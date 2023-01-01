Уровень Intermediate в английском: от заученных фраз к общению#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык на уровне Intermediate или планирующие достичь этого уровня
- Преподаватели и методисты, ищущие информацию о характеристиках уровня Intermediate
Родители и студенты, интересующиеся системой оценки языковых навыков CEFR и методами обучения
Представьте, вы уверенно заказываете еду в лондонском ресторане, свободно обсуждаете любимые фильмы с иностранным коллегой или читаете неадаптированную художественную литературу без постоянного обращения к словарю. Всё это — признаки уровня Intermediate в английском языке, золотой середины между базовыми знаниями новичка и продвинутым мастерством. Это тот уровень, когда английский перестаёт быть набором заученных фраз и превращается в реальный инструмент общения. Давайте разберёмся, что на самом деле означает "средний уровень" английского и каких высот вы можете достичь на этой ступени языкового развития. 🚀
Что такое уровень Intermediate в английском языке
Уровень Intermediate (средний) — это переломный момент в изучении английского языка. Если на начальных уровнях вы заучивали отдельные слова и простые грамматические конструкции, то теперь вы начинаете свободно комбинировать эти элементы, создавая более сложные и естественные высказывания.
Intermediate охватывает уровни B1 (Intermediate) и B2 (Upper-Intermediate) по международной шкале CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Этот диапазон соответствует примерно 2-4 годам активного изучения языка.
На этом уровне вы уже способны:
- Поддерживать разговор на большинство повседневных тем
- Выражать своё мнение и аргументировать позицию
- Понимать основное содержание новостей, фильмов и передач
- Читать неадаптированные тексты средней сложности
- Писать связные тексты на знакомые темы
Елена Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Однажды ко мне пришла ученица Мария, расстроенная тем, что после двух лет изучения английского она всё ещё "ничего не знает". Мы провели диагностический тест, и оказалось, что Мария уже достигла начального уровня Intermediate (B1). Когда я попросила её рассказать о своём последнем отпуске, она без подготовки составила связный рассказ из 10-15 предложений, используя прошедшие времена и правильно строя вопросы.
"Но я же всё ещё думаю на русском и перевожу в голове!" — возразила она. Именно в этом и заключается особенность Intermediate: вы уже многое умеете, но ещё не автоматизировали навыки. Через полгода занятий Мария заметила, что начала думать на английском в простых ситуациях, и это был настоящий прорыв. Intermediate — это когда вы уже свободно плаваете, но ещё не забываете о том, что нужно грести.
Важно понимать, что Intermediate — это не просто новый набор слов и грамматических правил. Это качественно новый уровень владения языком, когда отдельные элементы складываются в целостную систему коммуникации.
|Аспект
|Beginner (A1-A2)
|Intermediate (B1-B2)
|Advanced (C1-C2)
|Общение
|Базовые фразы, простой диалог
|Свободное общение на большинство тем
|Полноценное общение на любые темы
|Словарный запас
|800-1500 слов
|2000-4000 слов
|4500+ слов
|Грамматика
|Базовые времена и структуры
|Все основные временные формы и конструкции
|Сложные грамматические нюансы
|Чтение
|Адаптированные тексты
|Неадаптированная литература средней сложности
|Любые тексты, включая профессиональные
Ключевые навыки на уровне Intermediate (B1-B2)
Уровень Intermediate характеризуется комплексным развитием всех языковых навыков. Рассмотрим каждый из них подробнее:
Разговорная речь (Speaking)
На уровне B1 вы можете:
- Участвовать в непродолжительных беседах на знакомые темы
- Описывать опыт, события, мечты и цели
- Объяснять своё мнение и планы
На уровне B2 вы уже способны:
- Говорить бегло и спонтанно в большинстве ситуаций
- Детально аргументировать свою точку зрения
- Обсуждать преимущества и недостатки различных вариантов
- Поддерживать разговор с носителями языка без напряжения для обеих сторон
Восприятие на слух (Listening)
На уровне B1 вы понимаете:
- Основные идеи чётко сформулированной речи на знакомые темы
- Суть радио и телепрограмм о текущих событиях
- Инструкции и объявления
На уровне B2 вы улавливаете:
- Основное содержание сложных выступлений на абстрактные темы
- Большинство фильмов и передач на стандартном языке
- Нюансы в высказываниях и интонации
Чтение (Reading)
На уровне B1 вы читаете:
- Тексты на часто встречающиеся темы
- Личные письма с описанием событий и чувств
- Простые инструкции и руководства
На уровне B2 вы осваиваете:
- Статьи и доклады на современные проблемы
- Современную художественную прозу
- Профессиональные документы в своей области
Письменная речь (Writing)
На уровне B1 вы пишете:
- Связные тексты на знакомые темы
- Личные письма, описывающие опыт и впечатления
- Простые эссе с выражением мнения
На уровне B2 вы составляете:
- Детальные тексты на широкий круг тем
- Эссе с аргументацией за или против определённой точки зрения
- Деловые письма и отчёты
- Резюме и отзывы на фильмы, книги, события
Словарный запас и грамматика на Intermediate
Лексический и грамматический арсенал на уровне Intermediate значительно расширяется по сравнению с Elementary, позволяя выражать более сложные мысли и нюансы.
Словарный запас 📚
На уровне Intermediate активный словарный запас составляет около 2000-4000 слов. Вы уже не просто называете предметы и действия, но можете описывать их характеристики, выражать абстрактные понятия и оттенки значений.
Ваш лексикон должен включать:
- Фразовые глаголы (bring up, look after, take off)
- Идиоматические выражения средней сложности (once in a blue moon, cost an arm and a leg)
- Коллокации (make a decision, take a risk, heavy rain)
- Синонимы с различными оттенками значений (happy, glad, pleased, delighted)
- Тематическую лексику (образование, работа, технологии, экология, путешествия)
|Тематика
|Примеры слов и выражений на Intermediate
|Работа
|promotion, resign, workload, be in charge of, apply for, deadline, recruitment
|Окружающая среда
|pollution, recycle, sustainable, global warming, endangered species, preserve
|Технологии
|device, upgrade, download, innovative, digital, cutting-edge, backup
|Путешествия
|destination, accommodation, itinerary, delay, breathtaking, sightseeing
|Чувства и эмоции
|frustrated, disappointed, thrilled, anxious, overwhelmed, regret, envy
Грамматические структуры 🔍
На уровне Intermediate вы осваиваете и активно используете:
- Все основные времена английского языка:
- Present Perfect и его сравнение с Past Simple
- Present Perfect Continuous
- Past Perfect
- Future Perfect и Future Continuous
- Условные предложения (типы 0, 1, 2 и начало работы с 3 типом)
- Косвенную речь
- Пассивный залог во всех временах
- Модальные глаголы и их эквиваленты
- Герундий и инфинитив после глаголов
- Относительные придаточные предложения (defining и non-defining)
Артём Волков, лингвист и методист
Помню случай с моим студентом Андреем, программистом, который готовился к собеседованию в международную IT-компанию. С лексикой по своей специальности у него проблем не было, но грамматические структуры уровня Intermediate вызывали затруднения.
Мы разработали необычный подход: Андрей начал вести "технический блог" на английском, где объяснял концепции программирования. Это заставляло его использовать сложные грамматические конструкции в естественном контексте. Каждую неделю он осваивал новую структуру: неделя на Perfect Tenses, неделя на условные предложения, неделя на пассивный залог.
Через три месяца Андрей не только успешно прошел собеседование, но и отметил, что теперь думает о грамматических структурах не как о правилах, а как об инструментах выражения мысли. "Я понял, что Present Perfect — это не просто время, а способ связать прошлое с настоящим", — сказал он. Это и есть ключ к пониманию грамматики на уровне Intermediate: видеть не только форму, но и функцию.
Уровень Intermediate в системе CEFR
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) — это международная система оценки языковых навыков, которая стала стандартом для определения уровня владения иностранными языками в Европе и за её пределами.
В системе CEFR уровень Intermediate соответствует ступеням B1 (Intermediate) и B2 (Upper-Intermediate). Эти уровни считаются "пороговыми", поскольку они знаменуют переход от базового к самостоятельному владению языком.
B1 (Intermediate) 🔍
На этом уровне вы считаетесь "независимым пользователем" с ограниченной, но эффективной языковой компетенцией. По определению CEFR, вы можете:
- Понимать основные идеи четкого стандартного текста на знакомые темы, регулярно встречающиеся на работе, учебе, досуге
- Общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия по стране изучаемого языка
- Составлять простой связный текст на знакомые или интересующие темы
- Описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое мнение и планы
B2 (Upper-Intermediate) 🚀
Этот уровень представляет собой "продвинутый порог" и позволяет:
- Понимать основное содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, включая узкоспециальные дискуссии по своей специальности
- Общаться с достаточной степенью спонтанности и беглости, чтобы регулярно взаимодействовать с носителями языка без напряжения для любой из сторон
- Создавать ясные, подробные тексты на различные темы и объяснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на преимущества и недостатки различных вариантов
Важно отметить, что уровень B2 часто является минимальным требованием для:
- Поступления в зарубежные университеты на англоязычные программы
- Работы в международных компаниях
- Профессиональной коммуникации с иностранными партнерами
В контексте международных экзаменов уровни соответствуют следующим показателям:
- B1 ≈ IELTS 4.0-5.0, TOEFL iBT 42-71, Cambridge PET
- B2 ≈ IELTS 5.5-6.5, TOEFL iBT 72-94, Cambridge FCE
Как определить и достичь уровня Intermediate
Определение своего текущего уровня и планирование дальнейшего прогресса — важные шаги в изучении английского языка. Вот как можно понять, находитесь ли вы на уровне Intermediate, и что делать для достижения этого уровня.
Как определить свой уровень 🔍
Есть несколько способов оценить, соответствуют ли ваши знания уровню Intermediate:
- Пройти онлайн-тест на определение уровня (Cambridge English Placement Test, Oxford Online English Test)
- Обратиться к профессиональному преподавателю для диагностики
- Пройти пробный экзамен уровня B1 или B2 (например, Cambridge PET или FCE)
- Проверить себя по "чек-листу" навыков Intermediate
"Чек-лист" навыков Intermediate:
- Я могу рассказать о себе, своей работе, увлечениях и планах, используя разные времена
- Я понимаю основную идею подкастов и видео на английском языке на знакомые темы
- Я могу читать новости и простые статьи без постоянного обращения к словарю
- Я могу писать личные письма и простые эссе с выражением своего мнения
- Я знаком с основными грамматическими временами и структурами
- Я могу поддерживать разговор с носителем языка на повседневные темы
Стратегии достижения уровня Intermediate 🚀
Если вы ещё не достигли уровня Intermediate или хотите перейти с B1 на B2, вот эффективные стратегии:
- Регулярное обучение вместо интенсивов. 30-60 минут каждый день дают лучшие результаты, чем 5 часов раз в неделю.
- Комплексный подход. Развивайте все языковые навыки: чтение, письмо, говорение и аудирование.
- Аутентичные материалы. Переходите от учебников к реальным источникам: подкастам, сериалам, книгам и статьям.
- Языковая практика. Найдите языковой обмен (language exchange), присоединитесь к разговорным клубам или найдите онлайн-собеседников.
- Систематическое расширение словарного запаса. Изучайте не отдельные слова, а лексические группы и коллокации.
- Фокус на грамматических структурах. Уделите особое внимание сложным временам и конструкциям, характерным для Intermediate.
- Регулярная обратная связь. Работа с преподавателем или языковым партнером, который может указать на ошибки.
Примерный план достижения уровня Intermediate с нуля:
- 0-6 месяцев: Освоение базовой грамматики и лексики (A1-A2)
- 6-12 месяцев: Переход к уровню B1 с фокусом на разговорную практику и аудирование
- 12-18 месяцев: Укрепление B1 и начало работы над материалами уровня B2
- 18-24 месяца: Уверенное владение на уровне B2 (Upper-Intermediate)
Этот план предполагает регулярные занятия по 1-2 часа в день. Время может варьироваться в зависимости от интенсивности обучения, языковой среды и индивидуальных особенностей.
Полезные ресурсы для достижения уровня Intermediate:
- Учебные материалы: Cambridge English Empower, Oxford English File, Cutting Edge
- Приложения: Lingoda, Tandem, HelloTalk, BBC Learning English
- YouTube-каналы: EnglishClass101, BBC Learning English, Rachel's English
- Подкасты: 6 Minute English, Luke's English Podcast, English Learning for Curious Minds
- Сериалы с субтитрами: Friends, The Office, Modern Family (для B1); Sherlock, Breaking Bad (для B2)
Уровень Intermediate в английском языке — это не просто очередная ступень в изучении языка, а настоящий переломный момент. Именно на этом этапе английский превращается из предмета изучения в инструмент реального общения и познания мира. Вы переходите от заучивания правил к естественному использованию языка, от строгих формул к творческому самовыражению. Достижение этого уровня открывает двери к профессиональным возможностям, качественному потреблению англоязычного контента и уверенному общению в путешествиях. Помните: Intermediate — это не конечная точка, а мост между базовыми знаниями и подлинным мастерством. Двигайтесь вперёд, и вы увидите, как с каждым шагом английский становится всё более естественной частью вашей жизни. 🌟