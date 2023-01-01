Уровень Pre-Intermediate в английском: навыки, требования, возможности#Аналитика образования и EdTech-метрики
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык на уровне Elementary, желающие перейти на уровень Pre-Intermediate.
- Преподаватели английского языка, ищущие информацию о характеристиках уровня Pre-Intermediate.
Родители студентов, интересующиеся процессом изучения английского и прогрессом своих детей.
Когда вы подбираете курс английского или оцениваете собственные знания, термин "Pre-Intermediate" часто вызывает замешательство. Это словно мост между элементарным уровнем и свободным общением — момент, когда вы переходите от заученных фраз к настоящему использованию языка. По статистике, 47% изучающих английский застревают именно на этом уровне, не понимая, как преодолеть его барьеры. Давайте раскроем, что на самом деле скрывается за этим термином, какие конкретные навыки он включает, и как точно определить, достигли ли вы этой ступени языковой компетенции. 🔍
Что такое Pre-Intermediate в системе уровней английского
Pre-Intermediate — промежуточный уровень между Elementary (начальный) и Intermediate (средний), соответствующий уровням A2-B1 по Общеевропейской шкале языковой компетенции CEFR. На этом этапе учащийся выходит из зоны "языкового выживания" и начинает формировать основу для более свободного общения.
Пользователи уровня Pre-Intermediate могут:
- Понимать часто используемые выражения в повседневных ситуациях
- Поддерживать простые разговоры о себе, семье, работе
- Описывать простыми фразами свой опыт, планы, мнения
- Читать несложные аутентичные тексты
В контексте академических достижений, Pre-Intermediate примерно эквивалентен:
|Тестовая система
|Соответствующий балл/уровень
|IELTS
|3.5-4.0
|TOEFL iBT
|32-45
|Cambridge English
|КЕТ (A2) / начальный PET (B1)
|CEFR
|A2-B1
Важно понимать, что Pre-Intermediate — это переходный этап, на котором закладывается основа для дальнейшего прогресса. Здесь учащиеся расширяют свои коммуникативные возможности, переходя от заученных фраз к более гибкому использованию языка. 🌉
Мария Петрова, методист по английскому языку Моя ученица Анна пришла ко мне с уровнем Elementary после года самостоятельного изучения английского. Она могла рассказать о себе, своей семье, но терялась в непредсказуемых ситуациях. Мы начали работу над переходом к Pre-Intermediate: расширяли словарный запас тематическими группами, добавляли прошедшие времена, условные предложения.
Через три месяца Анна заметила, что во время поездки в Прагу уже могла не только заказать еду в ресторане, но и спросить о составе блюд, поддержать краткий разговор с официантом о местных традициях. Это был явный переход от "выживания" к настоящему общению — ключевой показатель уровня Pre-Intermediate.
Языковые навыки на уровне A2-B1 английского языка
На уровне Pre-Intermediate происходит качественный скачок во всех языковых навыках. Рассмотрим детально, что ожидается от учащихся в каждом из них.
Аудирование:
- Понимание основного смысла коротких, четких сообщений
- Распознавание знакомых слов в потоке речи среднего темпа
- Улавливание ключевой информации из объявлений, инструкций
- Понимание простых диалогов на знакомые темы
Говорение:
- Участие в простых диалогах на повседневные темы
- Описание своего опыта, событий, планов
- Краткое объяснение своего мнения или планов
- Рассказ простой истории или пересказ сюжета
Чтение:
- Понимание простых текстов на повседневные темы
- Извлечение конкретной информации из несложных документов
- Понимание простых личных писем
- Чтение адаптированной литературы уровня A2-B1
Письмо:
- Написание простых связных текстов на знакомые темы
- Составление личных писем с описанием опыта и впечатлений
- Создание базовых официальных сообщений
- Заполнение форм с персональной информацией
Характерной особенностью уровня Pre-Intermediate является неравномерность развития навыков. Обычно рецептивные навыки (чтение, аудирование) развиваются быстрее продуктивных (говорение, письмо). 📊
Грамматика и лексика уровня Pre-Intermediate
Грамматический арсенал на уровне Pre-Intermediate существенно расширяется, позволяя строить более сложные и точные высказывания. Словарный запас также становится более богатым и тематически разнообразным.
Ключевые грамматические структуры:
- Все времена группы Present (Simple, Continuous, Perfect)
- Past Simple и Past Continuous
- Будущее время (Future Simple, be going to)
- Модальные глаголы (can, could, should, must, have to)
- Условные предложения первого типа
- Степени сравнения прилагательных
- Исчисляемые/неисчисляемые существительные
- Пассивный залог в Present и Past Simple
- Герундий и инфинитив в простых конструкциях
Лексический минимум:
|Тематическая область
|Примеры лексических единиц
|Личная информация
|personality traits, relationships, appearance, emotions
|Повседневная жизнь
|household chores, shopping, public transport, services
|Работа и образование
|job responsibilities, career plans, subjects, qualifications
|Путешествия
|accommodation, sightseeing, travel arrangements, cultural differences
|Здоровье
|common illnesses, treatments, healthy lifestyle, medical services
|Развлечения
|hobbies, sports, social media, music, films, literature
Общий объем активного словарного запаса на уровне Pre-Intermediate составляет примерно 1500-2000 слов. Пассивный словарный запас может быть значительно больше — до 3500 слов. 📚
Учащиеся также начинают осваивать базовые словообразовательные модели (суффиксы, префиксы) и простые устойчивые словосочетания (phrasal verbs, collocations), что помогает им более эффективно расширять словарный запас.
Практические умения для повседневного общения
Уровень Pre-Intermediate — это первый этап, когда изучающий английский может практически применять язык в реальных ситуациях, выходя за рамки заученных фраз. Рассмотрим конкретные коммуникативные функции, доступные на этом уровне. 🗣️
В путешествиях:
- Бронирование номера в отеле с уточнением деталей
- Заказ еды в ресторане с вопросами о составе блюд
- Покупка билетов на транспорт с уточнением времени и маршрута
- Объяснение простых проблем (потерянный багаж, опоздание)
- Запрос и понимание направлений к нужному месту
В бытовых ситуациях:
- Посещение врача с объяснением симптомов
- Обсуждение условий аренды жилья
- Решение проблем с покупками (возврат, обмен товара)
- Заказ услуг по телефону (такси, доставка еды)
В профессиональной среде:
- Проведение простой презентации о знакомой теме
- Участие в рабочих совещаниях с базовым изложением своей позиции
- Написание простых деловых писем и электронных сообщений
- Объяснение своих профессиональных навыков и опыта
Александр Семенов, преподаватель английского языка Мой ученик Дмитрий — инженер международной компании. С уровнем Elementary он мог представиться на встречах с иностранными коллегами, но не мог участвовать в обсуждениях. Мы сфокусировались на специализированной лексике его отрасли и типичных рабочих ситуациях.
Через полгода Дмитрий достиг уровня Pre-Intermediate, и я помню его восторженное сообщение после первой самостоятельно проведенной презентации для иностранных партнеров. "Александр, они задавали вопросы, а я отвечал! Не идеально, но они меня понимали, и я понимал их!"
Это именно то, что характеризует Pre-Intermediate: вы еще делаете ошибки, говорите не очень бегло, но уже способны реально общаться в большинстве повседневных ситуаций. Это первая ступень настоящей коммуникативной свободы.
Особенно важный навык на уровне Pre-Intermediate — умение перефразировать свою мысль, если собеседник не понимает. Это позволяет компенсировать ограниченный словарный запас и продолжать коммуникацию даже при возникновении трудностей. 💬
Как повысить уровень английского до Pre-Intermediate
Достижение уровня Pre-Intermediate требует систематического подхода и регулярной практики. Вот конкретные стратегии, которые помогут вам преодолеть барьер от Elementary к Pre-Intermediate. 🚀
Эффективные методы обучения:
- Регулярные занятия с преподавателем (2-3 раза в неделю)
- Ежедневная практика (минимум 30 минут)
- Комбинирование всех языковых навыков
- Создание языковой среды в повседневной жизни
Конкретные техники и упражнения:
- Для расширения словарного запаса:
- Изучение слов тематическими группами
- Использование метода интервальных повторений
- Ведение личного словаря с примерами употребления
- Работа с карточками и приложениями для запоминания слов
- Для улучшения грамматики:
- Регулярное выполнение упражнений на проблемные темы
- Анализ собственных ошибок и ведение "журнала ошибок"
- Использование грамматики в контексте — письменные работы и говорение
- Для развития навыков аудирования:
- Просмотр видео и подкастов для уровня A2
- Использование субтитров с постепенным отказом от них
- Практика аудирования с выполнением конкретных заданий
- Для улучшения говорения:
- Регулярные разговорные клубы или языковой обмен
- Запись и анализ собственной речи
- Заучивание и использование разговорных формул и клише
Рекомендуемые ресурсы:
- Учебники: English File Pre-Intermediate, Cutting Edge Pre-Intermediate
- Приложения: Duolingo, Memrise, BBC Learning English
- YouTube-каналы: English with Lucy, Rachel's English
- Подкасты: Elementary Podcasts (British Council), Coffee Break English
- Адаптированное чтение: Oxford Bookworms (уровни 1-2), Penguin Readers (уровни 2-3)
Стандартное время для перехода от Elementary к Pre-Intermediate составляет 4-6 месяцев при регулярных занятиях. Однако индивидуальные результаты могут значительно варьироваться в зависимости от интенсивности обучения, языкового опыта и личных особенностей учащегося. ⏱️
Достижение уровня Pre-Intermediate — это значимый рубеж в изучении английского языка. На этом этапе вы переходите от простого "выживания" к реальному общению, расширяете границы своих возможностей и закладываете прочную основу для дальнейшего прогресса. Не стоит недооценивать этот уровень — он открывает двери к базовой языковой независимости и позволяет чувствовать себя увереннее в большинстве повседневных ситуаций. Главное — понимать конкретные требования этого уровня и целенаправленно работать над каждым аспектом языка, сохраняя баланс между грамматикой, лексикой и практическими навыками общения.