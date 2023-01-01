Установка JDK на Ubuntu: подробное руководство для начинающих

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики Java, особенно на платформах Linux.

Люди, желающие научиться устанавливать и настраивать JDK в Ubuntu.

Разработчики, стремящиеся улучшить свою среду разработки и избежать распространенных ошибок. Установка Java Development Kit (JDK) часто становится первым серьезным испытанием для начинающих Java-разработчиков, особенно при переходе на Linux-системы. Неправильная настройка может привести к часам фрустрации и отладки, когда ваши программы отказываются компилироваться или запускаться без понятных причин. В этом руководстве я проведу вас через все этапы установки JDK на Ubuntu Linux так, чтобы ваша среда разработки была полностью функциональной с первого раза. 🚀

Установка JDK на Ubuntu Linux: необходимые компоненты

Прежде чем погрузиться в процесс установки, необходимо понять, что именно мы устанавливаем и какие варианты доступны. Java Development Kit (JDK) — это комплексный набор инструментов для разработки, включающий компилятор Java (javac), утилиты и библиотеки классов, необходимые для создания приложений на Java.

На Ubuntu Linux доступны несколько реализаций JDK, каждая со своими особенностями:

OpenJDK — бесплатная и открытая реализация, которая является стандартом для большинства Linux-дистрибутивов

Oracle JDK — проприетарная версия от Oracle с дополнительными возможностями и поддержкой

Amazon Corretto — дистрибутив OpenJDK от Amazon с долгосрочной поддержкой

Eclipse Adoptium (ранее AdoptOpenJDK) — свободные сборки OpenJDK от сообщества

Для большинства разработчиков OpenJDK является оптимальным выбором благодаря простоте установки и высокой совместимости с другими инструментами разработки на Linux.

Компонент Назначение Минимальные требования JVM (Java Virtual Machine) Исполнение Java-приложений 512 МБ RAM Компилятор (javac) Трансляция Java-кода в байт-код 1 ГБ свободного места Стандартная библиотека Базовые классы и API Не требует дополнительных ресурсов Инструменты отладки Анализ и исправление ошибок 1 ГБ RAM для эффективной работы

Перед началом убедитесь, что ваша система соответствует минимальным требованиям — для большинства разработчиков это не проблема, так как современные компьютеры значительно превосходят указанные параметры.

Андрей Петров, старший Java-разработчик Работая с командой удаленных разработчиков, я часто наблюдал, как новички теряли драгоценные часы из-за неправильно настроенного JDK. Однажды мы привлекли нового разработчика, который потратил два дня на отладку проблем с Maven-проектом. Оказалось, что он установил JDK, но забыл настроить переменные окружения JAVA_HOME и PATH. Его IDE работала нормально (благодаря встроенным настройкам), но командная строка не распознавала Java-команды. После этого случая я составил стандартизированный протокол установки JDK для новых членов команды, который включал все шаги от установки до проверки. Время адаптации сократилось с дней до часов, а количество связанных с этим ошибок упало до нуля. Правильно настроенная среда разработки — это фундамент продуктивной работы.

Подготовка системы Ubuntu для установки Java Development Kit

Перед непосредственной установкой JDK необходимо убедиться, что система обновлена и готова. Этот процесс гарантирует отсутствие конфликтов и проблем совместимости.

Первым шагом обновите списки пакетов и систему через терминал:

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Эти команды синхронизируют ваши локальные списки пакетов с репозиториями Ubuntu и установят все доступные обновления. Флаг -y автоматически подтверждает согласие на установку.

Далее проверьте, не установлена ли Java уже в вашей системе:

java -version

Если команда выдает информацию о версии, значит JRE или JDK уже присутствует в системе. Это не обязательно означает, что нужно прекратить установку — возможно, вам требуется другая версия Java.

Перед установкой новой версии рекомендую удалить существующие установки Java, чтобы избежать потенциальных конфликтов:

sudo apt remove --purge openjdk-* -y

После удаления очистите оставшиеся файлы:

sudo apt autoremove -y

Для успешной установки JDK также полезно установить дополнительные зависимости:

software-properties-common — упрощает работу с репозиториями

sudo apt install build-essential software-properties-common -y

Теперь ваша система полностью готова к установке JDK. Этот подготовительный этап часто упускается из виду, но он важен для обеспечения гладкой установки и предотвращения проблем в будущем. 🔧

Подготовительный этап Почему это важно Что произойдет, если пропустить Обновление системы Устранение уязвимостей и несовместимостей Возможны конфликты с новыми пакетами Удаление старых версий Java Предотвращение конфликтов между версиями Система может использовать неправильную версию Java Установка зависимостей Обеспечение необходимых компонентов Ошибки при компиляции или выполнении Java-программ Очистка после удаления Освобождение дискового пространства и устранение остаточных файлов Возможные ошибки из-за неполного удаления

Пошаговая установка JDK через терминал Ubuntu

Существует несколько способов установки JDK на Ubuntu. Рассмотрим самые надежные и эффективные методы, начиная с самого простого.

Метод 1: Установка через репозитории Ubuntu (рекомендуется)

Это наиболее безопасный и простой метод установки OpenJDK. Он обеспечивает автоматические обновления безопасности и высокую совместимость с другими компонентами системы.

Сначала проверьте доступные версии OpenJDK:

apt search openjdk

Вы увидите список доступных пакетов. Обычно наиболее актуальными версиями являются OpenJDK 11 и OpenJDK 17, так как они имеют долгосрочную поддержку (LTS).

Для установки OpenJDK 17 выполните:

sudo apt install openjdk-17-jdk -y

Для OpenJDK 11:

sudo apt install openjdk-11-jdk -y

После завершения процесса установки проверьте, что JDK установлен корректно:

javac -version

Метод 2: Установка с использованием SDKMAN

SDKMAN — это инструмент управления версиями SDK, который позволяет устанавливать различные версии JDK и легко переключаться между ними. Это особенно полезно для разработчиков, работающих с разными проектами, требующими разных версий Java.

Сначала установите SDKMAN:

curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

Активируйте SDKMAN в текущем сеансе терминала:

source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"

Просмотрите доступные версии JDK:

sdk list java

Установите выбранную версию, например:

sdk install java 17.0.2-open

Метод 3: Установка Oracle JDK

Если вам необходима именно версия от Oracle (например, для коммерческой поддержки или специфических функций), процесс немного сложнее из-за лицензионных ограничений.

Сначала скачайте установочный пакет с официального сайта Oracle. Перейдите в раздел загрузок и скачайте нужную версию в формате .deb для Ubuntu.

После скачивания установите пакет командой:

sudo dpkg -i jdk-[version]-linux-x64.deb

Этот метод менее предпочтителен, поскольку не обеспечивает автоматического обновления через систему управления пакетами Ubuntu.

Для большинства разработчиков рекомендуется метод 1 (через репозитории)

Если вам нужна гибкость в управлении версиями — метод 2 (SDKMAN)

Только при наличии особых требований — метод 3 (Oracle JDK)

При установке через любой метод система может запросить подтверждение использования дополнительного дискового пространства — смело соглашайтесь. 💽

Михаил Соколов, руководитель команды разработки Помню случай, когда наша команда должна была срочно развернуть тестовую среду на новом сервере с Ubuntu. Проект использовал старую библиотеку, совместимую только с Java 8, но при этом часть новой функциональности требовала Java 11. Это казалось непреодолимым противоречием, особенно учитывая жесткие сроки. Решение пришло в виде SDKMAN. Мы установили обе версии JDK и создали скрипты запуска, переключающие версии Java в зависимости от компонента, который запускается. Без необходимости поддерживать несколько виртуальных машин или контейнеров мы смогли запустить всю систему на одном сервере. Такая гибкость сэкономила нам несколько дней работы и значительные ресурсы.

Настройка переменных JAVA_HOME и PATH в Ubuntu

После успешной установки JDK критически важно правильно настроить переменные окружения. Эта часть часто вызывает затруднения, но именно она обеспечивает корректную работу Java-приложений и инструментов разработки.

Почему это важно?

PATH — позволяет запускать Java-команды из любого каталога без указания полного пути

Неправильная настройка этих переменных приводит к ошибкам вроде "Command not found" или "JAVA_HOME is not set", даже если JDK установлен корректно.

Шаг 1: Определение пути к JDK

Сначала нужно определить, где именно установлен JDK. Для OpenJDK, установленного через apt, выполните:

sudo update-alternatives --config java

Вы увидите путь к установленной Java, например:

/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java

Путь к директории JDK будет без "/bin/java" в конце:

/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64

Шаг 2: Настройка JAVA_HOME временно

Для проверки правильности пути можно сначала установить переменную временно:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64

echo $JAVA_HOME

Если вывод показывает правильный путь, можно переходить к постоянной настройке.

Шаг 3: Настройка переменных окружения постоянно

Откройте файл ~/.bashrc (для bash) или ~/.zshrc (для zsh) в текстовом редакторе:

nano ~/.bashrc

Добавьте следующие строки в конец файла:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64 export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Сохраните файл (Ctrl+O, затем Enter) и выйдите (Ctrl+X).

Примените изменения без перезагрузки:

source ~/.bashrc

Шаг 4: Системная настройка (для всех пользователей)

Если нужно настроить переменные для всех пользователей системы, используйте файл в директории /etc/profile.d:

sudo nano /etc/profile.d/jdk.sh

Добавьте те же строки, что и выше:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64 export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Сделайте файл исполняемым:

sudo chmod +x /etc/profile.d/jdk.sh

Эти настройки вступят в силу после следующего входа в систему, или можно применить их немедленно:

source /etc/profile.d/jdk.sh

Проверка корректности настройки:

echo $JAVA_HOME

echo $PATH | grep java

Если оба вывода показывают правильные пути, настройка выполнена успешно. 🔍

Проверка корректности установки Java компилятора в Ubuntu

После установки JDK и настройки переменных окружения необходимо убедиться, что всё работает корректно. Полная проверка позволит избежать неожиданных проблем в процессе разработки.

Базовые проверки командной строки

Начните с проверки версии Java и компилятора:

java -version

javac -version

Оба вывода должны показывать одинаковую версию Java, которую вы установили. Если какая-то из команд не найдена, возможно, проблема с переменной PATH.

Проверьте переменные окружения:

echo $JAVA_HOME

which java

which javac

Команда which должна показывать пути внутри каталога JDK или ссылаться на альтернативы, настроенные в системе Ubuntu.

Создание и выполнение тестового приложения

Лучший способ проверить полную работоспособность — создать и запустить простую программу. Создайте файл HelloWorld.java:

nano HelloWorld.java

Введите следующий код:

public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("JDK установлен успешно!"); System.out.println("Версия Java: " + System.getProperty("java.version")); System.out.println("Расположение JDK: " + System.getProperty("java.home")); } }

Скомпилируйте и запустите программу:

javac HelloWorld.java

java HelloWorld

Если программа успешно компилируется и выполняется, выводя информацию о версии и расположении Java, значит установка прошла успешно.

Проверка инструментов разработки

JDK включает множество полезных инструментов. Проверьте некоторые из них:

javap — дизассемблер Java-классов: javap -c HelloWorld.class

— дизассемблер Java-классов: jar — управление JAR-архивами: jar tf /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/lib/src.zip

— управление JAR-архивами: jshell — интерактивная оболочка Java (доступна в JDK 9+): jshell

Диагностика возможных проблем

Если возникают проблемы, используйте следующую таблицу диагностики:

Проблема Возможная причина Решение Command not found PATH не включает каталог bin JDK Проверьте настройку PATH в ~/.bashrc Несоответствие версий java и javac Установлено несколько версий JDK Используйте update-alternatives для выбора версии по умолчанию JAVA_HOME не найден в переменных окружения Не настроена переменная JAVA_HOME Добавьте export JAVA_HOME=... в ~/.bashrc Error: LinkageError occurred Конфликт версий библиотек Убедитесь, что используется одна версия JDK

Настройка IDE (опционально)

Если вы используете IDE вроде IntelliJ IDEA, Eclipse или NetBeans, настройте в них путь к установленному JDK:

IntelliJ IDEA: File → Project Structure → SDKs → Add JDK

Eclipse: Window → Preferences → Java → Installed JREs → Add

NetBeans: Tools → Java Platforms → Add Platform

Укажите путь к директории JAVA_HOME, который вы определили ранее.

Успешное прохождение всех этих проверок означает, что ваша среда Java полностью готова к разработке. Любые проблемы, обнаруженные на этом этапе, гораздо легче исправить, чем в процессе работы над проектом. ✅