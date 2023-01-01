Как установить нестандартные шрифты в Figma на Mac: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Новички в дизайне и пользователи Figma, желающие научиться устанавливать шрифты на Mac

Профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в типографике

Студенты курсах графического дизайна, интересующиеся нестандартными шрифтами и их применением в проектах Идеальный шрифт способен превратить ваш дизайн из просто хорошего в исключительный. Установка нестандартных шрифтов в Figma на Mac может показаться сложной задачей, особенно если вы новичок в дизайне или недавно перешли с Windows. Но поверьте — процесс намного проще, чем кажется. В этом руководстве я расскажу, как без лишних сложностей добавить любой понравившийся шрифт в вашу систему macOS и начать использовать его в Figma уже через 5 минут. 🖌️ Забудьте о дизайн-проектах с банальной типографикой!

Почему дизайнеры выбирают нестандартные шрифты в Figma

Профессиональные дизайнеры редко ограничиваются стандартным набором шрифтов, предустановленных в системе. Причина проста: уникальная типографика создаёт узнаваемый характер дизайна и выделяет бренд среди конкурентов. 🎯

Нестандартные шрифты позволяют:

Точнее передать индивидуальность бренда

Создать запоминающиеся заголовки и выделить важную информацию

Улучшить читабельность текста для конкретных сценариев использования

Соответствовать актуальным дизайн-трендам

Решать специфические задачи (например, многоязычный интерфейс)

При работе над дизайн-системами крупных продуктов нестандартные шрифты часто становятся неотъемлемой частью айдентики. Многие известные компании разрабатывают собственные фирменные шрифты, которые становятся визуальным идентификатором бренда наравне с логотипом и цветовой палитрой.

Тип проекта Роль нестандартных шрифтов Влияние на восприятие Корпоративный сайт Поддержка бирменного стиля, укрепление доверия +35% к запоминаемости бренда Мобильное приложение Улучшение читабельности, уникальность UI +27% к удержанию пользователей Рекламные материалы Привлечение внимания, эмоциональный отклик +42% к конверсии Презентации Профессиональный вид, структурирование информации +30% к восприятию компетентности

Михаил Старовойтов, арт-директор

Однажды мне поручили редизайн мобильного приложения для крупного банка. Клиент был недоволен тем, как выглядит интерфейс — "слишком банально и как у всех". Я потратил неделю на подбор шрифтов, экспериментируя с десятками вариантов в Figma. Финальный выбор пал на нестандартный геометрический шрифт с мягкими углами для заголовков и специально разработанный системный шрифт для основного текста. Эта комбинация полностью преобразила интерфейс, сделав его свежим и современным. Клиент был в восторге, а показатели вовлеченности пользователей после обновления выросли на 23%. Весь успех проекта был во многом определен именно этим типографическим решением.

Подготовка: где найти и скачать качественные шрифты

Прежде чем приступить к установке шрифтов, необходимо найти подходящие варианты. Существует множество ресурсов, предлагающих как бесплатные, так и платные шрифты различных стилей. 🔍

Вот проверенные источники качественных шрифтов:

Google Fonts — обширная библиотека бесплатных шрифтов с открытой лицензией, подходящих для веб-проектов и печати

— обширная библиотека бесплатных шрифтов с открытой лицензией, подходящих для веб-проектов и печати Adobe Fonts — премиальная коллекция, доступная по подписке Creative Cloud

— премиальная коллекция, доступная по подписке Creative Cloud Font Squirrel — кураторская подборка бесплатных шрифтов для коммерческого использования

— кураторская подборка бесплатных шрифтов для коммерческого использования Fontspring — магазин качественных шрифтов с понятными лицензиями

— магазин качественных шрифтов с понятными лицензиями MyFonts — огромный каталог профессиональных шрифтов от различных дизайнеров и студий

— огромный каталог профессиональных шрифтов от различных дизайнеров и студий Fonts.com — классическая коллекция с историческими и современными шрифтами

При выборе шрифта для проекта обращайте внимание не только на эстетику, но и на практические аспекты: наличие различных начертаний (light, regular, bold, italic), поддержку необходимых языков, читабельность на разных размерах экрана и лицензионные условия.

Екатерина Морозова, UI/UX дизайнер

Работая над проектом для образовательной платформы, я столкнулась с необходимостью подобрать шрифт, который будет одинаково хорошо выглядеть и на десктопе, и на мобильных устройствах, при этом поддерживая несколько языков, включая кириллицу. После долгих поисков я нашла идеальный вариант на Font Squirrel — геометрический гротеск с открытыми формами и хорошей читабельностью даже при маленьких размерах. Для установки на Mac мне потребовалось всего несколько кликов, и шрифт сразу отобразился в Figma. Клиент был настолько впечатлен типографикой проекта, что впоследствии этот шрифт стал частью фирменного стиля всей компании. С тех пор я всегда уделяю особое внимание поиску нестандартных типографических решений — они действительно могут стать game-changer для проекта.

При скачивании шрифта обратите внимание на формат файлов. Наиболее распространенные форматы для macOS:

OTF (OpenType Font) — современный формат с расширенными возможностями

— современный формат с расширенными возможностями TTF (TrueType Font) — классический формат, поддерживаемый всеми системами

— классический формат, поддерживаемый всеми системами WOFF/WOFF2 — оптимизированные для веба форматы, не всегда подходят для установки в систему

Mac поддерживает все эти форматы, но предпочтительнее использовать OTF и TTF для системной установки.

Пошаговая установка шрифтов в систему macOS

Установка шрифтов на Mac — процесс, требующий минимальных усилий. Система macOS предоставляет несколько способов добавления новых шрифтов, и я расскажу о самых эффективных методах. 🖥️

Метод 1: Установка через программу "Шрифты" (Font Book)

Скачайте шрифт на свой компьютер и разархивируйте его, если он в архиве Откройте приложение "Font Book" (находится в папке Applications или можно найти через Spotlight, нажав ⌘+Space) В программе "Font Book" нажмите кнопку "+" в верхней части окна или выберите "File" > "Add Fonts" в меню Найдите и выберите скачанные файлы шрифтов (с расширением .ttf или .otf) Нажмите "Open" для завершения установки

Метод 2: Быстрая установка через двойной клик

Найдите скачанный файл шрифта в Finder Дважды кликните на файл шрифта (.ttf или .otf) Откроется окно предпросмотра шрифта Нажмите кнопку "Install Font" в нижнем правом углу окна

Метод 3: Установка для всех пользователей (требуются права администратора)

Откройте Finder и перейдите к системной папке шрифтов: /Library/Fonts (для всех пользователей) или ~/Library/Fonts (только для вашего аккаунта) Скопируйте файлы шрифтов в эту папку Система автоматически распознает новые шрифты

Метод установки Преимущества Недостатки Рекомендуется для Font Book Управление коллекциями, проверка на конфликты Требует больше шагов Профессиональных дизайнеров с большой библиотекой шрифтов Двойной клик Быстрота, простота Минимум контроля Новичков и случаев одиночной установки Через папку Fonts Полный контроль, установка для всех пользователей Требует прав администратора Системных администраторов, рабочих станций с несколькими пользователями

После установки шрифта система macOS автоматически активирует его и делает доступным для всех приложений, включая Figma. Иногда может потребоваться перезапуск приложения Figma, чтобы новый шрифт появился в списке доступных.

Важно: если вы работаете с большим количеством шрифтов, рекомендуется организовать их в коллекции через Font Book. Это позволит быстрее находить нужные шрифты и избегать перегрузки системы, активируя только те, которые требуются для текущего проекта. 📚

Активация и использование новых шрифтов в Figma

После успешной установки шрифтов в систему macOS наступает время их использования в Figma. Процесс интеграции довольно прост, но имеет несколько нюансов, о которых следует знать. 🎨

Шаг 1: Обновление списка шрифтов в Figma

Запустите Figma (если приложение уже было открыто, рекомендуется перезапустить его для гарантированного обновления списка шрифтов) Создайте новый проект или откройте существующий Создайте текстовый элемент с помощью инструмента Text (T) или выделите существующий текстовый блок

Шаг 2: Выбор установленного шрифта

В правой панели инструментов найдите выпадающий список шрифтов Кликните на него, чтобы открыть меню выбора шрифтов Недавно установленные шрифты обычно отображаются в начале списка или вы можете найти их, начав вводить название в поле поиска Выберите нужный шрифт, кликнув на него

Шаг 3: Настройка стилей и параметров текста

После выбора шрифта вы можете настроить дополнительные параметры:

Вес шрифта (Light, Regular, Medium, Bold и т.д.)

Размер текста

Высота строки (Line Height)

Межбуквенное расстояние (Letter Spacing)

Выравнивание текста

Цвет и другие эффекты

Шаг 4: Создание текстовых стилей

Для обеспечения единообразия дизайна рекомендуется создавать текстовые стили:

Настройте текст с нужными параметрами Выделите этот текстовый элемент В правой панели кликните на четыре точки рядом с "Text" и выберите "Create style" Назовите стиль (рекомендуется использовать понятную систему именования, например "Heading/H1" или "Body/Regular") Созданные стили будут доступны в разделе "Text styles" для применения к другим текстовым элементам

Figma автоматически синхронизирует текстовые стили между всеми участниками проекта, даже если у них не установлены используемые шрифты. Однако для корректного отображения рекомендуется всем участникам команды установить одинаковые шрифты.

Важно о работе с локальными шрифтами в командных проектах:

Если ваш коллега не установил используемый шрифт, он увидит замену системным шрифтом

При этом метаданные шрифта сохраняются, и при установке нужного шрифта текст будет отображаться корректно

Для важных презентаций рекомендуется преобразовать текст в кривые или использовать функцию "Publish to Web" для демонстрации дизайна с правильными шрифтами

Решение типичных проблем с шрифтами на Mac

Даже при кажущейся простоте процесса, пользователи macOS иногда сталкиваются с проблемами при работе со шрифтами в Figma. Рассмотрим наиболее распространенные сложности и методы их решения. 🛠️

Проблема 1: Шрифт установлен, но не отображается в Figma

Решения:

Перезапустите Figma полностью (⌘+Q, затем снова откройте приложение)

Проверьте, активирован ли шрифт в Font Book (некоторые шрифты могут быть установлены, но деактивированы)

Убедитесь, что шрифт установлен без ошибок (откройте Font Book, выберите File > Validate Fonts для проверки целостности файлов)

Очистите кеш Figma: откройте Figma > Preferences > Clear Cache and Restart

Проблема 2: Шрифт отображается некорректно или с искажениями

Решения:

Проверьте наличие конфликтов шрифтов в Font Book (откройте Font Book > File > Resolve Duplicates)

Убедитесь, что используете последнюю версию шрифта

Попробуйте удалить шрифт и установить его заново

Проверьте совместимость шрифта с вашей версией macOS

Проблема 3: Ограничения при совместной работе с пользователями Windows

Решения:

Используйте кросс-платформенные шрифты, доступные как для Mac, так и для Windows

Создайте библиотеку компонентов с преобразованными в кривые текстовыми элементами для ключевых UI-компонентов

Предоставьте коллегам ссылки для скачивания и инструкции по установке используемых шрифтов

Для презентаций используйте функцию экспорта в PDF или публикации в веб

Проблема 4: Системные ошибки при установке шрифтов

Решения:

Проверьте права доступа к папкам с шрифтами (особенно при установке в системную директорию)

Закройте все приложения, активно использующие шрифты, перед установкой новых

Очистите кеш шрифтов системы: запустите Terminal и введите команду sudo atsutil databases -remove

При серьезных проблемах используйте утилиту First Aid в приложении Disk Utility для проверки и восстановления прав доступа

Проблема 5: Большое количество шрифтов замедляет работу Figma

Решения:

Деактивируйте неиспользуемые шрифты через Font Book (выделите шрифт и нажмите ⌘+D)

Организуйте шрифты по коллекциям в Font Book для более удобного управления

Используйте приложения-менеджеры шрифтов (например, RightFont или FontBase) для более эффективного управления большими коллекциями

Регулярно проводите аудит и удаляйте ненужные шрифты

Симптом Возможная причина Решение Шрифт не виден в списке Figma Кеш Figma не обновлен Перезапустить Figma или очистить кеш Шрифт заменяется на другой Некорректная установка или повреждение файла Переустановить шрифт, проверить валидность Конфликт шрифтов Дублирующиеся версии одного шрифта Использовать "Resolve Duplicates" в Font Book Замедление работы Figma Слишком много активных шрифтов Деактивировать неиспользуемые шрифты Некорректное отображение в веб-версии Локальный шрифт не доступен на сервере Использовать веб-шрифты или преобразовать в кривые

Профессиональные дизайнеры рекомендуют регулярно проводить "гигиену шрифтов" — удалять неиспользуемые гарнитуры и поддерживать организованную систему категоризации. Это не только улучшит производительность системы и приложений, но и сделает вашу работу более эффективной. 🧹