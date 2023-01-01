Возвратные местоимения в английском: правила, формы, примеры

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на различных уровнях, включая начинающих и продвинутых.

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения возвратных местоимений.

Люди, желающие улучшить свои навыки письменной и устной коммуникации на английском языке. Освоение возвратных местоимений в английском языке часто становится камнем преткновения для изучающих. Путаница между "himself" и "his self" или неуверенность, когда именно нужно использовать "myself" вместо "me", приводит к досадным ошибкам даже на продвинутом уровне. Эта статья расставит все точки над "i" — вы получите исчерпывающее руководство по всем формам возвратных местоимений с чёткими правилами и практическими примерами. Больше никакой неуверенности при написании деловых писем или общении с носителями! 🔍

Что такое возвратные местоимения в английском языке

Возвратные местоимения (reflexive pronouns) — это особая категория местоимений, которая указывает на то, что действие, совершаемое подлежащим, направлено на само подлежащее. Иными словами, субъект и объект действия совпадают.

Возвратные местоимения в английском языке всегда заканчиваются на -self (в единственном числе) или -selves (во множественном числе). Всего в английском языке существует 8 основных возвратных местоимений:

myself — для первого лица единственного числа (I)

— для первого лица единственного числа (I) yourself — для второго лица единственного числа (you)

— для второго лица единственного числа (you) himself — для третьего лица единственного числа мужского рода (he)

— для третьего лица единственного числа мужского рода (he) herself — для третьего лица единственного числа женского рода (she)

— для третьего лица единственного числа женского рода (she) itself — для третьего лица единственного числа среднего рода (it)

— для третьего лица единственного числа среднего рода (it) ourselves — для первого лица множественного числа (we)

— для первого лица множественного числа (we) yourselves — для второго лица множественного числа (you)

— для второго лица множественного числа (you) themselves — для третьего лица множественного числа (they)

В отличие от русского языка, где возвратное местоимение "себя" может использоваться с любым лицом и числом, в английском каждое личное местоимение имеет свою возвратную форму.

Виктор Сергеев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды во время урока с группой начинающих я столкнулся с интересной ситуацией. Студенты никак не могли понять, почему в английском нельзя просто использовать одно возвратное местоимение для всех лиц, как в русском "себя". Я решил провести эксперимент: попросил каждого студента составить предложение о том, что они делают сами для себя, используя слово "себя". Затем мы перевели эти предложения на английский. Когда они увидели, как одно русское "себя" превращается в разные английские местоимения (myself, yourself, himself), у них наконец случился тот самый "aha-moment". С тех пор я всегда использую это упражнение, и оно неизменно помогает студентам быстрее усвоить концепцию возвратных местоимений в английском.

Формы возвратных местоимений и их образование

Образование возвратных местоимений в английском языке следует определенной логике. Они формируются путем добавления суффикса -self к притяжательным или объектным формам личных местоимений.

Личное местоимение Притяжательное или объектное местоимение Возвратное местоимение I my myself you (ед.ч.) your yourself he him himself she her herself it it itself we our ourselves you (мн.ч.) your yourselves they them themselves

Обратите внимание на особенности образования:

Местоимения первого и второго лица (myself, yourself, ourselves, yourselves) образуются от притяжательных форм (my, your, our)

Местоимения третьего лица (himself, herself, itself, themselves) образуются от объектных форм (him, her, it, them)

Во множественном числе суффикс изменяется на -selves

Стоит отметить, что в современном английском также существует гендерно-нейтральное возвратное местоимение themself, которое иногда используется с единственным числом they (when referring to a non-binary person). Хотя эта форма все еще считается спорной с точки зрения традиционной грамматики, её употребление становится все более распространенным. 📚

Основные правила использования возвратных местоимений

Возвратные местоимения в английском языке выполняют несколько ключевых функций. Рассмотрим основные правила их использования:

1. Указание, что действие направлено на самого себя

Основная функция возвратных местоимений — показать, что подлежащее и дополнение в предложении совпадают:

She cut herself while cooking. — Она порезалась во время готовки.

while cooking. — Она порезалась во время готовки. I taught myself to play the guitar. — Я сам научился играть на гитаре.

to play the guitar. — Я сам научился играть на гитаре. The cat licked itself clean. — Кот вылизался дочиста.

2. Усиление значения (для эмфазы)

Возвратные местоимения могут использоваться для усиления, подчеркивания того, что действие выполняется именно указанным лицом, а не кем-то другим:

The president himself called me. — Сам президент позвонил мне.

called me. — Сам президент позвонил мне. I'll do it myself . — Я сделаю это сам.

. — Я сделаю это сам. They built the house themselves. — Они построили дом сами.

3. Использование с предлогами

Возвратные местоимения часто употребляются после предлогов:

She was pleased with herself . — Она была довольна собой.

. — Она была довольна собой. He bought a present for himself . — Он купил подарок для себя.

. — Он купил подарок для себя. They did it by themselves. — Они сделали это сами (без посторонней помощи).

4. Устойчивые выражения

Существует ряд устойчивых выражений с возвратными местоимениями:

enjoy yourself — наслаждаться, хорошо проводить время

— наслаждаться, хорошо проводить время help yourself — угощаться, брать самому

— угощаться, брать самому behave yourself — вести себя хорошо

— вести себя хорошо make yourself at home — чувствовать себя как дома

at home — чувствовать себя как дома introduce yourself — представиться

5. Важные нюансы употребления

В отличие от некоторых других языков, в английском возвратные местоимения используются только тогда, когда это действительно необходимо:

✅ I washed myself . — Я помылся.

. — Я помылся. ❌ I washed. — Использование без возвратного местоимения означало бы "Я стирал"

✅ I feel good today. — Я чувствую себя хорошо сегодня.

❌ I feel myself good today. — Избыточное использование возвратного местоимения

Важно помнить, что с некоторыми глаголами возвратные местоимения не используются, хотя в русском языке мы употребляем возвратную частицу "ся": concentrate (сосредотачиваться), relax (расслабляться), dress (одеваться). 🧠

Возвратные местоимения в различных речевых ситуациях

Возвратные местоимения по-разному функционируют в зависимости от контекста и речевой ситуации. Рассмотрим наиболее типичные случаи их употребления.

Речевая ситуация Пример использования Комментарий Повседневное общение I'm going to treat myself to a spa day. Указание на действие, направленное на себя Деловая коммуникация Please introduce yourself to the new team members. Формальное указание на выполнение действия Академический контекст Students should ask themselves critical questions while reading. Подчеркивание индивидуальной ответственности Инструкции Make yourself comfortable while waiting. Указание на выполнение действия для собственного блага Эмфатическая речь The CEO himself apologized for the mistake. Усиление значимости субъекта

Елена Морозова, переводчик и методист На третьем курсе университета я проходила стажировку в международной компании и столкнулась с неожиданной проблемой. Мне поручили перевести серию деловых писем, и я заметила, что в англоязычных текстах возвратные местоимения встречаются гораздо реже, чем можно было бы ожидать при переводе с русского. Особенно запомнилась ситуация с фразой "Мы надеемся, что вы чувствуете себя комфортно в новом офисе". Мой первый вариант перевода был "We hope that you feel yourself comfortable in the new office". Руководитель стажировки, носитель английского языка, исправил это на "We hope that you feel comfortable in the new office". Это стало для меня важным уроком: в английском языке с глаголами состояния (feel, look, seem) возвратные местоимения обычно не используются, хотя в русском они необходимы. С тех пор я всегда обращаю особое внимание на эти различия между языками при переводе.

Возвратные местоимения в разговорной речи

В неформальном общении возвратные местоимения часто используются для:

Выражения самостоятельности: "I'll do it myself" (Я сделаю это сам)

В выражениях о самочувствии: "I'm not feeling myself today" (Я сегодня сам не свой)

При описании процедур ухода за собой: "She treats herself to a facial once a month" (Она балует себя процедурой для лица раз в месяц)

Возвратные местоимения в формальных ситуациях

В деловой и формальной коммуникации возвратные местоимения используются:

В самопрезентациях: "Let me introduce myself" (Позвольте представиться)

При выражении автономии: "The department is expected to fund itself" (Ожидается, что отдел будет финансировать себя сам)

В вежливых инструкциях: "Please help yourself to refreshments" (Пожалуйста, угощайтесь прохладительными напитками)

Возвратные местоимения в идиоматических выражениях

Английский язык богат идиомами с возвратными местоимениями:

to be beside oneself — быть вне себя (от гнева, радости)

to pull oneself together — взять себя в руки

to help yourself — угощаться, не стесняться

to be oneself — быть естественным, быть собой

to keep to oneself — держаться особняком

Понимание этих нюансов помогает не только грамматически правильно строить предложения, но и точнее передавать оттенки смысла в различных коммуникативных ситуациях. 🗣️

Типичные ошибки при употреблении myself, yourself, herself

При изучении возвратных местоимений в английском языке учащиеся часто сталкиваются с рядом типичных ошибок. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать.

1. Использование возвратного местоимения вместо личного

Одна из самых распространенных ошибок — использование возвратного местоимения там, где требуется личное:

❌ John and myself went to the store.

went to the store. ✅ John and I went to the store.

Запомните: возвратные местоимения не могут выступать в роли подлежащего, за исключением случаев особого усиления.

2. Избыточное использование возвратных местоимений

В отличие от некоторых других языков, в английском многие глаголы не требуют возвратных местоимений, даже если в русском языке соответствующий глагол возвратный:

❌ I feel myself tired. (Я чувствую себя уставшим)

tired. (Я чувствую себя уставшим) ✅ I feel tired.

❌ She rested herself after work. (Она отдыхала после работы)

after work. (Она отдыхала после работы) ✅ She rested after work.

3. Неправильный выбор формы возвратного местоимения

Ошибки часто возникают из-за неправильного согласования возвратного местоимения с антецедентом:

❌ Each student should do their homework themselves .

. ✅ Each student should do their homework themself .

. ❌ The company prides themselves on quality service.

on quality service. ✅ The company prides itself on quality service.

4. Путаница между -self и -selves

Распространенная ошибка — неправильный выбор между формами единственного и множественного числа:

❌ You all should behave yourself .

. ✅ You all should behave yourselves .

. ❌ The team prepared themself for the competition.

for the competition. ✅ The team prepared themselves for the competition. (Когда team рассматривается как группа отдельных людей)

5. Ошибки в идиоматических выражениях

Особое внимание следует уделить правильному использованию возвратных местоимений в устойчивых выражениях:

❌ Make you at home. (Вместо "Make yourself at home")

at home. (Вместо "Make yourself at home") ❌ He couldn't control him . (Вместо "He couldn't control himself")

. (Вместо "He couldn't control himself") ❌ She behaved very well. (Когда имеется в виду "She behaved herself")

6. Неправильное образование возвратных местоимений

Некоторые учащиеся допускают ошибки в самом образовании возвратных местоимений:

❌ hisself (вместо himself)

(вместо himself) ❌ theirselves (вместо themselves)

(вместо themselves) ❌ ourself (вместо ourselves для множественного числа)

Помните, что форма hisself считается нестандартной и используется только в некоторых диалектах, но не в литературном английском языке. 🚫

7. Смешение усилительной и возвратной функций

Иногда учащиеся путают, когда возвратное местоимение выполняет усилительную функцию, а когда — собственно возвратную:

The director himself approved the project. (усиление)

approved the project. (усиление) The director hurt himself while demonstrating the equipment. (возвратная функция)

Для успешного освоения возвратных местоимений рекомендуется регулярная практика с разнообразными примерами и упражнениями. Особенно полезны задания на перевод с родного языка на английский, которые помогают увидеть различия в употреблении возвратных конструкций. 📝