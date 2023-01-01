Как установить Java 8 на Mac: пошаговая инструкция и настройка

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы Mac, которым нужно установить Java 8 для работы с легаси-проектами или специфическим ПО

Новички в программировании на Java, ищущие пошаговые инструкции по установке

Разработчики, которые хотят понять причины популярности Java 8 и ее текущую совместимость с macOS Сложно поверить, но Java 8, выпущенная еще в 2014 году, до сих пор остается одной из самых востребованных версий этого языка программирования. Если вы владелец Mac и вам необходимо установить именно восьмую версию Java — возможно, для работы с легаси-проектом, запуска специфического ПО или просто для обучения — то этот гайд именно для вас. Я разложу весь процесс на понятные шаги и помогу избежать типичных ошибок, с которыми сталкиваются новички при установке Java на macOS. 🍎✨

Почему Java 8 остаётся востребованной для macOS

Несмотря на выход новых версий, Java 8 продолжает удерживать значительную долю рынка, особенно среди разработчиков корпоративного ПО. По данным исследований, более 40% Java-проектов до сих пор используют именно восьмую версию. Этому есть несколько веских причин:

Долгосрочная поддержка (LTS) — Oracle обеспечивает расширенную поддержку Java 8 до конца 2030 года

Совместимость с популярными фреймворками и библиотеками, многие из которых до сих пор оптимизированы именно под Java 8

Введение лямбда-выражений, Stream API и других революционных для своего времени функций

Стабильность работы, проверенная временем и миллионами разработчиков

Алексей Петров, технический директор

Когда мы запускали новый проект для банковского сектора в прошлом году, выбор версии Java был критически важным решением. Несмотря на доступность Java 17, мы остановились на восьмой версии. "Почему не использовать последнюю версию?" — спросила наша команда. Ответ был прост: совместимость и стабильность. Банковская система, с которой нам предстояло интегрироваться, работала на Java 8, и любое несоответствие версий могло привести к непредсказуемым ошибкам. Мы установили Java 8 на всех Mac-компьютерах нашей команды, настроили среды разработки и приступили к работе. В результате интеграция прошла гладко, без технических сложностей, которые могли бы возникнуть при использовании более новых версий. Этот опыт еще раз подтвердил, что иногда проверенное старое решение надежнее, чем новейшие технологии.

Для разработчиков, использующих macOS, установка Java 8 стала несколько сложнее в последние годы. Apple перестала предустанавливать Java на свои компьютеры, а Oracle изменила политику лицензирования. Тем не менее, процесс установки остается вполне доступным даже для начинающих — и я проведу вас через все этапы. 🚀

Вот сравнение ключевых версий Java и их актуальность для macOS:

Версия Java Статус поддержки Ключевые особенности Совместимость с macOS Java 8 Долгосрочная поддержка до 2030 Лямбда-выражения, Stream API, новый API для работы с датами Отличная совместимость со всеми версиями macOS от 10.8 до Ventura Java 11 LTS до сентября 2026 Улучшения в HTTP-клиенте, var-переменные Хорошая совместимость с новыми версиями macOS Java 17 LTS до сентября 2029 Sealed классы, улучшения в Stream API Оптимизирована для Apple Silicon, но не всё ПО адаптировано Java 21 Новейшая LTS-версия Virtual Threads, Pattern Matching Полная поддержка современных Mac, но ограниченная обратная совместимость

Подготовка Mac к установке Java 8: системные требования

Прежде чем мы перейдем к установке Java 8 на ваш Mac, необходимо убедиться, что система соответствует минимальным требованиям. Java Development Kit (JDK) 8 не особенно требователен к ресурсам, но есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание.

Вот базовые системные требования для установки Java 8 на Mac:

macOS версии 10.8 (Mountain Lion) или выше

64-битный процессор

Минимум 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ и более)

Примерно 300-400 МБ свободного места на жестком диске

Административные права для установки программного обеспечения

Если вы используете новые Mac с процессорами Apple Silicon (M1, M2 и новее), не беспокойтесь — Java 8 будет работать через эмуляцию Rosetta 2, хотя и с некоторыми ограничениями по производительности.

Прежде чем продолжить, рекомендую выполнить несколько подготовительных шагов:

Проверьте версию вашей операционной системы. Для этого кликните по иконке Apple в верхнем левом углу экрана и выберите "Об этом Mac". Убедитесь, что у вас есть доступ к учетной записи администратора. Закройте все запущенные приложения, особенно те, которые могут использовать Java. Проверьте, не установлена ли уже Java на вашем компьютере. Для этого откройте Терминал (найти его можно через Spotlight или в папке "Программы" > "Утилиты") и введите команду: java -version

Если Java уже установлена, вы увидите информацию о версии. Если вы получите сообщение о том, что команда не найдена, значит Java еще не установлена на вашем Mac.

Версия macOS Совместимость с Java 8 Особенности установки macOS 10.8 – 10.15 Полная совместимость Стандартная установка без дополнительных шагов macOS 11 (Big Sur) Полная совместимость Может потребоваться разрешение в настройках безопасности macOS 12 (Monterey) Совместимость с некоторыми ограничениями Разрешение безопасности + возможные предупреждения macOS 13+ (Ventura/Sonoma) Базовая совместимость Дополнительная настройка безопасности и прав доступа

Также стоит проверить, установлено ли уже другое программное обеспечение, которое может конфликтовать с Java 8. Если у вас уже есть более новые версии Java (например, 11, 17 или 21), не беспокойтесь — на Mac можно установить несколько версий параллельно, но потребуется правильно настроить переменные среды, чтобы система знала, какую версию использовать в каждом конкретном случае. 🛠️

Скачивание и установка Java 8 на Mac: шаг за шагом

Марина Соколова, преподаватель программирования В прошлом семестре я столкнулась с интересной ситуацией на моих курсах по Java для начинающих. Группа из 15 студентов, все с разными Mac-компьютерами — от старых MacBook Pro до новейших моделей с M2. И всем нужно было установить одинаковую среду разработки с Java 8. Первая попытка оказалась катастрофой. Я отправила студентам ссылку на официальный сайт Oracle и попросила скачать JDK 8. Результат? Половина группы не смогла даже зарегистрироваться на сайте Oracle, у трех человек установка зависла на середине, а еще двое установили Java 17 вместо Java 8. На следующем занятии я изменила подход. Я подготовила детальную инструкцию с скриншотами каждого шага, использовала AdoptOpenJDK вместо Oracle JDK, и мы прошли весь процесс установки вместе, шаг за шагом. К концу занятия у всех 15 студентов была правильно установлена и настроена Java 8, и мы даже успели написать и запустить первую программу "Hello, World!". Этот опыт показал мне, насколько важны четкие инструкции, особенно для новичков.

Теперь, когда вы проверили, что ваш Mac соответствует всем требованиям, давайте приступим к самой установке Java 8. Процесс можно разбить на несколько чётких шагов:

Выбор правильной версии Java 8 Скачивание установочного файла Установка JDK на ваш Mac Проверка корректности установки

Начнем с выбора версии. Для Java 8 у вас есть два основных варианта:

Oracle JDK — официальная версия от разработчиков Java, требует регистрации Oracle Account

— официальная версия от разработчиков Java, требует регистрации Oracle Account OpenJDK — бесплатная альтернатива с открытым исходным кодом, доступная через Adoptium (бывший AdoptOpenJDK)

Для большинства пользователей и разработчиков OpenJDK будет оптимальным выбором, поскольку она не требует регистрации и подходит практически для всех задач.

Шаг 1: Перейдите на сайт Adoptium по адресу https://adoptium.net/temurin/releases/

Шаг 2: На странице загрузок найдите и настройте следующие параметры:

Version: 8 (LTS)

Operating System: macOS

Architecture: x64 (или arm64, если у вас Mac с процессором Apple Silicon)

Package Type: JDK

Шаг 3: Нажмите кнопку загрузки для выбранной версии. Обычно это будет файл с расширением .pkg.

Шаг 4: После завершения загрузки найдите скачанный .pkg файл в папке "Загрузки" и дважды кликните по нему, чтобы запустить установку.

Шаг 5: Следуйте инструкциям мастера установки:

Нажмите "Продолжить" на приветственном экране

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и примите его

По умолчанию Java будет установлена для всех пользователей компьютера, что обычно оптимально

Нажмите "Установить" и введите пароль администратора, когда будет предложено

Дождитесь завершения установки и нажмите "Закрыть"

Шаг 6: Проверьте успешность установки, открыв Терминал и введя команду:

java -version

Вы должны увидеть примерно такой результат:

openjdk version "1.8.0_302" OpenJDK Runtime Environment (AdoptOpenJDK)(build 1.8.0_302-b08) OpenJDK 64-Bit Server VM (AdoptOpenJDK)(build 25.302-b08, mixed mode)

Если вы видите другую версию Java, значит у вас установлено несколько версий, и нужно настроить систему для использования Java 8 по умолчанию (об этом в следующем разделе).

Если вы предпочитаете установку из официального источника Oracle, процесс немного отличается:

Перейдите на страницу загрузок Oracle: Java 8 Archive Найдите "Java SE Development Kit 8u321" (или другую доступную версию Java 8) Выберите версию для macOS (файл с названием вроде "jdk-8u321-macosx-x64.dmg") Примите лицензионное соглашение Создайте учетную запись Oracle, если у вас её еще нет, и войдите в систему Скачайте файл установки и следуйте шагам, аналогичным описанным выше

Независимо от того, какой вариант вы выбрали, после успешной установки Java 8 будет размещена в директории:

/Library/Java/JavaVirtualMachines/

Теперь, когда Java 8 установлена на ваш Mac, пришло время настроить переменные среды, чтобы ваша система и приложения могли правильно найти и использовать её. 🧩

Проверка и настройка переменных среды для Java 8

После установки Java 8 на Mac важно правильно настроить переменные среды. Это особенно важно, если у вас уже установлены другие версии Java или если вы планируете работать с различными версиями одновременно. 🔧

Переменные среды сообщают операционной системе, где искать исполняемые файлы Java и какие версии использовать по умолчанию. Две ключевые переменные, которые нам потребуются настроить, — это JAVA_HOME и PATH .

Определите местоположение вашей установки Java 8

Сначала нужно узнать точный путь, где установлена Java 8. Откройте Терминал и выполните команду:

/usr/libexec/java_home -v 1.8

Эта команда должна вернуть путь, например:

/Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk/Contents/Home

Запомните или скопируйте этот путь — он понадобится нам для настройки переменных среды.

Настройка переменных среды для текущего сеанса

Чтобы временно установить переменные среды для текущего сеанса Терминала, используйте следующие команды (замените [ПУТЬКJAVA] на путь, полученный в предыдущем шаге):

export JAVA_HOME=[ПУТЬ_К_JAVA] export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Например:

export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk/Contents/Home export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Проверьте, что переменные установлены корректно:

echo $JAVA_HOME java -version

Настройка переменных среды постоянно

Чтобы не устанавливать переменные среды каждый раз при открытии нового окна Терминала, добавьте их в файл профиля вашей оболочки. Выбор файла зависит от используемой вами оболочки:

Для Bash: ~/.bash_profile или ~/.bashrc

или Для Zsh (стандарт в macOS Catalina и новее): ~/.zshrc

Откройте соответствующий файл в текстовом редакторе. Например, для Zsh:

nano ~/.zshrc

Добавьте следующие строки в конец файла:

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.8) export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Сохраните файл (в nano: Ctrl+O, затем Enter) и закройте редактор (в nano: Ctrl+X).

Чтобы применить изменения немедленно, выполните:

source ~/.zshrc

или

source ~/.bash_profile

в зависимости от вашей оболочки.

Теперь проверьте, что Java 8 используется по умолчанию:

java -version

Если у вас несколько версий Java и вам нужно переключаться между ними, вы можете создать алиасы в вашем файле профиля:

Команда алиаса Функция Как использовать alias java8="export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.8) && java -version" Переключение на Java 8 Введите java8 в терминале alias java11="export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 11) && java -version" Переключение на Java 11 Введите java11 в терминале alias java17="export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17) && java -version" Переключение на Java 17 Введите java17 в терминале alias javaversion="java -version" Проверка текущей версии Введите javaversion в терминале

Для разработчиков, использующих IDE, такие как IntelliJ IDEA, Eclipse или Visual Studio Code, вам также потребуется настроить проект для использования Java 8. В каждой IDE этот процесс немного отличается:

IntelliJ IDEA : File > Project Structure > Project > Project SDK > выберите Java 8

: File > Project Structure > Project > Project SDK > выберите Java 8 Eclipse : Window > Preferences > Java > Installed JREs > Add > выберите директорию с Java 8

: Window > Preferences > Java > Installed JREs > Add > выберите директорию с Java 8 VS Code: Установите расширение Extension Pack for Java и настройте settings.json, добавив "java.configuration.runtimes" с путем к Java 8

Правильно настроенные переменные среды обеспечат корректную работу Java 8 на вашем Mac и позволят избежать проблем совместимости при разработке или запуске Java-приложений. 🚀

Решение типичных проблем при установке Java 8 на macOS

Даже при тщательном следовании инструкциям, установка Java 8 на Mac может вызвать некоторые затруднения. В этом разделе я собрал решения наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться. 🔍

Проблема 1: Сообщение "Приложение не может быть открыто, так как оно от неустановленного разработчика"

Решение:

Вместо двойного клика по установочному файлу, кликните по нему правой кнопкой мыши (или удерживая Control) Выберите "Открыть" в контекстном меню В появившемся диалоговом окне нажмите "Открыть" Или перейдите в Системные настройки > Безопасность и конфиденциальность > вкладка Общие и нажмите кнопку "Все равно открыть" (доступна в течение 1 часа после попытки запуска)

Проблема 2: Команда java -version показывает другую версию Java после установки Java 8

Решение:

Проверьте, правильно ли настроены переменные среды JAVA_HOME и PATH (как описано в предыдущем разделе) Убедитесь, что путь к Java 8 указан первым в переменной PATH Попробуйте указать полный путь к Java 8: /путь/к/java8/bin/java -version Если у вас установлено несколько версий Java, используйте команду /usr/libexec/java_home -V для просмотра всех версий и проверки их приоритета

Проблема 3: Ошибка "No Java runtime present, requesting install" при запуске Java-приложения

Решение:

Убедитесь, что вы установили JDK, а не только JRE Проверьте, что переменные среды настроены правильно Перезагрузите компьютер, чтобы убедиться, что все системные настройки применены Если проблема возникает при запуске конкретного приложения, проверьте его настройки — некоторые программы могут требовать указания пути к Java явным образом

Проблема 4: Ошибки при установке на Mac с Apple Silicon (M1/M2)

Решение:

Убедитесь, что вы скачали версию Java 8, совместимую с ARM архитектурой, или используйте x64 версию через Rosetta 2 Если вы используете Терминал, убедитесь, что он запущен в режиме Rosetta, если вы устанавливаете x64 версию Java Для некоторых IDE может потребоваться дополнительная настройка для работы с Java 8 на Apple Silicon

Проблема 5: Ошибка "Permission denied" при выполнении команд в Терминале

Решение:

Используйте sudo перед командами, которые требуют административных прав: sudo /usr/libexec/java_home -v 1.8 Проверьте права доступа к директориям Java: ls -la /Library/Java/JavaVirtualMachines/ При необходимости измените права доступа: sudo chmod -R 755 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8*

Проблема 6: Проблемы с компиляцией или запуском Java-программ

Если вы можете проверить версию Java через команду java -version , но сталкиваетесь с проблемами при компиляции или запуске программ, попробуйте следующее:

Убедитесь, что переменные CLASSPATH и JAVA_HOME настроены корректно

Проверьте, что у вас установлены и JDK, и JRE

Попробуйте использовать полные пути к java и javac при компиляции и запуске

Проверьте правильность синтаксиса в вашей программе — некоторые конструкции, доступные в более новых версиях Java, могут не работать в Java 8

Если вы все еще испытываете проблемы, есть несколько полезных инструментов для диагностики:

which java — показывает, какой исполняемый файл java используется по умолчанию

— показывает, какой исполняемый файл java используется по умолчанию echo $PATH — отображает содержимое переменной PATH для проверки приоритета различных версий Java

— отображает содержимое переменной PATH для проверки приоритета различных версий Java ls -la /usr/bin/java — проверяет символические ссылки на Java в системе

— проверяет символические ссылки на Java в системе java -XshowSettings:properties -version — отображает подробную информацию о настройках Java

Помните, что при установке или обновлении macOS ваши настройки переменных среды могут быть сброшены, поэтому после обновления операционной системы может потребоваться повторная настройка Java 8. 🔄

Следуя рекомендациям из этого раздела, вы сможете преодолеть большинство препятствий, возникающих при установке Java 8 на Mac, и успешно настроить рабочую среду для разработки или запуска Java-приложений. 🎯