Уровень Intermediate в английском: от заученных фраз к общению

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на уровне Intermediate или планирующие достичь этого уровня

Преподаватели и методисты, ищущие информацию о характеристиках уровня Intermediate

Родители и студенты, интересующиеся системой оценки языковых навыков CEFR и методами обучения Представьте, вы уверенно заказываете еду в лондонском ресторане, свободно обсуждаете любимые фильмы с иностранным коллегой или читаете неадаптированную художественную литературу без постоянного обращения к словарю. Всё это — признаки уровня Intermediate в английском языке, золотой середины между базовыми знаниями новичка и продвинутым мастерством. Это тот уровень, когда английский перестаёт быть набором заученных фраз и превращается в реальный инструмент общения. Давайте разберёмся, что на самом деле означает "средний уровень" английского и каких высот вы можете достичь на этой ступени языкового развития. 🚀

Что такое уровень Intermediate в английском языке

Уровень Intermediate (средний) — это переломный момент в изучении английского языка. Если на начальных уровнях вы заучивали отдельные слова и простые грамматические конструкции, то теперь вы начинаете свободно комбинировать эти элементы, создавая более сложные и естественные высказывания.

Intermediate охватывает уровни B1 (Intermediate) и B2 (Upper-Intermediate) по международной шкале CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Этот диапазон соответствует примерно 2-4 годам активного изучения языка.

На этом уровне вы уже способны:

Поддерживать разговор на большинство повседневных тем

Выражать своё мнение и аргументировать позицию

Понимать основное содержание новостей, фильмов и передач

Читать неадаптированные тексты средней сложности

Писать связные тексты на знакомые темы

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Однажды ко мне пришла ученица Мария, расстроенная тем, что после двух лет изучения английского она всё ещё "ничего не знает". Мы провели диагностический тест, и оказалось, что Мария уже достигла начального уровня Intermediate (B1). Когда я попросила её рассказать о своём последнем отпуске, она без подготовки составила связный рассказ из 10-15 предложений, используя прошедшие времена и правильно строя вопросы. "Но я же всё ещё думаю на русском и перевожу в голове!" — возразила она. Именно в этом и заключается особенность Intermediate: вы уже многое умеете, но ещё не автоматизировали навыки. Через полгода занятий Мария заметила, что начала думать на английском в простых ситуациях, и это был настоящий прорыв. Intermediate — это когда вы уже свободно плаваете, но ещё не забываете о том, что нужно грести.

Важно понимать, что Intermediate — это не просто новый набор слов и грамматических правил. Это качественно новый уровень владения языком, когда отдельные элементы складываются в целостную систему коммуникации.

Аспект Beginner (A1-A2) Intermediate (B1-B2) Advanced (C1-C2) Общение Базовые фразы, простой диалог Свободное общение на большинство тем Полноценное общение на любые темы Словарный запас 800-1500 слов 2000-4000 слов 4500+ слов Грамматика Базовые времена и структуры Все основные временные формы и конструкции Сложные грамматические нюансы Чтение Адаптированные тексты Неадаптированная литература средней сложности Любые тексты, включая профессиональные

Ключевые навыки на уровне Intermediate (B1-B2)

Уровень Intermediate характеризуется комплексным развитием всех языковых навыков. Рассмотрим каждый из них подробнее:

Разговорная речь (Speaking)

На уровне B1 вы можете:

Участвовать в непродолжительных беседах на знакомые темы

Описывать опыт, события, мечты и цели

Объяснять своё мнение и планы

На уровне B2 вы уже способны:

Говорить бегло и спонтанно в большинстве ситуаций

Детально аргументировать свою точку зрения

Обсуждать преимущества и недостатки различных вариантов

Поддерживать разговор с носителями языка без напряжения для обеих сторон

Восприятие на слух (Listening)

На уровне B1 вы понимаете:

Основные идеи чётко сформулированной речи на знакомые темы

Суть радио и телепрограмм о текущих событиях

Инструкции и объявления

На уровне B2 вы улавливаете:

Основное содержание сложных выступлений на абстрактные темы

Большинство фильмов и передач на стандартном языке

Нюансы в высказываниях и интонации

Чтение (Reading)

На уровне B1 вы читаете:

Тексты на часто встречающиеся темы

Личные письма с описанием событий и чувств

Простые инструкции и руководства

На уровне B2 вы осваиваете:

Статьи и доклады на современные проблемы

Современную художественную прозу

Профессиональные документы в своей области

Письменная речь (Writing)

На уровне B1 вы пишете:

Связные тексты на знакомые темы

Личные письма, описывающие опыт и впечатления

Простые эссе с выражением мнения

На уровне B2 вы составляете:

Детальные тексты на широкий круг тем

Эссе с аргументацией за или против определённой точки зрения

Деловые письма и отчёты

Резюме и отзывы на фильмы, книги, события

Словарный запас и грамматика на Intermediate

Лексический и грамматический арсенал на уровне Intermediate значительно расширяется по сравнению с Elementary, позволяя выражать более сложные мысли и нюансы.

Словарный запас 📚

На уровне Intermediate активный словарный запас составляет около 2000-4000 слов. Вы уже не просто называете предметы и действия, но можете описывать их характеристики, выражать абстрактные понятия и оттенки значений.

Ваш лексикон должен включать:

Фразовые глаголы (bring up, look after, take off)

Идиоматические выражения средней сложности (once in a blue moon, cost an arm and a leg)

Коллокации (make a decision, take a risk, heavy rain)

Синонимы с различными оттенками значений (happy, glad, pleased, delighted)

Тематическую лексику (образование, работа, технологии, экология, путешествия)

Тематика Примеры слов и выражений на Intermediate Работа promotion, resign, workload, be in charge of, apply for, deadline, recruitment Окружающая среда pollution, recycle, sustainable, global warming, endangered species, preserve Технологии device, upgrade, download, innovative, digital, cutting-edge, backup Путешествия destination, accommodation, itinerary, delay, breathtaking, sightseeing Чувства и эмоции frustrated, disappointed, thrilled, anxious, overwhelmed, regret, envy

Грамматические структуры 🔍

На уровне Intermediate вы осваиваете и активно используете:

Все основные времена английского языка:

Present Perfect и его сравнение с Past Simple

Present Perfect Continuous

Past Perfect

Future Perfect и Future Continuous

Условные предложения (типы 0, 1, 2 и начало работы с 3 типом)

Косвенную речь

Пассивный залог во всех временах

Модальные глаголы и их эквиваленты

Герундий и инфинитив после глаголов

Относительные придаточные предложения (defining и non-defining)

Артём Волков, лингвист и методист Помню случай с моим студентом Андреем, программистом, который готовился к собеседованию в международную IT-компанию. С лексикой по своей специальности у него проблем не было, но грамматические структуры уровня Intermediate вызывали затруднения. Мы разработали необычный подход: Андрей начал вести "технический блог" на английском, где объяснял концепции программирования. Это заставляло его использовать сложные грамматические конструкции в естественном контексте. Каждую неделю он осваивал новую структуру: неделя на Perfect Tenses, неделя на условные предложения, неделя на пассивный залог. Через три месяца Андрей не только успешно прошел собеседование, но и отметил, что теперь думает о грамматических структурах не как о правилах, а как об инструментах выражения мысли. "Я понял, что Present Perfect — это не просто время, а способ связать прошлое с настоящим", — сказал он. Это и есть ключ к пониманию грамматики на уровне Intermediate: видеть не только форму, но и функцию.

Уровень Intermediate в системе CEFR

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) — это международная система оценки языковых навыков, которая стала стандартом для определения уровня владения иностранными языками в Европе и за её пределами.

В системе CEFR уровень Intermediate соответствует ступеням B1 (Intermediate) и B2 (Upper-Intermediate). Эти уровни считаются "пороговыми", поскольку они знаменуют переход от базового к самостоятельному владению языком.

B1 (Intermediate) 🔍

На этом уровне вы считаетесь "независимым пользователем" с ограниченной, но эффективной языковой компетенцией. По определению CEFR, вы можете:

Понимать основные идеи четкого стандартного текста на знакомые темы, регулярно встречающиеся на работе, учебе, досуге

Общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия по стране изучаемого языка

Составлять простой связный текст на знакомые или интересующие темы

Описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое мнение и планы

B2 (Upper-Intermediate) 🚀

Этот уровень представляет собой "продвинутый порог" и позволяет:

Понимать основное содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, включая узкоспециальные дискуссии по своей специальности

Общаться с достаточной степенью спонтанности и беглости, чтобы регулярно взаимодействовать с носителями языка без напряжения для любой из сторон

Создавать ясные, подробные тексты на различные темы и объяснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на преимущества и недостатки различных вариантов

Важно отметить, что уровень B2 часто является минимальным требованием для:

Поступления в зарубежные университеты на англоязычные программы

Работы в международных компаниях

Профессиональной коммуникации с иностранными партнерами

В контексте международных экзаменов уровни соответствуют следующим показателям:

B1 ≈ IELTS 4.0-5.0, TOEFL iBT 42-71, Cambridge PET

B2 ≈ IELTS 5.5-6.5, TOEFL iBT 72-94, Cambridge FCE

Как определить и достичь уровня Intermediate

Определение своего текущего уровня и планирование дальнейшего прогресса — важные шаги в изучении английского языка. Вот как можно понять, находитесь ли вы на уровне Intermediate, и что делать для достижения этого уровня.

Как определить свой уровень 🔍

Есть несколько способов оценить, соответствуют ли ваши знания уровню Intermediate:

Пройти онлайн-тест на определение уровня (Cambridge English Placement Test, Oxford Online English Test)

Обратиться к профессиональному преподавателю для диагностики

Пройти пробный экзамен уровня B1 или B2 (например, Cambridge PET или FCE)

Проверить себя по "чек-листу" навыков Intermediate

"Чек-лист" навыков Intermediate:

Я могу рассказать о себе, своей работе, увлечениях и планах, используя разные времена

Я понимаю основную идею подкастов и видео на английском языке на знакомые темы

Я могу читать новости и простые статьи без постоянного обращения к словарю

Я могу писать личные письма и простые эссе с выражением своего мнения

Я знаком с основными грамматическими временами и структурами

Я могу поддерживать разговор с носителем языка на повседневные темы

Стратегии достижения уровня Intermediate 🚀

Если вы ещё не достигли уровня Intermediate или хотите перейти с B1 на B2, вот эффективные стратегии:

Регулярное обучение вместо интенсивов. 30-60 минут каждый день дают лучшие результаты, чем 5 часов раз в неделю. Комплексный подход. Развивайте все языковые навыки: чтение, письмо, говорение и аудирование. Аутентичные материалы. Переходите от учебников к реальным источникам: подкастам, сериалам, книгам и статьям. Языковая практика. Найдите языковой обмен (language exchange), присоединитесь к разговорным клубам или найдите онлайн-собеседников. Систематическое расширение словарного запаса. Изучайте не отдельные слова, а лексические группы и коллокации. Фокус на грамматических структурах. Уделите особое внимание сложным временам и конструкциям, характерным для Intermediate. Регулярная обратная связь. Работа с преподавателем или языковым партнером, который может указать на ошибки.

Примерный план достижения уровня Intermediate с нуля:

0-6 месяцев : Освоение базовой грамматики и лексики (A1-A2)

: Освоение базовой грамматики и лексики (A1-A2) 6-12 месяцев : Переход к уровню B1 с фокусом на разговорную практику и аудирование

: Переход к уровню B1 с фокусом на разговорную практику и аудирование 12-18 месяцев : Укрепление B1 и начало работы над материалами уровня B2

: Укрепление B1 и начало работы над материалами уровня B2 18-24 месяца: Уверенное владение на уровне B2 (Upper-Intermediate)

Этот план предполагает регулярные занятия по 1-2 часа в день. Время может варьироваться в зависимости от интенсивности обучения, языковой среды и индивидуальных особенностей.

Полезные ресурсы для достижения уровня Intermediate:

Учебные материалы : Cambridge English Empower, Oxford English File, Cutting Edge

: Cambridge English Empower, Oxford English File, Cutting Edge Приложения : Lingoda, Tandem, HelloTalk, BBC Learning English

: Lingoda, Tandem, HelloTalk, BBC Learning English YouTube-каналы : EnglishClass101, BBC Learning English, Rachel's English

: EnglishClass101, BBC Learning English, Rachel's English Подкасты : 6 Minute English, Luke's English Podcast, English Learning for Curious Minds

: 6 Minute English, Luke's English Podcast, English Learning for Curious Minds Сериалы с субтитрами: Friends, The Office, Modern Family (для B1); Sherlock, Breaking Bad (для B2)