5 типов вопросов в английском: полное руководство с примерами

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, стремящиеся улучшить навыки общения на английском языке Умение задавать вопросы на английском языке — настоящий поворотный момент в изучении языка. 🔍 Именно этот навык позволяет превратить пассивное знание в активное общение, помогает получать нужную информацию и поддерживать разговор. Однако многие изучающие английский язык сталкиваются с трудностями при формулировке вопросов, путаясь в вспомогательных глаголах и порядке слов. В этой статье мы разберем все пять типов вопросительных конструкций, которые существуют в английском языке, и предоставим четкие правила их построения с понятными примерами.

Основные типы вопросов в английском языке

В английском языке существует пять основных типов вопросительных предложений, каждый из которых имеет свою уникальную структуру и предназначение:

Общие вопросы (Yes/No questions) — требуют ответа "да" или "нет" Специальные вопросы (Wh-questions) — начинаются с вопросительных слов Альтернативные вопросы (Alternative questions) — предлагают выбор между вариантами Разделительные вопросы (Tag questions) — утверждение с вопросительной частью в конце Вопросы к подлежащему (Subject questions) — спрашивают о субъекте действия

Понимание этих типов вопросов критически важно для развития навыков общения на английском языке. Каждый тип выполняет свою коммуникативную функцию и используется в различных ситуациях. 🗣️

Тип вопроса Функция Пример Общий Получить подтверждение или отрицание Do you speak English? Специальный Получить конкретную информацию Where do you live? Альтернативный Предложить выбор из вариантов Do you prefer tea or coffee? Разделительный Запросить подтверждение предположения You speak English, don't you? К подлежащему Узнать о субъекте действия Who speaks English here?

Правильное использование этих структур демонстрирует высокий уровень владения языком и делает общение более естественным и эффективным. Давайте рассмотрим каждый тип подробнее.

Общие вопросы: правила построения и ответы

Общие вопросы (Yes/No questions) — самый базовый и часто используемый тип вопросов в английском языке. Их главная особенность заключается в том, что они требуют короткого ответа "да" или "нет". 👍👎

Структура общего вопроса имеет следующий порядок:

Вспомогательный или модальный глагол Подлежащее Основной глагол Остальные члены предложения

Выбор вспомогательного глагола зависит от времени и типа основного глагола:

Do/Does/Did — для Present Simple и Past Simple с обычными глаголами

— для Present Simple и Past Simple с обычными глаголами Is/Am/Are/Was/Were — для Present и Past Continuous или когда "be" является основным глаголом

— для Present и Past Continuous или когда "be" является основным глаголом Have/Has/Had — для Perfect времен

— для Perfect времен Will/Would/Can/Could/May/Might/Should/Must — модальные глаголы выступают на первое место

Анна Петрова, методист по английскому языку Помню случай с моей ученицей Машей, которая никак не могла понять, почему в вопросе "Do you like ice cream?" нужен вспомогательный глагол "do", а в вопросе "Are you happy?" используется "are" без "do". Я нарисовала для неё схему, где все глаголы были разделены на "быть" (to be), "иметь" (to have), модальные и все остальные. Каждый тип требовал своего подхода к построению вопроса. После этого мы выполнили серию упражнений, где Маша превращала утверждения в вопросы, опираясь на схему. Через неделю таких тренировок она уже автоматически формулировала правильные общие вопросы, а спустя месяц могла свободно общаться с иностранцами, не задумываясь о грамматике. Ключом к её успеху стало понимание логики использования вспомогательных глаголов.

Примеры общих вопросов в разных временах:

Время Утверждение Вопрос Present Simple You speak English. Do you speak English? Past Simple She went to Paris. Did she go to Paris? Present Continuous They are watching a movie. Are they watching a movie? Present Perfect He has finished his work. Has he finished his work? Future Simple We will call you tomorrow. Will you call us tomorrow?

Для ответов на общие вопросы используются короткие формы:

Положительный ответ: Yes + подлежащее + вспомогательный глагол

Yes + подлежащее + вспомогательный глагол Отрицательный ответ: No + подлежащее + вспомогательный глагол + not (часто в сокращенной форме)

Например:

"Do you speak English?" — "Yes, I do." / "No, I don't."

"Is she coming to the party?" — "Yes, she is." / "No, she isn't."

"Have they finished the project?" — "Yes, they have." / "No, they haven't."

Специальные вопросы с вопросительными словами

Специальные вопросы (Wh-questions) используются, когда нам нужна конкретная информация, а не просто подтверждение или отрицание. Эти вопросы начинаются с вопросительных слов, которые указывают на тип запрашиваемой информации. 🤔

Структура специального вопроса:

Вопросительное слово Вспомогательный/модальный глагол Подлежащее Основной глагол Остальные члены предложения

Основные вопросительные слова и их функции:

What — что, какой (спрашивает о предметах, действиях, качествах)

— что, какой (спрашивает о предметах, действиях, качествах) Who — кто (спрашивает о людях)

— кто (спрашивает о людях) Whom — кого, кому (формальная версия "who" для объекта действия)

— кого, кому (формальная версия "who" для объекта действия) Whose — чей (спрашивает о принадлежности)

— чей (спрашивает о принадлежности) Which — который (спрашивает о выборе из ограниченного числа вариантов)

— который (спрашивает о выборе из ограниченного числа вариантов) Where — где, куда (спрашивает о месте)

— где, куда (спрашивает о месте) When — когда (спрашивает о времени)

— когда (спрашивает о времени) Why — почему (спрашивает о причине)

— почему (спрашивает о причине) How — как (спрашивает о способе)

"How" часто используется в сочетаниях:

How much — сколько (для неисчисляемых существительных)

— сколько (для неисчисляемых существительных) How many — сколько (для исчисляемых существительных)

— сколько (для исчисляемых существительных) How long — как долго

— как долго How often — как часто

— как часто How far — как далеко

Примеры специальных вопросов:

" What are you doing?" — "I'm reading a book."

does she live?" — "She lives in London." " Why did they cancel the meeting?" — "Because of the storm."

did they cancel the meeting?" — "Because of the storm." " How can we solve this problem?" — "By working together."

can we solve this problem?" — "By working together." " When will the train arrive?" — "At 3 PM."

will the train arrive?" — "At 3 PM." "Who wrote this letter?" — "John did."

will the train arrive?" — "At 3 PM." "Who wrote this letter?" — "John did."

Обратите внимание, что ответы на специальные вопросы обычно содержат запрашиваемую информацию и не ограничиваются простым "да" или "нет". 📝

Альтернативные вопросы: предлагаем выбор

Альтернативные вопросы (Alternative questions) предлагают собеседнику выбор между двумя или более вариантами. По сути, это комбинация общего вопроса и предложения с союзом "или" (or). Такие вопросы особенно полезны в ситуациях, когда нужно сделать выбор. 🔄

Структура альтернативного вопроса:

Вспомогательный/модальный глагол Подлежащее Основной глагол Первый вариант or (или) Второй вариант

Иван Сидоров, переводчик-синхронист На международной конференции мне довелось переводить для российской делегации. Один из наших участников постоянно задавал иностранным коллегам вопросы, которые звучали странно из-за неправильной структуры альтернативных вопросов. Вместо "Would you prefer coffee or tea?" он говорил "Would you prefer coffee or would you prefer tea?", что заставляло носителей языка переспрашивать или проявлять замешательство. После первого дня я провел с ним короткий ликбез по построению альтернативных вопросов, объяснив, что вспомогательный глагол и подлежащее используются только один раз, в начале предложения. Мы отработали несколько типичных ситуаций с выбором вариантов, и уже на следующий день его вопросы звучали естественно и вызывали понимание, а не недоумение. Этот случай показал мне, насколько важно знать не только общие правила грамматики, но и специфические нюансы каждого типа вопросительных конструкций.

Примеры альтернативных вопросов:

"Do you want tea or coffee?" — "Coffee, please."

by plane?" — "By plane." "Did she buy a red dress or a blue one?" — "A blue one."

a blue one?" — "A blue one." "Will you pay by card or in cash?" — "By card."

in cash?" — "By card." "Can we meet on Monday or on Tuesday?" — "Tuesday works better for me."

in cash?" — "By card." "Can we meet on Monday or on Tuesday?" — "Tuesday works better for me."

Важно отметить, что альтернативные вопросы отличаются от общих вопросов с союзом "or" интонацией и ожидаемым ответом:

Альтернативный вопрос: "Do you want tea or coffee?" (интонация повышается на первом варианте и падает на втором; ожидается выбор одного из вариантов)

"Do you want tea or coffee?" (интонация повышается на первом варианте и падает на втором; ожидается выбор одного из вариантов) Общий вопрос с "or": "Do you want tea or coffee?" (интонация повышается в конце; ожидается ответ "да" или "нет" на весь вопрос)

При ответе на альтернативный вопрос обычно указывается выбранный вариант, а не просто "да" или "нет". Иногда можно добавить полное предложение для большей вежливости или ясности, например: "Coffee, please. I always prefer coffee in the morning."

Разделительные и вопросы к подлежащему

Разделительные вопросы (Tag questions) и вопросы к подлежащему (Subject questions) представляют собой два особых типа вопросительных конструкций в английском языке, каждый со своей уникальной структурой и применением. 🧩

Разделительные вопросы состоят из утверждения и краткого вопроса (тега) в конце. Они используются, когда говорящий хочет получить подтверждение своего утверждения или выразить удивление.

Структура разделительного вопроса:

Утверждение (положительное или отрицательное) Запятая Вопросительный "хвост" (tag) с противоположной полярностью

Правила построения "тега":

Если основное предложение положительное, то тег отрицательный

Если основное предложение отрицательное, то тег положительный

В теге используется тот же вспомогательный глагол, что подразумевается в основном предложении

Тег согласуется с подлежащим в лице и числе

Примеры разделительных вопросов:

"You are a student, aren't you ?"

?" "They have finished the project, haven't they ?"

?" "We can't go now, can we ?"

?" "He should try again, shouldn't he?"

?" "He should try again, shouldn't he?"

Вопросы к подлежащему направлены на выяснение субъекта действия. Их структура отличается от других типов вопросов тем, что не требует инверсии с вспомогательным глаголом.

Структура вопроса к подлежащему:

Вопросительное слово (who, what, which) в роли подлежащего Сказуемое в форме 3-го лица единственного числа (для Present Simple) Остальные члены предложения

Сравнение вопросов к подлежащему и обычных специальных вопросов:

Тип вопроса Пример Структура Вопрос к подлежащему Who speaks English? Who + speaks + English Специальный вопрос (к дополнению) Who does John speak to? Who + does + John + speak + to Вопрос к подлежащему Who wrote this book? Who + wrote + this book Специальный вопрос (к дополнению) What did she write? What + did + she + write

Обратите внимание на следующие особенности вопросов к подлежащему:

Не требуется вспомогательный глагол do/does/did для Present/Past Simple

Основной глагол сохраняет ту же форму, что и в утвердительном предложении

Наиболее часто используемые вопросительные слова: who (кто), what (что), which (который)

Примеры вопросов к подлежащему:

" Who lives in this house?" (Кто живет в этом доме?)

happened yesterday?" (Что случилось вчера?) " Which car belongs to you?" (Какая машина принадлежит тебе?)

car belongs to you?" (Какая машина принадлежит тебе?) " Who made this delicious cake?" (Кто приготовил этот вкусный торт?)

made this delicious cake?" (Кто приготовил этот вкусный торт?) "What caused the problem?" (Что вызвало проблему?)

made this delicious cake?" (Кто приготовил этот вкусный торт?) "What caused the problem?" (Что вызвало проблему?)