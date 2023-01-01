Система времен английского языка: как освоить 12 форм и не путаться

Для кого эта статья:

Русскоговорящие ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы обучения

Студенты, готовящиеся к экзаменам по английскому языку, таким как IELTS Система времен английского языка — настоящая головоломка для русскоговорящих учеников. 12 форм против привычных трех? Не удивительно, что многие испытывают панику, запутываясь в тонкостях Present Perfect и Past Continuous. Когда употреблять "have been doing" вместо "did"? Почему нельзя сказать "I go to London tomorrow"? На эти и другие вопросы у нас есть четкие ответы. Изучив основные правила и примеры, вы наконец перестанете "мучить" времена и начнете говорить как настоящий носитель языка. Готовы разложить английскую грамматику по полочкам? 🕰️

Времена глаголов в английском языке: ключевые аспекты

Времена в английском языке — это не просто указание на момент действия, а сложная система, отражающая характер и продолжительность событий. В отличие от русского языка, где мы оперируем тремя временами, английский использует 12 основных временных форм, каждая из которых передает особые оттенки значения.

Ключевые аспекты системы времен включают:

Три временные группы: Present, Past и Future

Четыре типа действий: Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous

Вспомогательные глаголы, формирующие различные временные конструкции

Маркеры времени, помогающие определить нужную форму глагола

Правильное использование времен позволяет точно передать последовательность событий, их продолжительность и завершенность — то, что в русском языке часто выражается через контекст или дополнительные слова.

Мария Петрова, методист по английскому языку Один из моих студентов долго не мог понять разницу между временами, пока мы не применили метод визуализации. Мы нарисовали временную линию и отметили на ней действия в разных временах. "Simple" стал точкой, "Continuous" — линией, "Perfect" — стрелкой из прошлого в настоящее, а "Perfect Continuous" — длинной стрелкой с указанием продолжительности. После этого его прогресс был феноменальным! На экзамене IELTS он получил 7.5 баллов за грамматику, хотя раньше с трудом набирал 5.0. Визуализация помогла превратить абстрактные правила в понятную систему.

Важно понимать, что времена в английском — это не просто набор правил для заучивания, а инструмент выражения мыслей с нужной точностью. Неправильное использование времени может полностью исказить смысл высказывания или создать комический эффект. Например, фраза "I am believing you" вместо правильного "I believe you" звучит неестественно для носителя языка.

Система времен в английском языке: общая классификация

Вся система времен английского языка организована по двум основным параметрам: временная отнесенность (настоящее, прошедшее или будущее) и аспект действия (простое, длительное, совершенное или совершенное длительное). Такая классификация дает нам матрицу из 12 основных времен.

Аспект/Время Present Past Future Simple Present Simple<br>I work Past Simple<br>I worked Future Simple<br>I will work Continuous Present Continuous<br>I am working Past Continuous<br>I was working Future Continuous<br>I will be working Perfect Present Perfect<br>I have worked Past Perfect<br>I had worked Future Perfect<br>I will have worked Perfect Continuous Present Perfect Continuous<br>I have been working Past Perfect Continuous<br>I had been working Future Perfect Continuous<br>I will have been working

Каждое время в этой таблице передает особый характер действия:

Simple (простое) — факт действия или регулярное, повторяющееся действие

— факт действия или регулярное, повторяющееся действие Continuous (длительное) — процесс, действие в развитии

— процесс, действие в развитии Perfect (совершенное) — результат, завершенное действие с акцентом на его связь с другим моментом

— результат, завершенное действие с акцентом на его связь с другим моментом Perfect Continuous (совершенное длительное) — действие, которое продолжалось определенное время до какого-то момента и может продолжаться далее

Особенность английской временной системы в том, что она требует точного определения характера действия, тогда как в русском языке этот аспект часто выражается через контекст или вид глагола.

Для выбора правильного времени используйте следующие маркеры:

Simple: always, usually, often, every day, sometimes, rarely, never

Continuous: now, at the moment, currently, these days, look!

Perfect: already, yet, just, ever, never, for, since

Perfect Continuous: for, since, how long, recently, lately

Группа Present: формирование и использование времен

Времена группы Present описывают действия, связанные с настоящим. Каждая из четырех форм имеет свои особенности образования и употребления.

Present Simple — простейшая форма для обозначения регулярных, повторяющихся или постоянных действий.

Формирование: базовая форма глагола (для 3-го лица ед. числа добавляется окончание -s/-es)

базовая форма глагола (для 3-го лица ед. числа добавляется окончание -s/-es) Примеры: I work here. She works there. Water boils at 100°C.

I work here. She works there. Water boils at 100°C. Ключевые случаи использования: регулярные действия, факты, расписания, привычки

Present Continuous — описывает процесс, происходящий в данный момент или временный период.

Формирование: am/is/are + глагол с окончанием -ing

am/is/are + глагол с окончанием -ing Примеры: I am reading a book now. They are studying for exams this month.

I am reading a book now. They are studying for exams this month. Ключевые случаи использования: действия в процессе, временные ситуации, запланированные действия в ближайшем будущем

Present Perfect — связывает прошлое действие с настоящим моментом.

Формирование: have/has + причастие прошедшего времени (Past Participle)

have/has + причастие прошедшего времени (Past Participle) Примеры: I have visited Paris. She has completed her project.

I have visited Paris. She has completed her project. Ключевые случаи использования: завершенные действия с результатом в настоящем, опыт, недавние события

Present Perfect Continuous — указывает на действие, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего момента.

Формирование: have/has been + глагол с окончанием -ing

have/has been + глагол с окончанием -ing Примеры: I have been waiting for 2 hours. She has been working here since 2018.

I have been waiting for 2 hours. She has been working here since 2018. Ключевые случаи использования: длительные действия с акцентом на продолжительность, объяснение текущей ситуации

Алексей Иванов, преподаватель английского языка На своих занятиях я часто использую метафору "камеры" для объяснения разницы между временами группы Present. Представьте, что Present Simple — это статичный снимок регулярных действий: "I go to work at 9" (как будто фотография вашего ежедневного маршрута). Present Continuous — это видео того, что происходит прямо сейчас: "I am going to work now" (камера снимает вас в движении). Present Perfect — это обзор альбома с фотографиями: "I have gone to work for 10 years" (показывает весь опыт). А Present Perfect Continuous — это длинный таймлапс: "I have been going to this work since 2015" (показывает весь период одним длинным видео). Эта метафора помогла моей студентке Анне, готовившейся к собеседованию в международную компанию. Во время интервью она смогла безошибочно использовать все времена, что произвело впечатление на работодателя и помогло ей получить должность.

Группа Past: особенности прошедших времен глаголов

Времена группы Past описывают действия, относящиеся к прошлому. Их правильное использование помогает создать точную хронологию событий и показать их взаимосвязь.

Past Simple — основное время для описания завершенных действий в прошлом.

Формирование: вторая форма глагола (для правильных глаголов добавляется окончание -ed)

вторая форма глагола (для правильных глаголов добавляется окончание -ed) Примеры: I visited Paris last year. She worked in that company for 5 years.

I visited Paris last year. She worked in that company for 5 years. Ключевые случаи использования: завершенные действия в указанный момент прошлого, последовательность действий, повторявшиеся действия в прошлом

Past Continuous — описывает процесс, происходивший в определенный момент прошлого.

Формирование: was/were + глагол с окончанием -ing

was/were + глагол с окончанием -ing Примеры: I was reading when she called. They were studying all evening.

I was reading when she called. They were studying all evening. Ключевые случаи использования: действие в процессе в прошлом, параллельные действия, фон для другого действия

Past Perfect — указывает на действие, которое произошло до определенного момента в прошлом.

Формирование: had + причастие прошедшего времени (Past Participle)

had + причастие прошедшего времени (Past Participle) Примеры: I had finished my work before he arrived. She had never seen such a beautiful sunset.

I had finished my work before he arrived. She had never seen such a beautiful sunset. Ключевые случаи использования: предшествующие действия, нереализованные желания, действия, завершенные до определенного момента в прошлом

Past Perfect Continuous — описывает длительное действие, которое продолжалось до определенного момента в прошлом.

Формирование: had been + глагол с окончанием -ing

had been + глагол с окончанием -ing Примеры: I had been waiting for 2 hours before the train arrived. She had been working there for 5 years before she got promoted.

I had been waiting for 2 hours before the train arrived. She had been working there for 5 years before she got promoted. Ключевые случаи использования: длительные действия до определенного момента в прошлом, объяснение ситуации, которая привела к результату в прошлом

Особое внимание следует уделить соотношению времен в сложных предложениях. Например, при использовании косвенной речи или в сложноподчиненных предложениях требуется согласование времен, когда главное предложение стоит в прошедшем времени:

Прямая речь Косвенная речь "I am working now," he said. He said that he was working then. "I have finished the project," she told me. She told me that she had finished the project. "I will come tomorrow," they promised. They promised that they would come the next day. "I worked there for 5 years," he explained. He explained that he had worked there for 5 years.

Важно отметить, что Past Simple часто используется в разговорной речи вместо Past Perfect, особенно когда последовательность событий очевидна из контекста. Однако в формальной письменной речи и на экзаменах рекомендуется строго придерживаться правил согласования времен. 📝

Группа Future: способы выражения будущего времени

Английский язык предлагает несколько способов выражения будущего времени, каждый со своими нюансами и контекстами использования.

Future Simple — основное время для описания действий, которые произойдут в будущем.

Формирование: will + базовая форма глагола

will + базовая форма глагола Примеры: I will call you tomorrow. She will finish the project next week.

I will call you tomorrow. She will finish the project next week. Ключевые случаи использования: предсказания, спонтанные решения, обещания, общие утверждения о будущем

Future Continuous — описывает процесс, который будет происходить в определенный момент в будущем.

Формирование: will be + глагол с окончанием -ing

will be + глагол с окончанием -ing Примеры: I will be working at 3 PM tomorrow. They will be studying all weekend.

I will be working at 3 PM tomorrow. They will be studying all weekend. Ключевые случаи использования: действия в процессе в будущем, запланированные действия, вежливые вопросы о планах

Future Perfect — указывает на действие, которое завершится к определенному моменту в будущем.

Формирование: will have + причастие прошедшего времени (Past Participle)

will have + причастие прошедшего времени (Past Participle) Примеры: I will have finished my work by 5 PM. She will have graduated by next summer.

I will have finished my work by 5 PM. She will have graduated by next summer. Ключевые случаи использования: действия, которые будут завершены к конкретному моменту в будущем

Future Perfect Continuous — описывает длительное действие, которое будет продолжаться до определенного момента в будущем.

Формирование: will have been + глагол с окончанием -ing

will have been + глагол с окончанием -ing Примеры: By next month, I will have been working here for 10 years. By the time you arrive, I will have been waiting for 2 hours.

By next month, I will have been working here for 10 years. By the time you arrive, I will have been waiting for 2 hours. Ключевые случаи использования: длительные действия, которые будут продолжаться до конкретного момента в будущем, с акцентом на их продолжительность

Помимо конструкций с will, английский язык предлагает и другие способы выражения будущего:

Going to — для запланированных действий и предсказаний на основе текущей ситуации: I am going to visit my parents this weekend.

— для запланированных действий и предсказаний на основе текущей ситуации: I am going to visit my parents this weekend. Present Continuous — для запланированных действий в ближайшем будущем: I am meeting John tomorrow.

— для запланированных действий в ближайшем будущем: I am meeting John tomorrow. Present Simple — для расписаний и фиксированных планов: The train leaves at 7 PM.

— для расписаний и фиксированных планов: The train leaves at 7 PM. Future in the Past — для описания будущих действий с точки зрения прошлого: She said she would call me.

При выборе способа выражения будущего времени важно учитывать не только временную отнесенность, но и степень уверенности, спонтанности решения и наличие предварительного плана. Например, "I will go to the store" может указывать на спонтанное решение, тогда как "I am going to the store" предполагает, что решение было принято заранее.

Частая ошибка русскоговорящих студентов — использование Present Simple для выражения будущего в контекстах, где это неуместно: "I go to London tomorrow" (неправильно) вместо "I am going to London tomorrow" или "I will go to London tomorrow" (правильно). Это связано с тем, что в русском языке настоящее время часто используется для обозначения будущих действий. 🚫