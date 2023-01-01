Уровни английского языка по шкале CEFR: критерии оценки навыков

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык и стремящиеся определить свой уровень владения.

Преподаватели и методисты, работающие с учащимися на разных уровнях.

Потенциальные соискатели, которым важно знать требования к языковым навыкам для трудоустройства. Когда дело доходит до изучения английского языка, понимание своего текущего уровня становится ключом к эффективному прогрессу. Представьте ситуацию: вы отправляете резюме на позицию, где требуется "свободный английский", но что именно это значит? Или преподаватель говорит, что вам нужно достичь уровня B2, а вы не имеете представления о конкретных требованиях. Именно эту путаницу призвана устранить общеевропейская шкала CEFR с шестью четко определенными уровнями от A1 до C2. Разбираясь в критериях каждого уровня, вы получаете не просто абстрактные обозначения, а дорожную карту развития языковых навыков. 🗺️

Таблица уровней английского языка: общепринятая шкала

Общеевропейская система оценки языковой компетенции (CEFR – Common European Framework of Reference) была разработана Советом Европы для стандартизации уровней владения иностранными языками. Эта система стала международным эталоном, который используется не только в Европе, но и по всему миру как универсальный язык описания языковых компетенций.

Шкала CEFR разделяет владение языком на шесть уровней, сгруппированных в три основные категории:

A – Элементарное владение : A1 (Beginner/Уровень выживания) и A2 (Elementary/Предпороговый уровень)

: A1 (Beginner/Уровень выживания) и A2 (Elementary/Предпороговый уровень) B – Самостоятельное владение : B1 (Intermediate/Пороговый уровень) и B2 (Upper-Intermediate/Пороговый продвинутый уровень)

: B1 (Intermediate/Пороговый уровень) и B2 (Upper-Intermediate/Пороговый продвинутый уровень) C – Свободное владеие: C1 (Advanced/Уровень профессионального владения) и C2 (Proficiency/Уровень владения в совершенстве)

Каждый уровень определяет конкретные навыки по четырем ключевым компетенциям: чтение, письмо, говорение и аудирование. Это позволяет более точно оценить, на каком этапе обучения находится человек и какие компетенции ему ещё предстоит развить.

Уровень Международное обозначение Описание Примерное количество учебных часов A1 Beginner Базовое понимание знакомых фраз и выражений 90-100 A2 Elementary Простое общение на знакомые темы 180-200 B1 Intermediate Понимание основных идей и уверенное общение 350-400 B2 Upper-Intermediate Свободное общение с носителями языка 500-600 C1 Advanced Гибкое и эффективное использование языка 700-800 C2 Proficiency Владение на уровне образованного носителя 1000+

Важно понимать, что переход между уровнями требует значительных усилий и времени. Темп обучения также сильно зависит от индивидуальных способностей, интенсивности занятий и языковой среды. Поэтому указанные часы являются ориентировочными и могут варьироваться.

Елена Соколова, методист по иностранным языкам Недавно ко мне обратилась Марина, успешный маркетолог, которая получила предложение о работе в международной компании. В требованиях было указано "уровень английского не ниже B2". Марина была в растерянности — она училась в школе и университете, могла общаться на бытовые темы, но понятия не имела, соответствует ли её уровень требуемому B2. Мы провели диагностику по шкале CEFR и выяснили, что её реальный уровень — уверенный B1. Марина могла рассказать о себе, своих увлечениях, задать вопросы собеседнику, но испытывала трудности при обсуждении профессиональных тем, особенно в быстром темпе. Я составила для неё трёхмесячный интенсивный курс с упором на профессиональную лексику и разговорную практику. К собеседованию Марина достигла уровня B2 — она могла свободно обсуждать рабочие вопросы, аргументировать свою позицию и понимать сложные тексты по специальности. Это стало возможным именно потому, что мы точно определили её стартовый уровень и составили чёткий план развития до требуемого.

Базовые уровни A1-A2: начальный этап изучения языка

Базовые уровни A1 и A2 — это фундамент, на котором строится все дальнейшее изучение английского языка. На этом этапе формируются ключевые навыки, которые позволяют перейти от полного незнания языка к базовой коммуникации. 🏗️

Уровень A1 (Beginner/Начальный):

Понимание и говорение: Человек понимает и может использовать знакомые повседневные выражения и очень простые фразы для конкретных потребностей. Способен представиться, задать простые вопросы о месте жительства, знакомых людях и вещах, которыми владеет.

Узнает названия, слова и простейшие фразы в объявлениях, плакатах, каталогах. Письмо: Может написать простую открытку, заполнить формуляр с личными данными (имя, национальность, адрес).

Владеет базовыми грамматическими структурами (Present Simple, личные местоимения, притяжательные прилагательные, вопросительные слова). Словарный запас: Около 500-600 слов, включая числительные, дни недели, базовые глаголы действия.

Уровень A2 (Elementary/Элементарный):

Понимание и говорение: Понимает часто используемые выражения в областях, непосредственно связанных с повседневной жизнью (например, основная личная информация, покупки, местная география, работа). Может общаться в простых и рутинных ситуациях, требующих простого и прямого обмена информацией.

Понимает короткие, простые тексты. Может найти конкретную, предсказуемую информацию в простых повседневных материалах, таких как объявления, проспекты, меню и расписания. Письмо: Может написать короткие, простые заметки и сообщения по вопросам, касающимся основных потребностей. Составляет простое личное письмо.

Использует простые структуры предложений с заученными фразами и формулировками (Past Simple, Future Simple, модальные глаголы can/must/should). Словарный запас: Расширяется до 1000-1500 слов, включая более детальную лексику о личности, профессии, интересах.

На базовых уровнях особенно важно развивать фонетические навыки и работать над произношением. Именно в этот период закладываются основы правильной артикуляции звуков и интонационных паттернов.

Типичные сценарии использования английского на уровнях A1-A2:

Бронирование номера в отеле

Заказ еды в ресторане

Покупка билетов на общественный транспорт

Приветствие и знакомство с новыми людьми

Описание своих предпочтений и распорядка дня

Важно помнить, что на этих уровнях общение ограничено простыми ситуациями, и часто требуется помощь собеседника, который говорит медленно и готов повторить или перефразировать сказанное.

Средние уровни B1-B2: от независимого к уверенному владению

Средние уровни B1 и B2 представляют собой качественный скачок от базового понимания к практическому применению языка в реальных ситуациях. На этих этапах происходит переход от адаптированных учебных текстов к аутентичным материалам и от контролируемого общения к спонтанной коммуникации. 🚀

Уровень B1 (Intermediate/Средний):

Понимание и говорение: Человек понимает основные идеи четких сообщений на знакомые темы, возникающие на работе, учебе, досуге. Может общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия по местности, где говорят на изучаемом языке. Описывает впечатления, события, надежды, стремления, излагает и обосновывает свое мнение и планы.

Понимает тексты, содержащие часто употребляемую лексику по повседневной или профессиональной тематике. Письмо: Составляет связные тексты на знакомые или интересующие темы, описывает опыт, события, мечты, надежды.

Использует все основные времена (Present Perfect, Past Continuous), условные предложения первого типа, сравнительные степени прилагательных. Словарный запас: Около 2000-2500 активных слов, включая идиомы и разговорные выражения.

Уровень B2 (Upper-Intermediate/Выше среднего):

Понимание и говорение: Понимает основное содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, включая технические дискуссии в своей профессиональной области. Общается с определенной степенью беглости и спонтанности, делающей регулярное взаимодействие с носителями языка вполне возможным без напряжения для любой из сторон.

Читает статьи и сообщения по современным проблемам, авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения. Письмо: Пишет подробные сообщения по широкому кругу вопросов, объясняет свою точку зрения, приводя аргументы "за" и "против".

Уверенно использует сложные грамматические конструкции (все времена, пассивный залог, косвенную речь, условные предложения всех типов). Словарный запас: 3500-4000 активных слов, включая специализированную терминологию по своей сфере деятельности.

На уровне B2 особенно заметно возрастает беглость речи и точность выражения мыслей. Человек может не только поддерживать разговор, но и направлять его, выражая свои мысли нюансированно, подбирая подходящие языковые средства.

Алексей Петров, преподаватель английского для IT-специалистов Дмитрий пришел ко мне на обучение с твердым уровнем B1. Он мог общаться на английском в повседневных ситуациях, читал техническую документацию со словарем и периодически смотрел видео на YouTube с субтитрами. Но его цель была конкретной — подготовиться к собеседованию в международную IT-компанию, где требовался уровень B2. Мы составили план обучения с фокусом на профессиональном словарном запасе, развитии навыков ведения дискуссии и умении чётко формулировать сложные технические концепции. Особое внимание уделили условным предложениям, passive voice и present perfect continuous — конструкциям, которые вызывали у него затруднения. Через четыре месяца регулярных занятий Дмитрий смог уверенно обсуждать архитектуру программного обеспечения, объяснять преимущества различных подходов к решению технических задач и аргументированно отстаивать свою точку зрения. На собеседовании он продемонстрировал уверенное владение языком на уровне B2 и получил предложение о работе. Ключевым фактором успеха стала не просто интенсивность занятий, а правильная фокусировка на развитии тех аспектов языка, которые были критически важны именно для его профессиональной коммуникации.

Языковой навык Уровень B1 Уровень B2 Аудирование Понимание основных идей в четкой речи на знакомые темы Понимание развернутых докладов и лекций, большинства новостей и фильмов Говорение Умение общаться в большинстве ситуаций во время путешествия Спонтанное и беглое общение с носителями языка без напряжения Чтение Понимание текстов на повседневные темы Понимание сложных текстов и современной литературы Письмо Написание простых связных текстов на знакомые темы Написание детальных текстов по широкому кругу вопросов с аргументацией Примерный активный словарный запас 2000-2500 слов 3500-4000 слов

Переход от B1 к B2 часто характеризуется как преодоление "языкового плато" и требует целенаправленной работы над расширением словарного запаса, автоматизацией грамматических навыков и развитием беглости речи.

Продвинутые уровни C1-C2: профессиональное владение языком

Продвинутые уровни C1 и C2 представляют собой вершину языкового мастерства, когда английский становится не просто средством коммуникации, а инструментом тонкого выражения мыслей, убеждения и профессиональной реализации. На этих уровнях стирается грань между изучающим язык и образованным носителем. 🎭

Уровень C1 (Advanced/Продвинутый):

Понимание и говорение: Понимает объемные сложные тексты на различные темы, распознает скрытое значение. Говорит спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов. Гибко и эффективно использует язык для общения в научной и профессиональной деятельности.

Понимает сложные художественные произведения, специальные статьи и технические инструкции большого объема. Письмо: Создает четкие, хорошо структурированные, подробные тексты на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и объединения его элементов.

Владеет всеми грамматическими структурами, включая редкие и сложные формы (инверсия, эллипсис, герундиальные и инфинитивные конструкции), может выбирать стилистически подходящие варианты. Словарный запас: 5000-6000+ активных слов, включая академическую, профессиональную лексику, идиоматические выражения, коннотации слов.

Уровень C2 (Proficiency/Владение в совершенстве):

Понимание и говорение: Понимает практически любое устное или письменное сообщение. Может составить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источников, точно передавая их содержание, различия в стиле и регистрах. Говорит спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений даже в сложных ситуациях.

Без труда понимает все формы письменной речи, включая абстрактные, сложные в структурном или лингвистическом отношении тексты (инструкции, специальные статьи, художественные произведения). Письмо: Пишет сложные письма, отчеты, статьи или рассуждения на профессиональные темы, логично и стилистически соответственно выстраивая аргументацию.

Полное владение грамматикой, включая самые сложные аспекты, с пониманием функционального и стилистического использования грамматических форм. Словарный запас: 7500+ активных слов, включая редкие слова, научную терминологию, сленг, разговорные выражения разных англоязычных стран.

Важно понимать, что на уровнях C1 и C2 ключевую роль играет не только языковая компетенция, но и социокультурная — понимание культурных аллюзий, юмора, подтекста и умение адаптировать свою речь к различным контекстам общения.

Люди с уровнем C1-C2 часто работают в таких профессиональных сферах как:

Международная дипломатия и отношения

Академическая среда (преподавание, научная деятельность)

Литературный и технический перевод

Международная журналистика

Руководящие позиции в международных корпорациях

Юридическая практика в международном праве

Достижение уровней C1 и C2 требует длительного и глубокого погружения в языковую среду, постоянной практики во всех аспектах языка и часто включает специализацию в определенной профессиональной или академической области. На этих уровнях происходит переход от изучения языка как такового к непрерывному совершенствованию навыков его использования.

Как определить свой уровень английского: критерии самооценки

Определение собственного уровня владения английским языком — важный шаг для планирования дальнейшего обучения и понимания своих реальных возможностей на рынке труда. Существует несколько подходов к самооценке, которые помогут получить предварительное представление о вашем текущем уровне. 📊

Практические критерии самооценки по основным языковым навыкам:

Аудирование: Оцените, как хорошо вы понимаете разговорную речь в различных контекстах — от личной беседы до новостных репортажей и фильмов без субтитров.

Конкретные способы самостоятельной оценки уровня:

Онлайн-тестирование: Многие образовательные платформы и языковые школы предлагают бесплатные тесты определения уровня, основанные на шкале CEFR. Самопроверка по таблице дескрипторов CEFR: Изучите описания уровней и честно оцените, какое из них наиболее точно соответствует вашим текущим навыкам. "Can-do statements": Проанализируйте свои способности через конкретные языковые задачи — "Я могу описать свой опыт работы", "Я могу понять основную идею новостного репортажа" и т.д. Пробный урок с преподавателем: Профессиональный преподаватель может оценить ваш уровень через серию специальных упражнений и разговорную практику. Аутентичные материалы: Попробуйте послушать TED Talk, прочитать статью из The Economist или написать эссе на заданную тему, а затем оцените степень своего понимания или качество созданного текста.

Признаки различных уровней владения языком, которые можно наблюдать самостоятельно:

A1-A2: Вы понимаете отдельные слова и простые предложения, можете представиться и задать базовые вопросы. Часто приходится просить собеседника говорить медленнее или повторить сказанное.

Вы можете поддержать разговор на знакомые темы, понимаете основную идею новостей и статей, способны описать свои впечатления и планы, но иногда делаете ошибки и испытываете трудности со сложными грамматическими конструкциями. B2: Вы можете общаться с носителями языка без особых усилий, понимаете большинство фильмов и телепередач, читаете без труда неспециализированную литературу, умеете аргументировать свою точку зрения.

Важно помнить, что самооценка — это лишь ориентир. Для получения более точных результатов рекомендуется пройти официальное тестирование или обратиться к профессиональному преподавателю. Также стоит учитывать, что уровень может различаться по разным аспектам языка — например, человек может иметь сильные навыки чтения (B2), но более слабые навыки говорения (B1).

Регулярная самооценка помогает отслеживать прогресс и корректировать план обучения, фокусируясь на тех аспектах языка, которые нуждаются в дополнительной практике и развитии.