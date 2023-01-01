Уровень Pre-Intermediate в английском: навыки, требования, возможности

Когда вы подбираете курс английского или оцениваете собственные знания, термин "Pre-Intermediate" часто вызывает замешательство. Это словно мост между элементарным уровнем и свободным общением — момент, когда вы переходите от заученных фраз к настоящему использованию языка. По статистике, 47% изучающих английский застревают именно на этом уровне, не понимая, как преодолеть его барьеры. Давайте раскроем, что на самом деле скрывается за этим термином, какие конкретные навыки он включает, и как точно определить, достигли ли вы этой ступени языковой компетенции. 🔍

Что такое Pre-Intermediate в системе уровней английского

Pre-Intermediate — промежуточный уровень между Elementary (начальный) и Intermediate (средний), соответствующий уровням A2-B1 по Общеевропейской шкале языковой компетенции CEFR. На этом этапе учащийся выходит из зоны "языкового выживания" и начинает формировать основу для более свободного общения.

Пользователи уровня Pre-Intermediate могут:

Понимать часто используемые выражения в повседневных ситуациях

Поддерживать простые разговоры о себе, семье, работе

Описывать простыми фразами свой опыт, планы, мнения

Читать несложные аутентичные тексты

В контексте академических достижений, Pre-Intermediate примерно эквивалентен:

Тестовая система Соответствующий балл/уровень IELTS 3.5-4.0 TOEFL iBT 32-45 Cambridge English КЕТ (A2) / начальный PET (B1) CEFR A2-B1

Важно понимать, что Pre-Intermediate — это переходный этап, на котором закладывается основа для дальнейшего прогресса. Здесь учащиеся расширяют свои коммуникативные возможности, переходя от заученных фраз к более гибкому использованию языка. 🌉

Мария Петрова, методист по английскому языку Моя ученица Анна пришла ко мне с уровнем Elementary после года самостоятельного изучения английского. Она могла рассказать о себе, своей семье, но терялась в непредсказуемых ситуациях. Мы начали работу над переходом к Pre-Intermediate: расширяли словарный запас тематическими группами, добавляли прошедшие времена, условные предложения. Через три месяца Анна заметила, что во время поездки в Прагу уже могла не только заказать еду в ресторане, но и спросить о составе блюд, поддержать краткий разговор с официантом о местных традициях. Это был явный переход от "выживания" к настоящему общению — ключевой показатель уровня Pre-Intermediate.

Языковые навыки на уровне A2-B1 английского языка

На уровне Pre-Intermediate происходит качественный скачок во всех языковых навыках. Рассмотрим детально, что ожидается от учащихся в каждом из них.

Аудирование:

Понимание основного смысла коротких, четких сообщений

Распознавание знакомых слов в потоке речи среднего темпа

Улавливание ключевой информации из объявлений, инструкций

Понимание простых диалогов на знакомые темы

Говорение:

Участие в простых диалогах на повседневные темы

Описание своего опыта, событий, планов

Краткое объяснение своего мнения или планов

Рассказ простой истории или пересказ сюжета

Чтение:

Понимание простых текстов на повседневные темы

Извлечение конкретной информации из несложных документов

Понимание простых личных писем

Чтение адаптированной литературы уровня A2-B1

Письмо:

Написание простых связных текстов на знакомые темы

Составление личных писем с описанием опыта и впечатлений

Создание базовых официальных сообщений

Заполнение форм с персональной информацией

Характерной особенностью уровня Pre-Intermediate является неравномерность развития навыков. Обычно рецептивные навыки (чтение, аудирование) развиваются быстрее продуктивных (говорение, письмо). 📊

Грамматика и лексика уровня Pre-Intermediate

Грамматический арсенал на уровне Pre-Intermediate существенно расширяется, позволяя строить более сложные и точные высказывания. Словарный запас также становится более богатым и тематически разнообразным.

Ключевые грамматические структуры:

Все времена группы Present (Simple, Continuous, Perfect)

Past Simple и Past Continuous

Будущее время (Future Simple, be going to)

Модальные глаголы (can, could, should, must, have to)

Условные предложения первого типа

Степени сравнения прилагательных

Исчисляемые/неисчисляемые существительные

Пассивный залог в Present и Past Simple

Герундий и инфинитив в простых конструкциях

Лексический минимум:

Тематическая область Примеры лексических единиц Личная информация personality traits, relationships, appearance, emotions Повседневная жизнь household chores, shopping, public transport, services Работа и образование job responsibilities, career plans, subjects, qualifications Путешествия accommodation, sightseeing, travel arrangements, cultural differences Здоровье common illnesses, treatments, healthy lifestyle, medical services Развлечения hobbies, sports, social media, music, films, literature

Общий объем активного словарного запаса на уровне Pre-Intermediate составляет примерно 1500-2000 слов. Пассивный словарный запас может быть значительно больше — до 3500 слов. 📚

Учащиеся также начинают осваивать базовые словообразовательные модели (суффиксы, префиксы) и простые устойчивые словосочетания (phrasal verbs, collocations), что помогает им более эффективно расширять словарный запас.

Практические умения для повседневного общения

Уровень Pre-Intermediate — это первый этап, когда изучающий английский может практически применять язык в реальных ситуациях, выходя за рамки заученных фраз. Рассмотрим конкретные коммуникативные функции, доступные на этом уровне. 🗣️

В путешествиях:

Бронирование номера в отеле с уточнением деталей

Заказ еды в ресторане с вопросами о составе блюд

Покупка билетов на транспорт с уточнением времени и маршрута

Объяснение простых проблем (потерянный багаж, опоздание)

Запрос и понимание направлений к нужному месту

В бытовых ситуациях:

Посещение врача с объяснением симптомов

Обсуждение условий аренды жилья

Решение проблем с покупками (возврат, обмен товара)

Заказ услуг по телефону (такси, доставка еды)

В профессиональной среде:

Проведение простой презентации о знакомой теме

Участие в рабочих совещаниях с базовым изложением своей позиции

Написание простых деловых писем и электронных сообщений

Объяснение своих профессиональных навыков и опыта

Александр Семенов, преподаватель английского языка Мой ученик Дмитрий — инженер международной компании. С уровнем Elementary он мог представиться на встречах с иностранными коллегами, но не мог участвовать в обсуждениях. Мы сфокусировались на специализированной лексике его отрасли и типичных рабочих ситуациях. Через полгода Дмитрий достиг уровня Pre-Intermediate, и я помню его восторженное сообщение после первой самостоятельно проведенной презентации для иностранных партнеров. "Александр, они задавали вопросы, а я отвечал! Не идеально, но они меня понимали, и я понимал их!" Это именно то, что характеризует Pre-Intermediate: вы еще делаете ошибки, говорите не очень бегло, но уже способны реально общаться в большинстве повседневных ситуаций. Это первая ступень настоящей коммуникативной свободы.

Особенно важный навык на уровне Pre-Intermediate — умение перефразировать свою мысль, если собеседник не понимает. Это позволяет компенсировать ограниченный словарный запас и продолжать коммуникацию даже при возникновении трудностей. 💬

Как повысить уровень английского до Pre-Intermediate

Достижение уровня Pre-Intermediate требует систематического подхода и регулярной практики. Вот конкретные стратегии, которые помогут вам преодолеть барьер от Elementary к Pre-Intermediate. 🚀

Эффективные методы обучения:

Регулярные занятия с преподавателем (2-3 раза в неделю)

Ежедневная практика (минимум 30 минут)

Комбинирование всех языковых навыков

Создание языковой среды в повседневной жизни

Конкретные техники и упражнения:

Для расширения словарного запаса: Изучение слов тематическими группами

Использование метода интервальных повторений

Ведение личного словаря с примерами употребления

Работа с карточками и приложениями для запоминания слов Для улучшения грамматики: Регулярное выполнение упражнений на проблемные темы

Анализ собственных ошибок и ведение "журнала ошибок"

Использование грамматики в контексте — письменные работы и говорение Для развития навыков аудирования: Просмотр видео и подкастов для уровня A2

Использование субтитров с постепенным отказом от них

Практика аудирования с выполнением конкретных заданий Для улучшения говорения: Регулярные разговорные клубы или языковой обмен

Запись и анализ собственной речи

Заучивание и использование разговорных формул и клише

Рекомендуемые ресурсы:

Учебники: English File Pre-Intermediate, Cutting Edge Pre-Intermediate

Приложения: Duolingo, Memrise, BBC Learning English

YouTube-каналы: English with Lucy, Rachel's English

Подкасты: Elementary Podcasts (British Council), Coffee Break English

Адаптированное чтение: Oxford Bookworms (уровни 1-2), Penguin Readers (уровни 2-3)

Стандартное время для перехода от Elementary к Pre-Intermediate составляет 4-6 месяцев при регулярных занятиях. Однако индивидуальные результаты могут значительно варьироваться в зависимости от интенсивности обучения, языкового опыта и личных особенностей учащегося. ⏱️