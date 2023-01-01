Верстка сайтов с нуля: пошаговое руководство для начинающих

Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики

Студенты и обучающиеся в сфере IT и веб-дизайна

Люди, интересующиеся созданием и разработкой сайтов без предварительного опыта Перед вами открывается целый мир возможностей — верстка сайтов! Многие думают, что создание веб-страниц требует сверхъестественных навыков программирования или дизайна, но правда в том, что каждый разработчик когда-то начинал с нуля. В этой инструкции мы разберём весь путь — от понимания базовых элементов до создания вашей первой рабочей страницы. Без лишней воды и сложных терминов, только практические шаги и проверенные техники. Готовы превратить пустой экран редактора в полноценный сайт? 🚀 Тогда начнем!

Что такое верстка сайта и с чего начать

Верстка сайта — это процесс преобразования дизайн-макета в работающую веб-страницу с помощью HTML и CSS. Если сравнивать с домостроением, то HTML — это каркас дома, а CSS — его внешнее и внутреннее оформление.

Перед тем как погрузиться в код, давайте разберёмся с основными понятиями:

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки, который определяет структуру и содержание веб-страницы

— язык разметки, который определяет структуру и содержание веб-страницы CSS (Cascading Style Sheets) — язык стилей, отвечающий за внешний вид элементов

— язык стилей, отвечающий за внешний вид элементов Тег — элемент HTML, который обозначается угловыми скобками (например, <p> для абзаца)

— элемент HTML, который обозначается угловыми скобками (например, для абзаца) Атрибут — дополнительное свойство тега, расширяющее его функциональность

С чего начать новичку? Последовательность ваших действий должна быть такой:

Изучите основы HTML — структуру документа и базовые теги Освойте основы CSS — как подключать стили и форматировать элементы Установите необходимые инструменты — редактор кода и браузер Создайте свой первый простой проект — например, персональную страницу Изучайте новые возможности и постепенно усложняйте задачи

Максим Коржов, веб-разработчик Помню свой первый опыт верстки — обычная текстовая страница с заголовком и несколькими абзацами. Я потратил почти три часа, чтобы разобраться, почему мои стили не применяются к элементам. Оказалось, я просто забыл связать HTML-файл с CSS-файлом через тег <link> ! Такие ошибки случаются у всех новичков. Главное — не опускать руки. Через месяц регулярной практики я уже мог создать простой, но полноценный сайт-портфолио, а через полгода начал брать первые заказы. Верстка — это как конструктор: сначала кажется сложным, но когда понимаешь принцип, становится невероятно увлекательно.

Для начала, перед вами таблица с основными этапами развития верстки — от новичка до профессионала:

Уровень Что нужно знать Примерный срок освоения Что можно делать Начальный HTML5 базовая структура, CSS основы 2-4 недели Простые статичные страницы Средний Flexbox, Grid, адаптивный дизайн 2-3 месяца Многостраничные адаптивные сайты Продвинутый Препроцессоры CSS, JavaScript основы 4-6 месяцев Интерактивные проекты, лендинги Профессиональный Фреймворки, оптимизация, автоматизация 1+ год Сложные коммерческие проекты

Основы HTML и CSS для создания первой веб-страницы

HTML — это фундамент любой веб-страницы. Давайте рассмотрим базовую структуру HTML-документа:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Моя первая страница</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это моя первая веб-страница.</p> </body> </html>

Рассмотрим ключевые HTML-теги, которые вам обязательно пригодятся:

<h1> – <h6> — заголовки разных уровней, где h1 — самый главный

— заголовки разных уровней, где h1 — самый главный <p> — параграф или абзац текста

— параграф или абзац текста <a href="ссылка"> — ссылка на другую страницу или раздел

— ссылка на другую страницу или раздел <img src="путь_к_картинке" alt="описание"> — изображение

— изображение <div> — блочный контейнер для группировки элементов

— блочный контейнер для группировки элементов <ul>, <ol>, <li> — маркированные и нумерованные списки

После создания структуры с помощью HTML, пришло время сделать страницу красивой с помощью CSS. CSS можно подключить тремя способами:

Внешний CSS-файл (рекомендуется): <link rel="stylesheet" href="styles.css"> Внутренние стили в разделе head: <style>p { color: blue; }</style> Встроенные стили через атрибут style: <p style="color: blue;">Текст</p>

Базовые CSS-свойства, которые нужно знать новичку:

color — цвет текста

— цвет текста background-color — цвет фона

— цвет фона font-size — размер шрифта

— размер шрифта margin — внешние отступы элемента

— внешние отступы элемента padding — внутренние отступы элемента

— внутренние отступы элемента width, height — ширина и высота элемента

— ширина и высота элемента display — тип отображения элемента (block, inline, flex)

Пример простого CSS для вашей первой страницы:

CSS Скопировать код body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0; padding: 20px; background-color: #f5f5f5; } h1 { color: #333; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px; } p { color: #666; font-size: 16px; } a { color: #0066cc; text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: underline; }

Необходимые инструменты и редакторы для новичков

Для успешной верстки вам понадобится несколько ключевых инструментов. Начнём с самого важного — редактора кода. 🔧

Название редактора Плюсы Минусы Подходит для Visual Studio Code Бесплатный, богатый функционал, множество расширений Может быть сложным для новичков, требует настройки Начинающих и профессионалов Sublime Text Быстрый, лёгкий, удобный интерфейс Полная версия платная, меньше расширений Тех, кто ценит скорость работы Notepad++ Предельно простой, бесплатный, низкие требования Базовый функционал, устаревший интерфейс Абсолютных новичков Brackets Ориентирован на веб-разработку, живой предпросмотр Меньше функций, чем у конкурентов Верстальщиков и дизайнеров

Помимо редактора кода, вам понадобятся следующие инструменты:

Браузеры : Chrome, Firefox, Safari, Edge — для тестирования вашей верстки в разных средах

: Chrome, Firefox, Safari, Edge — для тестирования вашей верстки в разных средах Инструменты разработчика в браузере (F12 или Ctrl+Shift+I) — помогут отлаживать код и проверять стили

(F12 или Ctrl+Shift+I) — помогут отлаживать код и проверять стили Графические редакторы : GIMP (бесплатный) или Photoshop — для работы с изображениями

: GIMP (бесплатный) или Photoshop — для работы с изображениями Валидаторы HTML и CSS — для проверки корректности вашего кода

— для проверки корректности вашего кода Системы контроля версий: Git — для отслеживания изменений в проекте

Рекомендуемые расширения для Visual Studio Code:

Live Server — автоматически обновляет страницу при изменении кода

HTML Snippets — ускоряет написание HTML-кода через готовые фрагменты

CSS Peek — позволяет просматривать CSS-стили прямо из HTML-файла

Auto Rename Tag — автоматически переименовывает закрывающий тег при изменении открывающего

Prettier — форматирует ваш код, делая его более читаемым

Также стоит упомянуть онлайн-сервисы, которые помогут в процессе верстки:

CodePen — для быстрого создания и тестирования кода

Can I Use — для проверки поддержки CSS-свойств разными браузерами

Google Fonts — бесплатная библиотека шрифтов

FontAwesome — библиотека иконок

Unsplash — бесплатные изображения высокого качества

Анна Светлова, преподаватель веб-разработки Один из моих студентов, Дмитрий, месяц не мог разобраться с версткой, пока работал в обычном блокноте. Все изменилось, когда он установил Visual Studio Code с необходимыми расширениями. Подсветка синтаксиса помогла ему видеть ошибки в коде, Live Server позволил моментально отслеживать изменения, а инструменты автодополнения ускорили процесс написания кода в 3-4 раза! Через две недели он создал свой первый полноценный лендинг. Правильные инструменты — это как хорошие кисти для художника. Они не сделают работу за вас, но значительно упростят процесс и помогут избежать множества досадных ошибок, особенно на начальном этапе.

Создаем первый сайт: пошаговая инструкция

Теперь, когда у вас есть базовые знания и инструменты, давайте создадим простую веб-страницу с нуля! 🏗️ Мы сделаем личную страницу-визитку с базовыми элементами.

Шаг 1: Создайте структуру проекта

Создайте новую папку для вашего проекта (например, "my-first-site") В этой папке создайте файл index.html Создайте файл styles.css в той же папке Создайте папку images для хранения изображений

Шаг 2: Настройте базовую структуру HTML

Откройте index.html и добавьте следующий код:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Моя личная страница</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <!-- Здесь будет контент --> </body> </html>

Шаг 3: Добавьте основные блоки

Внутри тега <body> добавьте следующую структуру:

HTML Скопировать код <header> <nav> <ul> <li><a href="#about">Обо мне</a></li> <li><a href="#skills">Навыки</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section id="about"> <h1>Иван Петров</h1> <p>Начинающий веб-разработчик из Москвы</p> <img src="images/photo.jpg" alt="Моя фотография"> <p>Привет! Я изучаю веб-разработку и создаю свой первый сайт.</p> </section> <section id="skills"> <h2>Мои навыки</h2> <ul> <li>HTML5</li> <li>CSS3</li> <li>Основы JavaScript</li> </ul> </section> <section id="contact"> <h2>Связаться со мной</h2> <p>Email: example@email.com</p> <p>Телефон: +7 (123) 456-78-90</p> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Моя личная страница</p> </footer>

Шаг 4: Стилизуйте страницу с CSS

Теперь откройте файл styles.css и добавьте следующие стили:

CSS Скопировать код /* Общие стили */ * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { font-family: 'Arial', sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; background-color: #f4f4f4; } /* Стили для заголовков */ h1, h2 { margin-bottom: 20px; color: #333; } h1 { font-size: 2.5rem; } h2 { font-size: 2rem; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px; } /* Стили для навигации */ header { background-color: #35424a; color: white; padding: 1rem; } nav ul { display: flex; list-style: none; justify-content: center; } nav li { margin: 0 15px; } nav a { color: white; text-decoration: none; } nav a:hover { color: #e8491d; } /* Основные секции */ main { max-width: 800px; margin: 20px auto; padding: 20px; background-color: white; border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); } section { margin-bottom: 30px; padding: 20px; } /* Изображение */ img { max-width: 100%; height: auto; border-radius: 5px; margin: 20px 0; } /* Списки */ ul { margin-left: 20px; } /* Подвал */ footer { text-align: center; padding: 20px; background-color: #35424a; color: white; }

Шаг 5: Проверьте результат

Добавьте фотографию в папку images (или используйте заглушку) Откройте файл index.html в вашем браузере Проверьте, как работают ссылки в навигации Протестируйте страницу на разных устройствах или используя инструменты разработчика (F12)

Шаг 6: Оптимизируйте и доработайте

Добавьте больше стилей (например, анимацию или переходы)

Внедрите новые секции (например, портфолио или блог)

Улучшите адаптивность для мобильных устройств

Протестируйте в разных браузерах

Вуаля! 🎉 Вы создали свой первый сайт. Это простая, но полноценная веб-страница, которую можно постепенно улучшать по мере изучения новых техник и подходов в веб-разработке.

Типичные ошибки новичков и способы их избежать

На пути к созданию первых веб-страниц новички регулярно сталкиваются с одними и теми же проблемами. Зная их заранее, вы сможете избежать многих часов разочарования. 🚫

1. Забывают закрывать теги

HTML требует, чтобы большинство тегов имели открывающую и закрывающую части.

Неправильно: <p>Текст без закрывающего тега

Правильно: <p>Текст с закрывающим тегом</p>

Решение: Используйте редактор с автодополнением или настройте его так, чтобы он подсвечивал незакрытые теги.

2. Неправильно подключают CSS

Часто новички не могут понять, почему их стили не применяются.

Распространенные причины:

Неверный путь к CSS-файлу

Опечатки в названиях классов или идентификаторов

Проблемы с приоритетом селекторов

Решение: Проверяйте пути к файлам, используйте инструменты разработчика для отладки CSS.

3. Игнорируют семантику HTML5

Новички часто используют <div> для всего, игнорируя семантические теги.

Неправильно: <div class="header">...</div>

Правильно: <header>...</header>

Решение: Изучите семантические теги HTML5 ( <header> , <footer> , <nav> , <section> , <article> , <aside> ) и используйте их по назначению.

4. Создают неадаптивные дизайны

Игнорирование мобильных устройств — серьезная ошибка в 2023 году.

Решение: Используйте медиа-запросы и гибкие единицы измерения (%, em, rem), а не только пиксели. Добавьте мета-тег viewport:

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

5. Перегружают страницу тяжелыми ресурсами

Новички часто добавляют огромные изображения и множество ненужных скриптов.

Решение: Оптимизируйте изображения, используйте форматы WebP, подключайте только необходимые скрипты и стили.

6. Не тестируют в разных браузерах

Страница может отлично выглядеть в Chrome, но ломаться в Safari или Firefox.

Решение: Тестируйте свой сайт минимум в 2-3 разных браузерах. Используйте префиксы для экспериментальных CSS-свойств.

7. Игнорируют отступы и пробельное пространство

Новички часто создают перегруженные, трудночитаемые страницы.

Решение: Используйте margin и padding для создания воздушных макетов. Помните о принципе «меньше значит больше».

8. Пренебрегают организацией кода

Грязный, неструктурированный код усложняет отладку и модификацию.

Решение: Используйте отступы, группируйте связанные стили, добавляйте комментарии в сложных местах.

9. Копируют код без понимания

Вставка чужого кода без понимания его работы — путь к трудноразрешимым ошибкам.

Решение: Если используете чужой код, разберитесь, как он работает. Модифицируйте его, экспериментируйте.

10. Боятся экспериментировать

Многие новички слишком строго придерживаются руководств, боясь нарушить что-либо.

Решение: Веб-разработка предполагает эксперименты! Создайте тестовую среду и пробуйте новые подходы без страха что-то сломать.