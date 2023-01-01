Англия и Великобритания: в чем разница и как не попасть впросак

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся географией и политической структурой Великобритании

Путешественники и туристы, планирующие поездку в Великобританию

Студенты и исследователи, изучающие культурную идентичность и историю стран Соединённого Королевства Англия и Великобритания — эти термины часто используются как взаимозаменяемые, но это фундаментальная ошибка, способная вызвать недоумение у местных жителей и обнаружить ваше невежество быстрее, чем неправильное произношение слова "скон". 🇬🇧 Путаница между этими понятиями настолько распространена, что даже опытные путешественники и журналисты регулярно попадают впросак. Давайте разберемся раз и навсегда, чем отличается Англия от Великобритании, и почему называть шотландца англичанином — это примерно то же самое, что перепутать медведя с енотом: внешне похожи, но реакция на ошибку может быть непредсказуемой.

Великобритания и Англия: главные различия

Представьте, что вы говорите коренному шотландцу, что его родина — это Англия. Скорее всего, вы получите не самый приятный ответ. Давайте сразу расставим точки над i: Англия — это лишь часть Великобритании, а не вся страна целиком. 🗺️

Ключевые различия между этими понятиями затрагивают географию, политический статус и культурную идентичность:

Территориальный охват: Англия — это одна из четырех исторических провинций, составляющих Соединенное Королевство, в то время как Великобритания включает в себя Англию, Шотландию и Уэльс (остров Великобритания физически).

Путаница между этими терминами объяснима: Англия занимает около 54% территории Великобритании и примерно 84% населения Соединенного Королевства проживает именно там. Более того, столица Англии, Лондон, одновременно является столицей всего Соединенного Королевства.

Елена Петрова, преподаватель международных отношений Моя первая поездка в Великобританию обернулась небольшим конфузом. Оказавшись на фестивале в Эдинбурге, я радостно делилась впечатлениями об "английской культуре" с местным жителем. Его лицо становилось все мрачнее, пока он не прервал меня: "Мэм, вы находитесь в Шотландии. Мы — не англичане". Эта ошибка научила меня важному уроку: хотя Шотландия является частью Великобритании, шотландцы имеют собственную уникальную культурную идентичность, отличную от английской. С тех пор я всегда тщательно разграничиваю эти понятия и вижу, как меняется отношение местных жителей, когда ты уважаешь их национальную идентичность.

Параметр Англия Великобритания Статус Историческая провинция Остров, географическое понятие Включает Только Англию Англию, Шотландию и Уэльс Площадь 130,395 км² 209,331 км² Столица Лондон Не имеет отдельной столицы Политическая единица Часть Соединенного Королевства Географическая, не политическая единица

Разбираемся в географии: из чего состоит Великобритания

Географически ситуация довольно сложная и многослойная. Понимание территориального деления этого региона похоже на разбор матрешки — один элемент помещается в другой. 🗺️

Начнем с самого крупного понятия — Британские острова. Это чисто географический термин, который включает в себя:

Остров Великобритания (самый большой остров архипелага)

Остров Ирландия

Более 6,000 мелких островов, включая острова Мэн, Уайт, Гебридские, Оркнейские, Шетландские и другие

Следующий уровень — собственно Великобритания, это название острова, на котором расположены три исторические провинции:

Англия — самая южная и самая крупная часть острова

Наконец, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (часто сокращаемое до "Соединенное Королевство" или "UK") — это суверенное государство, которое включает:

Все три провинции острова Великобритания (Англию, Шотландию и Уэльс)

Северную Ирландию — северо-восточную часть острова Ирландия

Стоит отметить, что Республика Ирландия (занимающая большую часть острова Ирландия) является полностью независимым государством и не входит в состав Соединенного Королевства.

Отдельная категория — коронные земли (острова Мэн, Джерси и Гернси). Они не являются частью Соединенного Королевства, хотя и находятся под суверенитетом британской короны. Они имеют собственные законодательные органы и широкую автономию.

Наконец, существуют британские заморские территории — 14 территорий, включая Гибралтар, Бермудские острова, Британские Виргинские острова и другие, которые находятся под юрисдикцией Великобритании, но не являются частью Соединенного Королевства.

Географическая единица Что включает Статус Британские острова Острова Великобритания, Ирландия и тысячи мелких островов Географическое понятие Остров Великобритания Англия, Шотландия, Уэльс Географическое понятие Соединенное Королевство Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия Суверенное государство Коронные земли Острова Мэн, Джерси, Гернси Самоуправляемые владения под суверенитетом британской короны Заморские территории Гибралтар, Фолкленды, Бермуды и др. Территории под юрисдикцией Великобритании

Политическое устройство: статус Англии в составе страны

Политическое устройство Соединенного Королевства представляет собой уникальную и исторически сложившуюся систему, которую нельзя назвать ни федерацией, ни унитарным государством в чистом виде. Скорее, это государство с элементами деволюции — передачи полномочий от центра к регионам. 👑

Англия имеет особый статус в этой структуре. В отличие от Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, у Англии нет собственного парламента или правительства. Интересы англичан представляются непосредственно в Парламенте Соединенного Королевства, который находится в Лондоне.

Это приводит к так называемому "Вест-Лотианскому вопросу" — парадоксу, при котором шотландские, валлийские и североирландские депутаты в общебританском парламенте могут голосовать по вопросам, касающимся только Англии, в то время как английские депутаты не имеют права голоса в вопросах, переданных в ведение региональных законодательных органов.

Структура управления выглядит следующим образом:

Общегосударственный уровень: Парламент Соединенного Королевства (Палата общин и Палата лордов) и Правительство Её/Его Величества — принимают решения по вопросам общенационального значения (оборона, внешняя политика, миграция и т.д.)

Шотландский парламент и Правительство Шотландии

Сенедд (Парламент Уэльса) и Правительство Уэльса

Ассамблея Северной Ирландии и Исполнительный комитет Северной Ирландии

В Англии — региональные структуры и советы, объединенные власти в некоторых городских агломерациях

Локальный уровень: органы местного самоуправления (советы графств, районные советы, приходские советы и т.д.)

Процесс деволюции начался в конце 1990-х годов, когда Шотландия и Уэльс получили собственные законодательные органы. Объем полномочий, переданных регионам, различается: Шотландия имеет наиболее широкую автономию, включая контроль над системой образования, здравоохранением, правовой системой, транспортом и многими другими сферами. Уэльс и Северная Ирландия имеют меньший объем полномочий.

Именно это политическое устройство объясняет, почему, хотя все жители Соединенного Королевства имеют британское гражданство, их региональная идентичность имеет огромное значение.

Антон Карпов, политический аналитик Присутствуя на дебатах в Шотландском парламенте в Эдинбурге в 2018 году, я был поражен силой региональной идентичности и стремлением к автономии. Это был период активных обсуждений возможного второго референдума о независимости Шотландии после Брекзита. Один из парламентариев четко сформулировал отношение многих шотландцев: "Мы не против Союза, мы против того, чтобы наши интересы игнорировались Лондоном". Для меня это стало ярким примером того, как исторические провинции, объединенные в одно государство, могут сохранять сильное чувство отдельной идентичности на протяжении столетий. При этом важно понимать, что Англия в этой системе находится в особом положении — она представляет большинство населения, но не имеет собственных органов управления, кроме общебританских.

Флаги, символы и культурная идентичность регионов

Символика играет огромную роль в выражении национальной и региональной идентичности на Британских островах. Каждая из составных частей Соединенного Королевства имеет собственные флаги, гербы, национальные символы и даже покровителей, которые глубоко укоренены в культуре и истории. 🏴 🏴 🏴

Флаги и их история:

Флаг Соединенного Королевства — знаменитый "Юнион Джек" (Union Jack) представляет собой наложение флагов Англии (красный крест святого Георгия), Шотландии (белый диагональный крест святого Андрея) и Ирландии (красный диагональный крест святого Патрика). Интересно, что Уэльс не представлен на этом флаге, так как на момент его создания Уэльс уже считался частью Англии.

— красный крест святого Георгия на белом фоне. Этот символ использовался со времен крестовых походов. Флаг Шотландии — белый диагональный (в форме X) крест святого Андрея на синем фоне. Согласно легенде, этот символ появился после видения, которое посетило короля пиктов Ангуса перед битвой в 832 году.

Национальные символы и покровители:

Англия: Национальный покровитель — святой Георгий. Цветочный символ — роза (красная роза Тюдоров). Животный символ — лев.

Культурная идентичность проявляется не только в символах, но и в языке. Хотя английский является доминирующим языком во всем Соединенном Королевстве, существуют и региональные языки:

В Уэльсе валлийский язык (Welsh) является официальным наряду с английским. Около 29% населения Уэльса говорит на нем.

В Шотландии сохраняются шотландский гэльский (Scottish Gaelic) и шотландский (Scots).

В Северной Ирландии существует ирландский гэльский (Irish Gaelic) и ольстерско-шотландский (Ulster Scots).

Даже спортивная идентичность отражает сложное устройство страны. В таких видах спорта, как футбол и регби, Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия выступают отдельными командами, что является уникальным случаем в международном спорте.

Как правильно называть жителей разных частей страны

Правильное обращение к жителям различных частей Соединенного Королевства — это не просто вопрос этикета, но и проявление уважения к их национальной идентичности. Неверное определение может вызвать все: от легкого раздражения до откровенного негодования. 🧐

Основные правила обращения:

Британец/британка — общий термин для граждан Соединенного Королевства. Этот термин технически корректен для всех жителей страны, но многие предпочитают более специфичные обозначения.

Сложность идентификации особенно заметна в Северной Ирландии, где существует глубокое разделение между юнионистами (поддерживающими связь с Великобританией) и националистами (выступающими за объединение с Республикой Ирландия). Первые могут предпочитать, чтобы их называли британцами, в то время как вторые — ирландцами.

Вопрос самоидентификации также важен. Некоторые люди могут иметь смешанное происхождение или предпочитать идентифицировать себя на региональном уровне (например, "йоркширец" или "корнуоллец" в Англии).

Еще более сложным является вопрос о том, как называть острова. Термин "Британские острова" (British Isles), хотя и является географически корректным, вызывает возражения в Ирландии, поскольку подразумевает британскую принадлежность. В официальных документах между Ирландией и Великобританией часто используется нейтральное "these islands" ("эти острова") или "Britain and Ireland" ("Британия и Ирландия").

В языке также отражаются региональные различия. Например:

В Шотландии распространено приветствие "Alright, pal?" вместо английского "Hello, mate"

В Уэльсе можно услышать "Tidy!" в значении "отлично!"

В Северной Ирландии используется выражение "What's the craic?" (Как дела?)

Академические и официальные документы обычно используют термин "народы Соединенного Королевства" (peoples of the United Kingdom), признавая множественную природу национальной идентичности в стране.