Pre-Intermediate английский: от выученных фраз к свободному общению

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский на уровне Pre-Intermediate

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Застряли между Beginner и Intermediate? Это значит, что ваш английский готов к качественному скачку! Уровень Pre-Intermediate – ключевой этап в изучении языка, когда фундаментальные знания превращаются в практический навык. Здесь происходит трансформация от заучивания отдельных фраз к построению собственных мыслей и ведению диалогов. Хорошая новость: именно на этом уровне большинство студентов начинают по-настоящему чувствовать язык и преодолевают языковой барьер. Давайте разберемся, что представляет собой этот уровень и как эффективно его достичь, избегая типичных ошибок. 🚀

Pre Intermediate: что это за уровень английского

Pre-Intermediate (A2 по общеевропейской шкале CEFR) – переходный этап между начальным и средним уровнем владения английским языком. На этом уровне человек уже не просто знает набор базовых фраз, но способен составлять простые связные тексты на знакомые темы, описывать события и опыт.

Изучающие язык на уровне Pre-Intermediate могут понимать и использовать часто употребляемые выражения, связанные с повседневными аспектами жизни: работа, школа, досуг, еда, путешествия. Они способны вести простой диалог, обмениваться информацией на знакомые темы и рассказывать о себе.

Алексей Петров, методист по английскому языку Часто слышу от студентов вопрос: "Когда я начну говорить свободно?". Помню случай с моей студенткой Марией. Она занималась почти год на начальном уровне, но постоянно испытывала фрустрацию – словарного запаса хватало только на заученные фразы. Когда мы начали работу над уровнем Pre-Intermediate, произошел настоящий прорыв. Через три месяца регулярных занятий она вернулась из поездки в Прагу с восторженными впечатлениями: "Я смогла сама заказать еду, спросить дорогу и даже поболтать с барменом!". Это типичный опыт студентов на Pre-Intermediate – от заученных шаблонов к реальной коммуникации.

Для наглядности сравним уровни владения языком:

Критерий Beginner (A1) Pre-Intermediate (A2) Intermediate (B1) Словарный запас 500-1000 слов 1500-2000 слов 2500-3000 слов Грамматика Простые времена, базовые конструкции Большинство времен, модальные глаголы Все времена, условные предложения Разговорные навыки Простые диалоги по шаблону Поддержание беседы на знакомые темы Свободное общение на разные темы Понимание речи Медленная, четкая речь Четкая речь на знакомые темы Естественная речь в большинстве ситуаций

На уровне Pre-Intermediate студенты начинают чувствовать язык интуитивно, а не просто воспроизводить выученные конструкции. Это первый уровень, когда можно начинать смотреть сериалы с субтитрами на английском и читать адаптированные книги. 📚

Ключевые навыки и знания на уровне Pre Intermediate

Достижение уровня Pre-Intermediate предполагает освоение ряда конкретных навыков и знаний. Рассмотрим основные компетенции, которыми должен владеть студент на этом уровне.

Грамматика

Уверенное использование Present Simple и Present Continuous

Владение Past Simple и начальное понимание Past Continuous

Будущее время: Future Simple, be going to, Present Continuous для будущего

Модальные глаголы: can, could, should, must, have to

Сравнительная и превосходная степени прилагательных

Условные предложения нулевого и первого типов

Словарный запас

Описание людей, мест, предметов

Повседневные темы: еда, транспорт, погода, досуг

Работа и учеба

Путешествия и направления

Фразовые глаголы начального уровня

Устойчивые выражения и идиомы базового уровня

Навыки чтения На этом уровне студенты должны понимать короткие тексты на повседневные темы, извлекать конкретную информацию из простых материалов (письма, брошюры, короткие официальные документы).

Навыки аудирования Студенты могут понимать основную информацию из коротких, ясных и простых сообщений, улавливать основную мысль в теле- и радиопрограммах на знакомые темы, если говорят медленно и четко.

Разговорные навыки Важнейшее достижение уровня Pre-Intermediate – способность общаться в простых повседневных ситуациях, требующих прямого обмена информацией на знакомые темы. Студенты могут:

Поддерживать короткую беседу, хотя обычно недостаточно понимают, чтобы вести разговор самостоятельно

Описывать простыми фразами свою семью, условия жизни, образование, работу

Выражать свои мысли на знакомые темы и в знакомых ситуациях

Договариваться о встрече, делать предложения, принимать или отклонять приглашения

Письменные навыки На уровне Pre-Intermediate студенты могут писать простые короткие записки и сообщения, а также личные письма, например, благодарность. Они способны заполнять анкеты, вносить личную информацию в формуляры.

Помните: на уровне Pre-Intermediate допустимы ошибки, но они не должны мешать пониманию смысла сказанного или написанного. Задача этого этапа – не идеальная грамматика, а наработка коммуникативной уверенности. 🗣️

От Beginner к Pre Intermediate: необходимые шаги

Переход от уровня Beginner к Pre-Intermediate требует систематического подхода и правильной стратегии. Рассмотрим конкретные шаги, которые необходимо предпринять для успешного преодоления этого пути.

Шаг 1: Укрепите базовую грамматику Прежде чем двигаться вперед, убедитесь, что полностью освоили базовые времена и конструкции. Уделите время повторению:

Present Simple и его использование в повседневных ситуациях

Present Continuous для описания действий, происходящих в момент речи

Past Simple для рассказа о прошедших событиях

Структуры there is/there are для описания местоположения

Шаг 2: Расширяйте словарный запас тематическими блоками Вместо заучивания случайных слов, сосредоточьтесь на изучении тематических групп лексики, что позволит быстрее применять их в речи:

Работа и карьера (профессии, должности, рабочие обязанности)

Досуг и хобби (виды деятельности, места отдыха)

Путешествия (виды транспорта, размещение, достопримечательности)

Еда и кухня (продукты, блюда, кулинарные традиции)

Описание людей (внешность, характер, отношения)

Шаг 3: Перейдите от изолированных фраз к построению предложений На уровне Beginner мы часто учим готовые фразы. На Pre-Intermediate важно научиться самостоятельно строить высказывания:

Практикуйте составление различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных)

Учитесь соединять простые предложения в сложные с помощью союзов (and, but, because, so)

Тренируйте перефразирование – умение выразить одну и ту же мысль разными способами

Шаг 4: Начните регулярную практику всех языковых навыков

Навык Рекомендуемая частота Подходящие активности Чтение Ежедневно 15-20 минут Адаптированные книги уровня A2, новости в формате Easy English Аудирование 3-4 раза в неделю по 15 минут Подкасты для начинающих, видео с субтитрами, песни с текстами Говорение 2-3 раза в неделю Разговорные клубы, занятия с преподавателем, языковой обмен Письмо 1-2 раза в неделю Ведение дневника на английском, переписка с носителями языка

Шаг 5: Введите регулярную систему повторения Используйте метод интервальных повторений для закрепления изученного материала. Возвращайтесь к пройденным темам через определенные промежутки времени: через день, через неделю, через месяц. Это значительно улучшит долговременное запоминание.

Шаг 6: Начните создавать языковую среду Постепенно вводите английский язык в свою повседневную жизнь:

Смените язык интерфейса на телефоне на английский

Подпишитесь на англоязычные каналы в YouTube по интересующим вас темам

Слушайте английские песни с текстом и переводом

Начните смотреть знакомые фильмы с английскими субтитрами

Марина Соколова, преподаватель английского языка Мой студент Дмитрий, инженер 32 лет, долго не мог преодолеть барьер между Beginner и Pre-Intermediate. Проблема была в его подходе — он пытался "выучить язык", прежде чем начать его использовать. Мы полностью перестроили процесс обучения: вместо последовательного изучения грамматики перешли к практике реальных ситуаций. Каждое занятие начиналось с 10-минутного разговора о его дне, затем мы разбирали грамматику и лексику, встретившуюся в этом разговоре. Через три месяца такой практики он перешагнул языковой барьер и начал свободно общаться на базовые темы. Дмитрий понял ключевую вещь: нельзя сначала выучить язык, а потом начать на нем говорить — нужно говорить, чтобы выучить язык.

Важно понимать: переход от Beginner к Pre-Intermediate не происходит резко. Это постепенный процесс, который занимает в среднем 3-6 месяцев при регулярных занятиях. Ключом к успеху является последовательность и регулярность практики, а не интенсивность отдельных занятий. 🧩

Эффективные методы достижения уровня Pre Intermediate

Достижение уровня Pre-Intermediate требует не только знаний, но и эффективной методологии обучения. Рассмотрим проверенные подходы, которые помогут вам сделать этот переход максимально результативным.

1. Метод "лексического погружения" Исследования показывают, что расширение словарного запаса через контекст эффективнее изолированного заучивания слов. Практикуйте этот подход:

Работайте с тематическими текстами, где новые слова встречаются в естественном контексте

Учите не отдельные слова, а словосочетания и фразы (collocations)

Создавайте ассоциативные карты слов, группируя их по темам или ситуациям

Фиксируйте и учите целые предложения с новыми словами, а не сами слова

2. Техника "языковых островов" Этот метод предполагает освоение полноценных коммуникативных блоков, которые можно сразу использовать в речи:

Выучите 5-7 полных предложений для рассказа о себе, своей работе, хобби

Освойте набор фраз для типичных ситуаций (в ресторане, в отеле, в магазине)

Практикуйте короткие диалоги целиком, а не отдельными репликами

3. Метод "разговорных триггеров" Подготовьте набор разговорных формул, которые автоматически запускают определенные грамматические конструкции:

"I usually..." (запускает использование Present Simple)

"Right now I'm..." (активизирует Present Continuous)

"Last week I..." (стимулирует использование Past Simple)

"In the future, I'm going to..." (практика конструкций будущего времени)

4. Техника "микро-погружений" Вместо длительных, но редких занятий, практикуйте короткие, но частые погружения в язык:

10-15 минут аудирования во время завтрака

5 минут чтения во время обеденного перерыва

Проговаривание диалогов по дороге на работу/учебу

Вечерняя запись дневника (3-5 предложений) на английском

5. Метод "осознанных ошибок" Не бойтесь ошибаться, но делайте это осознанно:

Записывайте свою речь и анализируйте ошибки

Ведите журнал типичных ошибок и регулярно просматривайте его

Просите носителей языка или преподавателей корректировать вашу речь

Работайте над одной грамматической проблемой за раз, не пытаясь исправить все сразу

6. Использование адаптированных материалов На этапе перехода к Pre-Intermediate крайне эффективно использовать адаптированные аутентичные материалы:

Книги серии Oxford Bookworms или Penguin Readers уровня 2 (A2)

Видео с субтитрами Easy Languages на YouTube

Подкасты для изучающих английский: "English Learning for Curious Minds", "6 Minute English"

Новостные сайты с упрощенным английским: Breaking News English, News in Levels

7. Стратегия "параллельного потребления контента" Если вы увлекаетесь определенной темой, потребляйте контент по этой теме как на родном языке, так и на английском. Это создает мощные контекстуальные связи и облегчает понимание:

Читайте новости на родном языке, затем похожие новости на английском

Смотрите видео-обзоры по интересующей вас теме на обоих языках

Изучайте профессиональные темы параллельно на двух языках

Выберите 2-3 метода, которые больше всего соответствуют вашему стилю обучения, и последовательно применяйте их на протяжении минимум 60 дней. Именно этот срок, согласно исследованиям, требуется для формирования устойчивых языковых привычек. 🔄

Как оценить свой прогресс до Pre Intermediate

Отслеживание прогресса – важнейший элемент эффективного обучения. Недостаточно просто заниматься языком; необходимо регулярно оценивать, насколько успешно вы продвигаетесь к уровню Pre-Intermediate. Рассмотрим объективные способы оценки прогресса.

Формальные способы оценки

Диагностические тесты: Проходите стандартизированные тесты каждые 2-3 месяца. Надежные онлайн-платформы с бесплатными тестами уровня: Cambridge English, British Council, Oxford Online English.

Проходите стандартизированные тесты каждые 2-3 месяца. Надежные онлайн-платформы с бесплатными тестами уровня: Cambridge English, British Council, Oxford Online English. Пробные экзамены: Попробуйте выполнить задания из официального экзамена Cambridge English Key (KET), который соответствует уровню A2/Pre-Intermediate.

Попробуйте выполнить задания из официального экзамена Cambridge English Key (KET), который соответствует уровню A2/Pre-Intermediate. Оценка преподавателем: Регулярные сессии обратной связи с квалифицированным преподавателем дадут вам объективную оценку прогресса и укажут на области, требующие улучшения.

Практические маркеры достижения уровня Pre-Intermediate Вот конкретные "маяки", свидетельствующие о том, что вы приближаетесь к уровню Pre-Intermediate:

Вы можете поддерживать 5-7-минутный разговор на английском на знакомую тему

Вы понимаете 60-70% диалогов в учебных видео для уровня A2

Вы способны прочитать и понять короткую новостную статью на упрощенном английском

Вы можете написать личное письмо или email объемом 80-100 слов

Вы корректно используете не менее 5-6 временных форм глагола

Вы понимаете и правильно реагируете на типичные вопросы в повседневных ситуациях

Метод самооценки по шкале CEFR Европейская шкала CEFR предлагает так называемые дескрипторы "can do" (что я могу делать на языке). Регулярно оценивайте себя по этим критериям:

Понимание: "Я понимаю фразы и часто используемые выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах семьи, покупках, местоположении, работе)"

"Я понимаю фразы и часто используемые выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах семьи, покупках, местоположении, работе)" Говорение: "Я могу общаться в простых типичных ситуациях, требующих прямого обмена информацией на знакомые или бытовые темы"

"Я могу общаться в простых типичных ситуациях, требующих прямого обмена информацией на знакомые или бытовые темы" Письмо: "Я могу написать короткие, простые записки и сообщения, а также простое личное письмо, например, благодарственное"

Ведение языкового портфолио Создайте папку (физическую или цифровую), где будете собирать свидетельства вашего прогресса:

Записи ваших разговоров на английском с датами (аудио или видео)

Письменные работы разного периода для сравнения

Результаты тестов и экзаменов

Список прочитанных книг и просмотренных фильмов на английском

Дневник языкового прогресса с вашими наблюдениями

Практика "реальных сценариев" Регулярно тестируйте себя в симуляциях реальных жизненных ситуаций:

Заказ еды в ресторане

Покупка билетов на транспорт

Бронирование отеля

Рассказ о своем хобби новому знакомому

Описание своего города иностранному гостю

Если вы успешно справляетесь с 7-8 такими сценариями из 10, это хороший показатель достижения уровня Pre-Intermediate.

Количественные показатели Хотя абсолютные цифры не всегда отражают реальный уровень владения языком, эти ориентиры могут быть полезными:

Активный словарный запас: 1500-2000 слов

Скорость чтения: 100-120 слов в минуту с пониманием

Беглость речи: способность говорить 1-2 минуты без длительных пауз

Процент правильных ответов в грамматических тестах уровня A2: не менее 70%

Оценка прогресса должна быть регулярной (раз в 2-4 недели), но не слишком частой – нужно давать себе время на реальное продвижение. Используйте сочетание различных методов оценки для получения более объективной картины. 📊