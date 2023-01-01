Пошаговая установка Java на Mac OS X: места хранения файлов

Для кого эта статья:

Новички в Java-разработке на Mac OS X

Студенты и обучающиеся программированию, заинтересованные в Java

Разработчики, столкнувшиеся с проблемами установки и настройки Java на Mac OS X Мир Java на Mac OS X может показаться лабиринтом для новичка. Где найти правильные установочные файлы? Куда система помещает библиотеки? Почему команда java -version выдаёт ошибку, хотя вы уверены, что всё установили правильно? 🤔 Если вы когда-либо боролись с этими вопросами, вы не одиноки. Сегодня мы разберём процесс установки Java на Mac OS X и выясним все тонкости расположения файлов, чтобы вы могли сосредоточиться на разработке, а не на борьбе с системными настройками.

Установка Java на Mac OS X: пошаговая инструкция

Установка Java на Mac OS X не представляет сложности, если следовать правильному алгоритму действий. Современные версии macOS уже не поставляются с предустановленной Java, поэтому её необходимо устанавливать самостоятельно. Давайте рассмотрим этот процесс шаг за шагом.

Александр Петров, DevOps-инженер Однажды я потратил почти целый день, пытаясь настроить окружение для Java на новеньком MacBook Pro. Сначала я установил Java с официального сайта Oracle, но IDE продолжала выдавать ошибку при запуске проекта. Оказалось, что я установил только JRE, а для разработки требовался JDK. Затем, когда я установил JDK, IDE не могла найти его, так как переменные окружения не были корректно настроены. В итоге, после нескольких часов раздражения, я составил для себя чёткий алгоритм, которым теперь делюсь со всеми новыми сотрудниками. С тех пор процесс занимает не больше 10 минут!

Вот пошаговая инструкция по установке Java на Mac OS X:

Проверьте, установлена ли Java – Откройте Terminal (Терминал) и введите команду: java -version . Если Java уже установлена, вы увидите информацию о версии. Выберите, что вам нужно установить: JDK или JRE – Для разработки приложений вам понадобится JDK (Java Development Kit), а для запуска Java-приложений — JRE (Java Runtime Environment). Загрузите установщик – Посетите официальный сайт Oracle Java или Adoptium (ранее известный как AdoptOpenJDK) для загрузки последней версии JDK для macOS. Запустите установщик – После загрузки откройте файл .dmg или .pkg и следуйте инструкциям по установке. Подтвердите установку – После завершения установки снова проверьте версию Java с помощью команды java -version в терминале.

Вот таблица с популярными источниками для загрузки Java для Mac OS X:

Источник Тип Преимущества Недостатки Oracle JDK Коммерческий Официальная поддержка, регулярные обновления Платный для коммерческого использования после бесплатного периода Adoptium (Eclipse Temurin) Open Source Бесплатный, высокое качество сборок Нет прямой поддержки от Oracle Amazon Corretto Open Source Долгосрочная поддержка, оптимизация для AWS Может содержать специфичные для Amazon патчи Homebrew Package Manager Простая установка через командную строку Зависит от сторонних репозиториев

Если вы предпочитаете использовать пакетный менеджер, установка Java через Homebrew также является отличным вариантом:

Установите Homebrew, если он ещё не установлен: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" Установите AdoptOpenJDK с помощью команды: brew install --cask adoptopenjdk

Обратите внимание, что при использовании Homebrew вы можете установить конкретную версию Java, добавив номер версии, например: brew install --cask adoptopenjdk8 для Java 8 или brew install --cask adoptopenjdk11 для Java 11. 🧩

Различия между JDK и JRE при установке на Mac

Перед установкой Java на Mac OS X важно понимать разницу между JDK (Java Development Kit) и JRE (Java Runtime Environment). Эти два компонента имеют разное назначение и содержат разный набор инструментов.

JRE (Java Runtime Environment) — это минимальная среда для выполнения Java-приложений. Она содержит виртуальную машину Java (JVM) и стандартные библиотеки классов, необходимые для запуска приложений, написанных на Java. Если вы просто хотите запускать Java-приложения, вам достаточно установить JRE.

JDK (Java Development Kit) — это полный комплект разработчика, который включает в себя JRE, а также компилятор javac, отладчик и другие инструменты, необходимые для создания Java-приложений. Если вы планируете разрабатывать на Java, вам нужно установить JDK.

Компонент JRE JDK Java Virtual Machine (JVM) ✅ ✅ Стандартные библиотеки классов ✅ ✅ Компилятор javac ❌ ✅ Отладчик ❌ ✅ Java Docs ❌ ✅ Java API Только для выполнения Полный доступ

На Mac OS X установка JDK и JRE имеет несколько особенностей:

Размер установки : JDK занимает больше места на диске, чем JRE, так как содержит дополнительные инструменты разработки.

: JDK занимает больше места на диске, чем JRE, так как содержит дополнительные инструменты разработки. Системные требования : JDK может требовать больше оперативной памяти и процессорных ресурсов при компиляции крупных проектов.

: JDK может требовать больше оперативной памяти и процессорных ресурсов при компиляции крупных проектов. Автоматическая установка JRE : При установке JDK на Mac OS X, JRE устанавливается автоматически как часть пакета.

: При установке JDK на Mac OS X, JRE устанавливается автоматически как часть пакета. Совместимость с IDE: Большинство сред разработки (например, IntelliJ IDEA или Eclipse) для Java требуют наличия установленного JDK, а не просто JRE.

При выборе между JDK и JRE руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Если вы разработчик — устанавливайте JDK.

Если вы планируете только запускать Java-приложения — JRE будет достаточно.

Для образовательных целей или изучения Java — устанавливайте JDK, чтобы иметь доступ ко всем необходимым инструментам.

Помните, что на новых версиях macOS система может запросить дополнительные разрешения для установки компонентов Java из соображений безопасности. Всегда устанавливайте Java только из официальных и проверенных источников. 🔒

Стандартные пути расположения Java на Mac OS X

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются пользователи после установки Java на Mac OS X, является понимание того, где именно хранятся файлы Java в системе. В отличие от Windows, где все обычно складывается в папку Program Files, macOS использует более сложную иерархическую структуру для хранения системных файлов и приложений.

Стандартные пути расположения Java на Mac OS X различаются в зависимости от версии macOS и метода установки Java. Рассмотрим основные местоположения:

/Library/Java/JavaVirtualMachines/ – В этой директории хранятся установленные версии JDK. Для каждой версии создаётся отдельная поддиректория, например, /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.0.12.jdk/

– В этой директории хранятся установленные версии JDK. Для каждой версии создаётся отдельная поддиректория, например, /System/Library/Java/JavaVirtualMachines/ – Это устаревший путь для системных версий Java в более ранних версиях macOS. В современных версиях он может отсутствовать или быть пустым.

– Это устаревший путь для системных версий Java в более ранних версиях macOS. В современных версиях он может отсутствовать или быть пустым. /usr/bin/java – Это символическая ссылка на исполняемый файл Java, которая используется для запуска Java-приложений из командной строки.

– Это символическая ссылка на исполняемый файл Java, которая используется для запуска Java-приложений из командной строки. ~/Library/Java/Extensions/ – Директория для пользовательских расширений Java. Здесь можно размещать дополнительные JAR-файлы для использования в Java-приложениях.

– Директория для пользовательских расширений Java. Здесь можно размещать дополнительные JAR-файлы для использования в Java-приложениях. /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/ – Расположение плагина Java для веб-браузеров, если он установлен.

Внутри директории JDK ( /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-версия.jdk/ ) содержится следующая структура:

Contents/Home/ – Основная директория JDK, содержит bin, lib и другие директории.

– Основная директория JDK, содержит bin, lib и другие директории. Contents/Home/bin/ – Директория с исполняемыми файлами Java (java, javac, jar и т.д.).

– Директория с исполняемыми файлами Java (java, javac, jar и т.д.). Contents/Home/lib/ – Библиотеки Java, включая rt.jar, tools.jar и другие.

– Библиотеки Java, включая rt.jar, tools.jar и другие. Contents/Home/jre/ – Директория JRE, если она включена в JDK.

Мария Соколова, инженер по обеспечению качества ПО При миграции нашего тестового окружения с Windows на Mac я столкнулась с проблемой: наши тесты использовали нестандартный JAR-файл, который на Windows помещался в директорию ext, и всё работало. На Mac же тесты постоянно падали с ошибкой ClassNotFoundException. Нигде не было чёткой документации, куда именно на Mac нужно помещать эти файлы. После долгих экспериментов выяснилось, что нужно использовать директорию ~/Library/Java/Extensions/. Но самое интересное, что эта директория по умолчанию не существует — её нужно создать самостоятельно! С тех пор у меня есть документ со всеми путями Java на Mac, и я делюсь им со всеми новыми сотрудниками.

Если вы установили несколько версий Java на вашем Mac, система будет использовать определенные правила для выбора версии по умолчанию:

Сначала проверяется значение переменной окружения JAVA_HOME, если она установлена. Затем система ищет в директории /Library/Java/JavaVirtualMachines/ и выбирает версию с самым высоким номером. Если в системе используется утилита jenv или аналогичный инструмент, версия может быть определена его настройками.

Важно помнить, что при обновлении macOS некоторые системные пути могут измениться, что потенциально может привести к проблемам с уже установленными версиями Java. Поэтому рекомендуется после крупных обновлений системы проверять работоспособность Java и при необходимости переустанавливать её. 🔄

Поиск и проверка установленной версии Java на Mac

Определение текущей версии Java и проверка корректности установки — важные шаги для любого Java-разработчика на Mac OS X. Существует несколько способов проверить наличие и версию установленной Java на вашем Mac.

Самый простой и распространённый метод проверки — использование командной строки:

Откройте приложение Terminal (Терминал), которое находится в папке Applications > Utilities. Введите команду: java -version Вы увидите примерно следующий вывод:

java version "11.0.12" 2021-07-20 LTS Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.12+8-LTS-237) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.12+8-LTS-237, mixed mode)

Если вы получили сообщение об ошибке или команда не найдена, это означает, что Java не установлена или не настроена правильно в вашей системе.

Для проверки наличия JDK (а не только JRE) вы можете выполнить команду:

javac -version

Если установлен JDK, вы увидите версию компилятора Java, например:

javac 11.0.12

Для получения подробной информации о всех установленных версиях JDK на вашем Mac можно использовать следующую команду:

/usr/libexec/java_home -V

Эта команда выведет список всех обнаруженных JDK с указанием их версий и местоположения, например:

Matching Java Virtual Machines (3): 11.0.12 (x86_64) "Oracle Corporation" – "Java SE 11.0.12" /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.0.12.jdk/Contents/Home 1.8.0_291 (x86_64) "Oracle Corporation" – "Java SE 8" /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_291.jdk/Contents/Home 1.8.0_202 (x86_64) "Oracle Corporation" – "Java SE 8" /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_202.jdk/Contents/Home

Если вы используете Homebrew для управления пакетами, вы можете проверить установленные через него версии Java с помощью команды:

brew list --versions | grep java

Помимо командной строки, вы можете проверить установленные версии Java через графический интерфейс:

Откройте "Системные настройки" (System Preferences). В более старых версиях macOS найдите иконку Java. В новых версиях этой иконки может не быть. Если иконка Java присутствует, нажмите на неё, чтобы открыть Java Control Panel. Перейдите на вкладку "About" для просмотра информации о версии.

Если вы не можете найти иконку Java в System Preferences, это не означает, что Java не установлена. Этот метод работает только для некоторых версий Java, особенно для более старых.

В случае, если у вас установлено несколько версий Java и вы хотите проверить, какая используется по умолчанию, можно воспользоваться командой:

which java

Эта команда покажет путь к исполняемому файлу Java, который используется при вызове команды java. Часто это будет символическая ссылка на актуальную версию.

Для разработчиков, использующих интегрированные среды разработки (IDE) такие как IntelliJ IDEA или Eclipse, можно также проверить версию Java непосредственно в настройках IDE. 🛠️

Настройка переменных окружения для Java-разработки

Корректная настройка переменных окружения — ключевой шаг для эффективной Java-разработки на Mac OS X. Эти переменные позволяют операционной системе и приложениям находить необходимые файлы и ресурсы Java. Рассмотрим основные переменные окружения и процесс их настройки.

Основные переменные окружения для Java-разработки:

JAVA_HOME – Указывает на основную директорию установленного JDK. Многие инструменты разработки используют эту переменную для поиска JDK.

– Указывает на основную директорию установленного JDK. Многие инструменты разработки используют эту переменную для поиска JDK. PATH – Системная переменная, содержащая список директорий, где система ищет исполняемые файлы. Добавление пути к bin-директории Java в PATH позволяет запускать java, javac и другие утилиты из любого местоположения в терминале.

– Системная переменная, содержащая список директорий, где система ищет исполняемые файлы. Добавление пути к bin-директории Java в PATH позволяет запускать java, javac и другие утилиты из любого местоположения в терминале. CLASSPATH – Указывает, где JVM должна искать классы и пакеты для приложений Java. В современных проектах с использованием сборщиков зависимостей (Maven, Gradle) эта переменная используется реже.

Настройка переменных окружения на Mac OS X может быть выполнена несколькими способами, в зависимости от используемой оболочки (shell) и ваших предпочтений.

Для оболочки Bash (используется в macOS до Catalina):

Откройте или создайте файл .bash_profile в вашей домашней директории:

nano ~/.bash_profile

Добавьте следующие строки (замените путь на актуальный для вашей системы):

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home) export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Сохраните файл и закройте редактор (в nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X). Примените изменения:

source ~/.bash_profile

Для оболочки Zsh (используется по умолчанию в macOS Catalina и выше):

Откройте или создайте файл .zshrc в вашей домашней директории:

nano ~/.zshrc

Добавьте те же строки, что и для Bash. Сохраните файл и примените изменения:

source ~/.zshrc

Если у вас установлено несколько версий Java, вы можете указать конкретную версию для JAVA_HOME:

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 11)

Это установит JAVA_HOME на путь к JDK версии 11, если она установлена.

Для управления несколькими версиями Java рекомендуется использовать специальные инструменты, такие как jenv:

Установите jenv с помощью Homebrew:

brew install jenv

Добавьте в .zshrc или .bash_profile:

export PATH="$HOME/.jenv/bin:$PATH" eval "$(jenv init -)"

Добавьте установленные JDK в jenv:

jenv add $(/usr/libexec/java_home -v 11)

Установите глобальную версию Java:

jenv global 11.0

Для проверки корректности настройки переменных окружения используйте следующие команды:

echo $JAVA_HOME – Должен отображаться путь к JDK.

– Должен отображаться путь к JDK. java -version – Должна отображаться версия Java.

– Должна отображаться версия Java. which java – Должен отображаться путь к исполняемому файлу Java.

Правильная настройка переменных окружения для Java на Mac OS X значительно упрощает разработку и позволяет избежать многих распространённых проблем. Эти настройки особенно важны при использовании инструментов сборки, таких как Maven или Gradle, а также при работе с IDE. 🚀