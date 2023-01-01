Условные предложения в английском: от новичка до эксперта за 5 шагов

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Люди, испытывающие трудности с грамматикой и условными предложениями

Преподаватели и репетиторы, ищущие доступные способы объяснения темы ученикам Условные предложения в английском языке могут казаться настоящим кошмаром для новичков. Цепочки времен, непонятные правила и странные исключения заставляют многих сдаться еще до того, как они разберутся в сути. Но что, если я скажу, что понять условные предложения так же просто, как решить, что надеть в дождливую погоду? "Если пойдет дождь, я возьму зонт" — вы только что использовали условное предложение! 🌧️ Давайте разберемся с этой темой без сложных грамматических конструкций и заумных терминов, чтобы вы могли начать свободно использовать их в речи уже сегодня.

Что такое условные предложения и зачем их знать

Условные предложения — это способ рассказать о том, что произойдет при определенных обстоятельствах. По сути, это предложения с "если": если случится A, то произойдет B. Эти конструкции помогают нам говорить о реальных ситуациях, мечтах, сожалениях и планах на будущее.

Зачем же вообще учить условные предложения? Представьте, что вы не можете сказать "Если бы у меня были деньги, я бы купил новую машину" или "Если завтра будет хорошая погода, мы пойдем на пляж". Без условных предложений наша речь становится примитивной, мы не можем выразить свои желания, планы или поразмышлять о возможных последствиях наших действий. 🤔

В английском языке выделяют 4 основных типа условных предложений:

Нулевой тип — общие истины, научные факты

— общие истины, научные факты Первый тип — реальные ситуации в настоящем и будущем

— реальные ситуации в настоящем и будущем Второй тип — нереальные ситуации в настоящем, мечты

— нереальные ситуации в настоящем, мечты Третий тип — нереальные ситуации в прошлом, сожаления

Каждый тип имеет свою структуру и использует определенные времена глаголов. Но не пугайтесь! Мы разберем их по очереди, с простыми примерами и без зубрежки сложных правил.

Анна Сергеева, преподаватель английского языка с 12-летним опытом

Мой ученик Миша всегда жаловался, что условные предложения — его персональный кошмар. На уроках он путался в временах и постоянно забывал, какую форму глагола использовать в разных типах. Однажды я решила объяснить ему эту тему через аналогию с видеоигрой. "Представь, что ты в игре с разными уровнями сложности. Нулевой тип — это туториал, где всё просто: если нажимаешь кнопку, персонаж прыгает. Первый тип — первый уровень: если соберёшь все монеты, получишь бонус. Второй тип — воображаемый квест: если бы у тебя был меч-невидимка, ты бы победил дракона. Третий тип — анализ прошлой игры: если бы ты выбрал другой путь, ты бы не проиграл." После этого объяснения Миша улыбнулся и сказал: "Теперь я понял! Это как разные режимы игры — реальный, фантазийный и режим 'что было бы, если бы'". С тех пор он перестал путаться в условных предложениях и даже начал использовать их в разговорной речи.

Условия нулевого и первого типа: реальные ситуации

Начнем с самых простых типов условных предложений, которые описывают реальные ситуации в нашей жизни — нулевого и первого.

Тип условного предложения Формула Пример Когда используется Нулевой тип (Zero Conditional) If + Present Simple, Present Simple If water reaches 100°C, it boils. Научные факты, общие истины Первый тип (First Conditional) If + Present Simple, will + инфинитив If it rains tomorrow, I will stay at home. Реальные ситуации в будущем

Нулевой тип — это самый простой вид условных предложений. Он используется для описания фактов, научных истин и закономерностей, которые всегда верны. В обеих частях предложения мы используем Present Simple (настоящее простое время).

If you heat ice, it melts. (Если нагреть лед, он тает.)

If you don't eat, you get hungry. (Если ты не ешь, ты голодаешь.)

If plants don't get water, they die. (Если растения не получают воду, они умирают.)

Первый тип описывает реальные и возможные ситуации в настоящем или будущем. Этот тип очень полезен для описания планов, предупреждений и обещаний. 📅

If I finish work early, I will call you. (Если я закончу работу рано, я позвоню тебе.)

If you don't study, you won't pass the exam. (Если ты не будешь учиться, ты не сдашь экзамен.)

If it snows tomorrow, we will build a snowman. (Если завтра будет снег, мы слепим снеговика.)

Важно помнить: в первом типе мы используем Present Simple (не Future!) в части с "if". Это одна из главных ошибок начинающих: "If it will rain..." — неправильно! Правильно: "If it rains...".

Еще одна полезная вещь — в первом типе вместо will можно использовать другие модальные глаголы или повелительное наклонение:

If you see Tom, can you give him this book? (Если ты увидишь Тома, можешь передать ему эту книгу?)

If you feel sick, take this medicine. (Если почувствуешь себя плохо, прими это лекарство.)

Условия второго типа: мечты и воображаемое

Второй тип условных предложений — это наш способ поговорить о нереальных ситуациях в настоящем или будущем. Это мир наших мечтаний, фантазий и гипотетических ситуаций. 🌈

Структура второго типа выглядит так: If + Past Simple, would + инфинитив

If I had a lot of money, I would travel around the world. (Если бы у меня было много денег, я бы путешествовал по миру.)

If she spoke English, she would get this job. (Если бы она говорила по-английски, она бы получила эту работу.)

What would you do if you won the lottery? (Что бы ты сделал, если бы выиграл в лотерею?)

Обратите внимание: мы используем Past Simple в части с "if", но это не означает, что мы говорим о прошлом! Мы используем прошедшее время, чтобы показать нереальность ситуации в настоящем или будущем.

Еще одна важная деталь — с глаголом "to be" во втором типе мы используем "were" для всех лиц:

If I were you, I would apologize. (Если бы я был на твоем месте, я бы извинился.)

If she were here, she would help us. (Если бы она была здесь, она бы помогла нам.)

В разговорной речи можно услышать "If I was...", но в формальной речи и на экзаменах лучше использовать "If I were...".

Вместо would можно использовать could или might для выражения возможности:

If I knew her number, I could call her. (Если бы я знал ее номер, я мог бы ей позвонить.)

If it stopped raining, we might go for a walk. (Если бы дождь прекратился, мы, возможно, пошли бы на прогулку.)

Михаил Петров, репетитор по английскому языку

На моих занятиях я часто использую игру "Что если?", чтобы помочь студентам освоить второй тип условных предложений. Однажды я работал с группой взрослых студентов, которые никак не могли запомнить структуру второго типа. Я предложил им представить параллельную вселенную, где всё по-другому. Каждый студент должен был придумать нереальную ситуацию, используя второй тип условных предложений. Результаты были удивительными: "Если бы у меня были крылья, я бы летал на работу каждый день." "Если бы я был миллионером, я бы построил школу в своем родном городе." "Если бы я умел читать мысли, я бы точно знал, что думает мой начальник." Одна из студенток, Ольга, которая раньше путалась в формах глаголов, сказала после занятия: "Теперь я вижу разницу. Первый тип — это реальное будущее: 'Если я выучу английский, я найду хорошую работу'. А второй тип — это мои мечты: 'Если бы я знала английский сейчас, я бы уже имела хорошую работу'". С тех пор я всегда использую метод "параллельной вселенной" для объяснения второго типа условных предложений, и это работает каждый раз.

Условия третьего типа: несбывшиеся возможности

Третий тип условных предложений — это машина времени, которая позволяет нам вернуться в прошлое и порассуждать о том, что могло бы произойти, но не произошло. Это наши сожаления, упущенные возможности и альтернативные версии прошлых событий. ⏱️

Структура: If + Past Perfect, would have + Past Participle

Часть предложения Время Пример If-часть (условие) Past Perfect If I had studied Главная часть (результат) would have + Past Participle I would have passed the exam Полное предложение If I had studied, I would have passed the exam.

Примеры третьего типа условных предложений:

If I had known about the party, I would have come. (Если бы я знал о вечеринке, я бы пришел.) — Но я не знал, поэтому не пришел.

If she had caught the earlier train, she wouldn't have missed the meeting. (Если бы она села на более ранний поезд, она бы не пропустила встречу.) — Но она не села, поэтому пропустила.

If we hadn't taken that shortcut, we wouldn't have gotten lost. (Если бы мы не пошли тем коротким путем, мы бы не заблудились.) — Но мы пошли, поэтому заблудились.

Ключевой момент третьего типа — это понимание того, что мы говорим о ситуациях, которые уже нельзя изменить. Эти события произошли в прошлом, и мы лишь размышляем о возможных альтернативах.

В главной части предложения, как и во втором типе, вместо would have можно использовать could have или might have:

If you had told me, I could have helped you. (Если бы ты сказал мне, я мог бы помочь тебе.)

If the weather had been better, we might have gone to the beach. (Если бы погода была лучше, мы, возможно, поехали бы на пляж.)

Иногда в разговорной речи люди сокращают would have до 'd have или даже до 'd've, что может сбивать с толку при прослушивании: "If I'd've known, I'd've told you" (Если бы я знал, я бы сказал тебе).

Практика условных предложений в разговорной речи

Теперь, когда мы разобрались со всеми типами условных предложений, давайте научимся использовать их в реальной жизни. Ведь грамматика нужна не для того, чтобы сдать экзамен, а для того, чтобы свободно общаться! 💬

Вот несколько ситуаций, где вы можете использовать различные типы условных предложений:

Для планирования: "If the weather is nice this weekend, we'll go hiking." (Первый тип)

"If I were you, I would talk to your boss about it." (Второй тип)

"If I had saved more money, I would have bought that house." (Третий тип)

"If you mix blue and yellow, you get green." (Нулевой тип)

Важно помнить, что в разговорной речи люди не всегда строго следуют правилам. Часто можно услышать смешанные условные предложения, где части предложения относятся к разным временам:

"If I had studied medicine (прошлое), I would be a doctor now (настоящее)."

"If I were rich (нереальное настоящее), I would have bought that car yesterday (прошлое)."

Такие смешанные типы абсолютно нормальны и часто используются, когда условие и результат относятся к разным временным периодам.

Вот несколько практических упражнений, которые помогут вам закрепить материал:

Игра "Что если?" — задавайте друг другу вопросы, начинающиеся с "What would you do if...?" и отвечайте на них. Цепочка условий — один человек начинает условное предложение, а следующий должен его закончить и начать новое. Переписка сценария — возьмите известный фильм или книгу и подумайте, как изменился бы сюжет, если бы главный герой поступил иначе: "If Harry Potter hadn't gone to Hogwarts, he would have never learned about magic."

И наконец, несколько полезных фраз с условными предложениями, которые можно использовать в повседневной речи:

"If that's OK with you..." (Если ты не против...)

"If you ask me..." (Если хочешь знать мое мнение...)

"If I were in your shoes..." (На твоем месте я бы...)

"If only I had known..." (Если бы только я знал...)

"If it hadn't been for you..." (Если бы не ты...)