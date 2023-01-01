Виды PR: как выбрать правильную стратегию для ваших целей

Для кого эта статья:

Маркетологи и бизнес-стратеги

Специалисты по PR и коммуникациям

Студенты и начинающие профессионалы в области маркетинга и PR PR-технологии — это не просто модный термин, а мощный инструмент влияния на общественное мнение, способный как возвысить бренд до небес, так и уничтожить десятилетиями выстраиваемую репутацию за считанные дни. Понимание различных видов PR и их правильное применение становится критическим навыком в арсенале любого маркетолога или бизнес-стратега. В этой статье мы разберём все существующие классификации пиара — от традиционных до инновационных, показав, как профессионалы используют каждую из них для достижения конкретных бизнес-целей. 🚀

Основные классификации PR: традиционное деление видов пиара

Традиционные классификации PR формировались десятилетиями и представляют собой фундаментальный базис для понимания разнообразия пиар-технологий. Профессионалы обычно выделяют несколько ключевых подходов к категоризации PR-деятельности.

По временно́му критерию PR делится на:

Проактивный PR — упреждающий подход, когда компания заранее планирует и реализует коммуникационные стратегии, не дожидаясь кризисных ситуаций

— упреждающий подход, когда компания заранее планирует и реализует коммуникационные стратегии, не дожидаясь кризисных ситуаций Реактивный PR — ответная реакция на уже произошедшие события, часто используется в кризисных ситуациях

По целевым группам выделяют:

B2C PR — ориентированный на конечного потребителя

— ориентированный на конечного потребителя B2B PR — нацеленный на бизнес-партнеров и корпоративный сектор

— нацеленный на бизнес-партнеров и корпоративный сектор B2G PR — взаимодействие с государственными структурами

Согласно временной перспективе PR можно разделить на:

Стратегический PR Долгосрочное планирование, формирование устойчивого имиджа, работа с репутацией в перспективе 3-5+ лет Тактический PR Среднесрочные кампании, рассчитанные на период от нескольких месяцев до 1-2 лет Операционный PR Краткосрочные активности, решающие конкретные задачи в течение нескольких дней или недель

По специфике используемых инструментов PR подразделяют на:

Медиарилейшнз — работа со СМИ, создание информационных поводов

— работа со СМИ, создание информационных поводов Digital PR — использование цифровых каналов коммуникации

— использование цифровых каналов коммуникации Event PR — организация событий для создания информационного резонанса

— организация событий для создания информационного резонанса Контент PR — создание и распространение контента, формирующего определенное общественное мнение

Александр Петров, директор по коммуникациям Один из наших клиентов — сеть фитнес-клубов премиум-класса — столкнулся с необходимостью комплексного применения разных видов PR. Изначально компания использовала только тактический PR для продвижения сезонных акций, что давало краткосрочный эффект. После анализа ситуации мы разработали трехуровневую систему: стратегический PR для позиционирования бренда как эксперта в области здорового образа жизни (публикации в научных журналах, участие в конференциях), тактический PR для продвижения сезонных программ и операционный PR для быстрого реагирования на конкурентные угрозы. Результаты превзошли ожидания — за год узнаваемость бренда возросла на 34%, а количество новых клиентов увеличилось на 27%, причем 64% из них указали, что пришли именно благодаря экспертному позиционированию компании в медиа.

В дополнение к основным классификациям, стоит упомянуть и такой критерий, как масштаб PR-кампаний:

Локальный PR — ориентирован на конкретное географическое расположение (город, регион)

— ориентирован на конкретное географическое расположение (город, регион) Национальный PR — охватывает аудиторию в рамках одной страны

— охватывает аудиторию в рамках одной страны Международный PR — учитывает кросс-культурные особенности и направлен на международную аудиторию

Понимание этих классификаций позволяет PR-специалистам выстраивать стратегии с учетом конкретных потребностей бизнеса, целевых групп и временных горизонтов. 📊

Белый, серый и черный PR: этические аспекты пиар-технологий

Этическая классификация PR-технологий представляет особый интерес как для практиков, так и для исследователей коммуникаций. Этот подход к категоризации рассматривает PR через призму соответствия этическим нормам и законодательству.

Белый PR характеризуется абсолютной прозрачностью и честностью в коммуникациях. Его основные черты:

Предоставление исключительно достоверной информации

Открытое указание источника коммуникации

Полное соответствие законодательству и этическим кодексам PR-сообщества

Использование только легальных инструментов влияния

Акцент на достоверных достижениях и преимуществах

Серый PR занимает промежуточное положение, балансируя на грани этики, но обычно не нарушая законодательства напрямую:

Использование непрозрачных источников информации

Манипулирование фактами без прямого искажения

Распространение непроверенной информации

Скрытие истинного заказчика коммуникации

Использование психологических триггеров для усиления эффекта

Черный PR представляет собой деструктивные практики, часто выходящие за рамки закона:

Распространение заведомо ложной информации

Использование компромата (реального или сфабрикованного)

Подкуп журналистов и лидеров мнений

Прямая дискредитация конкурентов

Манипулятивные техники, вводящие общественность в заблуждение

Сравнительный анализ этических подходов к PR демонстрирует их влияние на различные аспекты бизнеса:

Критерий Белый PR Серый PR Черный PR Долгосрочный эффект Устойчивая репутация Неоднозначный имидж Репутационные риски Правовые последствия Отсутствуют Возможны иски Высокий риск судебных разбирательств Доверие аудитории Высокое Среднее Низкое Временные затраты Высокие Средние Низкие Предсказуемость результатов Высокая Средняя Низкая

Важно отметить, что профессиональное PR-сообщество всё больше склоняется к белым методам работы, поскольку долгосрочные репутационные риски от использования серых и черных технологий обычно перевешивают краткосрочные выгоды. 🛡️

Экономические исследования показывают, что компании, уличенные в использовании черного PR, в среднем теряют до 27% капитализации при публичном раскрытии таких фактов. При этом восстановление репутации занимает в 3-5 раз больше времени и ресурсов, чем их первоначальное формирование.

Внешний и внутренний пиар: работа с разными аудиториями

Разделение PR на внешний и внутренний — одна из фундаментальных классификаций, определяющая не только целевую аудиторию, но и инструментарий, тональность и стратегические цели коммуникаций. Эта дихотомия отражает комплексный подход к управлению репутацией организации.

Внешний PR направлен на формирование благоприятного образа компании в глазах внешних аудиторий:

Потребители и потенциальные клиенты

Партнеры и поставщики

Инвесторы и акционеры

СМИ и лидеры общественного мнения

Государственные органы и регуляторы

Местное сообщество

Общественные организации

Основные инструменты внешнего PR включают:

Медиарилейшнз и работу со СМИ

Корпоративный сайт и социальные медиа

Публичные выступления руководства

Спонсорство и благотворительность

Организацию публичных мероприятий

Публикацию отчетов о деятельности

Внутренний PR фокусируется на коммуникации с сотрудниками и создании корпоративной культуры:

Текущие сотрудники всех уровней

Потенциальные сотрудники и кандидаты

Бывшие сотрудники

Члены семей сотрудников

Ключевые инструменты внутреннего PR:

Корпоративные издания и интранет

Регулярные встречи и брифинги

Внутренние мероприятия и тимбилдинг

Программы признания и поощрения

Каскадные коммуникации через менеджеров

Обучающие программы и корпоративный университет

Связь между внешним и внутренним PR неразрывна — сотрудники являются главными амбассадорами бренда, а их отношение к компании неизбежно транслируется во внешнюю среду. Согласно исследованиям, компании с высоким уровнем вовлеченности сотрудников показывают на 21% выше прибыльность. 📈

Мария Соколова, руководитель PR-отдела В 2021 году я консультировала производственную компанию с численностью сотрудников более 2000 человек. Клиент столкнулся с парадоксом: внешние коммуникации были на высоте (регулярные публикации в ведущих СМИ, активность в социальных сетях), но компания испытывала сложности с привлечением талантов и высокой текучестью кадров. Анализ показал катастрофический разрыв между внешним и внутренним PR. Сотрудники не получали той информации, которую компания транслировала публично, и часто узнавали о важных корпоративных событиях из внешних источников. Более того, 72% сотрудников не могли четко сформулировать ценностное предложение компании для клиентов. Мы разработали стратегию "Inside-Out PR", где каждая внешняя коммуникация сначала проходила через внутренние каналы с дополнительным контекстом для сотрудников. Внедрили еженедельные дайджесты, квартальные встречи руководства со всеми отделами и программу корпоративных амбассадоров. Через 9 месяцев показатель eNPS (Employee Net Promoter Score) вырос с отрицательных значений до +35, а текучесть кадров снизилась на 42%. Самым показательным результатом стало то, что 28% новых сотрудников пришли по рекомендациям текущего персонала, тогда как раньше этот показатель составлял лишь 5%.

При выстраивании интегрированных PR-стратегий важно учитывать следующие принципы:

Принцип согласованности — внутренние и внешние сообщения должны быть непротиворечивыми

— внутренние и внешние сообщения должны быть непротиворечивыми Принцип приоритета — внутренние коммуникации должны предшествовать внешним по важным вопросам

— внутренние коммуникации должны предшествовать внешним по важным вопросам Принцип вовлеченности — сотрудники должны становиться активными участниками внешних PR-кампаний

— сотрудники должны становиться активными участниками внешних PR-кампаний Принцип обратной связи — необходим постоянный мониторинг восприятия как внешней, так и внутренней аудитории

Эффективная синхронизация внешнего и внутреннего PR создает мощный синергетический эффект, позволяя организации транслировать аутентичные ценности и выстраивать целостный корпоративный имидж. 🤝

Коммерческий, политический и социальный PR: сферы применения

Классификация PR по сферам применения позволяет определить специфические методы и инструменты, характерные для различных отраслей человеческой деятельности. Каждая из этих областей имеет собственные цели, метрики эффективности и особенности коммуникации.

Коммерческий PR ориентирован на бизнес-цели и непосредственно связан с экономическими показателями:

Повышение узнаваемости бренда

Формирование лояльности к продукту или услуге

Увеличение капитализации компании

Привлечение инвесторов

Поддержка маркетинговых активностей

Ключевые метрики эффективности коммерческого PR включают:

Share of Voice (доля присутствия в медиапространстве)

Конверсия публикаций в продажи

Изменение потребительского поведения

Рост капитализации

ROI PR-кампаний

Политический PR направлен на формирование общественного мнения в политической сфере:

Создание и продвижение имиджа политика или партии

Увеличение электоральной поддержки

Легитимация политических решений

Управление общественными настроениями

Нейтрализация политических оппонентов

Основные метрики политического PR:

Рейтинги политиков и партий

Электоральная поддержка

Тональность упоминаний в СМИ

Уровень общественного доверия

Мобилизационный потенциал сторонников

Социальный PR фокусируется на общественно значимых проблемах и некоммерческих инициативах:

Изменение общественного поведения

Повышение осведомленности о социальных проблемах

Сбор средств для благотворительности

Продвижение общественно полезных инициатив

Формирование новых социальных норм

Ключевые показатели эффективности социального PR:

Изменение поведенческих паттернов

Вовлеченность общества в решение проблемы

Объем привлеченных ресурсов

Охват информационных сообщений

Долгосрочные социальные изменения

Сравнение основных характеристик разных типов PR по сферам применения:

Характеристика Коммерческий PR Политический PR Социальный PR Ключевая цель Рост бизнес-показателей Политическое влияние Общественные изменения Временной горизонт Средне- и долгосрочный Привязан к электоральным циклам Долгосрочный Целевая аудитория Потребители, инвесторы Электорат, политические элиты Широкая общественность Каналы коммуникации СМИ, digital, прямые коммуникации СМИ, массовые мероприятия, личный контакт Социальные сети, сообщества, СМИ Оценка эффективности Количественная (продажи, ROI) Рейтинги, результаты выборов Качественная (изменение поведения)

При этом современные тенденции демонстрируют всё большее взаимопроникновение различных типов PR. Коммерческие компании активно используют элементы социального PR через программы корпоративной социальной ответственности, политические деятели применяют коммерческие PR-технологии для продвижения своих идей, а социальные кампании всё чаще используют бизнес-метрики для оценки эффективности. 🔄

Наблюдается также формирование новых гибридных форм PR, таких как:

Корпоративный социальный PR — продвижение социальных инициатив коммерческих компаний

— продвижение социальных инициатив коммерческих компаний Политический технологический PR — использование высокотехнологичных методов в политических кампаниях

— использование высокотехнологичных методов в политических кампаниях Социальный предпринимательский PR — коммуникационная поддержка бизнес-проектов с социальной миссией

Понимание специфики каждой сферы применения PR позволяет специалистам адаптировать коммуникационные стратегии под конкретные цели и особенности целевой аудитории, что значительно повышает эффективность PR-кампаний. 🎯

Инструменты и стратегии PR для различных бизнес-задач

Эффективность PR-кампаний во многом определяется правильным подбором инструментов и стратегий под конкретные бизнес-задачи. Профессиональный PR-специалист должен владеть полным арсеналом методов и уметь комбинировать их для достижения максимального результата.

Для повышения узнаваемости бренда наиболее эффективны следующие инструменты:

Масштабные информационные кампании в СМИ

Участие в отраслевых мероприятиях и выставках

Создание вирусного контента с высоким потенциалом распространения

Коллаборации с известными брендами и личностями

Ambient-маркетинг и нестандартные PR-акции

Для управления репутацией применяются:

Систематический мониторинг упоминаний бренда

SERM (Search Engine Reputation Management)

Работа с отзывами и формирование комьюнити бренда

Экспертное позиционирование руководства компании

Транспарентная коммуникационная политика

Для кризисного PR критически важны:

Предварительная разработка кризисных сценариев

Оперативное реагирование на негатив

Единая коммуникационная политика для всех спикеров

Открытый диалог с аудиторией

Компенсационные меры для пострадавших сторон

Для поддержки запуска нового продукта используются:

Предварительный "разогрев" аудитории тизерами

Организация презентационных мероприятий

Программы тестирования с привлечением лидеров мнений

Создание специальных проектов в СМИ

Интеграции с существующими инфлюенсерами в категории

Для привлечения инвестиций применяются:

Инвестиционный PR, ориентированный на финансовое сообщество

Публикация транспарентной финансовой отчетности

Создание подробных инвестиционных презентаций

Участие в специализированных инвестиционных форумах

Организация индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами

При выборе PR-инструментов необходимо учитывать специфику отрасли, особенности целевой аудитории и конкурентную среду. Современный подход предполагает интеграцию различных инструментов в единую стратегию, что позволяет добиться синергетического эффекта. 🔧

Ключевые тренды в развитии PR-инструментария включают:

Персонализация коммуникаций — переход от массовых сообщений к индивидуализированному контенту

— переход от массовых сообщений к индивидуализированному контенту Датафикация PR — использование больших данных для прогнозирования эффективности PR-кампаний

— использование больших данных для прогнозирования эффективности PR-кампаний Автоматизация рутинных процессов — применение AI-инструментов для мониторинга и аналитики

— применение AI-инструментов для мониторинга и аналитики Интеграция PR и performance-маркетинга — оценка эффективности PR по бизнес-показателям

— оценка эффективности PR по бизнес-показателям Нативизация PR-контента — органичное встраивание PR-сообщений в привычные форматы потребления информации

Для измерения эффективности PR-стратегий профессионалы используют комплекс метрик:

Медиа-метрики (охват, количество публикаций, тональность)

Метрики вовлеченности (комментарии, шеры, время взаимодействия с контентом)

Поведенческие метрики (изменение отношения к бренду, намерение совершить покупку)

Бизнес-метрики (влияние на продажи, ROI PR-активностей)

Важно помнить, что эффективность PR-стратегии определяется не количеством использованных инструментов, а их релевантностью поставленным бизнес-задачам и качеством реализации. Даже самый простой инструмент может дать выдающийся результат при правильном применении. 👨‍💻