предложения: "usually" можно поставить в начало или конец предложения для особого выделения, но это менее распространенный вариант.

Примеры:

He usually arrives on time. (Перед основным глаголом)

arrives on time. (Перед основным глаголом) She is usually very punctual. (После глагола "to be")

very punctual. (После глагола "to be") They have usually finished their work by 5 PM. (После вспомогательного глагола)

finished their work by 5 PM. (После вспомогательного глагола) Usually , I drink coffee in the morning. (В начале предложения для выделения)

, I drink coffee in the morning. (В начале предложения для выделения) I drink coffee in the morning, usually. (В конце предложения, менее формально)

Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, мои студенты постоянно путались с позицией наречия "usually" в предложении. Особенно сложно было объяснить, почему иногда оно стоит до глагола, а иногда после. Я разработала простое упражнение: просила студентов составить свой режим дня, используя "usually" с разными глаголами. Например: "I usually get up at 7:00", "I am usually at work by 9:00", "I have usually finished my lunch by 1:00". После регулярной практики это правило закреплялось на уровне автоматизма, и студенты перестали делать ошибки. Секрет в том, что правило становится интуитивно понятным только через многократное практическое применение в контексте собственной жизни.

Правильное использование usually в Present Simple

Present Simple — естественная среда обитания наречия "usually". Это время идеально подходит для описания регулярных, повторяющихся действий, что полностью соответствует семантике данного наречия. 🕒

Структура предложений с "usually" в Present Simple следующая:

Утвердительные предложения : Subject + usually + verb (+ object) Пример: She usually walks to work. (Она обычно ходит на работу пешком.)

Отрицательные предложения : Subject + do/does + not + usually + verb (+ object) Пример: They don't usually stay up late. (Они обычно не засиживаются допоздна.)

Вопросительные предложения: Do/Does + subject + usually + verb (+ object)? Пример: Do you usually eat breakfast? (Ты обычно завтракаешь?)

Важно отметить, что в вопросительных предложениях наречие "usually" ставится после подлежащего, а не после вспомогательного глагола do/does. Это следует запомнить, поскольку такое расположение является стандартным для вопросительных конструкций с наречиями частотности.

Особое внимание следует уделить использованию "usually" с глаголом "to be" в Present Simple:

Утвердительные: Subject + am/is/are + usually + ... Пример: He is usually at home by 6 PM. (Он обычно дома к 6 вечера.)

Отрицательные: Subject + am/is/are + not + usually + ... Пример: I'm not usually this tired. (Я обычно не так устаю.)

Вопросительные: Am/Is/Are + subject + usually + ...? Пример: Are you usually free on Sundays? (Ты обычно свободен по воскресеньям?)

Наречие "usually" в Present Simple часто используется в следующих контекстах:

Описание распорядка дня: I usually wake up at 6 AM.

Рассказ о привычках: She usually drinks tea, not coffee.

Описание типичного поведения: Dogs usually like to play fetch.

Объяснение общеизвестных фактов: Water usually boils at 100°C.

Стоит отметить, что "usually" отлично сочетается с другими маркерами Present Simple, такими как "every day", "once a week", "on weekends", усиливая значение регулярности действия.

Употребление usually с другими временами английского языка

Несмотря на то, что "usually" чаще всего ассоциируется с Present Simple, это наречие вполне совместимо и с другими временами английского языка. Каждая такая комбинация привносит свои нюансы в значение высказывания. 🗓️

Время Структура с usually Пример Комментарий Past Simple Subject + usually + Ved/V2 I usually walked to school when I was a child. Описывает регулярные действия в прошлом Present Continuous Subject + am/is/are + usually + Ving She is usually working at this time. Описывает действия, происходящие регулярно в настоящий момент Present Perfect Subject + have/has + usually + V3 I have usually finished work by 5 PM. Указывает на регулярное завершение действия к определенному моменту Future Simple Subject + will + usually + V The train will usually arrive on time. Описывает предсказуемое регулярное действие в будущем Modal Verbs Subject + modal verb + usually + V You should usually book in advance. Сочетание модальности и регулярности

Usually с Past Simple

В сочетании с Past Simple, "usually" описывает регулярные, повторявшиеся действия в прошлом:

When I was a student, I usually studied in the library. (Когда я был студентом, я обычно занимался в библиотеке.)

Это сочетание особенно полезно, когда необходимо противопоставить регулярные действия в прошлом чему-то необычному:

I usually walked to work, but that day I took a taxi because it was raining heavily. (Я обычно ходил на работу пешком, но в тот день я взял такси, потому что шел сильный дождь.)

Usually с Present Continuous

Хотя такое сочетание встречается реже, оно вполне допустимо в следующих случаях:

Для описания временных, но регулярных действий: I'm usually working on this project these days. (В эти дни я обычно работаю над этим проектом.)

Для выражения раздражения повторяющимися действиями: She is usually interrupting me when I'm on the phone! (Она обычно перебивает меня, когда я разговариваю по телефону!)

Usually с Present Perfect

Это сочетание выражает действия, которые регулярно завершаются к определенному моменту:

By this time of year, the farmers have usually harvested all their crops. (К этому времени года фермеры обычно уже собрали весь урожай.)

Алексей Петров, лингвист-переводчик Помню свой первый серьезный перевод технической документации для международной компании. Текст был насыщен инструкциями по обслуживанию оборудования, и автор часто использовал "usually" с разными временами. Особенно запомнилась фраза: "The system will usually display an error message if the temperature exceeds normal parameters". Я автоматически перевел: "Система обычно будет отображать сообщение об ошибке...", но редактор меня поправил: "В техническом английском 'will usually' означает не просто вероятность, а запрограммированную функцию, которая срабатывает в большинстве стандартных случаев". Это был ценный урок: "usually" в сочетании с будущим временем часто выражает не случайность, а заложенный алгоритм поведения. С тех пор я всегда обращаю внимание на контекст использования наречий частотности с различными временами.

Usually с Future Simple и конструкциями будущего времени

При использовании с Future Simple, "usually" описывает предсказуемые, ожидаемые регулярные события в будущем:

The conference will usually last about three days. (Конференция обычно длится около трех дней.)

С конструкцией "be going to":

She's going to usually take the 8:30 train when she starts her new job. (Когда она начнет свою новую работу, она будет обычно садиться на поезд в 8:30.)

Usually с модальными глаголами

Сочетание "usually" с модальными глаголами добавляет оттенок регулярности к выражаемой модальности:

You should usually wear sunscreen in summer. (Летом обычно следует носить солнцезащитный крем.)

You must usually arrive 30 minutes before departure. (Обычно вы должны прибыть за 30 минут до отправления.)

They might usually be at home on Sundays. (По воскресеньям они обычно могут быть дома.)

Распространенные ошибки при использовании usually

Наречие "usually" кажется простым, но даже продвинутые студенты допускают ошибки при его использовании. Рассмотрим наиболее типичные ошибки и способы их исправления. 🚫➡️✅

1. Неправильное положение "usually" в предложении

❌ I go usually to the gym on Mondays.

✅ I usually go to the gym on Mondays.

Помните: с обычными глаголами "usually" ставится перед основным глаголом, а не после него. Однако существуют исключения:

❌ I usually am tired after work.

✅ I am usually tired after work.

С глаголом "to be" наречие ставится после глагола, а не перед ним.

2. Смешение с Present Continuous

Многие студенты ошибочно полагают, что "usually" не может использоваться с Present Continuous:

❌ Usually I reading books in the evening. (Грамматически неверно)

(Грамматически неверно) ✅ I usually read books in the evening. (Правильно с Present Simple)

(Правильно с Present Simple) ✅ I am usually reading books at this time. (Правильно с Present Continuous для особых контекстов)

Present Continuous с "usually" используется, когда мы говорим о временной привычке или выражаем раздражение повторяющимся действием.

3. Путаница с другими наречиями частотности

Иногда "usually" путают с другими наречиями частотности, не учитывая разницу в значении:

❌ I usually go to this café. (Когда имеется в виду "иногда")

✅ I sometimes go to this café. (Если действие происходит только иногда)

4. Двойное выражение частотности

❌ Usually I always get up at 7 AM.

✅ I usually get up at 7 AM. или I always get up at 7 AM.

Использование двух наречий частотности в одном предложении создает логическое противоречие.

5. Неправильное использование в отрицательных предложениях

❌ I don't go usually to parties.

✅ I don't usually go to parties. или I usually don't go to parties.

В отрицательных предложениях "usually" может стоять либо после вспомогательного глагола, либо после отрицательной частицы "not".

6. Ошибки при формировании вопросов

❌ Usually do you eat breakfast?

✅ Do you usually eat breakfast?

В вопросительных предложениях "usually" ставится после подлежащего, а не в начале предложения.

7. Путаница с "used to"

❌ I usually to walk to school. (Смешение "usually" и "used to")

(Смешение "usually" и "used to") ✅ I usually walk to school. (Настоящее время)

(Настоящее время) ✅ I used to walk to school. (Прошедшее время, действие больше не происходит)

Конструкция "used to" обозначает действие, которое регулярно происходило в прошлом, но сейчас не происходит. Не путайте её с наречием "usually".

8. Некорректное употребление с модальными глаголами

❌ I can usually to swim well.

✅ I can usually swim well.

После модальных глаголов используется инфинитив без частицы "to".

Практические контексты использования usually в речи

Наречие "usually" — один из самых гибких и практичных инструментов в повседневной английской речи. Оно находит применение в разнообразных контекстах, от бытовых разговоров до делового общения. Рассмотрим наиболее распространенные ситуации, где использование "usually" не только уместно, но и необходимо для точной передачи мысли. 🗣️

Описание распорядка дня и привычек

Это, пожалуй, самое очевидное применение "usually". Рассказывая о своем распорядке, мы часто описываем действия, которые выполняем регулярно, но не всегда:

I usually wake up at 6:30 AM on weekdays.

She usually has coffee with breakfast.

We usually watch a movie on Friday nights.

They usually visit their grandparents once a month.

Такие предложения создают общую картину регулярных действий человека, позволяя слушателю понять его распорядок.

Рабочие процессы и профессиональные обязанности

В деловом контексте "usually" помогает описать стандартные процедуры, рабочие протоколы и профессиональные обязанности:

The accounting department usually finalizes reports by the 5th of each month.

Our team usually meets every Monday morning to plan the week.

The system usually updates overnight.

Clients usually prefer to receive invoices by email rather than by post.

Исключения из правил и контрасты

"Usually" особенно полезно, когда необходимо противопоставить обычное положение дел чему-то необычному или исключительному:

I usually drink tea, but today I feel like having coffee.

The train is usually on time, but it was delayed today due to weather conditions.

She usually wears casual clothes, but for this meeting she chose a formal suit.

Такое использование подчеркивает необычность ситуации, делая повествование более динамичным.

Светская беседа и знакомство

При знакомстве и в светских беседах мы часто используем "usually" для обмена информацией о своих привычках и предпочтениях:

What do you usually do on weekends?

Where do you usually go for vacation?

I usually prefer quiet restaurants where we can talk.

Do you usually attend such events?

Эти вопросы и утверждения помогают установить контакт и найти общие интересы.

Обучение и инструктаж

При объяснении процедур, особенно новичкам, "usually" помогает описать типичный ход событий:

Students usually submit their assignments by Friday.

The interview process usually consists of three stages.

Beginners usually find this exercise challenging at first.

The software usually takes about five minutes to install.

Культурные особенности и обычаи

Описывая традиции, культурные особенности и социальные нормы, "usually" помогает передать общепринятые практики без абсолютизации:

In Spain, people usually have dinner much later than in the UK.

Japanese people usually bow when greeting each other.

In business settings, people usually shake hands when meeting for the first time.

University students in the US usually live on campus during their first year.

Медицинские и научные контексты

В медицинской и научной сфере "usually" помогает описать типичные симптомы, реакции или результаты, признавая возможность вариаций:

This medication usually takes effect within 30 minutes.

Recovery usually takes between two and four weeks.

The experiment usually yields consistent results under these conditions.

Symptoms usually appear within 24-48 hours of exposure.

Туризм и путешествия

При планировании путешествий "usually" помогает установить ожидания относительно типичных условий:

The museum is usually less crowded on weekdays.

Flights to this destination are usually cheaper in the off-season.

The weather in London is usually quite rainy in November.

Local buses usually run every 15 minutes during peak hours.