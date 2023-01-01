Вопросительные слова в английском языке: полное руководство

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Вопросительные слова в английском языке — это ключи, открывающие двери к полноценному общению и глубокому пониманию. Изучая английский, многие сталкиваются с проблемой формулировки вопросов: "Какое слово использовать?", "Как правильно построить предложение?" Независимо от вашего уровня владения языком, умение задавать точные вопросы — это навык, который выделяет свободно говорящих от начинающих. В этом гиде мы разберём все вопросительные слова английского языка, предоставив вам исчерпывающие примеры и практические советы по их использованию. Готовы разобраться раз и навсегда? 🔍 Начнём!

Основные вопросительные слова в английском: что нужно знать

Вопросительные слова в английском языке — это особая группа слов, которые используются для формирования специальных вопросов. В отличие от общих вопросов, требующих ответа "да" или "нет", специальные вопросы запрашивают конкретную информацию. Давайте познакомимся с основными вопросительными словами и их функциями.

Вопросительное слово Функция Пример What Спрашивает о вещах, действиях, ситуациях What is your name? Who Спрашивает о людях (субъект) Who called you yesterday? Whom Спрашивает о людях (объект) в формальной речи Whom did you invite to the party? Whose Спрашивает о принадлежности Whose book is this? Which Спрашивает о выборе из определённой группы Which color do you prefer? When Спрашивает о времени When does the movie start? Where Спрашивает о месте Where do you live? Why Спрашивает о причине Why are you late? How Спрашивает о способе, образе действия How did you solve this problem?

Помимо базовых форм, вопросительные слова могут комбинироваться с другими словами, образуя составные вопросительные фразы:

How many – спрашивает о количестве исчисляемых предметов: How many books do you have?

How much – спрашивает о количестве неисчисляемых веществ: How much sugar do you need?

How often – спрашивает о частоте: How often do you exercise?

How long – спрашивает о продолжительности: How long have you been waiting?

What kind of – спрашивает о типе: What kind of music do you like?

– спрашивает о типе: What kind of music do you like? What time – спрашивает о конкретном времени: What time does the shop close?

Правильное использование вопросительных слов требует понимания их семантических различий и грамматических правил построения вопросов с ними. Давайте перейдём к тому, как правильно строить вопросы с этими словами. 📝

Как правильно строить вопросы с разными вопросительными словами

Построение вопросов с вопросительными словами в английском языке следует определённым структурным правилам. Понимание этих правил поможет вам формулировать грамматически правильные вопросы в любом времени.

Анна Петрова, методист по английскому языку Когда я начала преподавать английский, заметила, что ученики часто путаются в порядке слов при составлении вопросов. Помню случай с Максимом, студентом среднего уровня, который постоянно говорил "Where you are going?" вместо "Where are you going?". Я разработала для него визуальную схему построения вопросов: вопросительное слово → вспомогательный глагол → подлежащее → основной глагол → остальные члены предложения. Мы вместе составляли вопросы, физически перемещая карточки со словами в правильном порядке. Через месяц Максим не только исправил ошибку, но и стал помогать другим студентам. Этот опыт показал мне, насколько важно структурировать сложные грамматические правила в наглядную и простую систему.

Базовая структура вопроса с вопросительным словом выглядит так:

Вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + основной глагол + остальная часть предложения

Например: Where did you go yesterday?

Однако есть ряд особенностей, которые следует учитывать при построении вопросов в разных временах:

Время Вспомогательный глагол Пример Present Simple do/does What do you think about this movie? Past Simple did Where did you stay in Paris? Present Continuous am/is/are What are you doing now? Past Continuous was/were Why were you running so fast? Present Perfect have/has How long have you known each other? Past Perfect had What had you done before the meeting? Future Simple will When will you arrive? Modal verbs can, should, might, etc. How can I help you?

Важно помнить о следующих особенностях:

Если вопросительное слово является подлежащим, порядок слов остаётся как в утвердительном предложении: Who wants ice cream? (а не "Who does want ice cream?")

What happened yesterday? (а не "What did happen yesterday?") С глаголом "to be" в Present и Past Simple не используются вспомогательные глаголы: Where is the library?

Why were you absent yesterday? В вопросах к подлежащему не меняется порядок слов: Who lives in this house? (Кто живет в этом доме?)

What caused the accident? (Что вызвало аварию?)

Освоив эти базовые правила, вы сможете формулировать грамматически верные вопросы в любом времени. Теперь давайте более детально рассмотрим специфику использования вопросительных слов who, whom, whose и which. 🔄

Специфика использования who, whom, whose и which

Вопросительные слова who, whom, whose и which часто вызывают затруднения даже у опытных изучающих английский язык. Давайте разберёмся в тонкостях их употребления.

Who (кто) используется, когда мы спрашиваем о человеке как о субъекте действия. В таких вопросах who выполняет функцию подлежащего:

Who wrote "Romeo and Juliet"? — Кто написал "Ромео и Джульетту"?

Who called you last night? — Кто звонил тебе вчера вечером?

В вопросах с who как подлежащим сохраняется порядок слов утвердительного предложения, и вспомогательный глагол не добавляется.

Whom (кого) — более формальный вариант, используемый когда человек является объектом действия. В современном английском whom часто заменяют на who, особенно в разговорной речи:

Whom did you invite to the party? — Кого вы пригласили на вечеринку? (формально)

Who did you invite to the party? — Кого вы пригласили на вечеринку? (неформально)

Whose (чей) используется для вопросов о принадлежности:

Whose car is parked outside? — Чья машина припаркована снаружи?

Whose idea was it to go camping? — Чья это была идея пойти в поход?

Which (который, какой) используется, когда мы выбираем из ограниченного или известного количества вариантов:

Which dress do you prefer, the red one or the blue one? — Какое платье ты предпочитаешь, красное или синее?

Which of these books have you read? — Которые из этих книг ты читал?

Сравнение which и what:

What car do you drive? — спрашивает о марке, модели (неограниченные варианты)

Which car is yours? — спрашивает о выборе из конкретных автомобилей (ограниченные варианты)

Иван Соколов, переводчик и репетитор Работая с бизнес-клиентами, я заметил частую проблему в различении whom и who. Мой клиент Алексей, директор международного отдела, готовился к важным переговорам с американскими партнерами. Он постоянно использовал "whom" в неправильном контексте, пытаясь звучать формально, но это только усложняло коммуникацию. Мы разработали простое правило: если после вопросительного слова можно подставить he/she – используй who, если him/her – то whom. Например: "Who called? He called." против "Whom did you call? I called him." На практике я рекомендовал ему в большинстве ситуаций просто использовать who, поскольку whom звучит крайне формально и часто неестественно в современном бизнес-английском. После трехмесячной практики Алексей стал гораздо увереннее в переговорах, а партнеры отметили естественность его речи.

Дополнительные сочетания с вопросительными словами:

Who else — Кто ещё

Whose else — Чей ещё

Which one — Который (из них)

To whom — Кому (формально)

With whom — С кем (формально)

For whom — Для кого (формально)

Теперь, разобравшись с вопросительными словами, относящимися к людям и выбору, перейдем к особенностям использования what, when, where, why и how. 🧩

Особенности применения what, when, where, why и how

Эти пять вопросительных слов составляют основу системы запроса информации в английском языке. Каждое из них имеет свои особенности и нюансы применения.

What (что) — самое универсальное вопросительное слово, используемое для получения информации о предметах, действиях, событиях:

What is your favorite movie? — Какой твой любимый фильм?

What happened at the meeting? — Что произошло на собрании?

What do you think about this idea? — Что ты думаешь об этой идее?

What часто используется в составных вопросительных фраз:

What kind of (Какой вид/тип): What kind of music do you like?

What time (В какое время): What time does the concert start?

What for (Для чего): What did you buy that camera for?

What about (Как насчёт): What about going to the cinema tonight?

When (когда) используется для запроса информации о времени:

When was the last time you visited your grandparents? — Когда ты в последний раз навещал бабушку и дедушку?

When does your flight arrive? — Когда прибывает твой рейс?

Интересные сочетания с when:

Since when (С каких пор): Since when have you been interested in photography?

By when (К какому сроку): By when do you need this report?

Until when (До какого времени): Until when are you staying in London?

Where (где, куда) запрашивает информацию о месте или направлении:

Where do you live? — Где ты живёшь?

Where are you going? — Куда ты идёшь?

Where did you put my keys? — Куда ты положил мои ключи?

Полезные комбинации с where:

Where from (Откуда): Where are you from?

Where to (Куда): Where are we going to?

Somewhere (Где-то): Are you going somewhere tonight?

Why (почему) используется для выяснения причин и мотивов:

Why are you learning English? — Почему ты учишь английский?

Why didn't you call me yesterday? — Почему ты не позвонил мне вчера?

Обратите внимание на фразы:

Why not (Почему бы и нет): Why not try this restaurant?

That's why (Вот почему): That's why I didn't come to the party.

How (как) — многофункциональное слово, которое может спрашивать о способе, состоянии, степени:

How did you solve this problem? — Как ты решил эту проблему?

How are you feeling today? — Как ты себя чувствуешь сегодня?

How образует множество полезных комбинаций:

How much (Сколько) — для неисчисляемых существительных: How much money do you need?

How many (Сколько) — для исчисляемых существительных: How many people were at the party?

How long (Как долго): How long have you been waiting?

How often (Как часто): How often do you go to the gym?

How far (Как далеко): How far is the station from here?

How old (Сколько лет): How old is your daughter?

Теперь, вооружившись теоретическими знаниями, давайте рассмотрим практическое использование вопросительных слов в повседневном общении. 🗣️

Практическое использование вопросительных слов в разговоре

Умение правильно формулировать вопросы — это не просто грамматический навык, это ключ к эффективной коммуникации. Рассмотрим различные ситуации, в которых вопросительные слова используются в реальном общении.

1. Знакомство и поддержание разговора

Вопросительные слова незаменимы при знакомстве и в small talk:

What's your name? — Как тебя зовут?

Where are you from? — Откуда ты?

What do you do for a living? — Чем ты занимаешься?

How long have you been living here? — Как долго ты здесь живёшь?

Which part of the city do you live in? — В какой части города ты живёшь?

2. В путешествии

Вопросительные слова помогут вам ориентироваться в незнакомом месте:

Where is the nearest subway station? — Где находится ближайшая станция метро?

How can I get to the museum? — Как я могу добраться до музея?

When does the last bus leave? — Когда отправляется последний автобус?

Which platform does the train to London depart from? — С какой платформы отходит поезд до Лондона?

How much is a ticket to Paris? — Сколько стоит билет до Парижа?

3. В ресторане

Заказ еды и общение с персоналом:

What would you recommend? — Что бы вы рекомендовали?

How is this dish prepared? — Как готовится это блюдо?

Which wine goes well with this meal? — Какое вино хорошо сочетается с этим блюдом?

Where is the restroom? — Где находится туалет?

When will our food be ready? — Когда будет готова наша еда?

4. В деловой среде

Профессиональное общение требует точности в формулировках вопросов:

What are our priorities for this quarter? — Каковы наши приоритеты на этот квартал?

Who will be responsible for this project? — Кто будет отвечать за этот проект?

When is the deadline for this task? — Когда крайний срок выполнения этой задачи?

How should we approach this problem? — Как нам подойти к решению этой проблемы?

Which strategy would be more effective? — Какая стратегия была бы более эффективной?

5. Телефонные разговоры

Специфические вопросы для телефонной коммуникации:

Who am I speaking with? — С кем я разговариваю?

What is the purpose of your call? — Какова цель вашего звонка?

When would be a convenient time to call back? — Когда будет удобное время перезвонить?

How can I help you? — Чем я могу вам помочь?

Why don't we schedule a meeting? — Почему бы нам не назначить встречу?

Практические советы для использования вопросительных слов:

Используйте открытые вопросы (начинающиеся с вопросительных слов) для получения развернутых ответов. Комбинируйте общие вопросы (Yes/No) со специальными для эффективного общения. Учитывайте культурный контекст — в некоторых культурах прямые вопросы могут восприниматься как невежливые. Практикуйте разные типы вопросов в разговорных клубах или с языковыми партнерами. Слушайте, как носители языка формулируют вопросы в фильмах, сериалах и подкастах. 🎧

Регулярная практика использования вопросительных слов в различных ситуациях поможет вам не только улучшить грамматику, но и развить навыки эффективной коммуникации на английском языке.