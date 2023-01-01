User Story в IT: создание эффективных требований для проектов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики и команды разработки программного обеспечения

Менеджеры проектов и владельцы продуктов

Специалисты, интересующиеся методологиями Agile и User-Centric Design Разница между просто работающим продуктом и решением, которое пользователи действительно любят, часто кроется в деталях процесса разработки. 78% успешных IT-проектов используют методологию User Stories для определения требований — и не случайно. В отличие от традиционных спецификаций, пользовательские истории фокусируются на потребностях реальных людей, а не на функциональности системы. Этот подход кардинально меняет перспективу: вместо "программа должна отправлять уведомления" мы говорим "Как покупатель, я хочу получать уведомления о статусе заказа, чтобы планировать свой день". Освоив искусство создания эффективных User Story, вы обретете мощный инструмент для создания продуктов, которые действительно отвечают потребностям пользователей. 🚀

Что такое User Story и почему они важны для разработки

User Story (пользовательская история) — это краткое, простое описание функциональности системы с точки зрения конечного пользователя. Ключевая особенность этого подхода в том, что он фокусируется на потребностях человека, а не на технических характеристиках системы. 📝

Базовый формат пользовательской истории выглядит следующим образом:

Алексей Петров, Agile-тренер с 8-летним опытом Одна из моих первых клиентских команд упорно писала требования в формате "Система должна обеспечивать возможность сортировки товаров по цене". После серии семинаров они перешли к пользовательским историям: "Как покупатель, я хочу сортировать товары по цене, чтобы быстрее находить подходящие предложения". Результаты не заставили себя ждать. Когда разработчики начали думать о реальных пользователях, а не об абстрактной "системе", они предложили дополнительные фильтры, которые изначально не планировались. Конверсия выросла на 18% за первый месяц после запуска. Сила User Story в том, что они меняют ментальную модель команды разработки, заставляя думать о людях, а не о функциях.

Пользовательские истории принципиально отличаются от традиционных требований следующими характеристиками:

Ориентация на пользователя : в центре внимания потребности человека, а не функции системы

: в центре внимания потребности человека, а не функции системы Простота языка : истории пишутся понятным нетехническим языком

: истории пишутся понятным нетехническим языком Краткость : одна история описывает одну конкретную потребность

: одна история описывает одну конкретную потребность Переговорная природа: детали обсуждаются командой, а не фиксируются заранее

Значимость User Story для современной разработки сложно переоценить. Согласно исследованию Standish Group, проекты, использующие гибкие методологии с пользовательскими историями, имеют на 28% больше шансов на успех, чем традиционные подходы с жесткими спецификациями.

Традиционные требования User Stories Система должна позволять пользователям изменять пароль Как пользователь, я хочу изменить свой пароль, чтобы поддерживать безопасность аккаунта Система должна отображать историю транзакций за последние 30 дней Как клиент банка, я хочу видеть историю своих транзакций за последний месяц, чтобы контролировать расходы Должна быть реализована функция добавления товаров в избранное Как покупатель, я хочу сохранять товары в избранном, чтобы быстро найти их при следующем посещении

Преимущества использования User Story в процессе разработки:

Улучшение коммуникации между заказчиками, пользователями и командой разработки

Стимулирование более глубокого понимания потребностей пользователей

Обеспечение гибкости при определении приоритетов и планировании спринтов

Упрощение процесса оценки объема работы и прогресса

Возможность инкрементального создания ценности для пользователя

Анатомия эффективной пользовательской истории

Эффективная User Story состоит из нескольких ключевых элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Рассмотрим структуру качественной пользовательской истории в деталях. ⚙️

Стандартный шаблон User Story включает три основных компонента:

Как [роль пользователя], Я хочу [действие или функциональность], Чтобы [польза или ценность для пользователя].

Разберем каждый компонент:

Роль пользователя — определяет, кто будет использовать функциональность (администратор, покупатель, менеджер и т.д.)

— определяет, кто будет использовать функциональность (администратор, покупатель, менеджер и т.д.) Действие — описывает конкретную функциональность, которую пользователь хочет получить

— описывает конкретную функциональность, которую пользователь хочет получить Польза — объясняет, какую выгоду или ценность получит пользователь

Помимо основной структуры, полноценная пользовательская история обычно дополняется:

Критериями приемки — конкретными условиями, которые должны быть выполнены для признания истории реализованной

— конкретными условиями, которые должны быть выполнены для признания истории реализованной Дополнительным контекстом — информацией, необходимой для полного понимания потребности

— информацией, необходимой для полного понимания потребности Приоритетом — уровнем важности истории относительно других

— уровнем важности истории относительно других Оценкой объема работ — измерением сложности реализации (обычно в story points)

Элемент Назначение Пример Роль Указывает, кто получает выгоду от функциональности Как менеджер проекта... Действие Описывает функциональность ...я хочу видеть график выполнения задач... Польза Объясняет ценность для пользователя ...чтобы своевременно выявлять отставания от плана. Критерии приемки Определяет условия завершенности • График отображает план и факт выполнения<br>• Отставания выделяются красным цветом<br>• Данные обновляются в реальном времени

Хорошая User Story должна быть:

Независимой — может быть реализована отдельно от других историй

— может быть реализована отдельно от других историй Обсуждаемой — стимулирует обсуждение и уточнение деталей

— стимулирует обсуждение и уточнение деталей Ценной — приносит реальную пользу пользователям

— приносит реальную пользу пользователям Оцениваемой — команда может определить объем работ

— команда может определить объем работ Небольшой — реализуема в рамках одного спринта

— реализуема в рамках одного спринта Тестируемой — имеет четкие критерии для проверки реализации

Мария Ковалева, Product Owner в IT-компании Наша команда долго боролась с "размытыми" пользовательскими историями. Мы тратили часы на обсуждение того, что именно требуется сделать, и часто получали результат, не соответствующий ожиданиям. Переломный момент наступил, когда мы начали применять технику "5 почему" к компоненту "чтобы". Для истории "Как пользователь, я хочу получать уведомления о новых сообщениях, чтобы быть в курсе общения" мы задали вопрос: "Почему пользователю важно быть в курсе общения?" Оказалось, что на самом деле пользователям нужно быстро реагировать на сообщения от определенных людей, а не получать уведомления обо всем. После этого открытия мы переписали историю: "Как пользователь, я хочу настраивать приоритетные уведомления для важных контактов, чтобы не пропустить срочные сообщения". Этот небольшой сдвиг в формулировке привел к совершенно другому решению — вместо просто уведомлений мы создали систему фильтрации с приоритезацией контактов.

Пошаговое руководство: от идеи до правильной User Story

Создание качественной User Story — это процесс, требующий внимания к деталям и понимания потребностей пользователей. Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете трансформировать начальную идею в эффективную пользовательскую историю. 🔄

Шаг 1: Определите пользователя и его потребность

Начните с идентификации конкретной роли пользователя и реальной потребности, которую необходимо удовлетворить:

Проведите интервью с реальными пользователями или их представителями

Создайте персоны для различных типов пользователей вашей системы

Определите ключевые сценарии использования для каждой персоны

Шаг 2: Сформулируйте базовую историю

Используя классический шаблон, создайте первую версию пользовательской истории:

Как [роль пользователя], Я хочу [действие/функциональность], Чтобы [польза/ценность].

Например: "Как руководитель отдела, я хочу видеть статистику эффективности каждого сотрудника, чтобы справедливо распределять премии".

Шаг 3: Проверьте историю на соответствие критериям INVEST

Убедитесь, что ваша история соответствует принципам, которые мы рассмотрим подробнее в следующем разделе:

Independent (Независимая)

Negotiable (Обсуждаемая)

Valuable (Ценная)

Estimable (Оцениваемая)

Small (Небольшая)

Testable (Тестируемая)

Шаг 4: Разработайте критерии приемки

Определите конкретные условия, при которых история считается реализованной:

Используйте формат "Дано-Когда-Тогда" для описания сценариев

Включите как позитивные, так и негативные сценарии

Укажите ожидаемое поведение системы в каждом случае

Пример критериев приемки:

Дано: Я авторизован как руководитель отдела Когда: Я открываю раздел "Статистика команды" Тогда: Я вижу список всех сотрудников с показателями KPI за выбранный период

Шаг 5: Проведите обсуждение с командой

Организуйте сессию с командой разработки для уточнения деталей:

Представьте историю и ее контекст

Обсудите технические аспекты реализации

Уточните критерии приемки

Оцените объем работы (например, в story points)

Шаг 6: Разбейте большие истории на меньшие (при необходимости)

Если история оказалась слишком объемной для одного спринта, разделите ее:

По операциям CRUD (Create, Read, Update, Delete)

По ролям пользователей

По потокам данных или бизнес-правилам

По пользовательским сценариям

Шаг 7: Приоритизируйте историю

Определите приоритет истории на основе:

Бизнес-ценности для пользователей и организации

Технических зависимостей

Рисков и сложности реализации

Влияния на другие функциональности системы

Шаг 8: Документируйте и отслеживайте

Внесите финальную версию истории в систему управления задачами:

Присвойте уникальный идентификатор

Добавьте все необходимые метаданные (оценка, приоритет, спринт)

Прикрепите дополнительные материалы (макеты, диаграммы)

Настройте отслеживание прогресса реализации

Критерии INVEST для оценки качества историй

INVEST — это мнемонический акроним, разработанный Биллом Уэйком для определения характеристик качественной User Story. Применение этих критериев позволяет создавать пользовательские истории, которые наиболее эффективно работают в контексте гибкой разработки. 🎯

I — Independent (Независимая)

Хорошие User Story должны быть независимыми друг от друга. Это позволяет командам:

Свободно выбирать порядок реализации историй

Приоритизировать работу без жестких технических зависимостей

Планировать спринты с максимальной гибкостью

Техники достижения независимости:

Объединение сильно связанных историй

Переформулирование для устранения зависимостей

Разделение историй по вертикальным срезам функциональности

N — Negotiable (Обсуждаемая)

User Story — это не контракт, а отправная точка для диалога. Эффективные истории:

Предоставляют пространство для обсуждения деталей реализации

Не содержат излишне детализированных требований

Позволяют команде предлагать альтернативные решения

Ключ к обсуждаемости — фокус на "что" (потребность пользователя), а не на "как" (техническая реализация).

V — Valuable (Ценная)

Каждая пользовательская история должна создавать ценность для конечного пользователя или заказчика:

Чётко обозначайте выгоду в компоненте "чтобы"

Избегайте историй, ориентированных исключительно на технические задачи

Проверяйте, есть ли реальная потребность пользователей в описываемой функциональности

E — Estimable (Оцениваемая)

Команда должна иметь возможность оценить объём работы по истории:

История должна быть достаточно понятной для оценки

Если оценка невозможна, история, вероятно, слишком большая или неясная

Для сложных историй можно сначала создать spike (исследовательскую задачу)

S — Small (Небольшая)

Оптимальный размер истории позволяет реализовать её в рамках одного спринта:

Слишком большие истории сложнее оценивать и реализовывать

Слишком маленькие создают избыточные накладные расходы на управление

Рекомендуемый размер для большинства команд: история, реализуемая за 2-5 дней

Техники разбиения больших историй:

По бизнес-правилам и ограничениям

По шагам рабочего процесса

По вариациям данных

По качественным атрибутам (производительность, безопасность)

T — Testable (Тестируемая)

Каждая история должна иметь четкие критерии приемки, позволяющие определить, когда она считается выполненной:

Критерии должны быть объективными и проверяемыми

Предпочтительно автоматическое тестирование, где это возможно

Тестовые сценарии могут быть определены до начала реализации

Критерий INVEST Признаки соответствия Признаки несоответствия Independent Может быть реализована в любом порядке<br>Не зависит от других историй "Зависит от истории X"<br>"Сначала нужно реализовать Y" Negotiable Фокус на потребности, не на реализации<br>Открыта для обсуждения Сверхдетализация<br>Жесткие технические требования Valuable Четкая польза для пользователя<br>Решает реальную проблему Фокус на технической задаче<br>Отсутствие компонента "чтобы" Estimable Команда может оценить сложность<br>Понятный объем работы Команда не понимает, что нужно делать<br>Слишком расплывчатое описание Small Реализуема в рамках спринта<br>Объем работы 2-5 дней Требует более двух недель работы<br>Включает множество функций Testable Имеет четкие критерии приемки<br>Можно однозначно сказать "готово/не готово" Субъективные критерии<br>Невозможно проверить выполнение

Типичные ошибки при создании User Story и как их избежать

Даже опытные команды допускают ошибки при создании пользовательских историй. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их предотвращения. ⚠️

Ошибка 1: Технические истории вместо пользовательских

Одна из самых распространенных ошибок — создание историй, ориентированных на технические задачи, а не на потребности пользователей.

Неправильно: "Как разработчик, я хочу рефакторить базу данных, чтобы улучшить производительность"

"Как разработчик, я хочу рефакторить базу данных, чтобы улучшить производительность" Правильно: "Как пользователь, я хочу, чтобы поиск по каталогу работал быстрее, чтобы экономить время при выборе товаров"

Как избежать: Всегда задавайте вопрос "Какую ценность получает конечный пользователь?" Технические задачи оформляйте как подзадачи к пользовательским историям или как отдельные технические задачи.

Ошибка 2: Слишком большие истории ("эпики" без декомпозиции)

Чрезмерно объемные истории сложно оценивать и реализовывать в рамках одного спринта.

Неправильно: "Как пользователь, я хочу иметь систему управления заказами, чтобы контролировать мои покупки"

"Как пользователь, я хочу иметь систему управления заказами, чтобы контролировать мои покупки" Правильно: Разбить на меньшие истории: "Как пользователь, я хочу видеть список моих заказов", "Как пользователь, я хочу фильтровать заказы по статусу" и т.д.

Как избежать: Используйте правило: одна история должна быть реализована за 2-5 дней работы. Применяйте техники декомпозиции историй, ориентируясь на конкретные пользовательские сценарии.

Ошибка 3: Отсутствие четких критериев приемки

Без ясных критериев невозможно объективно определить, когда история считается выполненной.

Неправильно: "Система должна иметь удобный интерфейс"

"Система должна иметь удобный интерфейс" Правильно: "Пользователь может заполнить форму регистрации менее чем за 60 секунд", "Система отображает подсказки при наведении на поля ввода"

Как избежать: Для каждой истории формулируйте конкретные, измеримые критерии приемки. Используйте формат "Дано-Когда-Тогда" для описания сценариев.

Ошибка 4: Игнорирование компонента "чтобы" (цели)

Пропуск объяснения ценности делает историю неполной и может привести к неоптимальным решениям.

Неправильно: "Как администратор, я хочу иметь панель управления пользователями"

"Как администратор, я хочу иметь панель управления пользователями" Правильно: "Как администратор, я хочу иметь панель управления пользователями, чтобы быстро блокировать подозрительные аккаунты и обеспечивать безопасность системы"

Как избежать: Всегда включайте компонент "чтобы", объясняющий бизнес-ценность. Проверяйте, действительно ли предложенная функциональность решает указанную проблему.

Ошибка 5: Использование технического жаргона

Перегруженность терминологией затрудняет понимание истории нетехническими участниками команды.

Неправильно: "Как пользователь, я хочу иметь RESTful API с JWT-авторизацией для доступа к бэкенду"

"Как пользователь, я хочу иметь RESTful API с JWT-авторизацией для доступа к бэкенду" Правильно: "Как разработчик мобильного приложения, я хочу безопасно получать данные с сервера, чтобы интегрировать их в мобильное приложение"

Как избежать: Пишите истории простым языком, понятным всем заинтересованным сторонам. Технические детали оставляйте для обсуждений и документации.

Ошибка 6: Истории, зависящие от других историй

Сильные зависимости между историями ограничивают гибкость планирования и реализации.

Неправильно: "Как пользователь, я хочу добавлять товары в избранное (зависит от истории #123 — Регистрация пользователей)"

"Как пользователь, я хочу добавлять товары в избранное (зависит от истории #123 — Регистрация пользователей)" Правильно: Либо объединить зависимые истории, либо переформулировать: "Как авторизованный пользователь, я хочу добавлять товары в избранное"

Как избежать: Стремитесь к созданию вертикальных срезов функциональности. Если зависимости неизбежны, делайте их явными при планировании.

Ошибка 7: Перегруженность деталями реализации

Излишняя детализация технической реализации лишает команду разработки пространства для творческого подхода.

Неправильно: "Как пользователь, я хочу, чтобы система использовала PostgreSQL для хранения данных о заказах и Redis для кэширования"

"Как пользователь, я хочу, чтобы система использовала PostgreSQL для хранения данных о заказах и Redis для кэширования" Правильно: "Как пользователь, я хочу быстрый доступ к истории моих заказов, чтобы отслеживать статус доставки"

Как избежать: Сосредоточьтесь на том, что должно быть сделано, а не на том, как это должно быть реализовано. Технические решения обсуждайте отдельно.