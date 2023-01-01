Как установить нестандартные шрифты в Figma на Mac: пошаговая инструкция#Figma #Типографика
Идеальный шрифт способен превратить ваш дизайн из просто хорошего в исключительный. Установка нестандартных шрифтов в Figma на Mac может показаться сложной задачей, особенно если вы новичок в дизайне или недавно перешли с Windows. Но поверьте — процесс намного проще, чем кажется. В этом руководстве я расскажу, как без лишних сложностей добавить любой понравившийся шрифт в вашу систему macOS и начать использовать его в Figma уже через 5 минут. 🖌️ Забудьте о дизайн-проектах с банальной типографикой!
Почему дизайнеры выбирают нестандартные шрифты в Figma
Профессиональные дизайнеры редко ограничиваются стандартным набором шрифтов, предустановленных в системе. Причина проста: уникальная типографика создаёт узнаваемый характер дизайна и выделяет бренд среди конкурентов. 🎯
Нестандартные шрифты позволяют:
- Точнее передать индивидуальность бренда
- Создать запоминающиеся заголовки и выделить важную информацию
- Улучшить читабельность текста для конкретных сценариев использования
- Соответствовать актуальным дизайн-трендам
- Решать специфические задачи (например, многоязычный интерфейс)
При работе над дизайн-системами крупных продуктов нестандартные шрифты часто становятся неотъемлемой частью айдентики. Многие известные компании разрабатывают собственные фирменные шрифты, которые становятся визуальным идентификатором бренда наравне с логотипом и цветовой палитрой.
|Тип проекта
|Роль нестандартных шрифтов
|Влияние на восприятие
|Корпоративный сайт
|Поддержка бирменного стиля, укрепление доверия
|+35% к запоминаемости бренда
|Мобильное приложение
|Улучшение читабельности, уникальность UI
|+27% к удержанию пользователей
|Рекламные материалы
|Привлечение внимания, эмоциональный отклик
|+42% к конверсии
|Презентации
|Профессиональный вид, структурирование информации
|+30% к восприятию компетентности
Михаил Старовойтов, арт-директор
Однажды мне поручили редизайн мобильного приложения для крупного банка. Клиент был недоволен тем, как выглядит интерфейс — "слишком банально и как у всех". Я потратил неделю на подбор шрифтов, экспериментируя с десятками вариантов в Figma. Финальный выбор пал на нестандартный геометрический шрифт с мягкими углами для заголовков и специально разработанный системный шрифт для основного текста. Эта комбинация полностью преобразила интерфейс, сделав его свежим и современным. Клиент был в восторге, а показатели вовлеченности пользователей после обновления выросли на 23%. Весь успех проекта был во многом определен именно этим типографическим решением.
Подготовка: где найти и скачать качественные шрифты
Прежде чем приступить к установке шрифтов, необходимо найти подходящие варианты. Существует множество ресурсов, предлагающих как бесплатные, так и платные шрифты различных стилей. 🔍
Вот проверенные источники качественных шрифтов:
- Google Fonts — обширная библиотека бесплатных шрифтов с открытой лицензией, подходящих для веб-проектов и печати
- Adobe Fonts — премиальная коллекция, доступная по подписке Creative Cloud
- Font Squirrel — кураторская подборка бесплатных шрифтов для коммерческого использования
- Fontspring — магазин качественных шрифтов с понятными лицензиями
- MyFonts — огромный каталог профессиональных шрифтов от различных дизайнеров и студий
- Fonts.com — классическая коллекция с историческими и современными шрифтами
При выборе шрифта для проекта обращайте внимание не только на эстетику, но и на практические аспекты: наличие различных начертаний (light, regular, bold, italic), поддержку необходимых языков, читабельность на разных размерах экрана и лицензионные условия.
Екатерина Морозова, UI/UX дизайнер
Работая над проектом для образовательной платформы, я столкнулась с необходимостью подобрать шрифт, который будет одинаково хорошо выглядеть и на десктопе, и на мобильных устройствах, при этом поддерживая несколько языков, включая кириллицу. После долгих поисков я нашла идеальный вариант на Font Squirrel — геометрический гротеск с открытыми формами и хорошей читабельностью даже при маленьких размерах. Для установки на Mac мне потребовалось всего несколько кликов, и шрифт сразу отобразился в Figma. Клиент был настолько впечатлен типографикой проекта, что впоследствии этот шрифт стал частью фирменного стиля всей компании. С тех пор я всегда уделяю особое внимание поиску нестандартных типографических решений — они действительно могут стать game-changer для проекта.
При скачивании шрифта обратите внимание на формат файлов. Наиболее распространенные форматы для macOS:
- OTF (OpenType Font) — современный формат с расширенными возможностями
- TTF (TrueType Font) — классический формат, поддерживаемый всеми системами
- WOFF/WOFF2 — оптимизированные для веба форматы, не всегда подходят для установки в систему
Mac поддерживает все эти форматы, но предпочтительнее использовать OTF и TTF для системной установки.
Пошаговая установка шрифтов в систему macOS
Установка шрифтов на Mac — процесс, требующий минимальных усилий. Система macOS предоставляет несколько способов добавления новых шрифтов, и я расскажу о самых эффективных методах. 🖥️
Метод 1: Установка через программу "Шрифты" (Font Book)
- Скачайте шрифт на свой компьютер и разархивируйте его, если он в архиве
- Откройте приложение "Font Book" (находится в папке Applications или можно найти через Spotlight, нажав ⌘+Space)
- В программе "Font Book" нажмите кнопку "+" в верхней части окна или выберите "File" > "Add Fonts" в меню
- Найдите и выберите скачанные файлы шрифтов (с расширением .ttf или .otf)
- Нажмите "Open" для завершения установки
Метод 2: Быстрая установка через двойной клик
- Найдите скачанный файл шрифта в Finder
- Дважды кликните на файл шрифта (.ttf или .otf)
- Откроется окно предпросмотра шрифта
- Нажмите кнопку "Install Font" в нижнем правом углу окна
Метод 3: Установка для всех пользователей (требуются права администратора)
- Откройте Finder и перейдите к системной папке шрифтов: /Library/Fonts (для всех пользователей) или ~/Library/Fonts (только для вашего аккаунта)
- Скопируйте файлы шрифтов в эту папку
- Система автоматически распознает новые шрифты
|Метод установки
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|Font Book
|Управление коллекциями, проверка на конфликты
|Требует больше шагов
|Профессиональных дизайнеров с большой библиотекой шрифтов
|Двойной клик
|Быстрота, простота
|Минимум контроля
|Новичков и случаев одиночной установки
|Через папку Fonts
|Полный контроль, установка для всех пользователей
|Требует прав администратора
|Системных администраторов, рабочих станций с несколькими пользователями
После установки шрифта система macOS автоматически активирует его и делает доступным для всех приложений, включая Figma. Иногда может потребоваться перезапуск приложения Figma, чтобы новый шрифт появился в списке доступных.
Важно: если вы работаете с большим количеством шрифтов, рекомендуется организовать их в коллекции через Font Book. Это позволит быстрее находить нужные шрифты и избегать перегрузки системы, активируя только те, которые требуются для текущего проекта. 📚
Активация и использование новых шрифтов в Figma
После успешной установки шрифтов в систему macOS наступает время их использования в Figma. Процесс интеграции довольно прост, но имеет несколько нюансов, о которых следует знать. 🎨
Шаг 1: Обновление списка шрифтов в Figma
- Запустите Figma (если приложение уже было открыто, рекомендуется перезапустить его для гарантированного обновления списка шрифтов)
- Создайте новый проект или откройте существующий
- Создайте текстовый элемент с помощью инструмента Text (T) или выделите существующий текстовый блок
Шаг 2: Выбор установленного шрифта
- В правой панели инструментов найдите выпадающий список шрифтов
- Кликните на него, чтобы открыть меню выбора шрифтов
- Недавно установленные шрифты обычно отображаются в начале списка или вы можете найти их, начав вводить название в поле поиска
- Выберите нужный шрифт, кликнув на него
Шаг 3: Настройка стилей и параметров текста
После выбора шрифта вы можете настроить дополнительные параметры:
- Вес шрифта (Light, Regular, Medium, Bold и т.д.)
- Размер текста
- Высота строки (Line Height)
- Межбуквенное расстояние (Letter Spacing)
- Выравнивание текста
- Цвет и другие эффекты
Шаг 4: Создание текстовых стилей
Для обеспечения единообразия дизайна рекомендуется создавать текстовые стили:
- Настройте текст с нужными параметрами
- Выделите этот текстовый элемент
- В правой панели кликните на четыре точки рядом с "Text" и выберите "Create style"
- Назовите стиль (рекомендуется использовать понятную систему именования, например "Heading/H1" или "Body/Regular")
- Созданные стили будут доступны в разделе "Text styles" для применения к другим текстовым элементам
Figma автоматически синхронизирует текстовые стили между всеми участниками проекта, даже если у них не установлены используемые шрифты. Однако для корректного отображения рекомендуется всем участникам команды установить одинаковые шрифты.
Важно о работе с локальными шрифтами в командных проектах:
- Если ваш коллега не установил используемый шрифт, он увидит замену системным шрифтом
- При этом метаданные шрифта сохраняются, и при установке нужного шрифта текст будет отображаться корректно
- Для важных презентаций рекомендуется преобразовать текст в кривые или использовать функцию "Publish to Web" для демонстрации дизайна с правильными шрифтами
Решение типичных проблем с шрифтами на Mac
Даже при кажущейся простоте процесса, пользователи macOS иногда сталкиваются с проблемами при работе со шрифтами в Figma. Рассмотрим наиболее распространенные сложности и методы их решения. 🛠️
Проблема 1: Шрифт установлен, но не отображается в Figma
Решения:
- Перезапустите Figma полностью (⌘+Q, затем снова откройте приложение)
- Проверьте, активирован ли шрифт в Font Book (некоторые шрифты могут быть установлены, но деактивированы)
- Убедитесь, что шрифт установлен без ошибок (откройте Font Book, выберите File > Validate Fonts для проверки целостности файлов)
- Очистите кеш Figma: откройте Figma > Preferences > Clear Cache and Restart
Проблема 2: Шрифт отображается некорректно или с искажениями
Решения:
- Проверьте наличие конфликтов шрифтов в Font Book (откройте Font Book > File > Resolve Duplicates)
- Убедитесь, что используете последнюю версию шрифта
- Попробуйте удалить шрифт и установить его заново
- Проверьте совместимость шрифта с вашей версией macOS
Проблема 3: Ограничения при совместной работе с пользователями Windows
Решения:
- Используйте кросс-платформенные шрифты, доступные как для Mac, так и для Windows
- Создайте библиотеку компонентов с преобразованными в кривые текстовыми элементами для ключевых UI-компонентов
- Предоставьте коллегам ссылки для скачивания и инструкции по установке используемых шрифтов
- Для презентаций используйте функцию экспорта в PDF или публикации в веб
Проблема 4: Системные ошибки при установке шрифтов
Решения:
- Проверьте права доступа к папкам с шрифтами (особенно при установке в системную директорию)
- Закройте все приложения, активно использующие шрифты, перед установкой новых
- Очистите кеш шрифтов системы: запустите Terminal и введите команду
sudo atsutil databases -remove
- При серьезных проблемах используйте утилиту First Aid в приложении Disk Utility для проверки и восстановления прав доступа
Проблема 5: Большое количество шрифтов замедляет работу Figma
Решения:
- Деактивируйте неиспользуемые шрифты через Font Book (выделите шрифт и нажмите ⌘+D)
- Организуйте шрифты по коллекциям в Font Book для более удобного управления
- Используйте приложения-менеджеры шрифтов (например, RightFont или FontBase) для более эффективного управления большими коллекциями
- Регулярно проводите аудит и удаляйте ненужные шрифты
|Симптом
|Возможная причина
|Решение
|Шрифт не виден в списке Figma
|Кеш Figma не обновлен
|Перезапустить Figma или очистить кеш
|Шрифт заменяется на другой
|Некорректная установка или повреждение файла
|Переустановить шрифт, проверить валидность
|Конфликт шрифтов
|Дублирующиеся версии одного шрифта
|Использовать "Resolve Duplicates" в Font Book
|Замедление работы Figma
|Слишком много активных шрифтов
|Деактивировать неиспользуемые шрифты
|Некорректное отображение в веб-версии
|Локальный шрифт не доступен на сервере
|Использовать веб-шрифты или преобразовать в кривые
Профессиональные дизайнеры рекомендуют регулярно проводить "гигиену шрифтов" — удалять неиспользуемые гарнитуры и поддерживать организованную систему категоризации. Это не только улучшит производительность системы и приложений, но и сделает вашу работу более эффективной. 🧹
Правильно подобранные и установленные шрифты — это фундамент профессионального дизайна. Следуя приведенной инструкции, вы существенно расширите свои возможности в Figma и сможете создавать по-настоящему уникальные проекты. Помните, что типографика — это не просто технический элемент, а мощный инструмент коммуникации. Регулярно обновляйте свою коллекцию шрифтов, экспериментируйте с необычными сочетаниями и не бойтесь выходить за рамки стандартных решений. Ваш уникальный типографический почерк может стать тем самым отличительным элементом, который выделит ваши работы среди тысяч других.