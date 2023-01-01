Создание Fat JAR в Maven: методы сборки Java-приложения с зависимостями

Профессионалы, работающие с Maven и заинтересованные в оптимизации процесса деплоя Java-приложений Каждый Java-разработчик рано или поздно сталкивается с задачей: сделать так, чтобы приложение запускалось одной командой, без мучительного подключения библиотек. Именно здесь на сцену выходит fat JAR — элегантное решение для упаковки приложения со всеми зависимостями в один исполняемый файл. Если вы устали от ошибок ClassNotFoundException или хотите упростить процесс деплоя, это руководство раскроет все тонкости создания автономных JAR-файлов с использованием Maven — от базовой концепции до продвинутых техник трансформации классов. 📦✨

Что такое Fat JAR и зачем его создавать в Maven

Fat JAR (также известный как uber JAR или shaded JAR) — это JAR-файл, который содержит не только классы вашего приложения, но и все необходимые зависимости. Фактически, это автономный исполняемый архив, который можно запустить без необходимости настраивать classpath или устанавливать дополнительные библиотеки. 🚀

Стандартный JAR, создаваемый Maven по умолчанию, содержит только ваши классы и ресурсы, но не включает зависимости. Это создаёт типичную проблему: при попытке запустить такой JAR вы получаете неприятное сообщение об ошибке ClassNotFoundException или NoClassDefFoundError .

Артём Викторов, Tech Lead Java-проектов Однажды наша команда столкнулась с ситуацией, когда микросервис отлично работал на dev-окружении, но отказывался запускаться в production. После часа отладки выяснилось, что системный администратор запускал обычный JAR без указания classpath, и критически важные библиотеки не загружались. Решение было простым — мы сконфигурировали maven-assembly-plugin, создали fat JAR и больше никогда не сталкивались с подобными проблемами. Более того, процесс деплоя упростился настолько, что теперь мы могли обновлять приложение одной командой.

Преимущества fat JAR очевидны:

Простота развёртывания — один файл содержит всё необходимое

Отсутствие проблем с версиями зависимостей — они "заморожены" внутри JAR

Снижение ошибок при развёртывании в разных окружениях

Упрощение настройки Docker-контейнеров

Возможность запуска приложения без установки Maven

Однако есть и недостатки, о которых стоит помнить:

Недостаток Описание Возможное решение Увеличение размера Fat JAR может быть значительно больше обычного Исключение ненужных зависимостей Конфликты ресурсов Файлы с одинаковыми путями из разных библиотек перезаписывают друг друга Использование maven-shade-plugin с трансформацией ресурсов Проблемы с лицензированием Не все лицензии разрешают переупаковку библиотек Проверка лицензий зависимостей Сложности с обновлением Для обновления одной библиотеки нужно пересобирать весь JAR Модульная архитектура с отдельными компонентами

Maven предоставляет несколько плагинов для создания fat JAR, каждый со своими особенностями:

maven-assembly-plugin — простой и гибкий способ создания различных архивов

Выбор плагина зависит от сложности проекта и конкретных требований. Для большинства случаев подойдёт assembly или shade.

Maven-Assembly-Plugin: настройка для сборки JAR с зависимостями

Maven-Assembly-Plugin — это наиболее простой и понятный способ создать fat JAR. Он отлично подходит для небольших и средних проектов, где нет необходимости в сложной трансформации классов или манипуляциях с метаданными. ⚙️

Для базовой настройки достаточно добавить следующий фрагмент в секцию plugins вашего pom.xml:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <version>3.4.2</version> <configuration> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> <archive> <manifest> <mainClass>com.example.MainClass</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

Эта настройка создаст исполняемый JAR с суффиксом -jar-with-dependencies . После выполнения команды mvn package в директории target появится файл вида myapp-1.0-jar-with-dependencies.jar .

Ключевые элементы конфигурации:

descriptorRef — предопределённый шаблон сборки (jar-with-dependencies включает все зависимости)

Для более сложных сценариев можно создать собственный дескриптор сборки в формате XML:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <version>3.4.2</version> <configuration> <descriptors> <descriptor>src/assembly/distribution.xml</descriptor> </descriptors> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

А в файле src/assembly/distribution.xml можно детально настроить структуру архива:

xml Скопировать код <assembly xmlns="http://maven.apache.org/ASSEMBLY/2.1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/ASSEMBLY/2.1.0 http://maven.apache.org/xsd/assembly-2.1.0.xsd"> <id>distribution</id> <formats> <format>jar</format> </formats> <includeBaseDirectory>false</includeBaseDirectory> <dependencySets> <dependencySet> <outputDirectory>/</outputDirectory> <useProjectArtifact>true</useProjectArtifact> <unpack>true</unpack> <scope>runtime</scope> <excludes> <exclude>org.example:unwanted-dependency</exclude> </excludes> </dependencySet> </dependencySets> </assembly>

Такой подход даёт полный контроль над содержимым JAR и позволяет:

Исключать ненужные зависимости

Определять структуру каталогов внутри архива

Добавлять дополнительные файлы (конфигурации, лицензии, README)

Создавать различные форматы архивов (jar, zip, tar, war)

Assembly-plugin отлично подходит для большинства проектов, но имеет ограничение — он не решает проблему конфликтов классов с одинаковыми путями из разных библиотек. В таких случаях стоит обратить внимание на Shade-plugin.

Maven-Shade-Plugin: трансформация классов и решение конфликтов

Maven-Shade-Plugin — это мощный инструмент, который выходит далеко за рамки простого объединения JAR-файлов. Его ключевая особенность — возможность "затенять" (shading) классы, то есть переименовывать их пакеты для предотвращения конфликтов. Это особенно полезно, когда разные библиотеки используют одинаковые имена классов или когда вы хотите включить в свой JAR несколько версий одной библиотеки. 🛡️

Базовая конфигурация Shade-плагина выглядит так:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId> <version>3.4.1</version> <executions> <execution> <phase>package</phase> <goals> <goal>shade</goal> </goals> <configuration> <transformers> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer"> <mainClass>com.example.MainClass</mainClass> </transformer> </transformers> </configuration> </execution> </executions> </plugin>

В отличие от Assembly-plugin, Shade-plugin по умолчанию заменяет оригинальный JAR своей версией, а не создаёт отдельный файл с суффиксом. Если вы хотите сохранить оригинальный JAR, добавьте параметр <createDependencyReducedPom>true</createDependencyReducedPom> .

Теперь рассмотрим более сложную конфигурацию, демонстрирующую возможности Shade-plugin:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId> <version>3.4.1</version> <executions> <execution> <phase>package</phase> <goals> <goal>shade</goal> </goals> <configuration> <createDependencyReducedPom>true</createDependencyReducedPom> <filters> <filter> <artifact>*:*</artifact> <excludes> <exclude>META-INF/*.SF</exclude> <exclude>META-INF/*.DSA</exclude> <exclude>META-INF/*.RSA</exclude> </excludes> </filter> </filters> <relocations> <relocation> <pattern>com.google</pattern> <shadedPattern>shaded.com.google</shadedPattern> </relocation> </relocations> <transformers> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ServicesResourceTransformer"/> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer"> <mainClass>com.example.MainClass</mainClass> </transformer> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.AppendingTransformer"> <resource>META-INF/spring.handlers</resource> </transformer> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.AppendingTransformer"> <resource>META-INF/spring.schemas</resource> </transformer> </transformers> </configuration> </execution> </executions> </plugin>

Давайте разберём ключевые элементы этой конфигурации:

Элемент Назначение Пример использования filters Фильтрация файлов из зависимостей Исключение подписанных файлов для предотвращения ошибок верификации relocations Переименование пакетов для устранения конфликтов Перенос классов Google Guava в собственное пространство имен ServicesResourceTransformer Объединяет файлы META-INF/services/* Необходим для правильной работы SPI (Service Provider Interface) AppendingTransformer Объединяет содержимое файлов с одинаковыми именами Слияние конфигурации Spring Framework из разных JAR-файлов

Особое внимание следует уделить механизму relocation. При сборке fat JAR часто возникает проблема: несколько библиотек могут использовать одни и те же классы, но разных версий. Например, ваше приложение использует библиотеку A, которая зависит от Guava 20.0, и библиотеку B, зависящую от Guava 30.0.

Максим Головин, Senior Java-разработчик В одном из проектов мы столкнулись с настоящим "dependency hell". Приложение использовало библиотеки с несовместимыми версиями Apache Commons и Google Guava. При создании fat JAR через assembly-plugin приложение падало с загадочными ошибками — методы возвращали неожиданные результаты или выбрасывали NoSuchMethodError. Решение пришло после применения maven-shade-plugin с настройкой relocations. Мы изменили пространства имен проблемных библиотек, добавив префиксы: commons-io → shaded.commons.io и com.google → internal.google. Это позволило библиотекам сосуществовать без конфликтов. Важно было также настроить MinimizeJar и добавить фильтры для исключения служебных файлов META-INF. После этих изменений приложение стало стабильно работать в любом окружении.

Shade-plugin имеет и другие полезные возможности:

MinimizeJar — автоматическое удаление неиспользуемых классов для уменьшения размера JAR

Для сложных проектов с множеством зависимостей Shade-plugin является предпочтительным выбором, несмотря на более сложную настройку по сравнению с Assembly-plugin.

Maven-Dependency-Plugin: гибкое управление библиотеками

Maven-Dependency-Plugin предлагает несколько иной подход к созданию исполняемых приложений. В отличие от Assembly и Shade, которые упаковывают всё в один JAR-файл, Dependency-plugin позволяет распаковать зависимости в отдельную директорию и затем запускать приложение с указанием classpath. Этот подход особенно полезен, когда требуется более гибкое управление библиотеками или когда размер fat JAR становится критически большим. 🧩

Базовая конфигурация для копирования зависимостей в директорию выглядит так:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId> <version>3.5.0</version> <executions> <execution> <id>copy-dependencies</id> <phase>package</phase> <goals> <goal>copy-dependencies</goal> </goals> <configuration> <outputDirectory>${project.build.directory}/lib</outputDirectory> <overWriteReleases>false</overWriteReleases> <overWriteSnapshots>false</overWriteSnapshots> <overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer> </configuration> </execution> </executions> </plugin>

Этот плагин копирует все зависимости в директорию target/lib . Чтобы создать исполняемый JAR, который будет использовать эти библиотеки, нужно дополнительно настроить maven-jar-plugin:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> <version>3.3.0</version> <configuration> <archive> <manifest> <addClasspath>true</addClasspath> <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix> <mainClass>com.example.MainClass</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> </plugin>

Эта конфигурация создаст JAR-файл с манифестом, который включает ссылки на библиотеки в директории lib/ . При запуске такого JAR классы будут загружаться из указанных библиотек.

Dependency-plugin особенно полезен в следующих сценариях:

Когда приложение слишком большое для упаковки в один JAR

При необходимости заменять отдельные библиотеки без пересборки всего приложения

Для создания модульной структуры с возможностью добавления плагинов

В случаях, когда нужно предоставить пользователю возможность настраивать используемые библиотеки

Кроме базовой функциональности, Dependency-plugin предлагает множество опций для тонкой настройки процесса копирования зависимостей:

includeScope / excludeScope — фильтрация зависимостей по области видимости (compile, runtime, test)

Dependency-plugin может также использоваться для анализа зависимостей вашего проекта. Команды mvn dependency:tree и mvn dependency:analyze помогут выявить неиспользуемые или транзитивные зависимости, что полезно для оптимизации размера результирующего приложения.

Для создания дистрибутива приложения часто используют комбинацию плагинов:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <version>3.4.2</version> <configuration> <descriptors> <descriptor>src/assembly/distribution.xml</descriptor> </descriptors> </configuration> <executions> <execution> <phase>package</phase> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

И соответствующий дескриптор src/assembly/distribution.xml :

xml Скопировать код <assembly> <id>distribution</id> <formats> <format>zip</format> </formats> <fileSets> <fileSet> <directory>${project.build.directory}</directory> <outputDirectory>./</outputDirectory> <includes> <include>*.jar</include> </includes> </fileSet> <fileSet> <directory>${project.build.directory}/lib</directory> <outputDirectory>lib</outputDirectory> <includes> <include>*.jar</include> </includes> </fileSet> <fileSet> <directory>src/main/scripts</directory> <outputDirectory>./</outputDirectory> <includes> <include>*.sh</include> <include>*.bat</include> </includes> <fileMode>0755</fileMode> </fileSet> </fileSets> </assembly>

Этот подход создаст ZIP-архив с исполняемым JAR, библиотеками в директории lib/ и скриптами запуска.

Практические советы по созданию исполняемого JAR файла

Создание правильного исполняемого JAR требует внимания к деталям и понимания специфических нюансов. Вот несколько практических советов, которые помогут избежать распространённых проблем и оптимизировать процесс сборки. 🔧

1. Выбор правильного плагина в зависимости от задачи

maven-assembly-plugin — для простых случаев, когда нет конфликтов классов

2. Решение проблемы с подписанными JAR

При включении подписанных библиотек в fat JAR могут возникать проблемы с верификацией подписей. Необходимо исключить файлы подписей из итогового архива:

xml Скопировать код <filters> <filter> <artifact>*:*</artifact> <excludes> <exclude>META-INF/*.SF</exclude> <exclude>META-INF/*.DSA</exclude> <exclude>META-INF/*.RSA</exclude> </excludes> </filter> </filters>

3. Обработка файлов ресурсов с одинаковыми именами

Библиотеки часто содержат файлы с одинаковыми путями, например, META-INF/services/* или конфигурационные файлы Spring. Для корректной работы нужно правильно обрабатывать такие файлы:

xml Скопировать код <transformers> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ServicesResourceTransformer"/> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.AppendingTransformer"> <resource>META-INF/spring.handlers</resource> </transformer> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.AppendingTransformer"> <resource>META-INF/spring.schemas</resource> </transformer> <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.AppendingTransformer"> <resource>META-INF/spring.factories</resource> </transformer> </transformers>

4. Оптимизация размера JAR

Для уменьшения размера итогового JAR можно:

Исключить ненужные зависимости через exclusions в pom.xml

Пример настройки minimizeJar:

xml Скопировать код <configuration> <minimizeJar>true</minimizeJar> <filters> <filter> <artifact>commons-logging:commons-logging</artifact> <includes> <include>**</include> </includes> </filter> </filters> </configuration>

5. Управление версиями и именами файлов

Для удобства использования итогового JAR можно настроить его имя:

xml Скопировать код <build> <finalName>${project.artifactId}-${project.version}-executable</finalName> </build>

Или при использовании shade-plugin:

xml Скопировать код <configuration> <finalName>${project.artifactId}-${project.version}-shaded</finalName> <shadedArtifactAttached>true</shadedArtifactAttached> <shadedClassifierName>executable</shadedClassifierName> </configuration>

6. Создание запускаемых скриптов

Для удобства запуска приложения можно создать скрипты (bat/sh) с помощью maven-resources-plugin:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId> <version>3.3.0</version> <executions> <execution> <id>copy-resources</id> <phase>package</phase> <goals> <goal>copy-resources</goal> </goals> <configuration> <outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory> <resources> <resource> <directory>src/main/scripts</directory> <filtering>true</filtering> </resource> </resources> </configuration> </execution> </executions> </plugin>

7. Тестирование собранного JAR

Обязательно проверьте работоспособность итогового JAR в различных условиях:

Запуск через командную строку: java -jar your-app.jar

Запуск с дополнительными параметрами JVM: java -Xmx512m -jar your-app.jar

Запуск в другом окружении (особенно если отличается версия Java)

Тестирование в контейнерах Docker или других изолированных средах

8. Специальные случаи

Для разных типов приложений могут потребоваться специфические настройки:

Spring Boot : Используйте spring-boot-maven-plugin вместо стандартных плагинов

Следуя этим советам, вы сможете создать надёжный исполняемый JAR-файл, который будет корректно работать в различных окружениях и упростит процесс развёртывания вашего приложения.